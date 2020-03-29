В СПЧ Башкирии не договорились между собой

Главред газеты «Коммерсант-Уфа» Наталья Павлова, комментируя прошедшее заочное заседание совета по правам человека с участием Радия Хабирова, заметила, что многие вопросы за время зум-конференции поднять не удалось. В частности, Павлова намеревалась привлечь внимание главы к юридическому статусу режима самоизоляции, но нужного количества голосов для его вынесения на повестку собрать не удалось.— Не всем доклад показался убедительным и не всем он показался необходимым. Но, я думаю, что даже если бы в этом качестве он был произнесен, мы могли бы привлечь внимание к определённым вещам, которые нас смущают. Мы хотели поднять тему режима так называемой «самоизоляции», которую многие юристы считают спорной,и плохо согласующейся с конституционными правами граждан. Это вынужденные ограничения, которые слабо юридически подкреплены и создают хорошую почву для злоупотреблений в отсутствие регламентов поведения сотрудников полиции или 34-х ведомств, имеющих право составлять протоколы на граждан. Мы видим гигантское количество протоколов: это уже кампания. Во всем этом теряется здравый смысл.А здравый смыл в том, чтобы сохранить здоровье граждан и не допустить перегрузку системы здравоохранения. Речь идет соблюдении социальной дистанции? Что мы наблюдаем? В указе главы Башкирии о мерах повышенной готовности много противоречий. В нем плохо сочетаемые нарушенные логические цепочки. С одной стороны разрешена работа кафе при соблюдении дистанции, с другой стороны запрещены пробежки, где ты по умолчанию соблюдаешь дистанцию. Есть система пропусков и появляется «вип-класс», который беспрепятственно передвигается по городу, с другой стороны – есть люди, испытывающие затруднения, чтобы добраться до гипермаркета.Павлова заметила, что в указе много странных «нелогических вещей, которые невозможно объяснить логикой сохранения здоровья».— Никаких иллюзий нет того, что наши пожелания будут услышаны: не было и нет. Но в наших возможностях было сказать об этом. А там глава сам решает, мы можем только рекомендовать. Я хотела это произнести.Также в повестку БашСПЧ не были вынесены еще два заявления, не набравшие поддержки его членов. Обсуждалось заявление о недопустимости административного давления на врачей. Текст заявления обсуждался после скандала вокруг доктора Риммы Камаловой и вспышки пневмонии в РКБ.— Но мы этого не сделали. Сложность нашего коллективного разума состоит в том, что этот разум очень разнороден, и тяжело собрать необходимое количество голосов, чтобы обращение было принято от СПЧ. И не состоялось второе обращение — об искажении при применении статей КоАПа, позволяющих накладывать крупные штрафы на граждан за нарушение режима самоизоляции, — сказала Павлова.