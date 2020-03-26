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С РКБ имени Куватова снят карантин

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В Республиканской клинической больнице имени Куватова на этой неделе закончился 14-дневный карантин, который был введен 6 апреля, в связи со вспышкой вирусной пневмонии и коронавирусной инфекции.

С РКБ имени Куватова снят карантин


В период карантина изолированными в корпусах больницы оказались более 600 пациентов и более 600 медработников. Из-за того, что ограничительные меры были введены с большим опозданием, зараженными коронавирусом оказались сотни пациентов и медработников больницы. Мало того, пациенты, приехавшие на лечение в больницу из различных городов и районов республики и оказавшиеся инфицированными COVID-19, увезли вирус обратно, в местные больницы, из-за чего в них также были введены карантинные меры.

В БОЛЬНИЦЕ ОБОРУДУЕТСЯ COVID-ГОСПИТАЛЬ

По данным минздрава Башкортостана, после окончания карантина 552 сотрудника РКБ им. Куватова отправлены на самоизоляцию; им будут оформлены листы нетрудоспособности, начиная с 20 апреля. Тем сотрудникам, у кого нет возможности самоизолироваться, предоставлены условия изолятора в уфимском Центре глазной и пластической хирургии.

В больнице по состоянию на 22 апреля оставалось 175 пациентов, которые находятся в терапевтическом корпусе и "распределены по этажам в соответствии с тяжестью состояния и профилем заболевания".

Согласно подготовленной минздравом РБ для больницы "Дорожной карте", после заключительной дезинфекции, с 23 апреля и по 5 мая лечебное учреждение будет работать "только для контактных COVID-19". С 6 по 30 мая РКБ им. Г.Г.Куватова начнет работать как для контактных пациентов, так и пациентов с COVID-19 нетяжелых форм, которым требуется помощь по другим профилям их заболеваний. Также в больнице продолжат лечение те, которые сейчас находятся в пульмонологическом отделении. Родильный дом при больнице закрывается для проведения плановой санитарной обработки, которая продлится до 11 мая.

На смену ушедшим на самоизоляцию медикам в больницу должны прийти новые врачи. Как сообщил минздрав, новые доктора, а также средний младший медперсонал будут частично привлечены из других лечебных учреждений Уфы. По заявлению руководства РКБ, прорабатывается также возможность привлечения специалистов из районных больниц.

Ранее в ведомстве заявляли, что не намерены привлекать сотрудников из других больниц и поликлиник, поскольку "есть достаточный резерв" из числа сотрудников РКБ, бывших на домашней самоизоляции в дни карантин". Как указывалось ранее, на такой самоизоляции с оформлением больничного листа находилось около 1200 врачей и среднего медицинского персонала.

"Люди идут работать в РКБ вполне сознательно. Отдел кадров больницы работает почти круглосуточно. Допуск получают специалисты после сдачи двух анализов и зачета на правильное снятие и надевание костюма", — заявила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

Между тем, в соцсетях уже появлялись сообщения о том, что врачей и медсестер из уфимских поликлиник "принуждают ехать на дежурство в РКБ по вахтовому методу на 14 дней". "Главврачи да заведующие поликлиниками напирают на статью трудового кодекса, позволяющую во время эпидемий без согласия работника переводить на другую работу на срок до месяца, умалчивая о том, что этот перевод возможен только в рамках одного работодателя... Чтобы прикрыть свою задницу с точки зрения законности, говорят — пишите заявление на административный отпуск здесь, а в РКБ напишете заявление о временном приёме на работу. Естественно, всё это в приказном порядке", — написал один из пользователей соцсетей, которому медики рассказали об этой ситуации. Минздрав отреагировал на это заявлением, что "принудительно сотрудников из других учреждений в РКБ им. Куватова не привлекают".

"БЕСПОКОЮСЬ, КТО БУДЕТ ЛЕЧИТЬ ОСТАВШИХСЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ"

Вместе с другими врачами РКБ им. Куватова на самоизоляцию в домашних условиях перешла заведующая ревматологическим отделением больницы Римма Камалова, которая первой рассказала СМИ о катастрофической ситуации с заболеваемостью вирусной пневмонией, сложившейся перед объявлением карантина.

Отметим, что после критических выступлений Риммы Камаловой против нее была развернута кампания по диффамации, явно санкционированная руководством республики. Так, член республиканского оперштаба, куратор местных госСМИ Ростислав Мурзагулов, выступая в эфире телеканала "Дождь" и радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе", заявил, что ситуация в РКБ объясняется "клановыми медицинскими разборками, а Римма Камалова, по его словам, "сама метила на кресло руководителя". Никаких доказательств своих слов чиновник не привел, но схожие утверждения стали тут же тиражироваться в республиканских провластных телеграм-каналах.

На сайте местного издания "Горобзор" появилась заметка со ссылкой на запись в соцсетях некоего "врача Благовещенской центральной районной больницы Андрея Сергеева" о том, что Римма Камалова, якобы, "нарушает санитарно-противоэпидемический режим… ходит по палатам с "обходами", провоцирует видеосъемку и собрание пациентов в коридоре". Такую запись в соцсетях обнаружить не удалось; мало того, администрация Благовещенской ЦРБ заявила на официальной странице больницы в соцсетях, что такого врача среди коллектива учреждения нет.

Отметим также, что ранее чиновники республиканского минздрава заявляли, что Камалову никто не будет преследовать за ее критические выступления.

"Idel.Реалии" поговорили с Риммой Камаловой о том, как проходили последние дни карантина в больнице.

— Прежде всего, хотелось бы узнать, как ваше самочувствие?

— Конечно, я очень устала, но теперь силы потихоньку восстанавливаются. Самоизоляция дома, по сравнению с перенесенным карантином, выглядит раем. Болела ОРВИ; коронавирусной инфекции у меня, по результатам двух тестирований, нет.

Хочу еще отметить, что на второй неделе карантина, когда прекратился приток новых пациентов, стало всё же намного легче. Больные потихоньку выздоравливали, количество тяжелых уменьшалось. Всё это лишний раз подтверждает — если бы вовремя, хотя бы в конце марта локализовали бы приток пациентов, прекратили плановую госпитализацию, такой вспышки заболеваемости бы не произошло.

— Как проходили последние дни карантина, что происходило в больнице?

— Мы занимались тем, что, в зависимости от статуса пациентов, массово переводили их другие лечебные учреждения, либо выписывали домой. Весь наш 9-этажный терапевтический корпус, около 250 коек, должен был быть освобожден под госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. Но наши пациенты, которые лежали с основными заболеваниями, тоже остались в клинике. Я беспокоюсь о том, кто их будет лечить.

— Хорошо ли, на ваш взгляд, была продумана маршрутизация больных?

— На мой взгляд, абсолютно никак не продумана. Противоречивые распоряжения следовали одно за другим. Пациентов — носителей коронавируса — никак не отделяли от не болеющих этой инфекцией. В нашем отделении они лежали вместе в одних и тех же палатах. Уточню — нередко случалось так, что у некоторых больных сперва был отрицательный результат теста на коронавирус, а затем второй тест вылезал положительный. И их не успевали отделить от здоровых. Добавлю еще, что переводили больных то в спешке, то заставляя их часами ожидать в приемном покое, пока оформят все справки...

— Вы неоднократно говорили о нехватке врачей...

— Это, вот, самое главное. Я ушла из больницы сильно озабоченная этой проблемой. Она ведь предельно обострилась еще в первые дни карантина. Наши врачи и медсестры выбивались из сил от усталости. Пульмонологи обслуживали по 70 человек, работая на износ. Медики падали с пневмонией, с коронавирусом, им на смену приходили врачи из других отделений. Больных пневмонией лечили неврологи. А с окончанием карантина ситуация, если и улучшилась, то далеко не сразу. В наше отделение в понедельник 20 апреля вышла на работу всего одна медсестра, которая предыдущие две недели не работала. Она осталась одна, на одиннадцать пациентов в отделении, и, при этом, ни одного врача. В отделении гематологии на момент, когда я уходила, не оставалось ни врачей, ни медсестер. А среди больных есть и с коронавирусом, и с пневмонией, есть и с тем и с другим заболеванием. Я неоднократно обращалась по этому поводу к руководству больницы, писала ему служебные записки, что мы оставляем больных без медпомощи. Кроме того, болеют ведь и наши сотрудники — не далее, как в субботу, за два дня до конца карантина поступил 31 сотрудник с коронавирусом и пневмонией. Кто их всех будет лечить?

— Как вы полагаете, стоило ли корпуса вашей больницы перепрофилировать под COVID-госпиталь? Не лучше ли было полностью перевести всех пациентов, болеющих коронавирусной инфекцией, в другие лечебные учреждения, которые уже ранее были приспособлены под такие госпитали?

— Я думаю, не стоило. В больнице, как я уже говорила, остается масса пациентов по основному профилю своих заболеваний. Как и где они будут лечиться?

— Какие уроки можно извлечь из всей этой истории?

— Запоздание с введением карантина, как я уже отмечала, было огромное. И сопротивление со стороны руководства клиники этим мерам было в возмутительной, авторитарной форме. Когда мы говорили, что идет рост пневмонии, нас резко обрывали, когда просили прекратить прием и плановую госпитализацию пациентов хотя бы на две недели, они демонстрировали перед нами графики, сколько больница денег получает от этого. В итоге, вирус из нашей больницы распространился на многие регионы республики. Ведь только в марте на обследования, на амбулаторные приемы и консультации к нам приезжали сотни, если не тысячи пациентов.

Урок, в итоге, был получен жестокий. Но я всё же не теряю надежды, что кому-то удастся привести состояние дел в нашей больнице в порядок.

УСВОЕН ЛИ УРОК?

Вопреки бодрым рапортам местного минздрава, пациенты в РКБ продолжали и после окончания карантина жаловаться на отсутствие надлежащего лечения и ухода. Так, республиканские СМИ на этой неделе писали про обращение пациентов эндокринологического отделения больницы, жаловавшихся на плохие бытовые условия, перебои с передачами и отсутствие горячего питания после их перевода в терапевтический корпус. На отсутствие медицинского ухода, результатов тестирования и другие проблемы жаловались и пациенты хирургического корпуса.

Как сообщалось ранее, управление СКР по Башкортостану началодоследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), "возможно допущенного руководством больницы". Свою проверку действий администрации РКБ ведет и региональная прокуратура; ход этой проверки контролируется Генпрокуратурой России.

Напомним также, что на прошлой неделе на платформе Change.org была размещена петиция с требованием отставки главврача РКБ им. Куватова Эльзы Сыртлановой "в связи с созданием очага массового очага заражения, пренебрежением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, с целью недопущения сокрытия следов совершенных действий". К настоящему времени петицию подписали около 14 тысяч человек.

Руководство Башкортостана признает, что в результате допущенных просчетов РКБ им. Куватова стала крупнейшим очагом распространения коронавирусной инфекции в республике. Глава региона Радий Хабиров практически на каждом совещании местного оперштаба требует от медиков "не забывать уроки", которые преподнесла ситуация в больнице. Вместе с тем, он публично взял Эльзу Сыртланову под защиту, заявив в эфире телеканала "Россия-24", что она "ведет себя, как настоящий мужчина".

По данным минздрава РБ, на 23 апреля в регионе насчитывалось 422 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией; прирост за последние сутки составил 26 случаев. Госпитализированы были 270 пациентов с COVID-19, из которых 55 находились в удовлетворительном состоянии, 34 — в тяжелом состоянии, у 216 пациентов течение заболевания оценивалось, как средней тяжести. На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания находились 117 человек.

Всего с начала эпидемии в республике умерло 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, при этом, как отмечалось, девять из них лечились в РКБ им. Куватова. СМИ также отмечали, что Башкортостан на этой неделевышел на третье место в Российской Федерации по уровню смертности от коронавирусной инфекции.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, к пятнице 24 апреля 14-дневные ограничительные мероприятия в связи с коронавирусом (по сути, карантин) действовали в семи лечебных учреждениях республики — в Республиканском клиническом онкодиспансере, больнице скорой медицинской помощи и городской клинической больнице №21 в Уфе, городской клинической больнице №1 Стерлитамака, горбольнице Октябрьского, Бирской и Белебеевской центральных районных больницах. С 23 апреля ограничительные мероприятия были сняты с городской клинической больницы №8 в Уфе, горбольницы Салавата и Ишимбайской ЦРБ. Еще раньше противоэпидемические мероприятия проводились в больницах Федоровского района в психоневрологическом интернате Нефтекамска и поликлинике Раевской районной больницы.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • 1 | 24.04.2020, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
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В тройке лидеров, бронзовые призеры, когда еще такое будет?



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  • 2 | 24.04.2020, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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- О текущей ситуации с коронавирусом. По данным Минздрава Башкирии, всего в республике зафиксировано 422 случая заболевания COVID-19, +26 за последние сутки. Из заболевших 34 тяжелых пациента. Амбулаторно получают помощь 117 человек, выписано 57 граждан, 28 за сутки. Выход «в плюс два человека» между выздоровевшими и заболевшими за сутки Хабиров назвал «очень хорошим показателем» и попросил держать плюсовую планку. Под наблюдением находятся 1009 человек с ОРВИ. На самоизоляции находятся более 6500 человек, прибывших с других территорий. Развернуто 2659 коек первой очереди, из них 400 коек с ИВЛ. Башкирия, по словам министра здравоохранения Башкирии, занимает второе место по выполнению тестов всего и ежесуточно. Всего проделан 43261 тест и более 40 тысяч граждан республики обследовано. Башкирия находится на 60 месте в России по уровню заболеваемости коронавирусом. Хабиров поручил стремиться к 80 месту.

- Не дай бог у вас появится иллюзия это как-то сократить. Выявляйте больше. Не надо этого бояться. Если нужно дополнительное финансирование на закупку реагентов, давайте. Простая математика – чем больше выявили, тем больше контактов остановили. Через какое-то время у нас меньше заболевших будет, – заявил Хабиров.



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  • 3 | 24.04.2020, 12:26 | Автор: Кухарка
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2 | 24.04.2020, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован

А о количестве умерших - опять ни слова... они скрывают, и это стало ясно из того, что врач БГМУ сообщил о смерти одного пациента в реанимации клиники БГМУ, а официально этой жертвы нет в отчетах, и врачу попытались заткнуть рот!
Собственно - фактически и заткнули. Теперь он не сообщить о следующих жертвах...



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  • 4 | 24.04.2020, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Есть информация и по умершим. 14 человек.



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  • 5 | 24.04.2020, 13:13 | Автор: Кухарка
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Есть информация и по умершим. 14 человек.
_______________________
Эта цифра была озвучена ДО того, как врач-реаниматолог(кажется даже зав реаниматологией) Евгений Сырчин из клиники БГМУ сообщил о смерти пациента с тяжелыми хроническими. И с тех пор она уже дня 3 не менялась...

Он с 16-го апреля ежедневно в форме дневника в ФБ писал отчеты о прошедшем дне. О том. как пополнялось реанимационное отделение, о каждом из пациентов... И вот - позавчера написал о смерти одного из пациентов.
И - тут же посыпались сообщения, что ему предложили уволиться... потом отозвали предложение - ведь скандал будет на всю страну - век интернета! Но, теперь от него о жертвах никто не узнает.
И сокрытие как минимум 15-го умершего от ковида-19 - налицо!



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  • 6 | 24.04.2020, 14:24 | Автор: Кухарка
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«Врачи пьют лекарства какие у них есть и все равно продолжают работу»
Анонимный монолог акушерки из Уфы с зарплатой 28 тысяч рублей

22 апреля 2020
Елена Костюченко

По приказу оказалось, что наш роддом закрылся 6 апреля. Но смена с 6-го ушла. Мы пришли на дежурство 7-го. Они пустили нас в карантинную зону, без одного слова. Нас, получается, заманили сюда на работу.

Где-то в три часа сказали: закрывают нас, мы здесь остаемся. А мы же пришли на дежурство. Без сменной обуви, никакие вещи, продукты мы не брали. Нас никто не предупредил, что приказ есть.

Истерика была. И у педиатров, и у акушеров, и у гинекологов. Все были на взводе, потому что близкие дома и они были в шоке, особенно для детей это всегда шок, когда мамы нету. У нас у всех маленькие детки. Есть у которых по году. Оставляют с няньками. Мы уходим на работу, и мы надеемся, что мы придем.

Они могли нам сказать. Подготовить хотя бы. У каждого лекарства, у кого-то гипертония, у кого-то сахарный диабет. Даже, извините, поменять носочки, нижнее белье.

Нас закрытых так 135 человек. У нас же и гинекология и акушерство, все вместе. И пациенты. Сейчас у нас четыре беременные, с осложнениями все, 14 родивших в ОПННД (отделение патологии новорожденных и недоношенных детей), 9 детей. В реанимации 8 детей, очень тяжелых.

У нас 7-го все равно принимали беременных, приняли четырех. Представляете? В карантинную зону поступают беременные…

Нам ничего не раздают. Ни маски, ни колпаки. Есть несколько защитных комплектов в приемном отделении, одноразовых, но это на крайний случай. Велели закрыть вентиляцию мешками… Но у нас нет возможности все закрыть. У нас нет лестниц, у нас высокие потолки. Здание новое. Мы даже не представляем, как это все сделать.

И мы вот просто выполняем свою работу. Целыми сутками. Две акушерки в родблоке — одна после кардио, операцию на сердце делали, у другой — сахарный диабет. Вот за нее больше переживаем. У нее даже сахар сейчас поднялся, мы ей капали.

У нас постельного белья нету. На маленьких диванчиках лежим просто. Мы не можем так сказать, что спим, вы же понимаете, где мы находимся. У нас отдельных зон спальных нет. Мы не имеем права с отделения выходить. В любое время, например, может женщина начать рожать, мы всегда в состоянии готовности, ждем.

Единственное, у нас есть душ. Вот то, во что мы были одеты, мы стираем-надеваем, стираем-надеваем. Нам, единственное, дали на шесть человек шампуня один флакон, гель и туалетную бумагу по рулону дали.

Никакой информации нам не давали. Главврач к нам на связь не выходит. В субботу приезжал замминистра по акушерству, и потом приехал его помощник, Евгений Кушцов. И он нам сказал, что уже, оказывается, был приказ от 6-го числа. А почему нас не поставили перед фактом, не проинформировали? «А я не знаю, — говорит, — почему ваше руководство это не сделало».

Когда приехал замминистра, был очень большой скандал.

И он нас давил, говорил: вы уголовно ответственные. Нам сказали «закройте рты, уже успокойтесь».

Приехали к нам такие господа… «Успокойтесь, у вас же тепло, хорошо, нету никакого карантина прям жесткого».

У нас одна девочка убежала, санитарка из приемного покоя. Мы сейчас не знаем, что с ней будет. Говорят, что она тоже будет задержана. Она живет с мамой, у нее мама старенькая. Мама не могла ей дозвониться. И она вынуждена была убежать. А так у нас охрана есть внутренняя, вот эта Росгвардия.

Пациенты тоже переживают. В ту пятницу нам разрешили выписывать, мы начали, потом выписку приостановили. Выписались 28 женщин. Они жаловались, звонили постоянно.

У нас заболевших нет. А по больнице всего 52 пациента заболевших. Самый сейчас у нас такой очаг — терапия. Хирургия — получше, оттуда с температурой перевозят в инфекционную. Из врачей есть несколько заболевших, говорят. Заведующий реанимацией, потом — заведующий моргом. Говорят, что анализ пришел как будто бы отрицательный, но он был тяжеленький. Ревматология — тоже врачи болеют. Хирургия — тоже. Врачи пьют лекарства какие у них есть и все равно продолжают работу. Потому что некому нас заменить.

Если бы я знала, я бы все равно вышла на работу. Конечно, я хоть подготовилась бы. У нас некуда деваться, мы ж не имеем права, мы же по графику выходим. Получается, во-первых, мне был бы прогул. Но вообще я бы подвела девочек, если бы ушла.

P.S.
В субботу, 18 апреля, медики роддома вернулись домой после 11-дневного отсутствия. Их тесты на COVID-19 — отрицательные. Мам с детьми выписали, детей из реанимации распределили по городским реанимациям, беременных перевели в другой роддом. Роддом «промоют» и откроют к маю.



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  • 7 | 24.04.2020, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 24.04.2020, 12:26 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68058 | Рейтинг: +11972
2 | 24.04.2020, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован

А о количестве умерших - опять ни слова... они скрывают, и это стало ясно из того, что врач БГМУ сообщил о смерти одного пациента в реанимации клиники БГМУ, а официально этой жертвы нет в отчетах, и врачу попытались заткнуть рот!
Собственно - фактически и заткнули. Теперь он не сообщить о следующих жертвах...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Там ещё нет официального заключения! Они же, в отличии от тебя, паникёрши, не могут неофициальную информацию озвучивать! Очень Опытный



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2

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  • Эксперт
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  • 8 | 24.04.2020, 16:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68060 | Рейтинг: +11972,1
Угу, пидорас! Был помещен в реанимацию в ковидом, на ИВЛ - а когда помер - то официального заключения нет... почто лежал в одной реанимационной палате с больными коронавирусмо - не скажешь? Чтобы заразить? Идиотина-пуйлосос!



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  • Гость
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  • 9 | 24.04.2020, 16:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 24.04.2020, 16:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68059 | Рейтинг: +11972,1
Угу, пидорас! Был помещен в реанимацию в ковидом, на ИВЛ - а когда помер - то официального заключения нет... почто лежал в одной реанимационной палате с больными коронавирусмо - не скажешь? Чтобы заразить? Идиотина-пуйлосос!
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________ Убогая! Вот когда получат официальное заключение о том, от чего умер, тогда и обнародуют! Очень Опытный



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4

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  • Гость
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  • 10 | 24.04.2020, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.04.2020, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

- О текущей ситуации с коронавирусом. По данным Минздрава Башкирии, всего в республике зафиксировано 422 случая заболевания COVID-19, +26 за последние сутки. Из заболевших 34 тяжелых пациента. Амбулаторно получают помощь 117 человек, выписано 57 граждан, 28 за сутки. Выход «в плюс два человека» между выздоровевшими и заболевшими за сутки Хабиров назвал «очень хорошим показателем» и попросил держать плюсовую планку. Под наблюдением находятся 1009 человек с ОРВИ. На самоизоляции находятся более 6500 человек, прибывших с других территорий. Развернуто 2659 коек первой очереди, из них 400 коек с ИВЛ. Башкирия, по словам министра здравоохранения Башкирии, занимает второе место по выполнению тестов всего и ежесуточно. Всего проделан 43261 тест и более 40 тысяч граждан республики обследовано. Башкирия находится на 60 месте в России по уровню заболеваемости коронавирусом. Хабиров поручил стремиться к 80 месту.

- Не дай бог у вас появится иллюзия это как-то сократить. Выявляйте больше. Не надо этого бояться. Если нужно дополнительное финансирование на закупку реагентов, давайте. Простая математика – чем больше выявили, тем больше контактов остановили. Через какое-то время у нас меньше заболевших будет, – заявил Хабиров.
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Могут же когда захотят. И молодцы что информацию не скрывают в отличие от многих других руководителей регионов.



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  • Гость
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  • 11 | 24.04.2020, 16:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Больные с коронавирусом стали ВИП-больными и скоро больницы их могут начать воровать друг у друга, так как за каждого такого больного идёт оплата в 205 т.р.! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 12 | 24.04.2020, 17:50 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1552 | Рейтинг: +365,3
А очень опытное чмо откликается на кличку пи дорас. Куха ее полгода чморит этим а тот откликается. Значит это не кликуха а его сущность.



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1

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  • Гость
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  • 13 | 24.04.2020, 18:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 24.04.2020, 17:50 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1551 | Рейтинг: +365,1
А очень опытное чмо откликается на кличку пи дорас. Куха ее полгода чморит этим а тот откликается. Значит это не кликуха а его сущность.
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________ Макака! Не суй свой нос туда, куда мой кобель ... не совал! У нас с ней свои заморочки, она на убогую откликается, так что третий в наших отношениях лишний! Ревнуешь или завидуешь? На тебя она почти совсем не реагирует, кроме плюсов, значит ты ей не интересен! Брысь на пальму! Очень Опытный



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3

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  • Участник
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  • 14 | 24.04.2020, 21:21 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1552 | Рейтинг: +365,3
Юнг, к тебе я был нейтрален. Но пи дораса ОО ты принял и за себя. Вывод- старперная деменция лечению не поддается. Черепашенцию тоже касается.



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1

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  • Гость
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  • 15 | 24.04.2020, 23:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 24.04.2020, 21:21 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1552 | Рейтинг: +365,3
Юнг, к тебе я был нейтрален. Но пи дораса ОО ты принял и за себя. Вывод- старперная деменция лечению не поддается. Черепашенцию тоже касается.
_________________
Резус!
Так ты оказывается не просто макак, а престарелый макак со старпёрной деменцией, или твой идиотизм врождённый.



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  • Гость
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  • 16 | 25.04.2020, 00:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
да что вы обсуждаете ? Умирают в ДТП намного больше чем от короны . Охт хулиганский действий и от всего прочего .Дети до 4-5 лет не болеют короной ВООБЩЕщ!
Главное в стране- рухнувшие цены на нефть и истощение запасов денег .Да и главнокомандущий устал ,хотел спрятаться в совете Федерации ,но Тяряшкова в порыве своем испортила все .Бежать некуда , волк обложен , Подложили целого поросенка .Да и народ видит , что медицина раздербаненная . Приходится для успокоения народа прибегать к силе



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  • 17 | 25.04.2020, 00:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Знаковое событие: отставка кабинета министров .Это вам ничего не говорит? .Да и Потоки не строятся или не нужны . Волк в загоне!



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