Почему Россия оказалась не готова к пандемии

5,3% российского ВВП идет на здравоохранение. Отстали не только от развитых стран (в 2-3 раза), но даже от не имеющих нефти/газа/золота и прочих богатств соседей — Украины и Беларуси. Да что там… От Зимбабве отстали.118 место в мире никак не соответствует нашему экономическому потенциалу — по ВВП/душу (по паритету покупательной способности) мы вдвое выше — на 55-м месте.Но дело не только в этом.С 2000 года США увеличили долю расходов на здравоохранение с 12,5 до 17,2% ВВП.Япония — с 7,2 до 10,9%.Испания — с 6,8 до 9,8%.Даже бедная Украина — с 5,3 до 7%.Это общемировой тренд — ведь население стареет.Но российские оптимизаторы остались практически в стороне от этой тенденции: мизерный рост с 5,0 до 5,3% и то — в основном за счет частных расходов, которые сейчас составляют уже 43% от общих.Итоги путинского 20-летия с триллионами долларов нефтегазовых доходов…