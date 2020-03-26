По словам Галина, некие силы разжигают «в это непростое время» рознь между гражданами. Общественник рассказал, что в ходе рейда выяснилось, что протоколов по статья 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» нет.
Он признал, что полицейские были заранее осведомлены о предстоящем рейде правозащитников.
— Этот рейд планировался с МВД.
Нужны были сотрудники, чтобы на месте устранять возможные нарушения.
Цель — устранение недостатков, а не наказание сотрудников МВД, — пояснил Галин. — Делался упор на соблюдение регламента содержания граждан в камерах.
Сейчас полицейские стараются не задерживать граждан, суды работают с ограничением, у полиции есть возможность вынесения административных штрафов, человек там не задерживается, выносят штраф и отпускают.
Галин заметил, что исправительные колонии также предупреждаются о предстоящем визите правозащитников.
На вопрос почему у населения сложилось негативное отношение к сотрудникам МВД, Галин заявил, что это объясняется тем, что полицейский — представитель власти с функциями принудительного характера, который может «задержать и привлечь к уголовной ответственности».
— Надо жить правильно и не совершать преступления, но не у всех получается.
Также он сказал, что хочет поклониться в ноги полицейским, которые сейчас работают на улицах «на острие атаки».
Эхо Москвы
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Фейковый рейд Галина
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