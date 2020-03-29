Президент Владимир Путин на следующей неделе может выступить с новым заявлением о развитии ситуации с коронавирусом. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Я думаю, что на этой неделе (27 апреля — 3 мая) мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», — сказал Песков.
Он добавил, что выход из ограничительных условий, введенных из-за коронавируса, будет поэтапным, но эти этапы еще предстоит разработать.
В пятницу, 24 апреля, Песков предложил подождать до окончания текущего режима нерабочих дней, прежде чем говорить о его продлении. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко при этом говорила, что пока невозможно точно сказать, когда снимут ограничения.
Ранее источники РБК сообщили, что власти планируют продлить режим самоизоляции на майские праздники, а рабочие дни между ними станут нерабочими. Это основной сценарий ограничений, и таким образом можно будет сдержать угрозу второй волны заражения. Еще один вариант предполагает, что карантин продлят до середины мая, а при худшем раскладе — до начала июня. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что считает вероятным продление самоизоляции на майские праздники.
Главный санитарный врач России Анна Попова также утверждала, что в России еще очень высокий риск взрывного роста числа зараженных COVID-19, поэтому режим самоизоляции следует продлить на две недели.
РБК
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Народ будут кормить обращениями Путина
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