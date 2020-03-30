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Почему Россия оказалась не готова к пандемии

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5,3% российского ВВП идет на здравоохранение. Отстали не только от развитых стран (в 2-3 раза), но даже от не имеющих нефти/газа/золота и прочих богатств соседей — Украины и Беларуси. Да что там… От Зимбабве отстали.

Почему Россия оказалась не готова к пандемии


118 место в мире никак не соответствует нашему экономическому потенциалу — по ВВП/душу (по паритету покупательной способности) мы вдвое выше — на 55-м месте.

Но дело не только в этом.

С 2000 года США увеличили долю расходов на здравоохранение с 12,5 до 17,2% ВВП.

Япония — с 7,2 до 10,9%.

Испания — с 6,8 до 9,8%.

Даже бедная Украина — с 5,3 до 7%.

Это общемировой тренд — ведь население стареет.

Но российские оптимизаторы остались практически в стороне от этой тенденции: мизерный рост с 5,0 до 5,3% и то — в основном за счет частных расходов, которые сейчас составляют уже 43% от общих.

Итоги путинского 20-летия с триллионами долларов нефтегазовых доходов…

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 28.04.2020, 11:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68114 | Рейтинг: +11971,6
КОМУ ВОЙНА - А ИМ МАТЬ РОДНА!

Ведомости: Компания, связанная с Собчак, вошла в число тех, кто получит поддержку от государства из-за пандемии
Компания, связанная с Ксенией Собчак, вошла в число тех, кто получит поддержку от государства из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет газета Ведомости. По её данным включить компанию в список системообразующих попросила мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова.

Почти половина компании Монерон — крупного добытчика краба в стране с недавних пор принадлежит Ксении Собчак. Именно эту фирму попросила включить в список ключевых предприятий, которым должны первым делом помочь власти, Людмила Нарусова. Она ссылалась на Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, которая об этом просила, пишет газета Ведомости. В марте Собчак — и она уже рассказала об этом ряду СМИ — выкупила 40 процентов двух компаний по добыче краба на Сахалине. Ещё 10 процентов достались жене бывшего топ-менеджера Роснефти Игоря Соглаева. Сделку, впрочем, довести до конца не удалось. Суд в Южно-Сахалинске недавно арестовал доли компаний, заподозрив их в мошенничестве при экспортных операциях 5 лет назад. Следователи называют бенефициаром этих фирм бизнесмена Олег Кан, он заочно арестован по обвинению в организации убийства другого предпринимателя и контрабанде краба. По данным Ведомостей он не владеет компаниями, которые приобрела Собчак. Мать телеведущей, сенатор Людмила Нарусова по данным издания РБК обратилась в Верховный суд по поводу компаний, доля в которых принадлежит её дочери.

Тем временем в Совет Федерации поступило обращение СМИ о возможном конфликте интересов в связи с письмом сенатора Нарусовой в Верховный суд и просьбой провести проверку, сообщает агентство ТАСС. Сенаторы планируют рассмотреть обращение в течение месяца.

раз!



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  •  
  • 2 | 28.04.2020, 11:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68114 | Рейтинг: +11971,6
Znak: Близкие чиновникам и людям из окружения президента компании заняли рынок тестов на коронавирус в России
Близкие чиновникам и людям из окружения президента компании заняли рынок тестов на коронавирус в России. Об этом говорится в расследовании интернет-издания Znak.

Помимо госпредприятий тесты на коронавирус разрабатывает ряд частных компаний, связанных с государством, пишет интернет-издание Znak. Причем в отдельных случаях руководят ими люди с сомнительным прошлым. Так, фирму Литех, в числе прочих занявшую рынок тестов, возглавляет академик РАН Вадим Говорун. Его ранее подозревали в коррупции при госзакупках медоборудования, напоминает издание. Родной брат академика известный чиновник Олег Говорун. Он много лет работал в администрации президента, а также правительстве. Среди других компаний, которые занялись тестированием на коронавирус, Znak называет фирму миллиардера Виктора Харитонина. Он, как считается, близок к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Больше всего госконтрактов на поставку тестов на вирус из частных компаний получила фирма «Эвотек Мирам Геномикс», в СМИ её связывают с братьями Ротенбергами, считается, что они входят в окружение президента Путина. У других компаний, которые поставляют тесты, по данным издания есть связи с Роспотребнадзором и главным внештатным аллергологом-иммунологом Минздрава.

Подобная тенденция, как считают эксперты, может привести к тому, что затраты на борьбу с последствиями эпидемии окажутся завышенными. Кроме того, уверены они, это снижает эффективность государственных усилий по сдерживанию коронавируса.

Два!



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  • Эксперт
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  • 3 | 28.04.2020, 11:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68114 | Рейтинг: +11971,6
А смердам - платить и платить:

Регистрация мобильных телефонов может стать обязательной в России уже в следующем году
Как сообщает газета «Коммерсантъ», соответствующий законопроект разрабатывается в Совете Федерации. Он уже проходит финальное согласование в Кремле, после чего может быть внесен в Госдуму. Порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство.



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  • Гость
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  • 4 | 28.04.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пожалуйста, скажите из каких источников вы черпаете эти отрывки.
я лично читаю и познаю события из ваших комментариев.
Хочется еще знать откуда - напишите



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0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 28.04.2020, 12:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68114 | Рейтинг: +11971,6
Пожалуйста, скажите из каких источников вы черпаете эти отрывки.
я лично читаю и познаю события из ваших комментариев.
Хочется еще знать откуда - напишите
____________________________
Все три новости - с официального сайта "Эхо Москвы" - московского.
Кроме того регулярно читаю и новости в фейсбуке с местных ресурсов:
- Эхо Москвы в Уфе
- КомменраснтЪ-Башкортостан
- Новости Уфы и Башкирии от Proufu.ru и газеты Bonus
Ну и твиттер - там нужно подписаться на популярных оппозиционных твиттерян - и они репостят свежие новости и расследования про коррупционеров пуйлостана



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3

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  • Начинающий
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  • 6 | 28.04.2020, 12:04 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 415 | Рейтинг: +8,8
Ответ на заголовок: воруют у народа и присваивают лично себе. Примеров миллионы, в том числе три первых комментария. Поэтому надо менять.



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0

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  • Участник
  •  
  • 7 | 28.04.2020, 12:09 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1561 | Рейтинг: +365,7
Ну а что еще может сделать сырьевый придаток? Горлопаны пропагандоны да нефть батюшка. В придачу вечно рабский, трусливый народ.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 28.04.2020, 12:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68114 | Рейтинг: +11971,6
Сверх Держава
@SverhDerjava
·
19 ч
Сегодня был в магазине, нарушил карантин малому купить колу, там был разговор продавщицы(1) и её знакомой парикмахера (2)
1 вы ещё не открылись?
2 нам сказали 1 раз в 2 недели сдавать тест, он стоит 6000 на человека, чтобы работать
1 они чё ебанутые?
2 наверное, у нас 3 человека
_____________________________
это из твиттера
Ну вот... вероятно это Москва... 12 тыщ каждый парикмахер должен отдать за 4 недели работы(условно - месяц, а так - даже больше) - вот этим - пуйло-сукам, которые лично пуйлу тоже отстёгивают из награбленного у народа, а как иначе? Иначе бы они сидели, как Хорошавин - экс-губер Сахалина... ну и тем частным клиникам, в которых работают черепахины внучки, поэтому-то черепаха и сосёт у пуйла, СРАдия и прочей поебени рахманиновой - с проглотом... бесплатная медицина? Да ну на!



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1

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  • Гость
  •  
  • 9 | 28.04.2020, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.04.2020, 12:09 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1561 | Рейтинг: +365,7
Ну а что еще может сделать сырьевый придаток? Горлопаны пропагандоны да нефть батюшка. В придачу вечно рабский, трусливый народ.
_______________________
Прямо восхищает, что макака оскорбляет уже целый народ.
Может быть пора уже из резуса чучелко сделать для зоологического музея БГУ? А что: уникальный вид говорящей обезьяны, обитающий в Башкирии.
Пусть студенты и школьники полюбуются.
Всё хоть какая польза от резуса будет.



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5

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  • Участник
  •  
  • 10 | 28.04.2020, 16:34 | Автор: Ирек
    Публикации: 110 | Комментарии: 9945 | Рейтинг: -773,1
С 2000 года США увеличили долю расходов на здравоохранение с 12,5 до 17,2% ВВП.
+++++++++++++++++++++++++++++
Я одного не пойму, как в такой богатой стране Америке, при её огромных затратах на здравохранение, при высоком уровне её здравохраниения, с этой пандемией, вроде как как-то со всем швах? Врут чтоле об этом швахе?



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1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 28.04.2020, 17:26 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14441 | Рейтинг: -2076,6
С 2000 года США увеличили долю расходов на здравоохранение с 12,5 до 17,2% ВВП.
__________________________________________
Ну а почему тогда США оказалась не готова к пандемии?
То есть, судя по названию, претендуете на аналитику, а аналитики нет.



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 28.04.2020, 18:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну а почему тогда США оказалась не готова к пандемии?
То есть, судя по названию, претендуете на аналитику, а аналитики нет.
--------------------------
А к кому вопрос, если к либерастам, то они на таую чушь просто не отвечают.
В США все правильно и хорошо, а если плохо, то все равно хорошо!



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 28.04.2020, 18:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему Россия оказалась не готова к пандемии
-----------
Потому же, что и весь мир, в том числе и США с Европой. Но ужас вызывает только Россия.



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4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 28.04.2020, 18:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 28.04.2020, 12:28 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68114 | Рейтинг: +11971,4
Сверх Держава
@SverhDerjava
·
19 ч
Сегодня был в магазине, нарушил карантин малому купить колу, там был разговор продавщицы(1) и её знакомой парикмахера (2)
1 вы ещё не открылись?
2 нам сказали 1 раз в 2 недели сдавать тест, он стоит 6000 на человека, чтобы работать
1 они чё ебанутые?
2 наверное, у нас 3 человека
_____________________________
это из твиттера
Ну вот... вероятно это Москва... 12 тыщ каждый парикмахер должен отдать за 4 недели работы(условно - месяц, а так - даже больше) - вот этим - пуйло-сукам, которые лично пуйлу тоже отстёгивают из награбленного у народа, а как иначе? Иначе бы они сидели, как Хорошавин - экс-губер Сахалина... ну и тем частным клиникам, в которых работают черепахины внучки, поэтому-то черепаха и сосёт у пуйла, СРАдия и прочей поебени рахманиновой - с проглотом... бесплатная медицина? Да ну на!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
Где можно сделать тест на коронавирус
Сдать анализы можно в лабораториях «Гемотест», «Хеликс», «Медси». Начиная с апреля к тестированию подключится «Инвитро».
Сколько стоит
«Гемотест» проводит анализ только в клиниках. Стоимость – 1800 рублей. «Хеликс» и «Медси» могут выехать домой или в офис. Услуга в «Хеликс» стоит 900 рублей, на дому – 1900 рублей, в «Медси» – 2000 рублей в лаборатории и 5050 рублей на дому.
____________________________________________________________
_ Если у этой парикмахерши сала в голове, как у убогой, то можно и дороже, чем за 6000 рублей найти! Очень Опытный



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2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 28.04.2020, 18:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 28.04.2020, 12:00 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68114 | Рейтинг: +11971,4
Пожалуйста, скажите из каких источников вы черпаете эти отрывки.
я лично читаю и познаю события из ваших комментариев.
Хочется еще знать откуда - напишите
____________________________
Все три новости - с официального сайта "Эхо Москвы" - московского.
Кроме того регулярно читаю и новости в фейсбуке с местных ресурсов:
- Эхо Москвы в Уфе
- КомменраснтЪ-Башкортостан
- Новости Уфы и Башкирии от Proufu.ru и газеты Bonus
Ну и твиттер - там нужно подписаться на популярных оппозиционных твиттерян - и они репостят свежие новости и расследования про коррупционеров пуйлостана
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Т.е. читает патологического вруна Веника и его шоблу! Очень Опытный



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0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 28.04.2020, 19:17 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14441 | Рейтинг: -2076,6
13 | 28.04.2020, 18:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Почему Россия оказалась не готова к пандемии
-----------
Потому же, что и весь мир, в том числе и США с Европой. Но ужас вызывает только Россия.
____________________________________________
Наоборот.
Из этой статьи я понял, что Россия вкладывается в здравоохранение в разы эффективней, чем США.



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 28.04.2020, 20:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 28.04.2020, 12:28 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68114 | Рейтинг: +11971,6
Сверх Держава
@SverhDerjava
·
19 ч
Сегодня был в магазине, нарушил карантин малому купить колу, там был разговор продавщицы(1) и её знакомой парикмахера (2)
1 вы ещё не открылись?
2 нам сказали 1 раз в 2 недели сдавать тест, он стоит 6000 на человека, чтобы работать
1 они чё ебанутые?
2 наверное, у нас 3 человека
_____________________________
это из твиттера
Ну вот... вероятно это Москва... 12 тыщ каждый парикмахер должен отдать за 4 недели работы(условно - месяц, а так - даже больше) - вот этим - пуйло-сукам, которые лично пуйлу тоже отстёгивают из награбленного у народа, а как иначе? Иначе бы они сидели, как Хорошавин - экс-губер Сахалина... ну и тем частным клиникам, в которых работают черепахины внучки, поэтому-то черепаха и сосёт у пуйла, СРАдия и прочей поебени рахманиновой - с проглотом... бесплатная медицина? Да ну на!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Посмотрел Указ и там нет ни слова о том, что должны проходить тесты, а только требование по измерению температуры, дезинфекция и т.п.! Так что убогая опять фейк притащила, впрочем как обычно! Очень Опытный



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 28.04.2020, 20:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 28.04.2020, 16:34 | Автор: Ирек
Публикации: 110 | Комментарии: 9943 | Рейтинг: -772,9
С 2000 года США увеличили долю расходов на здравоохранение с 12,5 до 17,2% ВВП.
+++++++++++++++++++++++++++++
Я одного не пойму, как в такой богатой стране Америке, при её огромных затратах на здравохранение, при высоком уровне её здравохраниения, с этой пандемией, вроде как как-то со всем швах? Врут чтоле об этом швахе?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Чирик! К сожалению не врут! Там без медстраховок сейчас по разным данным от 30 до 50 млн. чел.! Если нет страховки, то лечение стоит пациенту от коронавируса около 75 т.$, а при наличии простой медстраховки около 40 т.$! Если у тебя нет таких денег и кредит тебе на дают, то и лечить не будут как положено! Вот и швах! Очень Опытный



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2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 28.04.2020, 20:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Макакалар!! Не отчаивайтесь. У вас ешо все впереди.Эпидемия будет такая, что Италия - образцом здоровья покажется!



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0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 28.04.2020, 20:59 | Автор: Ирек
    Публикации: 110 | Комментарии: 9945 | Рейтинг: -773,1
17 | 28.04.2020, 20:20 | Автор: Не зарегистрирован
__ Чирик! К сожалению не врут! Там без медстраховок сейчас по разным данным от 30 до 50 млн. чел.! Если нет страховки, то лечение стоит пациенту от коронавируса около 75 т.$, а при наличии простой медстраховки около 40 т.$! Если у тебя нет таких денег и кредит тебе на дают, то и лечить не будут как положено! Вот и швах! Очень Опытный
++++++++++++++++++++++++++++++++
Да пошёл ты нахрен Оху-Хошный. Просвещать он меня будет. Ума не хватило даже моей иронии понять, и тудыть же в своё толкётся, вумничать. Китайцы тиханька так, американским неграм вааще стали отказывать въезд в Чайна, не потому что они негры, а потому что именно им, и иным, и вообще даже среднеопеспеченным жителям не доступно американское здравоохрание. Так что пошёл в жопу чирикающий пельмень Оху-Хо.



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