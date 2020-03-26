Палата не для народа ...

«Суммы не маленькие»: член СПЧ попросила Хабирова помочь церквям и мечетям. Из-за режима самоизоляции храмы не получают пожертвований.Член СПЧ Эльза Маулимшина рассказала о ситуации в религиозных учреждениях, которые в условиях самоизоляции граждан остались без пожертвований.К ней обратились служители церкви и имамы, которые не знают, как обстоят дела с выплатой зарплат и обслуживанием храмов.Суть в том, что проблемы с деньгами могут наиболее заметно сказаться в ближайшие месяцы. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что республика уже оказала необходимую поддержку основным религиозным объединениям.Не буду называть цифры. Мы сумму передали всем трем крупным нашим конфессиям. Суммы не маленькие. Они тоже к нам обращались, потому что у них нет источников доходов. Мы это уже сделали. Если будет какая-то дополнительная потребность, они(главы религиозных конфессий в республике) к нам будут обращаться, и мы будем помогать, - сообщил Хабиров.