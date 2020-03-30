118 место в мире никак не соответствует нашему экономическому потенциалу — по ВВП/душу (по паритету покупательной способности) мы вдвое выше — на 55-м месте.
Но дело не только в этом.
С 2000 года США увеличили долю расходов на здравоохранение с 12,5 до 17,2% ВВП.
Япония — с 7,2 до 10,9%.
Испания — с 6,8 до 9,8%.
Даже бедная Украина — с 5,3 до 7%.
Это общемировой тренд — ведь население стареет.
Но российские оптимизаторы остались практически в стороне от этой тенденции: мизерный рост с 5,0 до 5,3% и то — в основном за счет частных расходов, которые сейчас составляют уже 43% от общих.
Итоги путинского 20-летия с триллионами долларов нефтегазовых доходов…
СерпомПо, Эхо Москвы
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Почему Россия оказалась не готова к пандемии
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