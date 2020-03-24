— Трудно предположить, как будет развиваться расследование: векторов много, — поделился мнением в эфире «Эха» Потылицын. — Прокуратура и СК будут прислушиваться к мнению башкирских властей.
Рассчитываю, что СК хотя бы по формальным признакам расследует. Если даже идти по ним, то состав преступления на лицо.
Потылицын считает, что трудно предположить, насколько тщательно и настойчиво следствие будет разбирать ход зимних событий в главной больнице региона: сейчас следователям сложно попасть в клинику – она заражена.
— Да, в больнице много инфицированных. Но им (следователям) надо набраться смелости, зайти в больницу и изъять документы. Это обширное поле для фальсификаций.
Сейчас нужно зафиксировать документально положение дел и опросить медперсонал в качестве свидетелей, чтобы была ответственность за показания.
И «зафиксировать» Сыртланову в пространстве: в Америку не улетит, самолеты не летают, но может добежать к покровителю в Казань.
Эхо Москвы
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Потылицын: «Следователям надо набраться смелости, зайти в больницу и изъять документы»
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