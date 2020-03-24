– Рустем Маратович пользуется большим авторитетом как среди парламентариев, так и среди жителей республики.
С его приходом региональное отделение «Единой России» получило новый импульс в своей работе, появились новые интересные проекты.
Уверен, его опыт, знания, лучшие профессиональные качества будут востребованы на площадке Государственного Собрания, позволят полнее раскрыть потенциал парламента, добиться еще более значимых успехов в укреплении законодательной базы региона, - прокомментировал Председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Как пояснили в Курултае, голосование по этому вопросу будет уже в этот четверг. Если Ахмадинурова утвердят на должность, то он будет выполнять обязанности на непостоянной основе.
ПроУфу
Оригинал публикации
Какой может быть авторитет у единоросса среди жителей республики?
Раздел: Новости | Просмотры: 26553 | Комментарии: 12