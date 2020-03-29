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Народ будут кормить обращениями Путина

  • Опубликовано: РБК | 27.04.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 31190 | Комментарии: 7
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Песков допустил новое обращение Путина по ситуации с коронавирусом. Россияне могут услышать новое обращение президента по ситуации с коронавирусом на неделе с 27 апреля по 3 мая, заявил его пресс-секретарь. Ранее источники РБК сообщали, что самоизоляцию могут продлить на майские праздники.

Народ будут кормить обращениями Путина


Президент Владимир Путин на следующей неделе может выступить с новым заявлением о развитии ситуации с коронавирусом. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я думаю, что на этой неделе (27 апреля — 3 мая) мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», — сказал Песков.

Он добавил, что выход из ограничительных условий, введенных из-за коронавируса, будет поэтапным, но эти этапы еще предстоит разработать.

В пятницу, 24 апреля, Песков предложил подождать до окончания текущего режима нерабочих дней, прежде чем говорить о его продлении. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко при этом говорила, что пока невозможно точно сказать, когда снимут ограничения.

Ранее источники РБК сообщили, что власти планируют продлить режим самоизоляции на майские праздники, а рабочие дни между ними станут нерабочими. Это основной сценарий ограничений, и таким образом можно будет сдержать угрозу второй волны заражения. Еще один вариант предполагает, что карантин продлят до середины мая, а при худшем раскладе — до начала июня. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что считает вероятным продление самоизоляции на майские праздники.

Главный санитарный врач России Анна Попова также утверждала, что в России еще очень высокий риск взрывного роста числа зараженных COVID-19, поэтому режим самоизоляции следует продлить на две недели.

РБК
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  • Гость
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  • 1 | 27.04.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тут описан пример Вьетнама _ на Дзене. За месяц - справились с короной.Прекращены занятия в уч заведениях.Если не носил маску и заразил человека _ в тюрягу до 12 ле. Никаких поездов , выходов в на улицу, Везде военные патркули , Изоляция всех в больницувпоть до подозрительных .Необычайная сплоченность населения
На сегодня - новых случаев нет .
Хотите верьте , хотите нет!



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1

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  • Эксперт
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  • 2 | 27.04.2020, 12:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68093 | Рейтинг: +11972,9
Роиссяне пилюнут на их призывы - и отправятся сажать картоху - мать-кормилицу.



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  • Гость
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  • 3 | 27.04.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ура ! Отдыхаем! спасибо нашему президенту . Даже картошку сажать не буду!



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  • Гость
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  • 4 | 27.04.2020, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коронавирус - это семечки для страны , перемнет примерно 20 тыс чел как в Америке , но что плохо - не будет поступлений от продажи нефти и газа .Обнищаем вконец!



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  • Участник
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  • 5 | 27.04.2020, 12:40 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1558 | Рейтинг: +365,4
Надует недоцарек щеки ботексом и будет трындеть с умным видом. Ему не привыкать, уже 20 лет этим занимается.



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2

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  • Гость
  •  
  • 6 | 27.04.2020, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 27.04.2020, 12:40 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1558 | Рейтинг: +365,4
Надует недоцарек щеки ботексом и будет трындеть с умным видом. Ему не привыкать, уже 20 лет этим занимается.
__________________
Макак! А ты чего надуваешь?
Обычно макаки своей большой красной ж...пой самок привлекают. Ты тоже?



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  • 7 | 27.04.2020, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 ты чё , тоже участвовал макачьих играх ?



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