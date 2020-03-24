Карантин, коронавирус и кризис в России. Что нас ждет в ближайшие месяцы?

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин прогнозирует будущее ближайших нескольких месяцев. Пандемия коронавируса перечеркнула планы абсолютного большинства населения планеты. Все обсуждения так или иначе связаны с эпидемией, и не осталось практически ни одной сферы жизни, на которую коронавирус не повлиял. В России президент федерации Путин сделал уже несколько телеобращений к гражданам, только вот ответов на вопросы, действительно волнующие общество, население так и не услышало. Впрочем, как и хотя бы приблизительных прогнозов дальнейшего развития ситуации и алгоритма действий властей.Нынешняя пандемия в целом ряде стран (в том числе, и в РФ) идет примерно по одной линии: отрицание, насмешка, признание и борьба с вирусом. Тут надо вспомнить, что первоначально к коронавирусу довольно-таки несерьёзно относилось не только пропагандистское росТВ. В том же Соединенном Королевстве правительство вначале намеревалось не вести борьбу с эпидемией, а "спокойно" дать переболеть 60-70% населения страны (чтобы выработался коллективный иммунитет). Но две недели назад позиция эта резко изменилась, а коронавирус подхватил сам премьер-министр Борис Джонсон.Коронавирус — как и любое масштабное испытание — вскрыл изнанку многих существующих проблем, предоставив таким образом возможность, что называется, сверить часы и начать решать вопросы, которые еще буквально вчера казались второстепенными, а сегодня уже нет.TESTING! TESTING...Главная задача объявленного в РФ "режима самоизоляции" — не остановка самой эпидемии, а снижение потенциального потока зараженных коронавирусом. Даже тотальный карантин, как показывает опыт западноевропейских стран, не дает сиюминутный результат в остановке распространения инфекции. Далеко не все заразившиеся выявляются сразу же, и даже выявленные носители коронавируса — еще до помещения их под больничный карантин — успевают заразить изрядную долю других. Ограничение же контактов снижает уровень распространения, а это, в свою очередь, снижает потенциальное давление на систему здравоохранения, которая попросту не готова к наплыву большого количества больных.Однако цели эти достижимы, только если сама система здравоохранения — как технически, так и с кадровой стороны — готова к подобным испытаниям.Помимо кадровых проблем большой негативный эффект здесь показала масштабная "оптимизация" (на самом деле, тотальное сокращение) больниц, поликлиник, родильных домов, ФАПов, которая случилась не в "проклятые" 90-е, а в сытые нулевые и продолжается поныне. Как сказал Володин, "мы случайно закрыли тысячи больниц" (видимо, они делали это, не приходя в сознание). И коронавирус срывает этот нарыв мнимого благополучия, показывает всю бестолковость той социальной политики, которая проводилась последние 20 лет.Всё меньше сомнений остаётся в том, что реальное количество заболевших коронавирусом больше официально объявленных. И дело здесь не только в банальном занижении данных. Речь идет, прежде всего, о малом количестве проводимых тестов и их крайней ненадежности. А ведь как показал мировой опыт, самым эффективным средством борьбы с этой эпидемией является раннее выявление заболевших и немедленное помещение их под жесткий карантин. Отсюда вывод: официальное число объявленных больными в странах, где проводится слишком мало тестов, не может являться показателем успешности борьбы с эпидемией — скорее наоборот: это показатель того, что всё спущено на самотёк. Иначе самой успешной системой здравоохранения в мире придется признать медицинскую систему африканской Нигерии, где на 200-миллионное население выявлено всего 300 человек, заразившихся коронавирусом.Кроме того, весьма вероятно, что коронавирус пришел в РФ гораздо раньше, чем это было объявлено. Такое предположение можно сделать на основании того, что загадочный всплеск пневмонии наблюдался в ряде регионов страны уже с конца 2019 года. И сейчас по всей стране многие больницы просто переполнены больными двусторонней пневмонией, симптомы которой очень напоминают симптомы covid-19. Пример с РКБ им. Куватова в Уфе тому яркий пример.Поэтому с учетом увеличения тестирования и распространения эпидемии в ближайшие недели численность заболевших будет только возрастать. Судя по всему, негативный тренд продлится, как минимум, до первой половины мая. И прогнозы о скором переломе в распространении эпидемии, в том числе, и те, которые сделали ученые КФУ — не более чем успокаивающие мантры."САМОИЗОЛЯЦИЯ", КАРАНТИН ИЛИ ЧС?У многих возникает вопрос, почему в РФ введен непонятный "режим самоизоляции", а не режим чрезвычайной ситуации (ЧС) со вполне понятным в этом случае тотальным карантином. Ответ простой: ввод режима ЧС потребует огромных финансовых вложений со стороны государства, которое будет обязано компенсировать все потери не только бизнесу, но и обеспечить граждан всем необходимым. А раз проблема сейчас не локальна, а распространилась в масштабах практически всей страны, то в этом случае придется распечатать золотовалютные резервы — пресловутую "кубышку". А на это московский кремль не пойдёт, предпочитая оставить её на "черный день". Именно поэтому федеральная помощь пока очень незначительна и явно недостаточна на фоне тех проблем, которые навалились на регионы федерации за последний месяц.Учитывая катастрофическое падение цены на нефть (и подписанное соглашение с ОПЕК о снижении её добычи), этот "черный день" вполне может настать уже поздней осенью, либо в начале зимы нынешнего года — когда снижение валютной выручки от упавших нефтяных цен, а следовательно и доходов бюджетов всех уровней наложится на вал банкротств всевозможных фирм, пострадавших от карантина и экономического кризиса. Вот поэтому все проблемы красный кремль и спихнул на регионы: пускай отдуваются.ФЕДЕРАЛИЗМ ЖИВ?Кто-то как Татарстан или, к примеру, Чечня вводит тотальный карантин и ограничение сообщения как между муниципалитетами, так и с другими регионами. Правда, федеральный премьер-министр Михаил Мишустин назвал это недопустимым явлением. Но кто ж будет слушать эти грозные окрики из далекой Москвы, если от совершенно конкретных действий зависит развитие пандемии в отдельно взятых субъектах (а ведь главам еще за это отчитываться перед московским начальством!), а сами федералы при этом помогать особо не спешат?Самые бедные регионы России уже начинают уходить от карантина, многие из которых до него по-серьезному так и не дошли. Например, в Псковской области открывают салоны красоты и связи, парикмахерские, магазины автозапчастей, саженцев, нотариальные конторы, лесопилки и т.д. В Башкортостане Радий Хабиров всё же разрешил открыть парикмахерские и ряд крупных предприятий.Москва, Московская область, ну, еще, пожалуй, Санкт-Петербург могут себе позволить просидеть в карантине месяц, а то и два . А вот нищая провинция — нет. И для последней угроза голодных бунтов пострашнее, чем любые коронавирусы.Внешне всё это обставлено якобы возможностью гибко реагировать на конкретную ситуацию в конкретном регионе. Кое-кто заговорил даже о новом федерализме.Но на деле это никакой не федерализм, а просто стремление спихнуть с себя проблемы. Ведь что такое федерализм? Это не просто сиюминутно упавшие полномочия, а прежде всего четкая система, где определены финансовые ресурсы и политические инструменты для их реализации. Кроме того, существуют четкие правила "игры" в отношениях между центром и субъектами, и последние вольны принимать те решения, которые посчитают нужными, отчитываясь за них не перед метрополией, а перед гражданами собственной территории.Ничего подобного сейчас нет.Ярким примером последнего тезиса является то, как во время одного из своих онлайн-совещаний Путин пригрозил главам субъектов: если пандемия коронавируса приобретет в их регионах угрожающие масштабы, мол, смотрите у меня!... Т.е. формально независимые от центра главы субъектов будут отчитываться перед президентом федерации, а не перед собственными гражданами, которые и будут страдать от этих возможно неправильных действий.Если это называется "федерализмом", то что тогда называется унитарным государством? Страшно даже представить!..Однако, безусловно, для местных политических элит это будет хорошей встряской, показателем того, что не Москва, а лишь они сами — с безусловной опорой на своих граждан — могут пережить трудные времена. Поэтому ценность местных интересов над интересами московских боссов безусловно возрастет. Только вот то, как быстро это перейдет в качественные изменения их внутренней политики, зависит от общей политической ситуации в стране.Ну, и плюс ко всему пандемия коронавируса еще раз покажет всю политическую ничтожность назначенцев-технократов, которые просто не способны эффективно действовать в такие кризисные моменты. Ведь тут надо проявлять изрядную долю самостоятельности, готовность идти на риски, выстраивать прямую коммуникацию с местным населением, готовность отстаивать его интересы — порой наперекор интересам жадных московских кланов. А технократы привыкли только выполнять прямые приказы из красного кремля, которых сейчас ...нет.В результате быстро и без больших жертв обуздать распространение вируса смогут только те, у кого жёсткий контроль будет сочетаться с достаточными финансовыми резервами для продолжительного режима "самоизоляции".КАК ДОЛГО ЭТО БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ?Ясно, что больше месяца "самоизоляции" отечественная экономика просто не выдержит. Иначе московскому кремлю попросту придется распечатать "кубышку" Фонда национального благосостояния. Смею полагать, что к концу апреля пресловутый "режим самоизоляции" будет существенно ослаблен, хотя формально из всех труб будут верещать о том, что "карантин" продолжается. Намёки на скорое открытие слышны постоянно: в Татарстане вон тоже собрались открыть парикмахерские.Москве это, конечно, пока не грозит, т.к. эпидемия здесь приобретает довольно большие масштабы, да и финансовый "жирок" даёт возможность продержаться — по сравнению с провинцией — более долгий срок. Но запас прочности всей российской экономки и в особенности российских граждан очень низок. У большинства людей попросту нет никаких "запасов", т.к. они живут, что называется, от зарплаты до зарплаты, выплачивая ежемесячные кредиты и ипотеки. Так, согласно исследованиям ВЭБ, падение реальных доходов россиян во втором квартале 2020 года может составить 17,5%.При этом, да, "режим самоизоляции" будет ослабевать, но массовые мероприятия еще долго будут под запретом. Поэтому никакого парада на 9 мая, как и прогнозировали многие эксперты, не будет. Вероятнее всего, чтобы хоть как-то обозначить это событие, ограничатся каким-то символичным шагом.Поэтому, если ситуация будет проходить по более или менее благоприятному сценарию, то с точки зрения самой власти логично будет перенести парад на 24 июня, день, когда в 1945 году был проведен знаменитый Победный парад на Красной площади. Но даже в этом случае никакого широкого парада, с участием огромных масс зрителей, мы не увидим. Ведь если, как говорят специалисты, в алгоритме развития пандемии Россия отстает от европейских стран примерно на три недели, то можно спрогнозировать, что перелом будет не раньше середины мая, а в этом случае окончательная победа над вирусом придет не раньше середины лета.В одном можно быть уверенным совершенно точно: дата официальной отмены "режима самоизоляции" станет большим праздником и будет поводом для массовых гуляний. Несомненно, российские власти попытаются использовать этот краткосрочный подъём настроения для поднятия собственного рейтинга.И вот здесь вновь возникает вопрос о голосовании по новой Конституции. Судя по всему, власти не оставляют своего намерения провести его в самое ближайшее время: при благоприятном сценарии для них логично будет приурочить голосование к 12 июня, дню России.А вот откладывание голосования на осень может привести к неблагоприятным последствиям, т.к. сама процедура может стать еще одним тригером протестных настроений, когда неизбежное ухудшение жизни будет ассоциироваться с изменениями в Конституции. Но развитие пандемии пока идет по сценарию, который не предполагает возможности столь раннего референдума: 12 июня явно под вопросом.Что же касается самих протестных настроений, то мировой опыт показывает, что никаких прямых протестов — несмотря на ухудшение экономического состояния населения — вплоть до полного окончания эпидемии не будет. Причин тут две. Во-первых, сейчас населением движет страх неопределенности, ведь человечество впервые за столетнюю историю переживает подобное явление. И только государство способно обеспечить в этой ситуации хоть какую-то победу над последствиями расползания пандемии. Население будет инстинктивно сохранять внешнюю лояльность государству, несмотря на недовольство существующим положением вещей.Во-вторых, самоизоляция, страх неопределенности и обещанная правительством компенсация за нерабочие дни временно купирует открытый протест.Недовольство и отчаяние для отдельных людей пока будет выливаться только в деструктивные формы: такие как рост бытового криминала (грабежи, воровство), что мы наблюдаем уже в целом ряде регионов. Но самое "интересное" тут скорее начнется уже осенью, когда вышедшее из самоизоляции население почувствует всю "прелесть" последствий от падения нефтяных цен, пандемии и связанного с этим экономическим кризисом. Плюс ко всему, тогда же придет время платить кредиты, на которые пока (вроде как) ввели "каникулы". Да и традиционно именно на осень приходятся большие финансовые затраты, связанные с началом нового учебного года. Посему именно после сентября стоит ожидать реальный политический протест.Не стоит забывать и о том, что пандемия коронавируса вкупе с экономическим кризисом может популяризовать так называемую рурализацию, т.е. некоторый отток населения из городов в сельскую местность. Особенно это будет актуально для пригородных территорий вокруг больших городов, когда снижение жизненного уровня не позволит многим приобретать более дорогое жилье в самом городе. В конце концов, человек, имеющий свой небольшой клочок земли, никогда не умрет с голоду. А в условиях надвигающегося экономического коллапса, когда поле окончания карантина многие неизбежно потеряют работу, это станет немаловажным бонусом.