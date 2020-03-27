Мозаичный отпечаток подлых времен

Главная армейская церковь под Москвой все больше обретает свою истинную форму – строения, призванного славить милитаризм, аннексии, путинизм, сталинщину. Делать это с вызовом, нагло, культивируя правящее безличие.Новое доказательство – нанесение на стену церкви мозаичных изображений Путина, Патрушева и Бортникова, Шойгу и Герасимова, Матвиенко и Володина. И здесь же прославление сталинщины – портрет палача размещен над группой военных. Рядом мозаика о крымации России.Что получается в итоге?Уникальный памятник российской мафиозной власти.Во всей своей эклектичности, мелочности, безвкусии, глупости, стремлении к гигантизму, призванному скрыть ничтожность правителей и преступность их деяний.Времена в России изменятся и опять, как и с советскими памятниками, встанет вопрос – что делать с милитаристской, замаскированной под церковь, подмосковной постройкой? Разрушить?Лучше превратить в музей. Нелепый памятник нелепой эпохе.И водить в пустой зал экскурсии, на которые будут таращиться со стены мозаичные, налезающие друг на друга лица нынешней верхушки.Холодные, неживые маски, разбитые на части, составленные из кусочков разноцветной смальты, налепленной на равнодушные, мертвые стены.