Фейковый рейд Галина ...

Зампред общественной палаты РБ Олег Галин в эфире «Эха» заметил, что рейд общественников по 11 отделам полиции Уфы развеял много фейковых роликов, что полиция задержала кого-то и всех поголовно штрафует за нарушение режима самоизоляции.По словам Галина, некие силы разжигают «в это непростое время» рознь между гражданами. Общественник рассказал, что в ходе рейда выяснилось, что протоколов по статья 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» нет.Он признал, что полицейские были заранее осведомлены о предстоящем рейде правозащитников.— Этот рейд планировался с МВД.Нужны были сотрудники, чтобы на месте устранять возможные нарушения.Цель — устранение недостатков, а не наказание сотрудников МВД, — пояснил Галин. — Делался упор на соблюдение регламента содержания граждан в камерах.Сейчас полицейские стараются не задерживать граждан, суды работают с ограничением, у полиции есть возможность вынесения административных штрафов, человек там не задерживается, выносят штраф и отпускают.Галин заметил, что исправительные колонии также предупреждаются о предстоящем визите правозащитников.На вопрос почему у населения сложилось негативное отношение к сотрудникам МВД, Галин заявил, что это объясняется тем, что полицейский — представитель власти с функциями принудительного характера, который может «задержать и привлечь к уголовной ответственности».— Надо жить правильно и не совершать преступления, но не у всех получается.Также он сказал, что хочет поклониться в ноги полицейским, которые сейчас работают на улицах «на острие атаки».