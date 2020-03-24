Обрушит ли путинский режим нынешний кризис?!

Воздушный лайнер никогда не падает по одной причине. Его катастрофа — всегда результат совпадения неполадок, ошибок и трагического стечения обстоятельств. Любая власть обрушается также при совпадении многих негативных факторов: если они вступают в резонанс, «на ровном месте» может возникнуть гигантская «волна-убийца». Вот почему режимы, казавшиеся еще вчера незыблемыми, вдруг исчезают настолько стремительно, что этого не ожидает никто.Еще пару месяцев назад Путин решительно отправлял в отставку Правительство, кромсал Конституцию, лихо «обнулялся», прописывая себе пожизненную власть, жестко пресекал любые попытки протеста. А уже сегодня Россию накрыл жесточайший кризис, ведущий к схлопыванию экономики и голодному озверению народа, брошенного властями на произвол судьбы. Сегодня в России — растерянный президент, «самоизолировавшееся» Правительство и полный коллапс источников бюджета. Ситуация, очень похожая на февраль 1917 или, скорее, на лето 1941: еще вчера — бравурные марши, парады и всеобщие возгласы о неминуемой победе, а уже сегодня — всеобщий шок, пораженческие настроения, тотальная растерянность и огромные потери людей и территорий. Вот почему ключевой вопрос нынешнего дня — обрушится ли путинский режим сейчас или сумеет выжить и остаться тяжкой обузой на пути развития России еще на годы?Совершенно очевидно, что корона-кризис, в принципе не опасный России с ее резервами под $600 млрд., повлек за собой критический для России кризис нефтяной. Тут же выяснилось, что нынешний путинский режим, прекрасно освоивший наполнение бюджета за счет нефтедолларов и распил газо-нефтяного пирога в пользу условного «кооператива Озеро», за 20 лет ничего более в экономике страны не создал, а лишь «добил» остатки бывшего промышленного потенциала страны. Поэтому подъема отечественного товаропроизводителя, как это случайно произошло в кризис 1998 г., сегодня не будет: нет базы роста. Хуже того, никаких серьезных резервов для поддержки семей и бизнеса в период вынужденной «корона-заморозки» экономики Путин не даст: он не дурак, и понимает, что на карту поставлена его личная судьба. Он продолжит отделываться мелкими подачками, пустопорожними обещаниями и бесконечно маневрировать. Уровень финансовой поддержки страны будет на уровне порога выживания, не больше. Потому что главная задача Путина — беречь кубышку резервов как можно дольше: она — песочные часы его политической жизни. Если она истечет раньше возможного восстановления цен на нефть, то НИКАКИХ ШАНСОВ удержать власть у Путина не будет даже теоретически.Поэтому ради сохранения «себя любимого» он пожертвует бизнесом, сначала малым и средним, потом крупным, который не связан с его «друзьями».Пожертвует регионами: они уже получили «полномочия» без денег, типа «выживайте, как можете». Затем пострадают «гражданские» бюджетники, особенно в нищающих из-за сокращения налоговой базы регионах РФ. Пострадают и пенсионеры: Пенсионный Фонд начнет загибаться от недостатка отчислений и сокращении дотаций федерального бюджета. Перебои с пенсиями, знакомые многим по 90-м годам, снова могут вернуться. До последнего режим будет «кормить» лишь силовиков, особенно те подразделения, которые созданы для подавления народных волнений. В Кремле понимают, если не произойдет чуда, резервов даже при содержании страны на «голодном пайке» хватит максимум на год-полтора. А дальше там никто даже и думать не осмеливается.Главная «головная боль» путинского режима — что делать со стихийными народными бунтами. Боязнь восстаний столь велика, что несмотря на резкое снижение своих рейтингов, Путин намерен наращивать жестокость и репрессии при подавлении голодных протестов. Вчера из Сев. Осетии прилетела «первая ласточка»: несколько тысяч отчаявшихся граждан пришли к администрации требовать от нее ответа, как им кормить свои разоряющиеся семьи.При попытке разгона в ОМОН полетели камни, в ответ начались аресты, обыски, задержания. Полагаю, это только начало. Голодные люди — это вам не интеллигентные «белоленточники», способные ответить на дубинки карателей лишь криками «Позор!»Полагаю, в Кремле уже усиленно обсуждают меры противодействия против распространения северо-осетинского сценария по всей стране. Недаром на Кавказ, судя по некоторым сообщениям, уже двинулись подразделения гвардии и МВД. Путин понимает: если он ослабит давлением на общество, взять вновь ситуацию под контроль будет сложно.Теперь о том, чего не понимает Кремль.1) Удержать ситуацию тактикой мелких подачек и сохранением кубышки для последующих испытаний практически невозможно. В народе, который пока еще в своей массе инертен, возникнет полная переоценка роли Путина, а так как вся «вертикаль» держится только на нем лично, все посыпется достаточно быстро, и в первую очередь в самих «элитах», на которые опирается эта система власти: многие сочтут дальнейшее пребывание Путина у руля крайне опасным для них самих.2) Опора на силовиков и применение силы всегда порождает «ответку». В стране (не только на Кавказе)полно оружия, оно свободно «гуляет» по территории Донецка и Луганска, а число людей, имеющих привычку его бездумного применения, постоянно растет(спасибо Пригожину и его ЧВО и др.)Стрелять в народ — это, по сути, спровоцировать партизанское движение по всей стране (в лучшем случае), а обойтись без применения оружия против голодных бунтов режиму, не способному в кризис действовать иными методами, будет крайне сложно. К тому же, применение оружия силовиками может начаться несанкционировано. Вы уже, наверное, видели, как два рьяных полицейских обнажили стволы против «нарушителей карантина», занимающихся спортом на лужайке и были готовы открыть огонь на поражение?! А теперь представьте, как могут пройти похороны невинных жертв полицейского произвола в оголодавшем городе!У Путина, по сути, два выхода. Первый — держаться до последнего, а там будь что будет. Этот путь с большой вероятностью приведет страну к большой смуте, крови или даже войне, потому что Путин как лидер нации себя полностью исчерпал, и уже давно.Второй — почти невероятный, но ПОКА все же реалистичный: объявление о собственном уходе (сразу или в 2024-м), досрочное проведение честных выборов в Парламент и формирование на его основе коалиционного Правительства народного доверия, которое возьмёт на себя всю ответственность выводить Россию из кризиса. И последующие честные и конкурентные выборы НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА, который проведет необходимую реформу системы власти в России и избавит ее от векового проклятия — постоянного захвата власти, ведущего к вождизму, диктатурам, авторитаризму и всему, что уже затормозило развитие страны на многие десятилетия.И последнее: что делать обществу в данной ситуации?1) Давить на власть и требовать от режима реальных денег для своих семей и ради сохранения экономики, рабочих мест и доходов. Тут либо семьи кормить, либо «путинскую вертикаль», выбор невелик! Деньги у Путина есть. Цена преодоления корона-кризиса с поддержкой семей (и не по 10 тыс, а 70-80% от средней з/п в месяц по стране), регионов и бизнеса не более $ 60-80 млрд. (Здесь все расчеты)2) Объединять свои усилия под общим условным лозунгом «Путин должен уйти!» Это — мирный и самый лучший вариант.3) Каждый день вести агитационно-разъяснительную работу среди людей. Отечество ныне в реальной опасности, и его судьба решается сейчас и только нами.