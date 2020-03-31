За Родину! За Путина! Против вируса-фашиста!

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Лучшие комментарии
Больше 20 тысяч в день: Х ...

Одного из соавторов видеообращения господин Афзалов назвал козлом и эк ...
  Рейтинг: +5  ЯСЕНПЕНЬ

Макаревич: Они боятся тол ...

Молодец Макар и Шевчук эти не прогнулись, как некоторые.
  Рейтинг: +4  Анонимно

Бойко, задорно, с огонько ...

Однако мата на сайте стало в разы меньше. Посылать стали друг друга к ...
  Рейтинг: +4  Штырь

Обсуждаемое за месяц
За Родину! За Путина! ...

Глава Башкирии Радий Хабиров на организованном сегодня в Уфе онлайн-форуме «Мир ...
  29.04.2020   27019    8

Генсеков нам было мало. ...

Глава Башкирии Радий Хабиров на первом международном онлайн-форуме "Мир после ...
  29.04.2020   15598    5

Стыдливые «нерабочие» дни ...

Пятая неделя в принудительной изоляции, названной властями почему-то ...
  29.04.2020   27541    3

Денег не будет, но вы ...

Третье выступление из ново-огаревского бункера, где, как нас порадовал Песков, ...
  29.04.2020   34843    2

Дмитрий Михайличенко: В ...

Дмитрий Михайличенко — политолог. Финансирование «Салавата Юлаева» беспокоит? ...
  29.04.2020   39979    2

Последние публикации
За Родину! За Путина! ...

Глава Башкирии Радий Хабиров на организованном сегодня в Уфе онлайн-форуме «Мир ...
  29.04.2020   14199    8

Генсеков нам было мало. ...

Глава Башкирии Радий Хабиров на первом международном онлайн-форуме "Мир после ...
  29.04.2020   14872    5

Стыдливые «нерабочие» дни ...

Пятая неделя в принудительной изоляции, названной властями почему-то ...
  29.04.2020   25528    3

Денег не будет, но вы ...

Третье выступление из ново-огаревского бункера, где, как нас порадовал Песков, ...
  29.04.2020   20464    2

Дмитрий Михайличенко: В ...

Дмитрий Михайличенко — политолог. Финансирование «Салавата Юлаева» беспокоит? ...
  29.04.2020   31998    2

Фальшивый коммунист с ...

Цена мандата. Чем заплатил Юнир Кутлугужин за сохранение статуса депутата? ...
  28.04.2020   30174    61

Михайличенко: Вопрос ...

I. Руководители регионов постепенно адаптируются к режиму «экстренного ...
  28.04.2020   32567    12

Самых богатых ждет ...

Всего в этот перечень попали 76 предприятий из сферы строительства и ЖКХ. Из ...
  28.04.2020   19611    4

Почему Россия оказалась ...

5,3% российского ВВП идет на здравоохранение. Отстали не только от развитых ...
  28.04.2020   41006    24

Из тюрьмы за убийство — ...

Поп Смирнов и его призыв идти просить милостыню, ту самую «пригоршню крупы», ...
  28.04.2020   25283    6

Читаемое за месяц
Мир, как мы его знали, ...

В последние месяцы из разных частей Света раздаётся фраза, что после ...
  31.03.2020   42780    13

Хороводы с крестами, ...

В Башкортостане в селе Дмитриевка вчера прошел крестный ход вокруг населенного ...
  31.03.2020   34409    14

Вот это по-нашему: На ...

На оперативке в правительстве во время обсуждения повестки дня, глава ...
  31.03.2020   21909    5

Лживая, поганая. Партия ...

Башкирские коммунисты начали исключать из своих рядов оппозиционеров. Членства ...
  31.03.2020   20629    32

Служить за яхту ...

Владимир Путин, несмотря на введенные жесткие ограничения по передвижению ...
  31.03.2020   39618    45

Архив публикаций
Апрель 2020 (153)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)


За Родину! За Путина! Против вируса-фашиста!

Оценили
0


Глава Башкирии Радий Хабиров на организованном сегодня в Уфе онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» нашел общее между пандемией коронавирусной инфекции и фашизмом, сообщают «РИА Новости».

За Родину! За Путина! Против вируса-фашиста!


«Человечество так устроено, что в самые критические минуты выживает, жизнь всегда побеждает и, соответственно, человечество начинает думать о будущем. Не знаю, уместно или нет, но проведу параллель — август 41 года, когда фашистская Германия практически захватила всю Европу и уже вторглась на территорию Советского Союза и победоносно шла первое время, уже в августе 41 года государства собрались и начали рисовать контуры нового мира, который будет после победы над фашизмом. Нам тоже сейчас, на мой взгляд, надо уже об этом поговорить», — приводит агентство слова господина Хабирова.

Олег Вахитов, Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 29.04.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как надоел этот Путин с его вонючими сортирами где он поклялся мочить бандитов!



Оценили
0

  • # 2 | 29.04.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 29.04.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как надоел этот Путин с его вонючими сортирами где он поклялся мочить бандитов!

Неужели тебя ещё недомочили в этом пресловутом сортире?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 29.04.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либерасты опаснее любого вируса, к стенке фейкоделов и паникеров!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 29.04.2020, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.04.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Либерасты опаснее любого вируса, к стенке фейкоделов и паникеров!
====================
Ошибаешься, нет для России опаснее чиновников сверху до низу .
В Иркутской области россияне поймали и избили поджигателей леса в том числе зам мэра, прессекретарь, и даже спец поГО и ЧС района.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 29.04.2020, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 29.04.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Как надоел этот Путин с его вонючими сортирами где он поклялся мочить бандитов!
___________________________________________________________
..здуй к Натанкую, если здесь плохоцу



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 29.04.2020, 13:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68117 | Рейтинг: +11969,6
Проф. Преображенский
@prof_preobr

Глава Башкирии Хабиров: "низкий уровень летальности от коронавируса - это результат мобилизации властных институтов вокруг сильного лидера Владимира Путина".

Вон он чё.
А мы-то, дураки, думали, что за спасённые жизни заболевших надо благодарить наших медиков.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 29.04.2020, 13:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68117 | Рейтинг: +11969,6
Наш СРАдий решил вые-бнуться и ему его спичрайтеры(наверное Ростик) в шпаргалку вставили фишку в стиле пуйла(помните про печенегов и половцев), правда несколько поближе к 75-летию победы:

В общем - делить мир Срадий уже собрался, правда не учёл одного, что в августе 1941-го еще совершенно не было известно, кто же этот мир делить-то будет... а мир делить стали в феврале 1945-го - страны-победительницы, когда победа была уже очевидной и неизбежной.
Так что - возможно мы сейчас и находимся в периоде августа-41, но победители, пока что еще не просматриваются.
Пуйло в одном спортзале образование получал, а его соска - в другом - очевидно же...



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com