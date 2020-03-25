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Газизов, тогда закрывай гиперы. Или кишка тонка?

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Мэрия Уфы настаивает на том, что уфимцам не разрешается ездить за покупками в гипермаркеты. Недавно вице-мэр Уфы Рустем Газизов заявил, что уфимцы могут посещать только супермаркеты, расположенные в 150 метрах от дома, а ездить в крупные гипермаркеты запрещено.

Газизов, тогда закрывай гиперы. Или кишка тонка?


При этом в указаниях Минпромторга России от 3 апреля говорится, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок.

Пресс-служба мэрии пояснила «Эху», что письмо Минпромторга носит рекомендательный характер, а регионы должны следовать решениям исполнительной власти на местах.

Уфимская администрация обращает внимание на пояснения Минпромторга, который отмечает, что мера необходима для снижения концентрации покупателей в магазинах возле дома. Однако в Уфе, отмечают в пресс-службе, не наблюдаются длинные очереди за покупками в магазинах у дома, а значит, посещать крупные супермаркеты уфимцам нельзя.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 23.04.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Недавно вице-мэр Уфы Рустем Газизов заявил, что уфимцы могут посещать только супермаркеты, расположенные в 150 метрах от дома,
================================
Вся борьба с вирусом сводится к запретам, и это говорит об уровне интелекта башкирских чинуш!!!!!
Я одинокий пенсионер, ближайшая забигаловка находится минимум в радиусе 500 метров (кто их считал!) А до магазина, где приемлимые цены, и у меня имеется дисконтная карта будет 1000 метров (опять же кто их считал)!
Я Ходил в этот магазин, и буду ходит!
А тупоголовые чинуши мне не указ!!!!!
Объявляйте ЧП, доставляйте продукты надом,безплатно, или по оптовым ценам, тогда подумаю!!!!!



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  • 2 | 23.04.2020, 12:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68043 | Рейтинг: +11974,3
Мэрия крайне глупа. В магазинах шаговой доступности попросту нет возможности для социального дистанцирования в 2 метра и там его никто не соблюдает!
А в супер и гипер маркетах - таковое имеется. И неукоснительно соблюдается.



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  • 3 | 23.04.2020, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мэрия крайне глупа. В магазинах шаговой доступности попросту нет возможности для социального дистанцирования в 2 метра и там его никто не соблюдает!
А в супер и гипер маркетах - таковое имеется. И неукоснительно соблюдается.
---------------
Крайне глупа именно ты. В магазинах шаговой доступности как правило сейчас пусто. А в супер и гипер полно народу. Хотя может на ВАЗе все по другому.



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  • 4 | 23.04.2020, 13:27 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39933 | Рейтинг: +5178,8
Надо было минусовать, ошибся.



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  • 5 | 23.04.2020, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сказано 150 метров значит 150. Вот у меня в такой доступности гастроном Глобус Гурмэ (Галерея АРТ) и я буду туда ходить столько, сколько будет карантин. Законы и Указы надо соблюдать и все будет хорошо.



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  • 6 | 23.04.2020, 14:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68043 | Рейтинг: +11974,3
Глобус Гурмэ (Галерея АРТ)
_________________________
Разорится одним из первых, ибо цены там - ятепну! Следовательно только такой идиот, как ты и будет туда ходить. Ну, а потом будешь сайгачить за запретную линию))))

Мы и на оптовку на Садовую спокойно ездим - там цены пониже - например 1 кг укропа - 130 рублей, в то время, как в разницу - пучками - по 500 и дороже(в том же ОКее), сигареты на много дешевле... ну и попутно еще чо нить прихватываем - тоже подешевле, чем на рынках шаговой доступности.
В ОКее с сегодняшнего числа новые скидосочные каталоги - составила детям список продуктов и мыльно-рыльного-сопутствующих, включая уголь, решетку для мангала, розжиг - всё равно поедут в деревню на майские...



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  • 7 | 23.04.2020, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а у меня голова не болит. максимум 200р в день. и проблем нет. мясо по нормативу+ овощи+ крупа. и фсё. хлебушко заменяют рожки в охотку. лук-чеснок на 20дней осталось. при депрессуке-селедка соленая в трясучку.....
изопьюсь воды опухну кайфую с отёками.. а то...….



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  • 8 | 23.04.2020, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Внимание всех пенсов, которые пользуются социальными 600 рублёвыми проездными на общественный транспорт! Если Вы в конце марта оплатили апрельский проезд, но не смогли из-за самоизоляции им пользоваться или совершили только несколько поездок, то можете позвонить в Единый Реестр Социальных Карт по тел. 276-91-23 и Вам эти 600 рублей перекинут на июнь и Вы их не потеряете! Очень Опытный



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