Какой может быть авторитет у единоросса среди жителей республики?

Рустема Ахмадинурова выдвинули на должность вице-спикера Курултая Башкирии. «Единая Россия» сообщает, что кандидатура Ахмадинурова согласована с главой республики. Руководителя регионального исполкома «Единой России» Рустема Ахмадинурова выдвинули в качестве заместителя Председателя Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан.– Рустем Маратович пользуется большим авторитетом как среди парламентариев, так и среди жителей республики.С его приходом региональное отделение «Единой России» получило новый импульс в своей работе, появились новые интересные проекты.Уверен, его опыт, знания, лучшие профессиональные качества будут востребованы на площадке Государственного Собрания, позволят полнее раскрыть потенциал парламента, добиться еще более значимых успехов в укреплении законодательной базы региона, - прокомментировал Председатель Госсобрания Константин Толкачев.Как пояснили в Курултае, голосование по этому вопросу будет уже в этот четверг. Если Ахмадинурова утвердят на должность, то он будет выполнять обязанности на непостоянной основе.