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Фанерный конь иностранных дел

  • Опубликовано: РБК | 26.04.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 13221 | Комментарии: 6
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Лавров заявил о запрете «старших товарищей» стран ЕС на помощь от России. По словам министра, страны Евросоюза и НАТО хотели бы попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, однако им не дают этого сделать.

Фанерный конь иностранных дел


Ряд стран, входящих в Евросоюз и НАТО, хотели бы попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом, однако им не дают это сделать «старшие товарищи», рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в программе «Большая игра», фрагмент из которой был показан в эфире «Первого канала».

«Мы знаем по разным источникам, что целому ряду стран Европы и Евросоюза, в том числе НАТО, которые были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за определенными видами помощи, в которых у нас есть хорошие сравнительные преимущества, просто не разрешают этого делать старшие товарищи», — сказал Лавров.

Он также привел в пример случай с неким футбольным клубом, «одним из грандов мирового европейского футбола», который обратился к одному из российских фондов и попросил разрешения купить какое-то количество «элементарных вещей». Фонд согласился, однако позже футбольный клуб отказался от закупки, пояснив это тем, что ему «не разрешили это сделать», добавил Лавров.

«Я не поверил бы в то, что это может случиться, но я видел оригиналы документов», — отметил министр.

В конце марта Россия направила военных специалистов и медицинское оборудование в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, российские специалисты занимаются дезинфекцией пансионатов для пожилых людей. По состоянию на 24 апреля были обеззаражены пансионаты более чем в 70 населенных пунктах Италии, общая площадь обработанных помещений составила более 600 тыс. кв. м.

Также в пятницу еще три итальянских региона — Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия запросили помощи у России.

РБК
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  • 1 | 26.04.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
аферисты и шулеры



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  • 2 | 26.04.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Видимо Трамп хочет, чтобы гуманитарка шла только его стране и отсекает конкурентов.



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  • Эксперт
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  • 3 | 26.04.2020, 12:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68088 | Рейтинг: +11972,1
В конце марта Россия направила военных специалистов и медицинское оборудование в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, российские специалисты занимаются дезинфекцией пансионатов для пожилых людей. По состоянию на 24 апреля были обеззаражены пансионаты более чем в 70 населенных пунктах Италии, общая площадь обработанных помещений составила более 600 тыс. кв. м.
_________________________________________
Это вселенский позор! 100(СТО) военных медиков-инфекционистов в звании от майора до генерала занимаются тем, чем у нас в доме занимается МОП(младший обслуживающий персонал) с 4-мя классами церковно-приходской школы....



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5

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  • Гость
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  • 4 | 26.04.2020, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Памятник российским военным врачам предложили установить члены независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из североитальянского городка Мулаццано.

Координатор организации Марко Баратто выразил благодарность военным, которые прибыли в Италию, чтобы оказать помощь в борьбе с коронавирусом.

Баратто отметил, что особенно важно сохранить память о тех, кто обеспечил победу над эпидемией после того, как все будет закончено.

Ранее сообщалось, что украинские пользователи соцсетей возмутились тем, что в Бергамо местные повара сварили борщ российским медикам и специалистам, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.



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  • Гость
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  • 5 | 26.04.2020, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 26.04.2020, 12:05 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68086 | Рейтинг: +11973
В конце марта Россия направила военных специалистов и медицинское оборудование в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, российские специалисты занимаются дезинфекцией пансионатов для пожилых людей. По состоянию на 24 апреля были обеззаражены пансионаты более чем в 70 населенных пунктах Италии, общая площадь обработанных помещений составила более 600 тыс. кв. м.
_________________________________________
Это вселенский позор! 100(СТО) военных медиков-инфекционистов в звании от майора до генерала занимаются тем, чем у нас в доме занимается МОП(младший обслуживающий персонал) с 4-мя классами церковно-приходской школы....
+++++++++++++++
Вселенский позор - это ты! Сверх злобная и сверх глупая!
Офицеры и генералы там занимаются тем, что изучают в эпицентре эпидемии её течение, проверяют на практике методы борьбы с инфекцией.
В России пока нет такой острой ситуации, а если будет, то уже появятся рекомендации этих самых офицеров и генералов.
Кухарка! Не демонстрируй ежедневно всем, как ты глупа - это уже давно общеизвестно!



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2

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  • 6 | 26.04.2020, 22:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.04.2020, 16:09 | Автор: "В России пока нет такой острой ситуации".---------------------------------------------
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-------------- И правда ? Через сутки - кол-во заражений превысит только Китай )))



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