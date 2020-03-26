Больше 20 тысяч в день: Хам, жирующий за бюджетный счет

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Лучшие комментарии
Макаревич: Они боятся тол ...

Молодец Макар и Шевчук эти не прогнулись, как некоторые.
  Рейтинг: +4  Анонимно

Бойко, задорно, с огонько ...

Однако мата на сайте стало в разы меньше. Посылать стали друг друга к ...
  Рейтинг: +4  Штырь

Эфир должен быть только у ...

Наверное, Соловьев прав, что обрушился с критикой на Эхо Москвы, за то ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Больше 20 тысяч в день: ...

Стало известно, сколько зарабатывает и чем владеет чиновник, который сказал, ...
  24.04.2020   11751    17

С РКБ имени Куватова ...

В Республиканской клинической больнице имени Куватова на этой неделе закончился ...
  24.04.2020   24200    15

Фейковый рейд Галина ...

Зампред общественной палаты РБ Олег Галин в эфире «Эха» заметил, что рейд ...
  24.04.2020   32645    7

Следственному Комитету ...

Олег Галин: «Фраза «Валя, ты дура» – это оскорбление. «Дура» — это умаление ...
  24.04.2020   13448    23

Палата не для народа ...

«Суммы не маленькие»: член СПЧ попросила Хабирова помочь церквям и мечетям. ...
  24.04.2020   16537    21

Последние публикации
Больше 20 тысяч в день: ...

Стало известно, сколько зарабатывает и чем владеет чиновник, который сказал, ...
  24.04.2020   21584    17

С РКБ имени Куватова ...

В Республиканской клинической больнице имени Куватова на этой неделе закончился ...
  24.04.2020   31580    15

Фейковый рейд Галина ...

Зампред общественной палаты РБ Олег Галин в эфире «Эха» заметил, что рейд ...
  24.04.2020   27129    7

Следственному Комитету ...

Олег Галин: «Фраза «Валя, ты дура» – это оскорбление. «Дура» — это умаление ...
  24.04.2020   30922    23

Палата не для народа ...

«Суммы не маленькие»: член СПЧ попросила Хабирова помочь церквям и мечетям. ...
  24.04.2020   22312    21

Сибайский мэр-провокатор ...

Жители Башкирии, остающиеся без средств к существованию в условиях режима ...
  23.04.2020   34157    18

Газизов, тогда закрывай ...

Мэрия Уфы настаивает на том, что уфимцам не разрешается ездить за покупками в ...
  23.04.2020   16348    11

Вирус пройдет, а рабство ...

«Закон о полицейском государстве». В период пандемии нашлась группа граждан, ...
  23.04.2020   31413    27

Пять минут до обнуления ...

«Эх, испортили такую песню…!» С таким чувством, наверное, грустит сегодня ...
  23.04.2020   13473    15

Аусвайсы от оленевода ...

Федеральную платформу цифровых пропусков для контроля за соблюдением режима ...
  23.04.2020   25950    3

Читаемое за месяц
Очередная разводка ...

Наконец-то, наш президент выступил. Наверное, последним из мировых лидеров. Для ...
  26.03.2020   32035    127

С подобострастием к ...

Зариф Байгускаров: «Именно при руководстве страной Путиным многое изменилось в ...
  26.03.2020   23310    27

Руслан Габбасов: ...

Башкирский общественный деятель, активист организации "Башкорт" Руслан Габбасов ...
  26.03.2020   22012    66

Блевада центр: Обнуление ...

Еще столько же высказались против – данные опроса, проведенного ...
  27.03.2020   30427    9

Артемий Лебедев: Ответ ...

Дорогой Владимир Владимирович! Вы тут выступили и обещали всем оплачиваемый ...
  27.03.2020   19732    33

Архив публикаций
Апрель 2020 (132)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)


Больше 20 тысяч в день: Хам, жирующий за бюджетный счет

  • Опубликовано: Уфа1 | 24.04.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 26736 | Комментарии: 17
Оценили
0


Стало известно, сколько зарабатывает и чем владеет чиновник, который сказал, что оставшиеся без денег жители Башкирии проиграли.

Больше 20 тысяч в день: Хам, жирующий за бюджетный счет


22 апреля, мэр Сибая Рустем Афзалов заявил, что жители, оставшиеся без денег и поддержки государства, проиграли. По мнению чиновника, людям не следовало соглашаться на зарплату в конверте, теперь у них нет ни социальной, ни правовой защиты. После чиновник дал советы на будущее таким людям, прочитать их можно здесь.

В распоряжение редакции UFA1.RU попала декларация Рустема Афзалова за 2018 год. Там он и представители его семьи перечисляют все, чем владеют, и рассказывают сколько заработали.

Так, сам мэр два года назад владел ¼ квартиры общей площадью 29,7 квадратов. Ее он делит с женой и двумя дочерьми. Также в пользовании чиновника есть еще одна квартира в 74,2 квадрата. Передвигается он на автомобиле Volkswagen Toureg. Есть у Афзалова еще и катер, прицеп и снегоход.

За 2018 год чиновник заработал 7 миллионов 398 тысяч 933 рубля. Это 616 тысяч в месяц. Или 20,5 тысячи в день.

Супруга мэра зарабатывала всего чуть больше 34 тысяч в месяц. В собственности у нее нет машин, она владеет только четвертой частью квартиры в 29,7 квадратов.

А вот в пользовании двух дочерей Афзалова на тот момент были земельный участок в тысячу квадратов, предназначенный под застройку, жилой дом в 105 квадратов и две квартиры. Сын чиновника пользуется тремя квартирами.

К сожалению, власти еще не опубликовали свои декларации за 2019 год, но как только они это сделают, мы познакомим вас со всем, чем владеют чиновники. Следите за новостями.

Уфа1
Оригинал публикации

***

Сибайский мэр-провокатор снова лезет на рожон

Жители Башкирии, остающиеся без средств к существованию в условиях режима самоизоляции, должны винить только себя, если согласились получать зарплату в конвертах.

Так глава администрации Сибая Рустем Афзалов в социальных сетях ответил на множество поступивших к нему обращений граждан, потерявших работу и доход. Получив десятки негативных комментариев под своим постом, чиновник отключил функцию комментирования. Активисты Сибая признаются, что заявление получило негативную реакцию в обществе, однако опрошенные „Ъ“ местные депутаты чиновника поддержали. По мнению политологов, господин Афзалов продемонстрировал «спонтанную реакцию в условиях неопределенности», в которой находится властная вертикаль.

Сити-менеджер Сибая Рустем Афзалов вчера отреагировал на поступившие к нему обращения местных жителей, лишившихся рабочих мест и дохода из-за пандемии нового коронавируса и экономического кризиса. Он опубликовал в социальных сетях пост, из которого следовало, что к чиновнику обратились в основном граждане, которые работали «на частника, нелегально, без оформления» и «остались без поддержки».

«Вы совершили большую ошибку, когда согласились на «зарплату в конверте». Возможно, тогда вы не понимали, что делаете. Возможно, вы знали, на что идете, и решили рискнуть. Но в любом случае, вы проиграли»,— заявил чиновник, сопроводив каждый абзац своего текста врезками с изображением восклицательного знака.

«У вас сейчас нет защиты ни социальной, ни правовой»,— предупредил он, видимо, на случай, если к нему продолжат обращаться за поддержкой, и призвал впредь «не повторять своих ошибок».

Обращение главы вызвало у интернет-пользователей десятки критических комментариев, которые практически сразу удалялись без объяснения причин.

Затем чиновник и вовсе отключил функцию комментирования, а к вечеру опубликовал новый пост, к которому отключил функции комментарии сразу же.

Во втором обращении господин Афзалов еще раз критически отозвался о тех, кто между «белой» и «серой» зарплатой выбрал второй вариант, посоветовал им оформить в центре занятости минимальное пособие в размере 1,5 тыс. руб., и рассмотреть одну из 274 вакансий, которые есть в городском центре занятости населения.

В разговоре с корреспондентом „Ъ“ чиновник сообщил, что ему в социальные сети пишут люди, которым «нечего есть, просят помочь», и он хотел привлечь внимание к легальной занятости, дающей «больше гарантий». Отключение комментариев господин Афзалов объяснил тем, что не видит в них смысла. При этом он заметил, что «у людей из-за того, что они не работают и находятся в сложной ситуации, есть какие-то панические настроения».

Высказывания главы администрации Сибая не в первый раз привлекают широкое внимание. В феврале 2019 года он жестко раскритиковал видеообращение местных экоактивистов к президенту России Владимиру Путину, которые требовали ускорить ликвидацию очагов горения рудника УГМК.

Одного из соавторов видеообращения господин Афзалов назвал «козлом» и «экскрементом». Позже он дважды извинился за это. Кроме того, за мэра извинился глава региона Радий Хабиров. Через два месяца господин Хабиров наградил господина Афзалова одной из высших наград республики — орденом Салавата Юлаева, особо отметив заслуги чиновника в выстраивании «эффективной обратной связи с жителями» и «привлечении граждан к участию в местном самоуправлении».

На новое выступление главы Сибая вчера публичной реакции от республиканских чиновников не последовало.

Опрошенные „Ъ“ муниципальные депутаты в основном поддержали главу. Депутат горсовета Сибая Виктор Тюрин (ЛДПР, возглавляет МУП «Центральный рынок») согласен, что «работники сами виноваты, что оказались в такой ситуации». Индивидуальный предприниматель Ахат Асылбаев («Единая Россия») считает, что в словах главы прозвучала «горькая правда». «Юридически он абсолютно прав, но с житейской точки зрения виновата система налогообложения, которую создало государство»,— отметил директор компании «Барс» (КПРФ) Марат Мухаметов.

«В городе это заявление вызвало крайне негативную реакцию», — сообщил „Ъ“ сибайский экоактивист, член СПЧ Башкирии Эдуард Кадыров. «Только по официальным данным Росстата, от 20 до 30% населения заняты в теневой экономике. Получается, что слова мэра задели практически каждого третьего жителя города»,— сообщил он.

Политолог Николай Евдокимов связывает неудачное выступление муниципального чиновника с отсутствием навыков общения в социальных сетях. «Формально можно сказать, что он прав, но надо учитывать, что люди работают нелегально не от хорошей жизни, а в этой ситуации ждут от органов власти поддержки. Такие же заявления провоцируют конфликты и отчуждение между властью и обществом»,— отметил господин Евдокимов.

По мнению политолога Сергея Маркелова, такие заявления подтверждают, что «на местах вообще не понимают, что происходит и что надо делать». «Это практически по всей вертикали так сейчас: нет готовых алгоритмов, как работать с паникой, с публикой в условиях неопределенности, как правильно сказать, что никто ничем не поможет,— отмечает политолог.— То, что сказал этот чиновник, было его спонтанной человеческой реакцией в условиях неопределенности. И таких реакций, политических откровений мы будем наблюдать еще много».

Влада Шипилова, Наталья Павлова, Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 24.04.2020, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Афзалов VIN
граждане проиграли



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 24.04.2020, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никакой советской уравниловки. Демократии ура!



Оценили
2

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 3 | 24.04.2020, 10:51 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8314 | Рейтинг: +2075,3
Одного из соавторов видеообращения господин Афзалов назвал «козлом» и «экскрементом». Позже он дважды извинился за это. Кроме того, за мэра извинился глава региона Радий Хабиров. Через два месяца господин Хабиров наградил господина Афзалова одной из высших наград республики — орденом Салавата Юлаева...
_________________________________
Всё правильно, всё справедливо.
Какая награда, таков и кавалер...



Оценили
3

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 4 | 24.04.2020, 10:58 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8314 | Рейтинг: +2075,3
По мнению политолога Сергея Маркелова, такие заявления подтверждают, что «на местах вообще не понимают, что происходит и что надо делать». «Это практически по всей вертикали так сейчас: нет готовых алгоритмов, как работать с паникой, с публикой в условиях неопределенности, как правильно сказать, что никто ничем не поможет,— отмечает политолог.— То, что сказал этот чиновник, было его спонтанной человеческой реакцией в условиях неопределенности. И таких реакций, политических откровений мы будем наблюдать еще много».
____________________________________
Эта ситуёвина определяется всего тремя словами словами-крах Путинской вертикали...



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 24.04.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё правильно: проиграли те, кто трудился нелегально! Но и органы власти должны были активно выявлять, пресекать и наказывать работодателей за такое! Так что то, что на вверенной Вам, г-н Афзалов, территории, есть такие нелегалы, есть и Ваша большая вина! Очень Опытный



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 24.04.2020, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.04.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё правильно: проиграли те, кто трудился нелегально! Но и органы власти должны были активно выявлять, пресекать и наказывать работодателей за такое! Так что то, что на вверенной Вам, г-н Афзалов, территории, есть такие нелегалы, есть и Ваша большая вина! Очень Опытный
====================
мудель охохошный блюдолиз властный
бизнесмены не от хорошей жизни по серому зарплату платят,а из-за своей полной незащищенности со стороны властных,силовых и криминальных структур!
чиновнику на лапу - дай!силовой бизнес,не дашь горько пожалеешь,криминал требует долю - отдай если жизнь дорога!
На верху прекрасно знают про этот серый нал,и закрывают глаза,ведь из каких то денег бизнесмен должен и на лапу дать"

Люди в России заведомо лишены возможности жить под защитой закона,если кто и попытается жить по закону в лучшем случае он прослывет блаженным дурачком,в худшем нарвется на несчастный случай



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 24.04.2020, 13:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68060 | Рейтинг: +11972,1
В апреле появились сообщения, что бухгалтера или кадровики, там где они есть - обязаны подавать в пенсионный фонд отчеты по форме СЗВ-ТД - буквально чуть не онлайн - то есть не позднее следующего дня после кадровых изменений(до этого данный отчет ввели с Нового года, как ежемесячный): приема на работу, увольнения, перемещения внутри организации... казалось бы - а накуя?!
И вот теперь стало понятным:

Для каждого выхода на работу гражданам в российских регионах придется заказывать новый пропуск

Речь идет о тех, кто обратится за разрешением индивидуально. Работодатели смогут оформлять документ на более длительный срок. О новой система, разработанной Минкомсвязью в эфире канала РБК рассказал заместитель министра Олег Качанов. Платформой станет портал Госуслуги, на котором сейчас примерно 75 миллионов подтвержденных аккаунтов россиян. Те, у кого нет своей странички, смогут сделать пропуск через мобильное приложение Госуслуги. Стопкоронавирус. Система будет действовать для тех, кто выходит на работу эпизодически. Постоянные пропуска смогут оформлять работодатели и этот процесс будет более сложным. Проверять данные поручено Пенсионному фонду. Иностранцы тоже смогут сделать себе разрешение через Госуслуги или мобильное приложение. Олег Качанов отметил, что сейчас на портале зарегистрировались около 150 тысяч граждан других государств.

В Москве и ряде других субъектов федерации действуют собственные системы, которые продолжат работу. В Минкомсвязи сообщают, что за их разработкой уже обратились более 20 регионов. О точных сроках введения новых правил не сообщается.
_____________________________________
Теперь заказывать пропуска "чёрным" сотрудникам - не получится...



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 24.04.2020, 13:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68060 | Рейтинг: +11972,1
мудель охохошный блюдолиз властный
бизнесмены не от хорошей жизни по серому зарплату платят
______________________________
Кому ты объясняешь?! Эта сука 25 лет так и работал в качестве ИПэшника и из-за него куча людей остались с социальной пенсией - сам же признался, что "хитро" уходил от налогов и наворовал миллионы!!!!
А теперь этот пидорас-сосатель-у-пуйла-и-прочей-власти - сидит и других охаивает!
Если есть люди гаже, чем эта тварь О_Ошка, то я их не знаю...



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 24.04.2020, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ума бы этому щиновнику хоть щуть-щуть, но похоже в другой очереди стоял.
И-2



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 24.04.2020, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 24.04.2020, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.04.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё правильно: проиграли те, кто трудился нелегально! Но и органы власти должны были активно выявлять, пресекать и наказывать работодателей за такое! Так что то, что на вверенной Вам, г-н Афзалов, территории, есть такие нелегалы, есть и Ваша большая вина! Очень Опытный
====================
мудель охохошный блюдолиз властный
бизнесмены не от хорошей жизни по серому зарплату платят,а из-за своей полной незащищенности со стороны властных,силовых и криминальных структур!
чиновнику на лапу - дай!силовой бизнес,не дашь горько пожалеешь,криминал требует долю - отдай если жизнь дорога!
На верху прекрасно знают про этот серый нал,и закрывают глаза,ведь из каких то денег бизнесмен должен и на лапу дать"

Люди в России заведомо лишены возможности жить под защитой закона,если кто и попытается жить по закону в лучшем случае он прослывет блаженным дурачком,в худшем нарвется на несчастный случай
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Сейчас, только слезу смахну, которая появилась от твоего коммента, и ответ напишу! ... В народе так говорят:"Не можешь срать - не мучай жопу!" Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 24.04.2020, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 24.04.2020, 13:21 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68058 | Рейтинг: +11972,1
мудель охохошный блюдолиз властный
бизнесмены не от хорошей жизни по серому зарплату платят
______________________________
Кому ты объясняешь?! Эта сука 25 лет так и работал в качестве ИПэшника и из-за него куча людей остались с социальной пенсией - сам же признался, что "хитро" уходил от налогов и наворовал миллионы!!!!
А теперь этот пидорас-сосатель-у-пуйла-и-прочей-власти - сидит и других охаивает!
Если есть люди гаже, чем эта тварь О_Ошка, то я их не знаю...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Так это я уходил от налогов, а не они! Почувствуй разницу, если сможешь! На зарплатах я не экономил, а платил столько, сколько они выработали, а вот затраты завышал всякими способами! И не 25 лет, а 17! И запомни, что без админа ты никто и зовут тебя кухарка! Очень Опытный



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 24.04.2020, 17:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странно вот что: у мэра Уфа официальный доход (зарплата) порядка 5 млн. в год, у республиканского министра порядка 4 млн. руб. Что же получается, мэр какого-то Сибая по статусу выше мэра Уфы и министра? Только не надо мне рассказывать, что зарплата у него, как у мэра всего-то 150 тыс. в месяц, а остальное доходы от того-сего! Какие к черту доходы может иметь даже такой чиновник в депрессивном и дотационном горордке?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 24.04.2020, 17:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 24.04.2020, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 24.04.2020, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.04.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё правильно: проиграли те, кто трудился нелегально! Но и органы власти должны были активно выявлять, пресекать и наказывать работодателей за такое! Так что то, что на вверенной Вам, г-н Афзалов, территории, есть такие нелегалы, есть и Ваша большая вина! Очень Опытный
====================
мудель охохошный блюдолиз властный
бизнесмены не от хорошей жизни по серому зарплату платят,а из-за своей полной незащищенности со стороны властных,силовых и криминальных структур!
чиновнику на лапу - дай!силовой бизнес,не дашь горько пожалеешь,криминал требует долю - отдай если жизнь дорога!
На верху прекрасно знают про этот серый нал,и закрывают глаза,ведь из каких то денег бизнесмен должен и на лапу дать"

Люди в России заведомо лишены возможности жить под защитой закона,если кто и попытается жить по закону в лучшем случае он прослывет блаженным дурачком,в худшем нарвется на несчастный случай
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Сейчас, только слезу смахну, которая появилась от твоего коммента, и ответ напишу! ... В народе так говорят:"Не можешь срать - не мучай жопу!" Очень Опытный
=================================
видно что тебя научили как грамотно просираться, с мокрыми штанами оставил свое ип, но всеж гордишься, что ходил с тарелочкой за "не последними людьми города"



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 24.04.2020, 17:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 24.04.2020, 17:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 24.04.2020, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 24.04.2020, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.04.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё правильно: проиграли те, кто трудился нелегально! Но и органы власти должны были активно выявлять, пресекать и наказывать работодателей за такое! Так что то, что на вверенной Вам, г-н Афзалов, территории, есть такие нелегалы, есть и Ваша большая вина! Очень Опытный
====================
мудель охохошный блюдолиз властный
бизнесмены не от хорошей жизни по серому зарплату платят,а из-за своей полной незащищенности со стороны властных,силовых и криминальных структур!
чиновнику на лапу - дай!силовой бизнес,не дашь горько пожалеешь,криминал требует долю - отдай если жизнь дорога!
На верху прекрасно знают про этот серый нал,и закрывают глаза,ведь из каких то денег бизнесмен должен и на лапу дать"

Люди в России заведомо лишены возможности жить под защитой закона,если кто и попытается жить по закону в лучшем случае он прослывет блаженным дурачком,в худшем нарвется на несчастный случай
____________________________________________________________


____________________________________________________________


__ Сейчас, только слезу смахну, которая появилась от твоего коммента, и ответ напишу! ... В народе так говорят:"Не можешь срать - не мучай жопу!" Очень Опытный
=================================
видно что тебя научили как грамотно просираться, с мокрыми штанами оставил свое ип, но всеж гордишься, что ходил с тарелочкой за "не последними людьми города"
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ ИП не оставляют, а закрывают! Если ты не знаешь прописные истины, то ты мне для общения не интересен! Адью! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 24.04.2020, 18:57 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14434 | Рейтинг: -2075,9
9 | 24.04.2020, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ума бы этому щиновнику хоть щуть-щуть, но похоже в другой очереди стоял.
И-2
_____________________________________________
Без всяких сомнений.
Было бы у него немного больше ума и немного больше гибкости, он бы сказал то, что понравилось бы большинству.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 16 | 24.04.2020, 21:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68060 | Рейтинг: +11972,1
О помощи жителям США(Лос-Анджелес)

Лос-Анджелес, где большое количество жителей трудились в шоу-бизнесе, развлекательных заведениях, ресторанах, из-за режима самоизоляции превратился в город безработных. Заявления на пособия по безработице в апреле подали в 20 раз больше человек, чем раньше.

Почти сразу после введения режима самоизоляции в некоторых штатах 27 марта Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики страны на 2,3 триллиона долларов.

В числе мер поддержки населения – предоставление налоговой скидки в размере до 1200 долларов на человека и дополнительно 500 долларов на каждого ребенка. Временно увеличили пособие по безработице, минимальная сумма составила 600 долларов, итоговая зависит от заработка и политики конкретного штата. Приостановили выплаты по федеральным студенческим кредитам, ипотеке. Граждане с годовым доходом до $75 тысяч получили по $1200 на взрослого и $500 на каждого ребенка.

На льготные кредиты бизнесу государство выделило $367 млрд. Еще $130 млрд получат больницы. Компании могут получить до 10 миллионов долларов для покрытия восьми недель заработной платы и таких расходов, как аренда и коммунальные услуги. Полученный заём имеет шанс превратиться в грант, большую часть которого предприятие может не возвращать, если использует эти деньги для удержания работников или повторного найма сотрудников на должности, которые ей пришлось сократить.

Правительство США расширило также существующую программу кредитования экономического ущерба от стихийных бедствий, которая предлагает кредиты под низкие проценты для покрытия большинства расходов бизнеса.
______________________________________________
Проклятые капиталисты....



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 24.04.2020, 22:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похоже, эта жирная рожа состоит только из желчи и дерьма.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com