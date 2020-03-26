Больше 20 тысяч в день: Хам, жирующий за бюджетный счет

Стало известно, сколько зарабатывает и чем владеет чиновник, который сказал, что оставшиеся без денег жители Башкирии проиграли.22 апреля, мэр Сибая Рустем Афзалов заявил, что жители, оставшиеся без денег и поддержки государства, проиграли. По мнению чиновника, людям не следовало соглашаться на зарплату в конверте, теперь у них нет ни социальной, ни правовой защиты. После чиновник дал советы на будущее таким людям, прочитать их можно здесь.В распоряжение редакции UFA1.RU попала декларация Рустема Афзалова за 2018 год. Там он и представители его семьи перечисляют все, чем владеют, и рассказывают сколько заработали.Так, сам мэр два года назад владел ¼ квартиры общей площадью 29,7 квадратов. Ее он делит с женой и двумя дочерьми. Также в пользовании чиновника есть еще одна квартира в 74,2 квадрата. Передвигается он на автомобиле Volkswagen Toureg. Есть у Афзалова еще и катер, прицеп и снегоход.За 2018 год чиновник заработал 7 миллионов 398 тысяч 933 рубля. Это 616 тысяч в месяц. Или 20,5 тысячи в день.Супруга мэра зарабатывала всего чуть больше 34 тысяч в месяц. В собственности у нее нет машин, она владеет только четвертой частью квартиры в 29,7 квадратов.А вот в пользовании двух дочерей Афзалова на тот момент были земельный участок в тысячу квадратов, предназначенный под застройку, жилой дом в 105 квадратов и две квартиры. Сын чиновника пользуется тремя квартирами.К сожалению, власти еще не опубликовали свои декларации за 2019 год, но как только они это сделают, мы познакомим вас со всем, чем владеют чиновники. Следите за новостями.***Жители Башкирии, остающиеся без средств к существованию в условиях режима самоизоляции, должны винить только себя, если согласились получать зарплату в конвертах.Так глава администрации Сибая Рустем Афзалов в социальных сетях ответил на множество поступивших к нему обращений граждан, потерявших работу и доход. Получив десятки негативных комментариев под своим постом, чиновник отключил функцию комментирования. Активисты Сибая признаются, что заявление получило негативную реакцию в обществе, однако опрошенные „Ъ“ местные депутаты чиновника поддержали. По мнению политологов, господин Афзалов продемонстрировал «спонтанную реакцию в условиях неопределенности», в которой находится властная вертикаль.Сити-менеджер Сибая Рустем Афзалов вчера отреагировал на поступившие к нему обращения местных жителей, лишившихся рабочих мест и дохода из-за пандемии нового коронавируса и экономического кризиса. Он опубликовал в социальных сетях пост, из которого следовало, что к чиновнику обратились в основном граждане, которые работали «на частника, нелегально, без оформления» и «остались без поддержки».«Вы совершили большую ошибку, когда согласились на «зарплату в конверте». Возможно, тогда вы не понимали, что делаете. Возможно, вы знали, на что идете, и решили рискнуть. Но в любом случае, вы проиграли»,— заявил чиновник, сопроводив каждый абзац своего текста врезками с изображением восклицательного знака.«У вас сейчас нет защиты ни социальной, ни правовой»,— предупредил он, видимо, на случай, если к нему продолжат обращаться за поддержкой, и призвал впредь «не повторять своих ошибок».Обращение главы вызвало у интернет-пользователей десятки критических комментариев, которые практически сразу удалялись без объяснения причин.Затем чиновник и вовсе отключил функцию комментирования, а к вечеру опубликовал новый пост, к которому отключил функции комментарии сразу же.Во втором обращении господин Афзалов еще раз критически отозвался о тех, кто между «белой» и «серой» зарплатой выбрал второй вариант, посоветовал им оформить в центре занятости минимальное пособие в размере 1,5 тыс. руб., и рассмотреть одну из 274 вакансий, которые есть в городском центре занятости населения.В разговоре с корреспондентом „Ъ“ чиновник сообщил, что ему в социальные сети пишут люди, которым «нечего есть, просят помочь», и он хотел привлечь внимание к легальной занятости, дающей «больше гарантий». Отключение комментариев господин Афзалов объяснил тем, что не видит в них смысла. При этом он заметил, что «у людей из-за того, что они не работают и находятся в сложной ситуации, есть какие-то панические настроения».Высказывания главы администрации Сибая не в первый раз привлекают широкое внимание. В феврале 2019 года он жестко раскритиковал видеообращение местных экоактивистов к президенту России Владимиру Путину, которые требовали ускорить ликвидацию очагов горения рудника УГМК.Одного из соавторов видеообращения господин Афзалов назвал «козлом» и «экскрементом». Позже он дважды извинился за это. Кроме того, за мэра извинился глава региона Радий Хабиров. Через два месяца господин Хабиров наградил господина Афзалова одной из высших наград республики — орденом Салавата Юлаева, особо отметив заслуги чиновника в выстраивании «эффективной обратной связи с жителями» и «привлечении граждан к участию в местном самоуправлении».На новое выступление главы Сибая вчера публичной реакции от республиканских чиновников не последовало.Опрошенные „Ъ“ муниципальные депутаты в основном поддержали главу. Депутат горсовета Сибая Виктор Тюрин (ЛДПР, возглавляет МУП «Центральный рынок») согласен, что «работники сами виноваты, что оказались в такой ситуации». Индивидуальный предприниматель Ахат Асылбаев («Единая Россия») считает, что в словах главы прозвучала «горькая правда». «Юридически он абсолютно прав, но с житейской точки зрения виновата система налогообложения, которую создало государство»,— отметил директор компании «Барс» (КПРФ) Марат Мухаметов.«В городе это заявление вызвало крайне негативную реакцию», — сообщил „Ъ“ сибайский экоактивист, член СПЧ Башкирии Эдуард Кадыров. «Только по официальным данным Росстата, от 20 до 30% населения заняты в теневой экономике. Получается, что слова мэра задели практически каждого третьего жителя города»,— сообщил он.Политолог Николай Евдокимов связывает неудачное выступление муниципального чиновника с отсутствием навыков общения в социальных сетях. «Формально можно сказать, что он прав, но надо учитывать, что люди работают нелегально не от хорошей жизни, а в этой ситуации ждут от органов власти поддержки. Такие же заявления провоцируют конфликты и отчуждение между властью и обществом»,— отметил господин Евдокимов.По мнению политолога Сергея Маркелова, такие заявления подтверждают, что «на местах вообще не понимают, что происходит и что надо делать». «Это практически по всей вертикали так сейчас: нет готовых алгоритмов, как работать с паникой, с публикой в условиях неопределенности, как правильно сказать, что никто ничем не поможет,— отмечает политолог.— То, что сказал этот чиновник, было его спонтанной человеческой реакцией в условиях неопределенности. И таких реакций, политических откровений мы будем наблюдать еще много».