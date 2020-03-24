Потылицын: «Следователям надо набраться смелости, зайти в больницу и изъять документы»

Политтехнолог Андрей Потылицын считает, что СК необходимо немедленно попасть в РКБ и изъять документацию о событиях февраля-марта. Об этом периоде сообщала завотделением Римма Камалова, рассказавшая о вспышке непонятной пневмонии в стенах клиники. Напомним, СК проводит доследственную проверку.— Трудно предположить, как будет развиваться расследование: векторов много, — поделился мнением в эфире «Эха» Потылицын. — Прокуратура и СК будут прислушиваться к мнению башкирских властей.Рассчитываю, что СК хотя бы по формальным признакам расследует. Если даже идти по ним, то состав преступления на лицо.Потылицын считает, что трудно предположить, насколько тщательно и настойчиво следствие будет разбирать ход зимних событий в главной больнице региона: сейчас следователям сложно попасть в клинику – она заражена.— Да, в больнице много инфицированных. Но им (следователям) надо набраться смелости, зайти в больницу и изъять документы. Это обширное поле для фальсификаций.Сейчас нужно зафиксировать документально положение дел и опросить медперсонал в качестве свидетелей, чтобы была ответственность за показания.И «зафиксировать» Сыртланову в пространстве: в Америку не улетит, самолеты не летают, но может добежать к покровителю в Казань.