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Когда Сыртланова ответит за смерти пациентов?

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Уфимец Радмир Хайруллин, у которого 18 апреля умерла мама, лечившаяся в РКБ им. Куватова, публично потребовал отчета от минздрава Башкортостана, управления Роспотребнадзора и администрации больницы. В минувшую субботу Радмир Хайруллин опубликовал пост в соцсетях, в котором заявил, что считает "прямо и косвенно виновными во вспышке коронавирусной инфекции в РКБ" министра здравоохранения РБ Максима Забелина, главврача Центра эпидемиологии и гигиены РБ Анну Казак и главврача РКБ Эльзу Сыртланову.

Когда Сыртланова ответит за смерти пациентов?


Как сообщил в посте Радмир Хайруллин, его мама, Фанзиля Хайруллина, которой было всего 47 лет, проходила с 18 марта плановую госпитализацию в отделении гематологии РКБ им. Куватова. После резкого ухудшения состояния ее перевели в реанимацию, где она скончалась 18 апреля.

"Как вы могли так долго закрывать глаза на огромное количество больных с пневмонией в палатах и продолжать прием пациентов? Почему несмотря на это, тест на Covid19 делали только тем, кто был за границей и тем, кто контактировал?... Почему пациенты с признаками пневмонии лежали в одной палате с теми, у кого их нет и почему им сразу не делали КТ?... Почему вы не обеспечили персонал СИЗами, повторив "Итальянский сценарий" ???", — написал уфимец. Он также поинтересовался, почему во время дезинфекции больницы накануне 6 апреля "забыли обработать отделение гематологии", где лежала его мама.

Представители республиканского минздрава, Центра эпидемиологии и гигиены РБ и управления Роспотребнадзора на очередном брифинге никак не комментировали пост Хайруллина, хотя и были ознакомлены с ним.

"Idel.Реалии" поговорили с Радмиром Хайруллиным о том, что вынудило его написать такой пост, который уже широко разошелся по соцсетям и СМИ.

—​ Радмир, расскажите, в каком отделении РКБ лечилась ваша мама? От какой болезни?

— Она проходила плановое лечение в отделении гематологии. Мы положили мы ее туда 18 марта, без признаков ОРВИ,. В январе у нее обнаружили хронический лимфолейкоз и она должны была пройти курс химиотерапии, в течение семи-десяти дней, потом долечиваться в домашних условиях. Легла она в РКБ в надежде выздороветь, но получилось вот так…

— Что она рассказывала о самом лечении, и о том, что происходило в больнице?

— Неделю мама пролечилась в отделении гематологии и рассказывала нам, что после химиотерапии ей очень полегчало. Она уже была готова к выписке, но из-за того, что у нее после процедур упал уровень лейкоцитов в крови, врачи побоялись отпустить ее домой. Они сказали — надо немного подождать, чтобы уровень лейкоцитов поднялся.

Одновременно она рассказывала, что в больнице много больных с пневмонией. У нее в палате лежала с пневмонией одна женщина, которая впоследствии скончалась; это было еще до закрытия на карантин. Мама также говорила о том, что умерло еще несколько человек, по крайней мере, она говорила о пятерых-шестерых.

—​ Они умерли от пневмонии?

— Скорее всего, да. Во всяком случае, мама говорила, что с пневмонией лежат очень многие, и она очень боялась ее тоже подхватить, потому что она была в группе риска.

Я поэтому и спросил публично в своем посте — почему все больные лежали вместе, в одних и тех же палатах? Почему больных пневмонией не изолировали? Почему им сразу не сделали компьютерную томографию?

—​ Когда у вашей мамы наступило ухудшение состояния? Что у нее диагностировали?

— Дату я уже не помню, но, по-моему, через неделю, после того, как ее положили в больницу (18 марта), у нее стала подниматься температура.

Доходила до 40 градусов. Уже тогда я предположил, что она тоже поймала пневмонию и что, скорее всего, там, в больнице бушует коронавирус. Я не стал тогда шуметь, потому что мама там лежала, все-таки надеялся, что она выйдет.

—​ Как дальше происходили события, после того, как у вашей мамы стала подниматься температура?

— Сначала была только температура. Потом она говорила нам, что ей становится все хуже и хуже, стало тяжело дышать. Ее тоже перевели в другую палату, с подачей кислорода. Ухаживали за ней, с ее слов, хорошо — постоянно ставили системы, давали антибиотики и другие лекарства, делали жаропонижающие уколы. К ней спускался пульмонолог, сначала говорил, что все хорошо, хотя уже были затруднения с дыханием.

—​ Ставили ли ей диагноз "пневмония"?

— Я не знаю. У меня нет никаких документов на руках.

—​ Вы написали, что у нее 30 марта брали тест. Что это был за тест?

— Опять-таки, не знаю. Результатов не сообщили.

—​ Скажите, когда вы последний раз разговаривали с мамой?

— Я разговаривал с ней 14 апреля. С отцом она разговаривала, по-моему, 15 апреля. Дату точно не скажу, но это была среда. Она позвонила, сказала, что, наверное, ее переведут в реанимацию, поскольку ей уже тяжело дышать. Она очень не хотела туда… Там ее ввели в медикаментозную кому. Отец звонил каждый день в больницу, ему говорили, что состояние тяжелое, и больше ничего. В день смерти, 18 апреля мы не могли сперва туда дозвониться, а часов в пять вечера они сами нам позвонили и сообщили, что мамы больше нет…

—​ Делали ли вашей маме тест на коронавирус, когда она была жива?

— Делали, то ли 8, то ли 9 апреля.

—​ И когда стало известно о диагнозе COVID-19?

— Судя по переписке по WhatsApp, — мама мне написала 8 апреля, — у нее тест был отрицательный. Но в заключении о смерти причина смерти была написана так: "COVID-19, вирус не идентифицирован". То есть, лабораторных подтверждений я так понимаю, нет. Но, если бы его не было, мне кажется, не стали бы его упоминать. Здесь остался вопрос…

—​ Скажите, вот, вы, обращаясь к руководителям минздрава и Центра эпидемиологии и гигиены РБ, еще написали в посте: "Почему вы вместо теста на SARS cov2 используете тест на SARS cov (атипичная пневмония)?" Как вы пришли к такому заключению?

— Это мое предположение. У меня на руках есть результаты маминого теста, который отрицательный, и там черным по белому написано: "на вирус SARS-cov". Я попросил своих знакомых, которым тоже делали тесты, отправить мне результаты. Там написано то же самое. Я просто не знаю, может быть, у них нет тестов на COVID-19? Я этого не утверждаю и поэтому у них и спросил — может, они ответят что-то внятное?

—​ Вы до сих пор, получается, не знаете, из-за чего именно умерла ваша мама?..

— Я предполагаю, что все-таки это COVID-19. А с другой стороны, даже если это не коронавирус, если это другое заболевание, просто какой-то грипп, я удивлен — как так получилось, что в больнице допустили такую смертоносную вспышку. И я хочу получить на это ответ. Я вижу, что мое обращение поддержали многие жители республики, за что я им очень благодарен, и полагаю, что все мы хотим получить от властей детальные ответы.

В конце марта среди пациентов Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе произошла вспышка вирусной пневмонии. После того, как выяснилось, что одна из умерших пациенток была заражена коронавирусной инфекцией, всю больницу 6 апреля закрыли на 14-дневный карантин.

Изолированными в корпусах лечебного учреждения оказались более 600 пациентов и более 600 медработников. Из-за того, что ограничительные меры были введены с большим опозданием, зараженными коронавирусом оказались сотни пациентов и сотрудников больницы. Кроме того, пациенты, приехавшие в больницу на лечение из различных городов и районов республики и оказавшиеся инфицированными COVID-19, увезли вирус обратно, в местные больницы, из-за чего в них также были введены карантинные меры.

Управление СКР по Башкортостану начало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), "возможно допущенного руководством больницы". Свою проверку действий администрации РКБ ведет и региональная прокуратура; ход этой проверки контролируется Генпрокуратурой России.

На 26 апреля 2020 года Башкортостан находился первый в списке по летальным исходам от коронавируса в регионе, с числом заразившихся —527 человек.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • 1 | 27.04.2020, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Костин ( гос. ВТБ) подарил Аскер Заде самолет,дом,яхту и тд. А этой мадам подарили целую больницу,что хочу то верчу.Только вопрос,что Аскер Заде,что Сыртланова умом не блещат. бабы ниже среднестатистического уровня ,чем они взяли.



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  • 2 | 27.04.2020, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну нет по фото вижу не стоит эта телка ,что бы дарили ей государственную больницу.Ну пошла бы министром или замом



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  • 3 | 27.04.2020, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Весьма печально, лица с хр. лимфорлейкозом болеют долго,но умирают от банальной пневмонии,тут не работают генно измененнны( атипичные) лимфоциты . А они именно отвечают за имммунитет.
Беда , но она касается всех, даже весь мир .При поездках по всему миру ( и они не всегда обоснованы , чаще для престижа ,девать денег некуда).
Сейчас на улицах много людей без маски или маска на шее,безалаберно относятся к здоровью . Решения руководящих органов запоздалые или половинчатые. Не подготовлены больницы , выезды в другие города на время эпидемии до сих пор разрешены



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  • 4 | 27.04.2020, 10:05 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1380 | Рейтинг: +91,1
“1 | 27.04.20: Не зарегистрирован …Костин ( гос. ВТБ) подарил Аскер Заде самолет, дом, яхту и тд. А этой мадам подарили целую больницу, что хочу то верчу. Только вопрос, что Аскер Заде, что Сыртланова умом не блещат. бабы ниже среднестатистического уровня, чем они взяли.”

Незарег, расслабьтесь – вдох/выдох (до 50 раз в мин.). Перетруждаетесь - не порвите хозяйство случаем, тяжело излечивается...

Про Аскер Заде и Сыртланову точно не Вам судить, беседовали с ними что ли? Вы в татарскоУфимской губернии выступаете - а у нас Матриархат, где нельзя других женщин обсуждать, и тем более поносить на них.

А н…ёв всё пытается вернуться в ркб, щедро проплачивая? Если он и вернёться, то точно не туда. Не сегодня завтра проверят подМиллиардное его состояние, а оттуда и адрес другой , и в другую Академия - вероятно лесного хозяйства!
Даже сарыбаевские не отобьют, авторитет власти коренных давно ниже “миски киски” …



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  • 5 | 27.04.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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В РКБ одна татарка вцепилась в волосы другой татарке и тащит ее их кресла главврача, чтобы самой посадить туда свою жопу. А Алис приплетает туда Сарбаева. Сарбаев сделал для РКБ, построил новый корпус, а две врачихи вцепились в друг друга в борьбе за начальствующее место не обеспечив нормальную работу больницы. Для чего приплетать сюда Сарбаева непонятно.



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  • 6 | 27.04.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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5 Вот в чем подоплека . Корона вирус - это второстепенно.
А если сажать , то всех главнюков, Колымы не хватит



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  • 7 | 27.04.2020, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Ну нет по фото вижу не стоит эта телка ,что бы дарили ей государственную больницу.Ну пошла бы министром или замом"
-----------------------
Сыртланова уже работала заместителем министра минздрава РБ.



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  • 8 | 27.04.2020, 12:55 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1558 | Рейтинг: +365,4
Ну тут же сам радиактивный заступился за нее. Сейчас ее можно наказать только повышением в должности. РКБ превратили в фабрику по выкачиванию денег. Приняли больше пациентов получили больше денег. А то что половина заразится, заболеет и даже умрет им пофигу.



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  • 9 | 27.04.2020, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Исполняющий обязанности главного врача РКБ имени Куватова Евгений Кустов написал на своей странице в соцсети о ситуации в больнице, которая стала одним из главных очагов коронавируса в Башкирии.

«Спали по несколько часов в сутки. Не до соцсетей было. Вчера глянул ленту и решил написать. Слишком много вранья о том, что здесь происходит. Слишком много желающих всадить нож в спину тем, кто здесь и сейчас борется за жизнь ваших близких»,

— и.о. главврача РКБ Евгений Кустов.



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  • 10 | 27.04.2020, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Он отметил, что долгое время с коллегами занимался адаптацией больницы под инфекционный госпиталь, и это заняло много времени. По данным на 26 апреля в РКБ остались 138 пациентов. 28 из них — сотрудники больницы. Трое лежат в реанимации, но аппарат ИВЛ пока им не понадобился.

Система инфекционного госпиталя выстроена в девятиэтажном корпусе в соответствии с медицинским профилем и тяжестью болезни. Например, на верхних этажах находится терапевтический блок, на втором — реанимация и интенсивная терапия. Первый этаж — зона перемещения. Во всей больнице соблюдаются необходимые меры по предупреждению и минимизации заражения.



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  • 11 | 27.04.2020, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот в РКБ 2,что на Пушкина большая радость там не будет инфицированных. Там лечится высокопоставленный родственник высокопоставленных особ, причем один на всю больницу.



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  • 12 | 27.04.2020, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Конечно , в больницах и скапливаются все зарзные или тяжело больные.Иначе никак . Хотели вовсе сократить больницы и вроде это лишний траты - эвон как получилось! . Скупой , бесхояйственный , не рачительный платит многажды . Ифекц. бцы дружно позакрывали ,успокоились вроде какая экономия.Сейчас Минобороны(?) строит инфекционные госпитали по всей стране .Под Москвой уже построена больница на 5000 коек, значит придется и привлечь сюда более 5000 сотрудников , врачей санитарок , мед сестер , управленческий и хозйственный аппарат.
Вот чем оборачивается экономия!



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  • 13 | 27.04.2020, 14:52 | Автор: Не зарегистрирован
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11 Пусть будет так , неча руководству руководить с хилым здоровьем!



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  • 14 | 27.04.2020, 14:53 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14436 | Рейтинг: -2076
Этот сайт так и сыпет заказными статьями.
Точнее - приказными.
Этому сайту не заказывают, этому сайту приказывают.
Взмахнёт дирижёр палочкой и местная шушера заливается.
Кто-то хочет кресло главврача РКБ.
Не являясь заинтересованной стороной скажу, что, конечно, вина Сыртлановой есть и немаленькая.
Но писать всегда легче, чем делать.
Попробуйте недопустить этой инфекции в больнице.
Ей что, надо было прекратить приём больных со всей республики? И выписать тех, кто там уже лечился?
А кто бы ей позволил это сделать.
У неё была лаборатория, которая немедленно выдавала результат тестирования?
А то Камалова (вроде?) сейчас строит из себя борцунью за народ.
А она обеспечила у себя в отделении полную безопасность и невозможность заражения коронавирусом?



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