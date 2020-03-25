Газизов, тогда закрывай гиперы. Или кишка тонка?

Мэрия Уфы настаивает на том, что уфимцам не разрешается ездить за покупками в гипермаркеты. Недавно вице-мэр Уфы Рустем Газизов заявил, что уфимцы могут посещать только супермаркеты, расположенные в 150 метрах от дома, а ездить в крупные гипермаркеты запрещено.При этом в указаниях Минпромторга России от 3 апреля говорится, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок.Пресс-служба мэрии пояснила «Эху», что письмо Минпромторга носит рекомендательный характер, а регионы должны следовать решениям исполнительной власти на местах.Уфимская администрация обращает внимание на пояснения Минпромторга, который отмечает, что мера необходима для снижения концентрации покупателей в магазинах возле дома. Однако в Уфе, отмечают в пресс-службе, не наблюдаются длинные очереди за покупками в магазинах у дома, а значит, посещать крупные супермаркеты уфимцам нельзя.