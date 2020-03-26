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Палата не для народа

  • Опубликовано: ПроУфу | 24.04.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 39795 | Комментарии: 21
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«Суммы не маленькие»: член СПЧ попросила Хабирова помочь церквям и мечетям. Из-за режима самоизоляции храмы не получают пожертвований.

Палата не для народа


Член СПЧ Эльза Маулимшина рассказала о ситуации в религиозных учреждениях, которые в условиях самоизоляции граждан остались без пожертвований.

К ней обратились служители церкви и имамы, которые не знают, как обстоят дела с выплатой зарплат и обслуживанием храмов.

Суть в том, что проблемы с деньгами могут наиболее заметно сказаться в ближайшие месяцы. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что республика уже оказала необходимую поддержку основным религиозным объединениям.

Не буду называть цифры. Мы сумму передали всем трем крупным нашим конфессиям. Суммы не маленькие. Они тоже к нам обращались, потому что у них нет источников доходов. Мы это уже сделали. Если будет какая-то дополнительная потребность, они(главы религиозных конфессий в республике) к нам будут обращаться, и мы будем помогать, - сообщил Хабиров.

ПроУфу
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 24.04.2020, 10:45 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39935 | Рейтинг: +5177,4
Молодец, Эльза.! Молодец. Хабиров.! Раз просят-надо дать.
Хоть и опиум для народа, хоть и отделена религия , все равно надо дать.
Тем более -не своё ведь!



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  • 2 | 24.04.2020, 11:18 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 411 | Рейтинг: +8,7
Почему государство должно помогать этим бездельникам? Церковь отделена от государства. Они наживаются на невежестве и горе людей.Сколько можно напоминать: "религия -опиум (наркотик) для народа". Государство должно помогать людям, нуждающимся в материальной и духовной, психологической помощи. Религия заняла эту нишу, из-за бездействия государства и госслужащих, занятых своими доходами. Если речь о помощи, то, наоборот, церковь должна, может и имеет средства и накопления для помощи людям.



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1

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  • 3 | 24.04.2020, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К ней обратились служители церкви и имамы, которые не знают, как обстоят дела с выплатой зарплат и обслуживанием храмов.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ С чем же служители церкви и имамы обратились, если они "не знают, как обстоят дела с выплатой зарплат и обслуживанием храмов"? Очень Опытный



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  • 4 | 24.04.2020, 12:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68060 | Рейтинг: +11972,1
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что республика уже оказала необходимую поддержку основным религиозным объединениям.

Не буду называть цифры. Мы сумму передали всем трем крупным нашим конфессиям. Суммы не маленькие. Они тоже к нам обращались, потому что у них нет источников доходов. Мы это уже сделали. Если будет какая-то дополнительная потребность, они(главы религиозных конфессий в республике) к нам будут обращаться, и мы будем помогать, - сообщил Хабиров.
___________________________________
Охренеть!
Никому из пострадавших, а пострадали буквально все или почти все, не системообразующие(водоканал, водоканал, отопители - точно не пострадали, у них будет только лишь отсрочены поступления, но СВОЁ они заберут, никто не сомневается, производители хлеба не пострадали и прочие) - не помогли, а клирикам УЖЕ помогли на немаленькие суммы и готовы помогать регулярно!
Но ведь это и мои деньги - деньги человека отрицающего ЛЮБУЮ религию! Деньги практически ВСЕХ моих родных, знакомых и друзей, которые не ходят в церкви и мечети и не содержат их на свои пожертвования!
СУКИ!!!!



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7

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  • 5 | 24.04.2020, 12:15 | Автор: ALMA02
    Публикации: 0 | Комментарии: 32 | Рейтинг: +0,6
Позор Главе. Государство отделено от церкви.Он учил и зубрил цитату "религия - опиум (поясняю для него, юриста -наркотик) для народа. При нынешнем богатстве храмов, мечетей, синагог, они должны помогать хотя бы посетителям.



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3

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  • 6 | 24.04.2020, 12:15 | Автор: ALMA02
    Публикации: 0 | Комментарии: 32 | Рейтинг: +0,6
Позор Главе. Государство отделено от церкви.Он учил и зубрил цитату "религия - опиум (поясняю для него, юриста -наркотик) для народа. При нынешнем богатстве храмов, мечетей, синагог, они должны помогать хотя бы посетителям.



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1

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  • 7 | 24.04.2020, 12:21 | Автор: ALMA02
    Публикации: 0 | Комментарии: 32 | Рейтинг: +0,6
Мы написали в Правительство предложения о перераспределении средств бюджета Башкирии в пользу здравоохранения и лечение людей. И религиозным служителям могу подсказать: продавайте храмы, имущество, автомобили высокого класса, часы Патриарха и др.на лечение нуждающихся. "Бог терпел и вам велел..." , вспоминаете?



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  • 8 | 24.04.2020, 12:21 | Автор: ALMA02
    Публикации: 0 | Комментарии: 32 | Рейтинг: +0,6
Мы написали в Правительство предложения о перераспределении средств бюджета Башкирии в пользу здравоохранения и лечение людей. И религиозным служителям могу подсказать: продавайте храмы, имущество, автомобили высокого класса, часы Патриарха и др.на лечение нуждающихся. "Бог терпел и вам велел..." , вспоминаете?



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0

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  • 9 | 24.04.2020, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мне кажется в данном случае усматривается растрата чиновниками вверенных им государственных средств (ст. 160 УК РФ). А по какой статьте списываются денежки?



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  • 10 | 24.04.2020, 13:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68060 | Рейтинг: +11972,1
А по какой статьте списываются денежки?
_________________________
По статье - "помощь малому и среднему бизнесу НАИБОЛЕЕ потрадавшему в условиях "повышенной готовности" - и нихера не важно, что ИХ ОКВЭДа нет в перечне, утвержденном правительством РФ!

Вот первый перечень:
http://base.garant.ru/73846630/#block_1000

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
творческая деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений;
деятельность турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
гостиничный бизнес;
деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;
деятельность организаций допобразования, негосударственных образовательных учреждений;
деятельность по организации конференций и выставок;
деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

а вот расширенный:
"Деятельность в области здравоохранения", который содержит позицию "стоматологическая практика" (код по ОКВЭД 2 - 86.23).
"Культура, организация досуга и развлечений" - он дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов (код по ОКВЭД 2 - 59.14).
____________________________
И где тут - Деятельность религиозных организаций - Код ОКВЭД 94.91?!
НЕТУ!!!



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  • 11 | 24.04.2020, 13:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68060 | Рейтинг: +11972,1
А вот более свежее дополнение:

Перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, дополнили.
Дата публикации 20.04.2020
Документ
Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 № 540

Комментарий
Напомним, перечень отраслей, которые наиболее пострадали от коронавируса, утвержден постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434. Организации и ИП, основной вид деятельности которых совпадает с одним из видов деятельности по перечню, имеют право на первоочередную поддержку от государства.

Ранее Правительство РФ уже вносило дополнения в утвержденный список (см. новость об этом здесь). Постановлением от 18.04.2020 № 540 Правительство РФ расширило перечень наиболее пострадавших отраслей.

Так, деятельность в сфере культуры, организации досуга и развлечений дополнена:

деятельностью музеев (код ОКВЭД 91.02);
деятельностью зоопарков (код ОКВЭД 91.04.1).
Также пострадавшей теперь признается сфера розничной торговли непродовольственными товарами, а именно розничная торговля:

легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах (код ОКВЭД 45.11.2);
легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами, прочая (код ОКВЭД 45.11.3);
прочими автотранспортными средствами (кроме пассажирских) в специализированных магазинах (код ОКВЭД 45.19.2);
прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая (код ОКВЭД 45.19.3);
автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (код ОКВЭД 45.32);
мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 45.40.2);
мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями, прочая (код ОКВЭД 45.40.3);
большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах (код ОКВЭД 47.19.1);
информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.4);
прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.5);
товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.6);
прочими товарами в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.7);
в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью (код ОКВЭД 47.82);
в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами (код ОКВЭД 47.89).
Также в перечень добавлена деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента (код ОКВЭД 47.19.2).

Заметим, ранее в постановлении № 434 указывалось, что отрасли, включенные в перечень пострадавших от коронавируса, имеют право на кредитные каникулы. Поправками, утвержденными постановлением Правительства № 540 прямо закреплено, что кредитные каникулы – это одна из мер поддержки, то есть организации и ИП, занятые в таких отраслях, вправе претендовать на все иные льготы.
________________________________________________
Заметили? Не прямые финансирования, а лишь призрачные льготы, которые невозможно поиметь!



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  • 12 | 24.04.2020, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опиум народа, правильнее, так написано в первоисточнике.Значит, наркотик изобрел сам народ . А служители и есть служители и нанятые народом , но не только . Власти всегда поддерживали их ( еще со времен Сталина , хотя и негласно).
А сейчас нужны ли служители культа? , Эти аморфные подхалимы никогда не будут исправлять ошибки властей . Что скажут , то и сделаем .Не могу видеть по телеку сытые откормленные морды ,которые ,,все знают , осведомлены) и при этом категорически не хотят связываться или ставить на путь истиный тотально всех, в т.ч власти.Т.е религия не отделена от государства, даже она нужна для оболванивания народа



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1

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  • Участник
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  • 13 | 24.04.2020, 15:45 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14434 | Рейтинг: -2075,9
Всех мусульман с праздником - священным Рамаданом.
Мир вам и вашему дому.



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1

  • # 14 | 24.04.2020, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 15 | 24.04.2020, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С праздником Вас, мусульмане! Очень Опытный



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2

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  • 16 | 24.04.2020, 17:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сткач - подпердыш... стукач - так чё там с налогами. которые ты не платил?
турк



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  • Гость
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  • 17 | 24.04.2020, 18:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Служители веры в лихую годину должны быть в гуще народной, страдать и мучится вместе с ним и отдать все имеющиеся для спасения и поддержки его. А глава республики , например, создав из своей и чиновьичих зарплат Фонд помощи в борьбе с коронавирусом был бы настоящим Лидером Республики, а он отдал деньги Единой России - зачем?



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  • 18 | 24.04.2020, 21:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обьявить игнор ОчоОпыту- стукачу и сексоту



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  • 19 | 24.04.2020, 21:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15. пшлнх очень стукачистый- в туалете поздравляй кого хошь!



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  • 20 | 24.04.2020, 22:05 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39935 | Рейтинг: +5177,4
18 | 24.04.2020, 21:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обьявить игнор стукачу и сексоту = старой бабке...
======================================
Согласен



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