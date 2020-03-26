С РКБ имени Куватова снят карантин

В Республиканской клинической больнице имени Куватова на этой неделе закончился 14-дневный карантин, который был введен 6 апреля, в связи со вспышкой вирусной пневмонии и коронавирусной инфекции.В период карантина изолированными в корпусах больницы оказались более 600 пациентов и более 600 медработников. Из-за того, что ограничительные меры были введены с большим опозданием, зараженными коронавирусом оказались сотни пациентов и медработников больницы. Мало того, пациенты, приехавшие на лечение в больницу из различных городов и районов республики и оказавшиеся инфицированными COVID-19, увезли вирус обратно, в местные больницы, из-за чего в них также были введены карантинные меры.В БОЛЬНИЦЕ ОБОРУДУЕТСЯ COVID-ГОСПИТАЛЬПо данным минздрава Башкортостана, после окончания карантина 552 сотрудника РКБ им. Куватова отправлены на самоизоляцию; им будут оформлены листы нетрудоспособности, начиная с 20 апреля. Тем сотрудникам, у кого нет возможности самоизолироваться, предоставлены условия изолятора в уфимском Центре глазной и пластической хирургии.В больнице по состоянию на 22 апреля оставалось 175 пациентов, которые находятся в терапевтическом корпусе и "распределены по этажам в соответствии с тяжестью состояния и профилем заболевания".Согласно подготовленной минздравом РБ для больницы "Дорожной карте", после заключительной дезинфекции, с 23 апреля и по 5 мая лечебное учреждение будет работать "только для контактных COVID-19". С 6 по 30 мая РКБ им. Г.Г.Куватова начнет работать как для контактных пациентов, так и пациентов с COVID-19 нетяжелых форм, которым требуется помощь по другим профилям их заболеваний. Также в больнице продолжат лечение те, которые сейчас находятся в пульмонологическом отделении. Родильный дом при больнице закрывается для проведения плановой санитарной обработки, которая продлится до 11 мая.На смену ушедшим на самоизоляцию медикам в больницу должны прийти новые врачи. Как сообщил минздрав, новые доктора, а также средний младший медперсонал будут частично привлечены из других лечебных учреждений Уфы. По заявлению руководства РКБ, прорабатывается также возможность привлечения специалистов из районных больниц.Ранее в ведомстве заявляли, что не намерены привлекать сотрудников из других больниц и поликлиник, поскольку "есть достаточный резерв" из числа сотрудников РКБ, бывших на домашней самоизоляции в дни карантин". Как указывалось ранее, на такой самоизоляции с оформлением больничного листа находилось около 1200 врачей и среднего медицинского персонала."Люди идут работать в РКБ вполне сознательно. Отдел кадров больницы работает почти круглосуточно. Допуск получают специалисты после сдачи двух анализов и зачета на правильное снятие и надевание костюма", — заявила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.Между тем, в соцсетях уже появлялись сообщения о том, что врачей и медсестер из уфимских поликлиник "принуждают ехать на дежурство в РКБ по вахтовому методу на 14 дней". "Главврачи да заведующие поликлиниками напирают на статью трудового кодекса, позволяющую во время эпидемий без согласия работника переводить на другую работу на срок до месяца, умалчивая о том, что этот перевод возможен только в рамках одного работодателя... Чтобы прикрыть свою задницу с точки зрения законности, говорят — пишите заявление на административный отпуск здесь, а в РКБ напишете заявление о временном приёме на работу. Естественно, всё это в приказном порядке", — написал один из пользователей соцсетей, которому медики рассказали об этой ситуации. Минздрав отреагировал на это заявлением, что "принудительно сотрудников из других учреждений в РКБ им. Куватова не привлекают"."БЕСПОКОЮСЬ, КТО БУДЕТ ЛЕЧИТЬ ОСТАВШИХСЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ"Вместе с другими врачами РКБ им. Куватова на самоизоляцию в домашних условиях перешла заведующая ревматологическим отделением больницы Римма Камалова, которая первой рассказала СМИ о катастрофической ситуации с заболеваемостью вирусной пневмонией, сложившейся перед объявлением карантина.Отметим, что после критических выступлений Риммы Камаловой против нее была развернута кампания по диффамации, явно санкционированная руководством республики. Так, член республиканского оперштаба, куратор местных госСМИ Ростислав Мурзагулов, выступая в эфире телеканала "Дождь" и радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе", заявил, что ситуация в РКБ объясняется "клановыми медицинскими разборками, а Римма Камалова, по его словам, "сама метила на кресло руководителя". Никаких доказательств своих слов чиновник не привел, но схожие утверждения стали тут же тиражироваться в республиканских провластных телеграм-каналах.На сайте местного издания "Горобзор" появилась заметка со ссылкой на запись в соцсетях некоего "врача Благовещенской центральной районной больницы Андрея Сергеева" о том, что Римма Камалова, якобы, "нарушает санитарно-противоэпидемический режим… ходит по палатам с "обходами", провоцирует видеосъемку и собрание пациентов в коридоре". Такую запись в соцсетях обнаружить не удалось; мало того, администрация Благовещенской ЦРБ заявила на официальной странице больницы в соцсетях, что такого врача среди коллектива учреждения нет.Отметим также, что ранее чиновники республиканского минздрава заявляли, что Камалову никто не будет преследовать за ее критические выступления."Idel.Реалии" поговорили с Риммой Камаловой о том, как проходили последние дни карантина в больнице.— Прежде всего, хотелось бы узнать, как ваше самочувствие?— Конечно, я очень устала, но теперь силы потихоньку восстанавливаются. Самоизоляция дома, по сравнению с перенесенным карантином, выглядит раем. Болела ОРВИ; коронавирусной инфекции у меня, по результатам двух тестирований, нет.Хочу еще отметить, что на второй неделе карантина, когда прекратился приток новых пациентов, стало всё же намного легче. Больные потихоньку выздоравливали, количество тяжелых уменьшалось. Всё это лишний раз подтверждает — если бы вовремя, хотя бы в конце марта локализовали бы приток пациентов, прекратили плановую госпитализацию, такой вспышки заболеваемости бы не произошло.— Как проходили последние дни карантина, что происходило в больнице?— Мы занимались тем, что, в зависимости от статуса пациентов, массово переводили их другие лечебные учреждения, либо выписывали домой. Весь наш 9-этажный терапевтический корпус, около 250 коек, должен был быть освобожден под госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. Но наши пациенты, которые лежали с основными заболеваниями, тоже остались в клинике. Я беспокоюсь о том, кто их будет лечить.— Хорошо ли, на ваш взгляд, была продумана маршрутизация больных?— На мой взгляд, абсолютно никак не продумана. Противоречивые распоряжения следовали одно за другим. Пациентов — носителей коронавируса — никак не отделяли от не болеющих этой инфекцией. В нашем отделении они лежали вместе в одних и тех же палатах. Уточню — нередко случалось так, что у некоторых больных сперва был отрицательный результат теста на коронавирус, а затем второй тест вылезал положительный. И их не успевали отделить от здоровых. Добавлю еще, что переводили больных то в спешке, то заставляя их часами ожидать в приемном покое, пока оформят все справки...— Вы неоднократно говорили о нехватке врачей...— Это, вот, самое главное. Я ушла из больницы сильно озабоченная этой проблемой. Она ведь предельно обострилась еще в первые дни карантина. Наши врачи и медсестры выбивались из сил от усталости. Пульмонологи обслуживали по 70 человек, работая на износ. Медики падали с пневмонией, с коронавирусом, им на смену приходили врачи из других отделений. Больных пневмонией лечили неврологи. А с окончанием карантина ситуация, если и улучшилась, то далеко не сразу. В наше отделение в понедельник 20 апреля вышла на работу всего одна медсестра, которая предыдущие две недели не работала. Она осталась одна, на одиннадцать пациентов в отделении, и, при этом, ни одного врача. В отделении гематологии на момент, когда я уходила, не оставалось ни врачей, ни медсестер. А среди больных есть и с коронавирусом, и с пневмонией, есть и с тем и с другим заболеванием. Я неоднократно обращалась по этому поводу к руководству больницы, писала ему служебные записки, что мы оставляем больных без медпомощи. Кроме того, болеют ведь и наши сотрудники — не далее, как в субботу, за два дня до конца карантина поступил 31 сотрудник с коронавирусом и пневмонией. Кто их всех будет лечить?— Как вы полагаете, стоило ли корпуса вашей больницы перепрофилировать под COVID-госпиталь? Не лучше ли было полностью перевести всех пациентов, болеющих коронавирусной инфекцией, в другие лечебные учреждения, которые уже ранее были приспособлены под такие госпитали?— Я думаю, не стоило. В больнице, как я уже говорила, остается масса пациентов по основному профилю своих заболеваний. Как и где они будут лечиться?— Какие уроки можно извлечь из всей этой истории?— Запоздание с введением карантина, как я уже отмечала, было огромное. И сопротивление со стороны руководства клиники этим мерам было в возмутительной, авторитарной форме. Когда мы говорили, что идет рост пневмонии, нас резко обрывали, когда просили прекратить прием и плановую госпитализацию пациентов хотя бы на две недели, они демонстрировали перед нами графики, сколько больница денег получает от этого. В итоге, вирус из нашей больницы распространился на многие регионы республики. Ведь только в марте на обследования, на амбулаторные приемы и консультации к нам приезжали сотни, если не тысячи пациентов.Урок, в итоге, был получен жестокий. Но я всё же не теряю надежды, что кому-то удастся привести состояние дел в нашей больнице в порядок.УСВОЕН ЛИ УРОК?Вопреки бодрым рапортам местного минздрава, пациенты в РКБ продолжали и после окончания карантина жаловаться на отсутствие надлежащего лечения и ухода. Так, республиканские СМИ на этой неделе писали про обращение пациентов эндокринологического отделения больницы, жаловавшихся на плохие бытовые условия, перебои с передачами и отсутствие горячего питания после их перевода в терапевтический корпус. На отсутствие медицинского ухода, результатов тестирования и другие проблемы жаловались и пациенты хирургического корпуса.Как сообщалось ранее, управление СКР по Башкортостану началодоследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), "возможно допущенного руководством больницы". Свою проверку действий администрации РКБ ведет и региональная прокуратура; ход этой проверки контролируется Генпрокуратурой России.Напомним также, что на прошлой неделе на платформе Change.org была размещена петиция с требованием отставки главврача РКБ им. Куватова Эльзы Сыртлановой "в связи с созданием очага массового очага заражения, пренебрежением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, с целью недопущения сокрытия следов совершенных действий". К настоящему времени петицию подписали около 14 тысяч человек.Руководство Башкортостана признает, что в результате допущенных просчетов РКБ им. Куватова стала крупнейшим очагом распространения коронавирусной инфекции в республике. Глава региона Радий Хабиров практически на каждом совещании местного оперштаба требует от медиков "не забывать уроки", которые преподнесла ситуация в больнице. Вместе с тем, он публично взял Эльзу Сыртланову под защиту, заявив в эфире телеканала "Россия-24", что она "ведет себя, как настоящий мужчина".По данным минздрава РБ, на 23 апреля в регионе насчитывалось 422 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией; прирост за последние сутки составил 26 случаев. Госпитализированы были 270 пациентов с COVID-19, из которых 55 находились в удовлетворительном состоянии, 34 — в тяжелом состоянии, у 216 пациентов течение заболевания оценивалось, как средней тяжести. На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания находились 117 человек.Всего с начала эпидемии в республике умерло 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, при этом, как отмечалось, девять из них лечились в РКБ им. Куватова. СМИ также отмечали, что Башкортостан на этой неделевышел на третье место в Российской Федерации по уровню смертности от коронавирусной инфекции.По данным регионального управления Роспотребнадзора, к пятнице 24 апреля 14-дневные ограничительные мероприятия в связи с коронавирусом (по сути, карантин) действовали в семи лечебных учреждениях республики — в Республиканском клиническом онкодиспансере, больнице скорой медицинской помощи и городской клинической больнице №21 в Уфе, городской клинической больнице №1 Стерлитамака, горбольнице Октябрьского, Бирской и Белебеевской центральных районных больницах. С 23 апреля ограничительные мероприятия были сняты с городской клинической больницы №8 в Уфе, горбольницы Салавата и Ишимбайской ЦРБ. Еще раньше противоэпидемические мероприятия проводились в больницах Федоровского района в психоневрологическом интернате Нефтекамска и поликлинике Раевской районной больницы.