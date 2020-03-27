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Мозаичный отпечаток подлых времен

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Главная армейская церковь под Москвой все больше обретает свою истинную форму – строения, призванного славить милитаризм, аннексии, путинизм, сталинщину. Делать это с вызовом, нагло, культивируя правящее безличие.

Мозаичный отпечаток подлых времен


Новое доказательство – нанесение на стену церкви мозаичных изображений Путина, Патрушева и Бортникова, Шойгу и Герасимова, Матвиенко и Володина. И здесь же прославление сталинщины – портрет палача размещен над группой военных. Рядом мозаика о крымации России.

Что получается в итоге?

Уникальный памятник российской мафиозной власти.

Во всей своей эклектичности, мелочности, безвкусии, глупости, стремлении к гигантизму, призванному скрыть ничтожность правителей и преступность их деяний.

Времена в России изменятся и опять, как и с советскими памятниками, встанет вопрос – что делать с милитаристской, замаскированной под церковь, подмосковной постройкой? Разрушить?

Лучше превратить в музей. Нелепый памятник нелепой эпохе.

И водить в пустой зал экскурсии, на которые будут таращиться со стены мозаичные, налезающие друг на друга лица нынешней верхушки.

Холодные, неживые маски, разбитые на части, составленные из кусочков разноцветной смальты, налепленной на равнодушные, мертвые стены.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 25.04.2020, 12:56 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 414 | Рейтинг: +8,8
Надеюсь, после ухода "обнулённого", мозаику уничтожат. А "полстакана" - это уже позор, глупость и явное прислужничество.



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  • 2 | 25.04.2020, 13:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68070 | Рейтинг: +11972,8
Сразу было ясно, что это не храм, а бутафория, симулякр. Не во славу господа, а во славу пидорасов.... и гундяев не стесняетсся...

Сколько еще искренне верующих людей(ну да, есть и такие) отвернутся от РПЦ? Уйдут молиться дома, или пойдут в другие конфессии, течения, включая секты...



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  • 3 | 25.04.2020, 13:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68070 | Рейтинг: +11972,8
Две новости последних денй:
В Госдуме попросили губернаторов освободить РПЦ от коммунальных платежей

В Госдуме заявили, что религиозные организации ощущают серьезное падение пожертвований на фоне коронавируса. И попросили глав регионов освободить их от уплаты коммунальных платежей. Ранее РПЦ попросила всего лишь об их отсрочке.

Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов попросил глав регионов освободить религиозные организации от коммунальных платежей на полгода. Они испытывают серьезные финансовые трудности, отметил депутат. «Сложившаяся ситуация требует срочного принятия дополнительных мер по расширению возможностей социального служения религиозных организаций и в оказании помощи нуждающимся в ней категориям граждан, — цитирует Гаврилова РИА „Новости“. — Поэтому представляется целесообразной отмена оплаты централизованными религиозными организациями и учрежденными ими добровольческими организациями сроком на 6 месяцев коммунальных платежей, в частности электричества, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения».

В дальнейшем тарифы нужно снизить либо предоставить религиозным организациям субсидии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время видеоконференции с министром энергетики Александром Новаком предложил ввести льготный тариф для религиозных организаций.

Напомним, патриарх Кирилл обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить оплату коммунальных платежей для церковных учреждений. Счета за тепло, электричество, газ и воду оплачиваются из пожертвований прихожан, которые существенно сократились в последнее время. Однако власти предложили приходам индивидуально разбираться с поставщиками ресурсов и услуг.

Раз.



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  • 4 | 25.04.2020, 13:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68070 | Рейтинг: +11972,8
Патриарх Кирилл отправил в Италию груз гуманитарной помощи
РПЦ собрала для полуострова различные медицинские материалы, включая средства индивидуальной защиты.

От имени предстоятеля Русской Православной Церкви в город Бари на юго-востоке Италии приехал грузовик с восемью тоннами гуманитарной помощи. В нее вошли медицинские маски, халаты, градусники и другие необходимые сейчас вещи. Патриарх Кирилл также написал главе города письмо, где отметил, что Россию и его регион связывают особые духовные узы. Дело в том, что именно в Бари хранятся мощи святителя Николая, которые в 2017-ом году привозили в Москву. Предстоятель церкви сейчас назвал это событие великим и отметил, что итальянские власти тогда приложили для этого особые усилия.
О получении груза сам глава города Микеле Эмилиано рассказал у себя в «Фейсбуке». Он отметил, что ранее лично обращался к патриарху за помощью, поскольку в регионе очень тяжелая ситуация с коронавирусом, и чиновники не могли справиться с дефицитом средств первой необходимости.
Посол России в Италии Сергей Разов ранее также рассказывал агентству ТАСС, что власти региона Апулии, где расположен Бари, также просили перебросить к ним военнослужащих, работающих сейчас на севере страны. Это нужно для проведения работ по дезинфекции.

Также в Апулии расположено подворье РПЦ, которое местный власти ей передали несколько лет назад.

Два



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  • 5 | 25.04.2020, 13:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68070 | Рейтинг: +11972,8
Нужны комментарии?
Вам снизили тарифы на услуги?
Освободили от коммунальных платежей на полгода?
Может субсидии предоставили?
Вы по три храма(дома) в сутки строите, чтобы потом требовать отмены платы за э/энергию, воду, отопление?
При этом отправляя гуманитарную помощь за границу... когда страна
остро нуждается в том, что вы вывозите за рубеж...



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  • 6 | 25.04.2020, 13:55 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31413 | Рейтинг: -706,2
Пусть стоит групповой портрет.
Только добавить раскрас в крупную клетку



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  • 7 | 25.04.2020, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
видите выше левее - братва тамбовская во всей красе



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  • 8 | 25.04.2020, 14:32 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 414 | Рейтинг: +8,8
Часы Кирилла на оплату коммун платежей РПЦ хватит на пару месяцев...



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  • 9 | 25.04.2020, 14:32 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 414 | Рейтинг: +8,8
Часы Кирилла на оплату коммун платежей РПЦ хватит на пару месяцев...



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  • 10 | 25.04.2020, 14:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68070 | Рейтинг: +11972,8
Ivan Bonev Канада
@Trewqgfdsa12
Встретил своего друга Френка. У него малый бизнес с женой. Позвонили из банка, слышал он о гос. кредитах мал. бизнесу? Посоветовали эти $40К. Условия:0%, если вернёшь до 2022 прощают $10К. Он: я щас рулю, позвоните моей жене для деталей.Через час деньги были на счету



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  • 11 | 25.04.2020, 14:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68070 | Рейтинг: +11972,8
Ан.Сам.Бль...
@ansam661

У меня сестра в США сходила на презентацию авто,после выписали чек - получи 100дол. За что? Ну вы же потратили на нас свое время! И таких примеров сотни, 10 лет живут там и все 10 лет хренеют. Да не все гладко,но взад не собираются.
__________________________________
Капиталисты, русофобы проклятые!



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  • 12 | 25.04.2020, 14:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68070 | Рейтинг: +11972,8
MineMila
@LdmlaMila

В ответ
@Trewqgfdsa12
100%. У питерского знакомого в Канаде небольшой бизнес. Сидит в Питере в шоке-на счёт пришло 40к.



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  • # 13 | 25.04.2020, 14:49 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39944 | Рейтинг: +5174,5

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 14 | 25.04.2020, 14:52 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39944 | Рейтинг: +5174,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1550 | 24.04.2020, 21:21 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1552 | Рейтинг: +365
С РКБ имени Куватова снят карантин
Юнг, к тебе я был нейтрален. Но пи дораса ОО ты принял и за себя. Вывод- старперная деменция лечению не поддается. Черепашенцию тоже касается.
=====================
Ну зачем так больно? Теперь спать не буду.
А по мне, так ставить свою аватарку рядом с попом Гапоном -стыдно!



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  • 15 | 25.04.2020, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 25.04.2020, 14:42 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68068 | Рейтинг: +11971,9
Ан.Сам.Бль...
@ansam661

У меня сестра в США сходила на презентацию авто,после выписали чек - получи 100дол. За что? Ну вы же потратили на нас свое время! И таких примеров сотни, 10 лет живут там и все 10 лет хренеют. Да не все гладко,но взад не собираются.
__________________________________
Капиталисты, русофобы проклятые!
=================
У Кухарки слабоумие прогрессирует с каждым днём!
Не понимать, откуда в стране, имеющей возможность эмитировать ничем не обеспеченные деньги и совать их, кому захочется, может только человек с весьма деградировавшим мозгом.
Кухарка! Посмотри комедию "Свадьба в Малиновке" - там жулик Костя Попандопуло тоже такие деньги рисовал и лохам втюхивал. И тебя бы "озолотил", если бы ты подвернулась.



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  • 16 | 25.04.2020, 15:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68070 | Рейтинг: +11972,8
Евгений Шестаков
1 ч. ·
Время-то как летит. Пять лет назад написал.

Валя, Валентина,
Что с тобой теперь?
Верхняя палата,
Гербовая дверь.

Бриллиант на пальце,
Имплантат во рту,
Путин пишет в личку
На твое Vertu.

Ты была простая
Жучка от сохи,
Голова пустая
Звякала "хи-хи".

От нуля до палки
Ты прошла весь путь,
И в трудах тяжелых
Поизмялась грудь.

Нас водила молодость
В саунный поход,
Нас бросала молодость
Под крутых господ.

На партийных "волгах"
Увозили нас,
На широких койках
Трамбовали нас.

Но глаза опухшие
Открывали мы,
Но потеки тушные
Умывали мы.

Возникай, содружество
Борова с лисой,
Крепкое супружество
Булки с колбасой.

Пусть страна родная
Трудится в поту,
Нефти надо много,
Чтоб купить Vertu.

Тихо подымается,
Призрачно-легка,
Над большой трибуной
Женская рука.

"К санкциям готовы!" -
Слышится окрест.
В декольте к кулону
Прилипает крест.

А в хрущобе серой,
Подперев виски,
Смотрят телевизор
Лапти и носки.



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  • # 17 | 25.04.2020, 15:15 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39944 | Рейтинг: +5174,5

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  • 18 | 25.04.2020, 15:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68070 | Рейтинг: +11972,8
В КНДР сначала пропали развлекательные передачи, теперь вообще нет трансляции...



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  • # 19 | 25.04.2020, 15:21 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39944 | Рейтинг: +5174,5

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  • # 20 | 25.04.2020, 15:36 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39944 | Рейтинг: +5174,5

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