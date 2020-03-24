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Обрушит ли путинский режим нынешний кризис?!

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Воздушный лайнер никогда не падает по одной причине. Его катастрофа — всегда результат совпадения неполадок, ошибок и трагического стечения обстоятельств. Любая власть обрушается также при совпадении многих негативных факторов: если они вступают в резонанс, «на ровном месте» может возникнуть гигантская «волна-убийца». Вот почему режимы, казавшиеся еще вчера незыблемыми, вдруг исчезают настолько стремительно, что этого не ожидает никто.

Обрушит ли путинский режим нынешний кризис?!


Еще пару месяцев назад Путин решительно отправлял в отставку Правительство, кромсал Конституцию, лихо «обнулялся», прописывая себе пожизненную власть, жестко пресекал любые попытки протеста. А уже сегодня Россию накрыл жесточайший кризис, ведущий к схлопыванию экономики и голодному озверению народа, брошенного властями на произвол судьбы. Сегодня в России — растерянный президент, «самоизолировавшееся» Правительство и полный коллапс источников бюджета. Ситуация, очень похожая на февраль 1917 или, скорее, на лето 1941: еще вчера — бравурные марши, парады и всеобщие возгласы о неминуемой победе, а уже сегодня — всеобщий шок, пораженческие настроения, тотальная растерянность и огромные потери людей и территорий. Вот почему ключевой вопрос нынешнего дня — обрушится ли путинский режим сейчас или сумеет выжить и остаться тяжкой обузой на пути развития России еще на годы?

Совершенно очевидно, что корона-кризис, в принципе не опасный России с ее резервами под $600 млрд., повлек за собой критический для России кризис нефтяной. Тут же выяснилось, что нынешний путинский режим, прекрасно освоивший наполнение бюджета за счет нефтедолларов и распил газо-нефтяного пирога в пользу условного «кооператива Озеро», за 20 лет ничего более в экономике страны не создал, а лишь «добил» остатки бывшего промышленного потенциала страны. Поэтому подъема отечественного товаропроизводителя, как это случайно произошло в кризис 1998 г., сегодня не будет: нет базы роста. Хуже того, никаких серьезных резервов для поддержки семей и бизнеса в период вынужденной «корона-заморозки» экономики Путин не даст: он не дурак, и понимает, что на карту поставлена его личная судьба. Он продолжит отделываться мелкими подачками, пустопорожними обещаниями и бесконечно маневрировать. Уровень финансовой поддержки страны будет на уровне порога выживания, не больше. Потому что главная задача Путина — беречь кубышку резервов как можно дольше: она — песочные часы его политической жизни. Если она истечет раньше возможного восстановления цен на нефть, то НИКАКИХ ШАНСОВ удержать власть у Путина не будет даже теоретически.

Поэтому ради сохранения «себя любимого» он пожертвует бизнесом, сначала малым и средним, потом крупным, который не связан с его «друзьями».

Пожертвует регионами: они уже получили «полномочия» без денег, типа «выживайте, как можете». Затем пострадают «гражданские» бюджетники, особенно в нищающих из-за сокращения налоговой базы регионах РФ. Пострадают и пенсионеры: Пенсионный Фонд начнет загибаться от недостатка отчислений и сокращении дотаций федерального бюджета. Перебои с пенсиями, знакомые многим по 90-м годам, снова могут вернуться. До последнего режим будет «кормить» лишь силовиков, особенно те подразделения, которые созданы для подавления народных волнений. В Кремле понимают, если не произойдет чуда, резервов даже при содержании страны на «голодном пайке» хватит максимум на год-полтора. А дальше там никто даже и думать не осмеливается.

Главная «головная боль» путинского режима — что делать со стихийными народными бунтами. Боязнь восстаний столь велика, что несмотря на резкое снижение своих рейтингов, Путин намерен наращивать жестокость и репрессии при подавлении голодных протестов. Вчера из Сев. Осетии прилетела «первая ласточка»: несколько тысяч отчаявшихся граждан пришли к администрации требовать от нее ответа, как им кормить свои разоряющиеся семьи.

При попытке разгона в ОМОН полетели камни, в ответ начались аресты, обыски, задержания. Полагаю, это только начало. Голодные люди — это вам не интеллигентные «белоленточники», способные ответить на дубинки карателей лишь криками «Позор!»

Полагаю, в Кремле уже усиленно обсуждают меры противодействия против распространения северо-осетинского сценария по всей стране. Недаром на Кавказ, судя по некоторым сообщениям, уже двинулись подразделения гвардии и МВД. Путин понимает: если он ослабит давлением на общество, взять вновь ситуацию под контроль будет сложно.

Теперь о том, чего не понимает Кремль.

1) Удержать ситуацию тактикой мелких подачек и сохранением кубышки для последующих испытаний практически невозможно. В народе, который пока еще в своей массе инертен, возникнет полная переоценка роли Путина, а так как вся «вертикаль» держится только на нем лично, все посыпется достаточно быстро, и в первую очередь в самих «элитах», на которые опирается эта система власти: многие сочтут дальнейшее пребывание Путина у руля крайне опасным для них самих.

2) Опора на силовиков и применение силы всегда порождает «ответку». В стране (не только на Кавказе)полно оружия, оно свободно «гуляет» по территории Донецка и Луганска, а число людей, имеющих привычку его бездумного применения, постоянно растет(спасибо Пригожину и его ЧВО и др.)

Стрелять в народ — это, по сути, спровоцировать партизанское движение по всей стране (в лучшем случае), а обойтись без применения оружия против голодных бунтов режиму, не способному в кризис действовать иными методами, будет крайне сложно. К тому же, применение оружия силовиками может начаться несанкционировано. Вы уже, наверное, видели, как два рьяных полицейских обнажили стволы против «нарушителей карантина», занимающихся спортом на лужайке и были готовы открыть огонь на поражение?! А теперь представьте, как могут пройти похороны невинных жертв полицейского произвола в оголодавшем городе!

У Путина, по сути, два выхода. Первый — держаться до последнего, а там будь что будет. Этот путь с большой вероятностью приведет страну к большой смуте, крови или даже войне, потому что Путин как лидер нации себя полностью исчерпал, и уже давно.

Второй — почти невероятный, но ПОКА все же реалистичный: объявление о собственном уходе (сразу или в 2024-м), досрочное проведение честных выборов в Парламент и формирование на его основе коалиционного Правительства народного доверия, которое возьмёт на себя всю ответственность выводить Россию из кризиса. И последующие честные и конкурентные выборы НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА, который проведет необходимую реформу системы власти в России и избавит ее от векового проклятия — постоянного захвата власти, ведущего к вождизму, диктатурам, авторитаризму и всему, что уже затормозило развитие страны на многие десятилетия.

И последнее: что делать обществу в данной ситуации?

1) Давить на власть и требовать от режима реальных денег для своих семей и ради сохранения экономики, рабочих мест и доходов. Тут либо семьи кормить, либо «путинскую вертикаль», выбор невелик! Деньги у Путина есть. Цена преодоления корона-кризиса с поддержкой семей (и не по 10 тыс, а 70-80% от средней з/п в месяц по стране), регионов и бизнеса не более $ 60-80 млрд. (Здесь все расчеты)

2) Объединять свои усилия под общим условным лозунгом «Путин должен уйти!» Это — мирный и самый лучший вариант.

3) Каждый день вести агитационно-разъяснительную работу среди людей. Отечество ныне в реальной опасности, и его судьба решается сейчас и только нами.

Эхо Москвы
Оригинал пуликации






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  • Эксперт
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  • 1 | 22.04.2020, 11:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68037 | Рейтинг: +11974,1
У Путина, по сути, два выхода. Первый — держаться до последнего, а там будь что будет.
__________________________________
Пуйло выберет только этот - в силу своих умственных способностей крысы, загнанной самой же собой в угол - будет кидаться....



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  • 2 | 22.04.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Необходимо подержать апрельские тезисы Гудкова, у нас же есть замечательный пример смены власти на Украине.



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  • Участник
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  • 3 | 22.04.2020, 11:56 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1548 | Рейтинг: +364,8
Лишь бы не поднялась цена на нефть. Тоггда пупкин опять начнет бить себя в грудь. Отрезвление биомассы происходит через пустые прилавки и желудок. Когда выясняется что ничегошеньки то у нас нет- заводов фабрик, села, мало мальского производства. А есть только нефть и газ в руках кремляде и оголтелая пропоганда.



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  • 4 | 22.04.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Воздушный лайнер никогда не падает по одной причине. Его катастрофа — всегда результат совпадения неполадок, ошибок и трагического стечения обстоятельств.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Фантастическая глупость! Поэтому дальше этого автора можно не читать! Очень Опытный



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  • 5 | 22.04.2020, 12:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68037 | Рейтинг: +11974,1
Российское правительство хочет расширить права полиции

В частности, сотрудникам МВД собираются разрешить вскрывать машины и оцеплять жилые дома.

Вскрыть транспортное средство полицейским разрешат для спасения жизни граждан и предотвращения преступления, говорится в тексте законопроекта, который правительство собирается внести в Госдуму. И при этом сотрудник внутренних органов не будет нести ответственности за вред, который причинен гражданам, передает агентство «Интерфакс», которое ознакомилось с текстом документа. Кроме того, полиции предлагается дать право также блокировать территории, жилые помещения, строения и другие объекты. И внутри этого оцепления проводить личный досмотр. А тех, кто откажется – просто не пропустят внутрь. Также в документе сказано, что силовики смогут временно ограждать места проведения публичных массовых мероприятий. И при этом полицейским не должно грозить преследование за действия во всех подобных ситуациях, отмечает агентство.

Еще поправки предлагают дать полицейскому право применять оружие в случае, когда он только решит, что действия гражданина расценивается как угроза нападения.
_________________________________
Знакомая картина - в доме пожар, а мародёры грабят квартиры. растаскивают вещички пострадавших... крыса - она во всем крыса.



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  • 6 | 22.04.2020, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68037 | Рейтинг: +11974,1
Последняя фраза "Еще поправки предлагают дать полицейскому право применять оружие в случае, когда он только решит, что действия гражданина расценивается как угроза нападения." - вишенка на торте



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  • 7 | 22.04.2020, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 22.04.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Необходимо подержать апрельские тезисы Гудкова, у нас же есть замечательный пример смены власти на Украине.
_____________________
Да уж! Пример смены власти на Украине просто потрясает: вместо просто вора и жулика выбрали жулика скомороха, успевшего под шум о короновирусе разрешить продажу земли.
Когда будущие хозяева украинской земли будут с неё выкидывать хохлов, вот тогда будет действительно весело - это будет самый смешной номер комика Зеленского.



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  • 8 | 22.04.2020, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 22.04.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Воздушный лайнер никогда не падает по одной причине. Его катастрофа — всегда результат совпадения неполадок, ошибок и трагического стечения обстоятельств.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Фантастическая глупость! Поэтому дальше этого автора можно не читать! Очень Опытный
=======================
Очень Опытный Тупица как та зашоренная кляча не может и не хочет смотреть по сторонам. Впереди оплата по прейскуранту.



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  • 9 | 22.04.2020, 17:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Российское правительство хочет расширить права полиции

В частности, сотрудникам МВД собираются разрешить вскрывать машины и оцеплять жилые дома.

Вскрыть транспортное средство полицейским разрешат для спасения жизни граждан и предотвращения преступлени
========================================
30 статью действующего закона о полиции правительство предложило дополнить положением о том, "сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию". Также полицейские не будут нести ответственность за ущерб, нанесенный при вскрытии автомобиля, если они действовали на законных основания.
Очень хорошо - как в штатах? Тогда разрешите и гражданам, свободно покупать нарезное оружие, для самозащиты - как в штатах. То что крыса готовится к войне со своим народом, ежу понятно.



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  • 10 | 22.04.2020, 17:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Фамилия Очень Опытного - Ебанько !!!



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  • 11 | 22.04.2020, 19:36 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 22.04.2020, 17:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Фамилия Очень Опытного - Ебанько !!!
__________________
Тебя, что ли, он ебанько?
Так тебя и нужно!



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  • 12 | 22.04.2020, 19:37 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 22.04.2020, 17:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Фамилия Очень Опытного - Ебанько !!!
____________________
А фамилия Кухарки - 3,14сденько!



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  • 13 | 22.04.2020, 20:12 | Автор: Не зарегистрирован
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И последующие честные и конкурентные выборы НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА, который проведет необходимую реформу системы власти в России и избавит ее от векового проклятия — постоянного захвата власти, ведущего к вождизму, диктатурам, авторитаризму и всему, что уже затормозило развитие страны на многие десятилетия.

================

Нет уж!.. Достали своими "честными выборами". Только диктатура трудового народа! Хватит.

Всех честных людей - СО 150-ЛЕТИЕМ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА!



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  • 14 | 22.04.2020, 21:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Жесткий ответ Венгрии на пандемию Covid-19 вызвал критику в ЕС

Пандемия коронавирусной инфекции не застала Венгрию врасплох. К кризису там начали готовиться заблаговременно, и это дало плоды — уровень заболеваемости и смертности от Covid-19 в этой стране один из самых низких в Европе. Однако действия венгерских властей по сдерживанию эпидемии вызвали критику со стороны ЕС и даже упреки в нарушении демократических принципов.
https://rus.lsm.lv/statja/analitika/analitika/jestkiy-otvet-
vengrii-na-pandemiyu-covid-19-vizval-kritiku-v-es.a356855/?u
tm_source=inbox&utm_campaign=newsru&utm_medium=frontpage



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  • 15 | 22.04.2020, 23:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как нет ничего в стране.Крым наш Сирия наша .Крымский мост построен . Запустили ракету с ядерным двигателем . ДОстижений выше и чуть вше колен . До хуя.



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  • 16 | 23.04.2020, 00:00 | Автор: san-ufa
    Публикации: 167 | Комментарии: 1495 | Рейтинг: +463,9
Геннадий Гудков прав! Оппозиционным политикам и активистам надо бы пойти навстречу друг другу, оставив амбиции, разногласия и обиды перед угрозой ещё более жестоких репрессий и массовых расправ. Надо вместе будить и просвещать людей о сути путинских поправок, приговоров, «обнулений» и «самоизоляции», помогать им в реализации прав, свобод, льгот в области жилья, пенсий, пособий, охраны природы, экологии, питания, медицины, здравоохранения, ибо на них замкнуты демография, здоровье и жизнь человека! Тогда и отношение к оппозиции улучшится, и народ станет активней.



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  • 17 | 23.04.2020, 00:19 | Автор: Не зарегистрирован
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так ине понял .что такое самоизоляция . за это плотют или нет . Если не плотють .за свой счет тады омерзительно и оперденело .Проясните колхознику закоренелому



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  • 18 | 23.04.2020, 01:02 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 23.04.2020, 00:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
так ине понял .что такое самоизоляция . за это плотют или нет . Если не плотють .за свой счет тады омерзительно и оперденело .Проясните колхознику закоренелому
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Если на самом деле колхозник, то езжай в поля, паши, сей, на сельское хозяйство самоизоляция не распространяется, если только Вы из-за бугра в эти две недели не ездили или не контактировали с заражёнными COVID-19! Очень Опытный



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