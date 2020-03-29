Когда Сыртланова ответит за смерти пациентов?

Уфимец Радмир Хайруллин, у которого 18 апреля умерла мама, лечившаяся в РКБ им. Куватова, публично потребовал отчета от минздрава Башкортостана, управления Роспотребнадзора и администрации больницы. В минувшую субботу Радмир Хайруллин опубликовал пост в соцсетях, в котором заявил, что считает "прямо и косвенно виновными во вспышке коронавирусной инфекции в РКБ" министра здравоохранения РБ Максима Забелина, главврача Центра эпидемиологии и гигиены РБ Анну Казак и главврача РКБ Эльзу Сыртланову.Как сообщил в посте Радмир Хайруллин, его мама, Фанзиля Хайруллина, которой было всего 47 лет, проходила с 18 марта плановую госпитализацию в отделении гематологии РКБ им. Куватова. После резкого ухудшения состояния ее перевели в реанимацию, где она скончалась 18 апреля."Как вы могли так долго закрывать глаза на огромное количество больных с пневмонией в палатах и продолжать прием пациентов? Почему несмотря на это, тест на Covid19 делали только тем, кто был за границей и тем, кто контактировал?... Почему пациенты с признаками пневмонии лежали в одной палате с теми, у кого их нет и почему им сразу не делали КТ?... Почему вы не обеспечили персонал СИЗами, повторив "Итальянский сценарий" ???", — написал уфимец. Он также поинтересовался, почему во время дезинфекции больницы накануне 6 апреля "забыли обработать отделение гематологии", где лежала его мама.Представители республиканского минздрава, Центра эпидемиологии и гигиены РБ и управления Роспотребнадзора на очередном брифинге никак не комментировали пост Хайруллина, хотя и были ознакомлены с ним."Idel.Реалии" поговорили с Радмиром Хайруллиным о том, что вынудило его написать такой пост, который уже широко разошелся по соцсетям и СМИ.—​ Радмир, расскажите, в каком отделении РКБ лечилась ваша мама? От какой болезни?— Она проходила плановое лечение в отделении гематологии. Мы положили мы ее туда 18 марта, без признаков ОРВИ,. В январе у нее обнаружили хронический лимфолейкоз и она должны была пройти курс химиотерапии, в течение семи-десяти дней, потом долечиваться в домашних условиях. Легла она в РКБ в надежде выздороветь, но получилось вот так…— Что она рассказывала о самом лечении, и о том, что происходило в больнице?— Неделю мама пролечилась в отделении гематологии и рассказывала нам, что после химиотерапии ей очень полегчало. Она уже была готова к выписке, но из-за того, что у нее после процедур упал уровень лейкоцитов в крови, врачи побоялись отпустить ее домой. Они сказали — надо немного подождать, чтобы уровень лейкоцитов поднялся.Одновременно она рассказывала, что в больнице много больных с пневмонией. У нее в палате лежала с пневмонией одна женщина, которая впоследствии скончалась; это было еще до закрытия на карантин. Мама также говорила о том, что умерло еще несколько человек, по крайней мере, она говорила о пятерых-шестерых.—​ Они умерли от пневмонии?— Скорее всего, да. Во всяком случае, мама говорила, что с пневмонией лежат очень многие, и она очень боялась ее тоже подхватить, потому что она была в группе риска.Я поэтому и спросил публично в своем посте — почему все больные лежали вместе, в одних и тех же палатах? Почему больных пневмонией не изолировали? Почему им сразу не сделали компьютерную томографию?—​ Когда у вашей мамы наступило ухудшение состояния? Что у нее диагностировали?— Дату я уже не помню, но, по-моему, через неделю, после того, как ее положили в больницу (18 марта), у нее стала подниматься температура.Доходила до 40 градусов. Уже тогда я предположил, что она тоже поймала пневмонию и что, скорее всего, там, в больнице бушует коронавирус. Я не стал тогда шуметь, потому что мама там лежала, все-таки надеялся, что она выйдет.—​ Как дальше происходили события, после того, как у вашей мамы стала подниматься температура?— Сначала была только температура. Потом она говорила нам, что ей становится все хуже и хуже, стало тяжело дышать. Ее тоже перевели в другую палату, с подачей кислорода. Ухаживали за ней, с ее слов, хорошо — постоянно ставили системы, давали антибиотики и другие лекарства, делали жаропонижающие уколы. К ней спускался пульмонолог, сначала говорил, что все хорошо, хотя уже были затруднения с дыханием.—​ Ставили ли ей диагноз "пневмония"?— Я не знаю. У меня нет никаких документов на руках.—​ Вы написали, что у нее 30 марта брали тест. Что это был за тест?— Опять-таки, не знаю. Результатов не сообщили.—​ Скажите, когда вы последний раз разговаривали с мамой?— Я разговаривал с ней 14 апреля. С отцом она разговаривала, по-моему, 15 апреля. Дату точно не скажу, но это была среда. Она позвонила, сказала, что, наверное, ее переведут в реанимацию, поскольку ей уже тяжело дышать. Она очень не хотела туда… Там ее ввели в медикаментозную кому. Отец звонил каждый день в больницу, ему говорили, что состояние тяжелое, и больше ничего. В день смерти, 18 апреля мы не могли сперва туда дозвониться, а часов в пять вечера они сами нам позвонили и сообщили, что мамы больше нет…—​ Делали ли вашей маме тест на коронавирус, когда она была жива?— Делали, то ли 8, то ли 9 апреля.—​ И когда стало известно о диагнозе COVID-19?— Судя по переписке по WhatsApp, — мама мне написала 8 апреля, — у нее тест был отрицательный. Но в заключении о смерти причина смерти была написана так: "COVID-19, вирус не идентифицирован". То есть, лабораторных подтверждений я так понимаю, нет. Но, если бы его не было, мне кажется, не стали бы его упоминать. Здесь остался вопрос…—​ Скажите, вот, вы, обращаясь к руководителям минздрава и Центра эпидемиологии и гигиены РБ, еще написали в посте: "Почему вы вместо теста на SARS cov2 используете тест на SARS cov (атипичная пневмония)?" Как вы пришли к такому заключению?— Это мое предположение. У меня на руках есть результаты маминого теста, который отрицательный, и там черным по белому написано: "на вирус SARS-cov". Я попросил своих знакомых, которым тоже делали тесты, отправить мне результаты. Там написано то же самое. Я просто не знаю, может быть, у них нет тестов на COVID-19? Я этого не утверждаю и поэтому у них и спросил — может, они ответят что-то внятное?—​ Вы до сих пор, получается, не знаете, из-за чего именно умерла ваша мама?..— Я предполагаю, что все-таки это COVID-19. А с другой стороны, даже если это не коронавирус, если это другое заболевание, просто какой-то грипп, я удивлен — как так получилось, что в больнице допустили такую смертоносную вспышку. И я хочу получить на это ответ. Я вижу, что мое обращение поддержали многие жители республики, за что я им очень благодарен, и полагаю, что все мы хотим получить от властей детальные ответы.В конце марта среди пациентов Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе произошла вспышка вирусной пневмонии. После того, как выяснилось, что одна из умерших пациенток была заражена коронавирусной инфекцией, всю больницу 6 апреля закрыли на 14-дневный карантин.Изолированными в корпусах лечебного учреждения оказались более 600 пациентов и более 600 медработников. Из-за того, что ограничительные меры были введены с большим опозданием, зараженными коронавирусом оказались сотни пациентов и сотрудников больницы. Кроме того, пациенты, приехавшие в больницу на лечение из различных городов и районов республики и оказавшиеся инфицированными COVID-19, увезли вирус обратно, в местные больницы, из-за чего в них также были введены карантинные меры.Управление СКР по Башкортостану начало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), "возможно допущенного руководством больницы". Свою проверку действий администрации РКБ ведет и региональная прокуратура; ход этой проверки контролируется Генпрокуратурой России.На 26 апреля 2020 года Башкортостан находился первый в списке по летальным исходам от коронавируса в регионе, с числом заразившихся —527 человек.