Газизов, тогда закрывай гиперы. Или кишка тонка?

При этом в указаниях Минпромторга России от 3 апреля говорится, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок.
Пресс-служба мэрии пояснила «Эху», что письмо Минпромторга носит рекомендательный характер, а регионы должны следовать решениям исполнительной власти на местах.
Уфимская администрация обращает внимание на пояснения Минпромторга, который отмечает, что мера необходима для снижения концентрации покупателей в магазинах возле дома. Однако в Уфе, отмечают в пресс-службе, не наблюдаются длинные очереди за покупками в магазинах у дома, а значит, посещать крупные супермаркеты уфимцам нельзя.
Эхо Москвы
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