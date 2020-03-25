Аусвайсы от оленевода для всех

Федеральную платформу цифровых пропусков для контроля за соблюдением режима изоляции, введут к концу месяца в 21 регионе. Согласно планам Минкомсвязи, ее будут запускать поэтапно — сначала в семи центральных регионах, а с 27 апреля — еще в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.
С предложением распространить столичный пропускной опыт для борьбы с распространением коронавируса выступил в среду мэр Сергей Собянин.
По его мнению, это необходимо, чтобы контролировать перемещение людей между регионами.
Собянин призвал коллег из других регионов поучаствовать в отработке подобных моделей.
Эхо Москвы
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