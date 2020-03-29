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Потылицын: «Если запретят виртуальные, появятся воображаемые митинги»

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«Яндекс» не будет отключать сервис «Разговорчики» в «Картах» и «Навигаторе», но усилит контроль над контентом пользователей, так как это приложение не является площадкой для политических дискуссий, сообщает «Медуза».

Потылицын: «Если запретят виртуальные, появятся воображаемые митинги»


«Мы не станем закрывать „Разговорчики“, так как считаем, что общение водителей, которые находятся на одной дороге, — необходимая часть навигационного сервиса. Вместе с тем мы хотели бы напомнить, что „Разговорчики“, как и другие обозначения на карте, призваны информировать пользователей об актуальной дорожной ситуации», — сказали в пресс-службе компании. В «Яндексе» отметили, что будут автоматически ограничивать сообщения, которые публикуются не в той точке на карте, где на самом деле находится пользователь. Сервис «Разговорчики» позволяет пользователю отметить свое местонахождение на карте и оставить комментарий относительно дорожной ситуации, например, рассказать о причинах пробки в том месте, где он сейчас находится. 20 апреля во многих регионах России пользователи начали использовать «Разговорчики» для виртуальных митингов. Они указывали, что находятся у зданий администраций своих регионов, и писали сообщения с критикой режимов самоизоляции.

Портал «Горобзор» сообщил, что уфимцы также устроили виртуальный митинг возле здания администрации главы Башкирии. Пользователи выставили властям республики различные требования, такие как «разрешите пользоваться личным транспортом», «требую отменить самоизоляцию», «даже в одиночку нельзя побегать», «наденьте маски», «разрешите выезжать на рыбалку».

По наблюдению газеты «Коммерсант-Уфа», к геометке на улице Тукаева, 46 оставлено более 30 сообщений.

Между тем, по результатам опроса подписчиков телеграм-канала «Эха Москвы» в Уфе» 60 процентов респондентов выразило готовность выйти на виртуальный митинг, в случае если таковой будет вновь проведен.

Политтехнолог Андрей Потылицын, комментируя в эфире «Эха» решение «Яндекса» ограничить тематику сообщений в картах заявил, что это рефлексия: «Яндекс» глубоко провластный ресурс, контролирующий порядок и тональность выдачи новостей.

— Случается, по сути, смешная вещь: виртуальный митинг – это смешно. Но, на фоне того, как заблокированы любые проявления мнения в стране, даже такая история становится для власти пугалкой. Смотрите – люди собрались виртуально. Госдума запретит чаты более трех человек. Потребность людей в высказывании мнения, в демонстрации недовольства сейчас высока. Это глубокая психологическая проблема, назревшая в российском обществе. То, что произошло во Владикавказе, показатель того, что даже в такие жесточайших условиях запрета митингов, люди выходят на улицу, это говорит о многом — есть усталость и потребность к социальному высказыванию. Митинги – это не всегда плохо. Точнее это не плохо. Теперь наблюдаем виртуальные митинги. Если запретят виртуальные, появятся воображаемые митинги. Но, интернет — не жизнь, а средство связи, — резюмировал Потылицын.

Эхо Москвы
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  • 1 | 27.04.2020, 09:29 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8318 | Рейтинг: +2075,9
Вменяемые люди не пользуются сервисами Яндекса примитивными и "сырыми", с "дырами" в безопасности и конфиденциальности.
Жадная конторка, "стучащая" на пользователей и сливающего информацию ФСБ, торгующего данными пользователей...

А водители во всём мире ( и не только они) давно и успешно пользуются программной интернет-рацией ZELLO с надёжным шифрованием данных, устанавливаемую на любое устройство в том числе и на смартфон.

Ещё до попыток "наезда" на мессенджер "Telegram", властью были предприняты такие-же безуспешные потуги в отношении "ZELLO". Именно из за трудностей перехвата и декодирования потока данных...



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  • Наблюдатель
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  • 2 | 27.04.2020, 10:07 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8318 | Рейтинг: +2075,9
Вообще, все эти попытки ясно и наглядно показывают всему миру кто нами "рулит".

Какие некомпетентные (и не только в цифровых технологиях) люди сейчас у власти. Люди с безнадёжно отсталым мышлением и мировоззрением из двадцатого века.

Кроме отсутствия нормального образования, кругозора, воспитания, совести, культуры, но развитого хватательного рефлекса, немереного количества денег и собственности, им собственно и нечем больше похвастать. Убогие, примитивные люди...



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  • Гость
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  • 3 | 27.04.2020, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Пень, что такого интересного Яндекс может нарыть, и тем более настучать на тебя в ФСБ?
Почему что ни либераст, ....?



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2

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  • Гость
  •  
  • 4 | 27.04.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 27.04.2020, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Пень, что такого интересного Яндекс может нарыть, и тем более настучать на тебя в ФСБ?
Почему что ни либераст, ....?



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 27.04.2020, 13:02 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4122 | Рейтинг: -323,1
ZELLO не работает вроде, отключили уже давно.

Вообще, эти виртуальные митинги - первый шаг к резиновой женщине.



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