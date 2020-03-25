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Пять минут до обнуления

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«Эх, испортили такую песню…!» С таким чувством, наверное, грустит сегодня где-то в бункере, у камина, наш президент. На сегодня, 22 апреля, был намечен день его триумфального обнуления, которое пришлось перенести из-за коронавируса.

Пять минут до обнуления


Но, как уверяют источники «Коммерсанта», в Кремле хлопочут, желая поскорее порадовать Путина. И одной рукой меряют среднюю температуру по короронавирусной больнице, а другой — выискивают подходящую дату для проведения голосования. К примеру, 24 июня – день Парада Победы 1945 года – очень годная дата с отличными ассоциациями. Но, как спрогнозировать, поправятся ли к заветному дню россияне? Голосование надо объявлять не менее, чем за 30 дней. Есть резервная дата – 8 июля. День семьи и верности. Это, конечно, похуже. И президент у нас разведенный, и праздник в честь дня святых Петра и Февронии придуман богомольной женой Дмитрия Медведева Светланой в бытность ее первой леди.

Но, как заявил Ъ «источник, близкий к АП», «Кремль хотел бы провести голосование так скоро, как только это будет возможно».

Ясное дело! Еще месяц-другой таких вот путинских «каникул», и есть риск его полного обнуления. Без всяких поправок в Конституцию и голосования, просто народным вече на площадях. А в ближайшие дни, как уверяет ВЦИОМ, голосовать пришли бы 52-54% россиян, и 67-68% из них сказали бы поправкам «да».

Ну, ВЦИОМу не привыкать впаривать туфту. Но,возможно, и народ еще не окончательно оголодал и обозлился.

Так что в Кремле правильно делают, что торопятся. Низкая нефть, падающий рубль, безработица, полное отсутствие денег – и прогнозы придворных социологов могут сильно разойтись с реалиями.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 23.04.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Эх, испортили такую песню…!» С таким чувством, наверное, грустит сегодня где-то в бункере, у камина, наш президент
========================================
А то что обнуляются вклады, обнуляются карьеры, обнуляются жизненные планы миллионов Россиян ему похрену (подобрал самое мягкое слово, наеюсь у Вас найдется синоним пожошче)!!!!



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3

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  • Гость
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  • 2 | 23.04.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как же он надоел!!!!!!!!!
Ну где же выход от этого дъявола



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4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 23.04.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А то что обнуляются вклады, обнуляются карьеры, обнуляются жизненные планы миллионов Россиян ему похрену (подобрал самое мягкое слово, наеюсь у Вас найдется синоним пожошче)!!!!

Неужели вклады обнуляются? Кстати, неплохо бы провести эту процедуру со вкладами олигархов.



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0

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  • Гость
  •  
  • 4 | 23.04.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
еще надоела эта малышева со своими смешными платьями с обвисающими краями подолов.
ну такая пародия на вкус каждый день какие-то облачения - у нее модельер старается против нее.
ну одень ты просто врачебный халат -здесь ведь не демонстрация одежды дрного вкуса -идиотка



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  • Эксперт
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  • 5 | 23.04.2020, 13:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68043 | Рейтинг: +11974,3
неплохо бы провести эту процедуру со вкладами олигархов.
__________________________________
Их вклады защищены офшорами... и европейско-американскима банками.

А вот ваши вклады, действительно собираются обнулять...

Руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал, как банки могли бы использовать вклады физлиц. По его словам, вложение депозитов физлиц в гособлигации является "обычной практикой" мировых банков. В ответ на его объяснения в Twitter пользователи поблагодарили Кудрина за намёк, заявив, что намерены немедля отправиться в банк. "Спасибо, Алексей Леонидович, что предупредили!" - отметил один из комментаторов.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что на вкладах физлиц в России находится порядка 30 трлн рублей. По его словам, в условиях кризиса часть этих средств может быть привлечена государством в рамках заимствований на внутреннем рынке.
***
Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
По словам главы Сбербанка, у государства сейчас «нет никакого резона» ограничивать выдачу средств с вкладов населения, как это произошло в 1991 году. «Это совершенно бессмысленно, и это невозможно никогда», — заверил Греф

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/21/04/2020/5e9eac349a79475303718
7d4
__________________________
Ну, если Греф сказал, то мы сразу вспомнили, как его Сбербанк безо всяких на то законных оснований - обнулил вклады всех - включая и население братских республик...



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0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 23.04.2020, 13:29 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39933 | Рейтинг: +5178,8
Наша Гапонша опять провоцирует. Не поддавайтесь.



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3

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  • Гость
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  • 7 | 23.04.2020, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
еще надоела эта малышева со своими смешными платьями с обвисающими краями подолов.
-----------------------
Ну все, у либерастов скулы выворачивать начало от скуки. Майдан чтоле замутить, это весело.



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1

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  • Гость
  •  
  • 8 | 23.04.2020, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
крысовоблоглазое молеподобное отвратительное существо.



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0

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  • Гость
  •  
  • 9 | 23.04.2020, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 23.04.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как же он надоел!!!!!!!!!
Ну где же выход от этого дъявола
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Это Вы про СерпомПО? Действительно мерзкий дьявол! Очень Опытный



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2

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  • Гость
  •  
  • 10 | 23.04.2020, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С таким чувством, наверное, грустит сегодня где-то в бункере, у камина, наш президент.
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____________________________________________________________
________ Только дебильные либерасты считают, что Путин в бункере сидит! Он же не дурак, чтобы там под землёй сидеть, когда ничего не мешает ему работать в Ново-Огарёво в кабинете и гулять там на свежем воздухе! А камин в бункере - это вообще гимн тупости! Очень Опытный



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1

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  • Гость
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  • 11 | 23.04.2020, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.04.2020, 13:23 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68043 | Рейтинг: +11974,3
неплохо бы провести эту процедуру со вкладами олигархов.
__________________________________
Их вклады защищены офшорами... и европейско-американскима банками.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Как они там "защищены" уже наглядно показали швейцарские банки! Подробности писать или сама знаешь? Очень Опытный



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1

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  • Гость
  •  
  • 12 | 23.04.2020, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.04.2020, 13:23 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68043 | Рейтинг: +11974,3
Ну, если Греф сказал, то мы сразу вспомнили, как его Сбербанк безо всяких на то законных оснований - обнулил вклады всех - включая и население братских республик...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Греф работал в Сбербанке в начале 90-х? Или в это время Ельцин-Гайдар-Чубайс рулили? У кухарки кухня серьёзно далеко отъехала! Очень Опытный



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1

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  • Участник
  •  
  • 13 | 23.04.2020, 16:08 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14433 | Рейтинг: -2075,5
Убогая! Греф работал в Сбербанке в начале 90-х? Или в это время Ельцин-Гайдар-Чубайс рулили? У кухарки кухня серьёзно далеко отъехала! Очень Опытный
___________________________________________
Именно поэтому я и рекомендую Вам не обращать на неё внимания.
Зачем?
Вам хочется общаться с полоумной?



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1

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  • Гость
  •  
  • 14 | 23.04.2020, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 23.04.2020, 16:08 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 14433 | Рейтинг: -2075,5
Убогая! Греф работал в Сбербанке в начале 90-х? Или в это время Ельцин-Гайдар-Чубайс рулили? У кухарки кухня серьёзно далеко отъехала! Очень Опытный
___________________________________________
Именно поэтому я и рекомендую Вам не обращать на неё внимания.
Зачем?
Вам хочется общаться с полоумной?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Корней! Да какое может с ней быть общение? Она уже загнана под шконку и когда оттуда что-то взвизгивает, то получает пинок! Если бы админ ещё её не защищал, то она и взвизгивать бы перестала! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 15 | 23.04.2020, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 23.04.2020, 16:08 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 14433 | Рейтинг: -2075,5
Убогая! Греф работал в Сбербанке в начале 90-х? Или в это время Ельцин-Гайдар-Чубайс рулили? У кухарки кухня серьёзно далеко отъехала! Очень Опытный
___________________________________________
Именно поэтому я и рекомендую Вам не обращать на неё внимания.
Зачем?
Вам хочется общаться с полоумной?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Добавлю! Сейчас начнёт длинные портянки копипастить, чтобы пытаться скрыть свою несостоятельность! Очень Опытный



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  • 16 | 23.04.2020, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что этому опытному надо от №5????
такие придурки....
вместо того, чтобы обсудить тему и прокомментировать, пишут какие-то бредни про какую-то кухарку, вы не в психушке пишете?
здравые и обстоятельные комментари как раз от этой начитанной "кухарки"



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