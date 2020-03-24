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Какой может быть авторитет у единоросса среди жителей республики?

  • Опубликовано: ПроУфу | 22.04.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 26553 | Комментарии: 12
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Рустема Ахмадинурова выдвинули на должность вице-спикера Курултая Башкирии. «Единая Россия» сообщает, что кандидатура Ахмадинурова согласована с главой республики. Руководителя регионального исполкома «Единой России» Рустема Ахмадинурова выдвинули в качестве заместителя Председателя Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан.

Какой может быть авторитет у единоросса среди жителей республики?


– Рустем Маратович пользуется большим авторитетом как среди парламентариев, так и среди жителей республики.

С его приходом региональное отделение «Единой России» получило новый импульс в своей работе, появились новые интересные проекты.

Уверен, его опыт, знания, лучшие профессиональные качества будут востребованы на площадке Государственного Собрания, позволят полнее раскрыть потенциал парламента, добиться еще более значимых успехов в укреплении законодательной базы региона, - прокомментировал Председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Как пояснили в Курултае, голосование по этому вопросу будет уже в этот четверг. Если Ахмадинурова утвердят на должность, то он будет выполнять обязанности на непостоянной основе.

ПроУфу
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  • 1 | 22.04.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
толкачев опять на охоту в Туймазинский р-н собирается.....



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1

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  • 2 | 22.04.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Наконец в Курултае будет настоящий мужик который не кого не когда не предал.
Б.Алик М.



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  • 3 | 22.04.2020, 10:32 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4120 | Рейтинг: -323,1
Мышиная возня.



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2

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  • Эксперт
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  • 4 | 22.04.2020, 11:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68037 | Рейтинг: +11974,1
Вот - покуй!



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  • 5 | 22.04.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рустем Маратович пользуется большим авторитетом как среди парламентариев, так и среди жителей республики.
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________ Какой авторитет может быть у человека, который только языком работает? Авторитетный болтун! Очень Опытный



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  • 6 | 22.04.2020, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Перевозчики в Башкирии будут платить за крупногабаритные грузы
Деньги будут направляться в Дорожный фонд.
За перевозку крупногабаритных грузов в Башкирии транспортные компании будут платить деньги, сообщает пресс-служба Госсобрания-Курултая республики.
Соответствующие поправки планируется внести в региональное законодательство. Деньги за вред, причиняемый дорогам регионального или межмуниципального значения, будут направляться в Дорожный фонд республики.
«Принятие законопроекта позволит нам согласовать региональное законодательство с федеральным и снять возможные неясности при взимании платы в Дорожный фонд республики», — отметил председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев.
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__ Толкач окончательно с дуба рухнул! Какой вред причиняют крупногабаритные грузы дорожному полотну? Никакого, если только этот груз не тащить волоком или не толкать перед собой! Очень Опытный



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  • 7 | 22.04.2020, 14:39 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1379 | Рейтинг: +91,2
“6 | 22.04.20: Не зарегистрирован … в Башкирии будут платить _______________Толкач окончательно с дуба рухнул! Какой …Опытный”

…не рухнул, хотя давно в группе риска…
Надеюсь в Италии не обзавёлся хорромами, как бывшие мэрские уфы, пучком...



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  • 8 | 22.04.2020, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рустем, рад за тебя .... И всё таки, ты зачем усы сбрил, дурик.



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  • 9 | 22.04.2020, 17:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
толкачев расстроенный.
Скоро ему пинка дадут - засиделся.
он давно еще в 2017году должен был перебраться в СФ, однако хамитов переиграл на ялалова, лишь бы избавиться от него



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  • 10 | 22.04.2020, 23:29 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8308 | Рейтинг: +2074
Наточу я свой топор
Головешек полон двор...



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  • 11 | 22.04.2020, 23:43 | Автор: san-ufa
    Публикации: 167 | Комментарии: 1495 | Рейтинг: +463,9
"Этот будет выступать на Салониках
И детишек поучать в кинохрониках ..."
"Красногорско-путинский десант" продолжает закрепляться в Башкирии! Вот только дел реальных и толковых не видать.



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  • 12 | 23.04.2020, 00:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 22.04.2020, 23:43 | Автор: san-ufa
Публикации: 167 | Комментарии: 1495 | Рейтинг: +463,9
"Этот будет выступать на Салониках
И детишек поучать в кинохрониках ..."
"Красногорско-путинский десант" продолжает закрепляться в Башкирии! Вот только дел реальных и толковых не видать.

===========================================================
От дел твоих идейных вождей - дерьмократов Наумкин ваааще в стране только хаос и головешки остается! Вспомни, февраль семнадцатого, ведь не большевики добивались отречения царя (в военное время!), а ваши идейные сотоварищи! Тоже самое произошло в 90-е!



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