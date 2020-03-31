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Генсеков нам было мало. Теперь «сильный лидер»

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Глава Башкирии Радий Хабиров на первом международном онлайн-форуме "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии" сравнил пандемию коронавирусной инфекции с фашизмом, от которого сначала пострадала Европа, а потом Советский Союз.

Генсеков нам было мало. Теперь «сильный лидер»


Власти Башкирии 28 апреля организовали первый международный форум в онлайн-формате "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии", на котором обсудили перспективы развития глобальной экономики и социальной сферы.

"Человечество так устроено, что в самые критические минуты выживает, жизнь всегда побеждает и, соответственно, человечество начинает думать о будущем. Не знаю, уместно или нет, но проведу параллель – август 41 года, когда фашистская Германия практически захватила всю Европу и уже вторглась на территорию Советского Союза и победоносно шла первое время, уже в августе 41 года государства собрались и начали рисовать контуры нового мира, который будет после победы над фашизмом. Нам тоже сейчас, на мой взгляд, надо уже об этом поговорить", - сказал на форуме Хабиров.

По его мнению, после окончания пандемии общество станет гораздо более информированным, существенно мобильным и рефлексивным. "И представьте, что произошло на самом деле, буквально за полтора месяца, я говорю о России, человек, который считал себя Homo sapiens, превратился из царя зверей в объект охоты простейших микроорганизмов. Человечество запускало ракеты в космос, изучало глубины океанов, а сейчас мы целеустремленно налаживаем наши производства, шьем маски, антисептики. Человек наслаждался свободой, а сейчас сидит в своей квартире на самоизоляции и очень устал", - заявил глава Башкирии.

Он отметил, что в рамках серьезных изменений человечество очень испугалось неведомой угрозы, последствий и предположений. "Сегодня же многие из нас вдруг стали "вирусологами" или "звездочетами". В будущем у общества будет стремление к социальной стабильности, политической и экономической. Наша страна хорошо организовала работу по профилактике коронавируса, даже если смотреть на показатели летальности болезни, у нас низкий уровень летальности от коронавируса, и ход организации мер в нашей стране – результат именно этого, мобилизации всех властных институтов вокруг сильного лидера, президента России Владимира Путина", - заявил глава Башкирии.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости
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  • Гость
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  • 1 | 29.04.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Самый обыкновенной и не самый тяжелый грипп. Даже комментировать противно эти кривляния сына поломойки.



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  • Гость
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  • 2 | 29.04.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
втор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самый обыкновенной и не самый тяжелый грипп. Даже комментировать противно эти кривляния сына поломойки.

Если ты сын раввина, это не означает, что ко всем нужно относиться свысока.



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3

  • # 3 | 29.04.2020, 13:39 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39941 | Рейтинг: +5174

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  • Эксперт
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  • 4 | 29.04.2020, 13:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68119 | Рейтинг: +11969,6
# 3 | 29.04.2020, 13:39 | Автор: юнг

Кто о чем, а старый пидорас по кличке доцент - только о Кухарке... это диагноз.



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  • Эксперт
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  • 5 | 29.04.2020, 13:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68119 | Рейтинг: +11969,6
Наша страна хорошо организовала работу по профилактике коронавируса, даже если смотреть на показатели летальности болезни, у нас низкий уровень летальности от коронавируса
______________________________________
Есть ложь, есть наглая ложь, и есть пуйло-СРАдия-статистика.



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