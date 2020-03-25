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Аусвайсы от оленевода для всех

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Федеральную платформу цифровых пропусков для контроля за соблюдением режима изоляции введут в 21 регионе.

Аусвайсы от оленевода для всех


Федеральную платформу цифровых пропусков для контроля за соблюдением режима изоляции, введут к концу месяца в 21 регионе. Согласно планам Минкомсвязи, ее будут запускать поэтапно — сначала в семи центральных регионах, а с 27 апреля — еще в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

С предложением распространить столичный пропускной опыт для борьбы с распространением коронавируса выступил в среду мэр Сергей Собянин.

По его мнению, это необходимо, чтобы контролировать перемещение людей между регионами.

Собянин призвал коллег из других регионов поучаствовать в отработке подобных моделей.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 23.04.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аусвайсы от оленевода для всех
=================================
Не, мля не оленевода!
Оленевод посет оленей, такими как правило называют мужчин которым изменяют жены.
А Вот над нами, хотят поставить чабанов, людей которые пасут овец и баранов!
Каждый, в первую очередь Мужчина, должен определится кто он баран, или честь имеет, и может защитить, в первую очередь свою семью, если даже для этого потребуется потерять свою жизнь!
Любой Баран, при жедании замочит любого волчару, а если баранов 3,5, 100, 1000! То волчары будут летать как фанера над Сибаем!!!!!
Пока Мы едины, Мы непобедимы!!!!!!!!



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  • Участник
  •  
  • 2 | 23.04.2020, 11:53 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1549 | Рейтинг: +364,9
Один оленевод для страны еще терпимо. Но есть же еще шойгу кожуедович.



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0

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  • Гость
  •  
  • 3 | 23.04.2020, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 23.04.2020, 11:53 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1549 | Рейтинг: +364,9
Один оленевод для страны еще терпимо. Но есть же еще шойгу кожуедович.
_________________
Оленевод это ладно.
А вот говорящие макаки - это не к добру!



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