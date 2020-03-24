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Потылицын: «Следователям надо набраться смелости, зайти в больницу и изъять документы»

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Политтехнолог Андрей Потылицын считает, что СК необходимо немедленно попасть в РКБ и изъять документацию о событиях февраля-марта. Об этом периоде сообщала завотделением Римма Камалова, рассказавшая о вспышке непонятной пневмонии в стенах клиники. Напомним, СК проводит доследственную проверку.

Потылицын: «Следователям надо набраться смелости, зайти в больницу и изъять документы»


— Трудно предположить, как будет развиваться расследование: векторов много, — поделился мнением в эфире «Эха» Потылицын. — Прокуратура и СК будут прислушиваться к мнению башкирских властей.

Рассчитываю, что СК хотя бы по формальным признакам расследует. Если даже идти по ним, то состав преступления на лицо.

Потылицын считает, что трудно предположить, насколько тщательно и настойчиво следствие будет разбирать ход зимних событий в главной больнице региона: сейчас следователям сложно попасть в клинику – она заражена.

— Да, в больнице много инфицированных. Но им (следователям) надо набраться смелости, зайти в больницу и изъять документы. Это обширное поле для фальсификаций.

Сейчас нужно зафиксировать документально положение дел и опросить медперсонал в качестве свидетелей, чтобы была ответственность за показания.

И «зафиксировать» Сыртланову в пространстве: в Америку не улетит, самолеты не летают, но может добежать к покровителю в Казань.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 22.04.2020, 11:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68037 | Рейтинг: +11974,1
Съесть-то он съест, но кто же ему даст?!©



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  • Гость
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  • 2 | 22.04.2020, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
поздно. Если б с ходу и внезапно ...А так уже ей дали возможность замести следы документальных подтверждений. СК ,как и Прокуратура ,работал ,работает и будеть работать по обычному режиму - единственному пути ЗАКАЗОВ . Закончится все вручением ордена главврачу, как и ранее ... Ялаеву, Качкаеву ,Субханкуловой ...всем лживым и бездарным чиновникам



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  • Гость
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  • 3 | 22.04.2020, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, в больнице много инфицированных. Но им (следователям) надо набраться смелости, зайти в больницу и изъять документы.
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________ Потылицин хочет через документы перезаразить весь СК? Да его за это привлекать надо, как за подстрекательство к биологическому терроризму! Закончится карантин, тогда и займутся документами! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 4 | 22.04.2020, 12:02 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1548 | Рейтинг: +364,8
Да кому эта дура в Казане нужна. Там своих идиотов выше крыши.



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  • Гость
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  • 5 | 22.04.2020, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.04.2020, 12:02 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1547 | Рейтинг: +364,6
Да кому эта дура в Казане нужна. Там своих идиотов выше крыши.
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____________________________________________________________
________ Ну и группа поддержки у убогой! Даже если макака умеет писАть, то это не означает, что она напишет что-то умное! Пустовгаров сейчас там работает, вот на это намекает автор статьи! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 6 | 22.04.2020, 14:44 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1379 | Рейтинг: +91,2
“4 | 22.04.20: резус …Да кому эта дура в Казане нужна. Там своих идиотов выше крыши.”

Rезус, докторов надо уважать.
Она реально одна из наилучших главврачей, из тех что имеем в стане. Надеюсь, вас бывший главрач не греет?



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  • 7 | 22.04.2020, 19:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отстаньте от девушки



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  • 8 | 22.04.2020, 19:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В РКБ 2 вот уже больше месяца один в трехместной палате лежит папа Карине Хабировой .переодически его возят на процедуры в РКБ им.Куватова.А вот как у него с коронавирусом



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  • 9 | 22.04.2020, 22:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всеобщая беда ,а тут кто -то хочет орденов,даже зав ревматологией захотела прославиться на старости лет .На пенсию ,ее суку
Посодим , полегче станет ?За всю Историю России понасажали ,Юубивуаали . писали доносы друг на друга- не устали ?



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