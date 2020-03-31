За Родину! За Путина! Против вируса-фашиста!

Глава Башкирии Радий Хабиров на организованном сегодня в Уфе онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» нашел общее между пандемией коронавирусной инфекции и фашизмом, сообщают «РИА Новости».«Человечество так устроено, что в самые критические минуты выживает, жизнь всегда побеждает и, соответственно, человечество начинает думать о будущем. Не знаю, уместно или нет, но проведу параллель — август 41 года, когда фашистская Германия практически захватила всю Европу и уже вторглась на территорию Советского Союза и победоносно шла первое время, уже в августе 41 года государства собрались и начали рисовать контуры нового мира, который будет после победы над фашизмом. Нам тоже сейчас, на мой взгляд, надо уже об этом поговорить», — приводит агентство слова господина Хабирова.