Народ будут кормить обращениями Путина

Песков допустил новое обращение Путина по ситуации с коронавирусом. Россияне могут услышать новое обращение президента по ситуации с коронавирусом на неделе с 27 апреля по 3 мая, заявил его пресс-секретарь. Ранее источники РБК сообщали, что самоизоляцию могут продлить на майские праздники.Президент Владимир Путин на следующей неделе может выступить с новым заявлением о развитии ситуации с коронавирусом. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».«Я думаю, что на этой неделе (27 апреля — 3 мая) мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», — сказал Песков.Он добавил, что выход из ограничительных условий, введенных из-за коронавируса, будет поэтапным, но эти этапы еще предстоит разработать.В пятницу, 24 апреля, Песков предложил подождать до окончания текущего режима нерабочих дней, прежде чем говорить о его продлении. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко при этом говорила, что пока невозможно точно сказать, когда снимут ограничения.Ранее источники РБК сообщили, что власти планируют продлить режим самоизоляции на майские праздники, а рабочие дни между ними станут нерабочими. Это основной сценарий ограничений, и таким образом можно будет сдержать угрозу второй волны заражения. Еще один вариант предполагает, что карантин продлят до середины мая, а при худшем раскладе — до начала июня. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что считает вероятным продление самоизоляции на майские праздники.Главный санитарный врач России Анна Попова также утверждала, что в России еще очень высокий риск взрывного роста числа зараженных COVID-19, поэтому режим самоизоляции следует продлить на две недели.