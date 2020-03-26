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Фейковый рейд Галина

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Зампред общественной палаты РБ Олег Галин в эфире «Эха» заметил, что рейд общественников по 11 отделам полиции Уфы развеял много фейковых роликов, что полиция задержала кого-то и всех поголовно штрафует за нарушение режима самоизоляции.

Фейковый рейд Галина


По словам Галина, некие силы разжигают «в это непростое время» рознь между гражданами. Общественник рассказал, что в ходе рейда выяснилось, что протоколов по статья 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» нет.

Он признал, что полицейские были заранее осведомлены о предстоящем рейде правозащитников.

— Этот рейд планировался с МВД.

Нужны были сотрудники, чтобы на месте устранять возможные нарушения.

Цель — устранение недостатков, а не наказание сотрудников МВД, — пояснил Галин. — Делался упор на соблюдение регламента содержания граждан в камерах.

Сейчас полицейские стараются не задерживать граждан, суды работают с ограничением, у полиции есть возможность вынесения административных штрафов, человек там не задерживается, выносят штраф и отпускают.

Галин заметил, что исправительные колонии также предупреждаются о предстоящем визите правозащитников.

На вопрос почему у населения сложилось негативное отношение к сотрудникам МВД, Галин заявил, что это объясняется тем, что полицейский — представитель власти с функциями принудительного характера, который может «задержать и привлечь к уголовной ответственности».

— Надо жить правильно и не совершать преступления, но не у всех получается.

Также он сказал, что хочет поклониться в ноги полицейским, которые сейчас работают на улицах «на острие атаки».

Эхо Москвы
Оригинал публикации






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  • Гость
  •  
  • 1 | 24.04.2020, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот это позорище! Это даже не декорации, это провал!



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 24.04.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рейд фейковый, а мудак настоящий



Оценили
5

  • Изображение
  • Участник
  •  
самоизоляция равно как самогоноварение равно как самолечение, как самокритика и и самоконтроль,как самозащита,если хотите самодурство или самолюбование -
это действие,которое гражданин производит в отношении самого себя совершенно ДОБРОВОЛЬНО!
Самоизоляцию добрые люди могут рекомендовать своим хорошим знакомым.

Добрые люди не имеют полномочий штрафовать своих хороших знакомых если они нарушают самоизоляцию.
Почему?
Потому что,любой вменяемый человек сам и только сам может отравить самого себя в самоизоляцию,исключительно по своей доброй воле.



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2

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 4 | 24.04.2020, 10:30 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8314 | Рейтинг: +2075,3
- Надо жить правильно и не совершать преступления, но не у всех получается...
_____________________________________________
Жить "правильно"- не пристраиваться к государственному корыту, не заниматься очковтирательством, не нести полную ахинею, не относится к народу как к полным идиотам, неразумным баранам и послушным овцам, Зампреду общественной палаты не стоит и пытаться!

Задача невыполнима, для всей этой антиобщественной палаты. Мозгов там нет. На чём сидят, тем и думают...



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2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 24.04.2020, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 24.04.2020, 09:48 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4521 | Рейтинг: -349,2
самоизоляция равно как самогоноварение равно как самолечение, как самокритика и и самоконтроль,как самозащита,если хотите самодурство или самолюбование -
это действие,которое гражданин производит в отношении самого себя совершенно ДОБРОВОЛЬНО!
Самоизоляцию добрые люди могут рекомендовать своим хорошим знакомым.

Добрые люди не имеют полномочий штрафовать своих хороших знакомых если они нарушают самоизоляцию.
Почему?
Потому что,любой вменяемый человек сам и только сам может отравить самого себя в самоизоляцию,исключительно по своей доброй воле.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Кеша! На самоизоляцию уходят добровольно те, кто вернулся из-за бугра и не был отправлен в обсерватор или имел контакты с заболевшими и имеет возможность изолироваться дома! Если человек невменяемый и нарушает режим самоизоляции, то его наказывают и изолируют принудительно! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 24.04.2020, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68060 | Рейтинг: +11972,1
Клоун, бля!



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5

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  • Гость
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  • 7 | 24.04.2020, 15:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Общественник рассказал, что в ходе рейда выяснилось, что протоколов по статья 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» нет.
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Стало известно, где чаще всего в Башкирии граждане нарушают режим самоизоляции
В суды Башкортостана продолжают поступать материалы о нарушениях гражданами режима самоизоляции. В пресс-службе Верховного суда РБ проинформировали, что по состоянию на 24 апреля, с начала введения ограничительных мероприятий, судами региона зарегистрировано 2 378 дел об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

С 20 по 24 апреля рассмотрено 703 материала. По 349 материалам суды приняли решение о наложении на нарушителей самоизоляции административного штрафа в размере от тысячи до трех тысяч рублей. В 259 случаях привлекаемые лица получили предупреждение. 95 материалов возвращены для устранения недостатков.
Топ-10 судов-лидеров по поступившим материалам:
Кировский районный суд Уфы — 309 материалов, Октябрьский районный суд Уфы — 267, Советский районный суд Уфы — 223, Калининский районный суд Уфы — 207, Орджоникидзевский районный суд Уфы — 174, Салаватский городской суд — 114, Стерлитамакский городской суд — 87, Ленинский районный суд г. Уфы — 82, Бирский межрайонный суд — 79, Ишимбайский городской суд — 72.
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_ А Галин утверждает, что протоколов по этой статье в полиции нет! Получается, что эти все материалы в суды другие органы передали или Галин врёт? Очень Опытный



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