Генсеков нам было мало. Теперь «сильный лидер»

Глава Башкирии Радий Хабиров на первом международном онлайн-форуме "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии" сравнил пандемию коронавирусной инфекции с фашизмом, от которого сначала пострадала Европа, а потом Советский Союз.Власти Башкирии 28 апреля организовали первый международный форум в онлайн-формате "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии", на котором обсудили перспективы развития глобальной экономики и социальной сферы."Человечество так устроено, что в самые критические минуты выживает, жизнь всегда побеждает и, соответственно, человечество начинает думать о будущем. Не знаю, уместно или нет, но проведу параллель – август 41 года, когда фашистская Германия практически захватила всю Европу и уже вторглась на территорию Советского Союза и победоносно шла первое время, уже в августе 41 года государства собрались и начали рисовать контуры нового мира, который будет после победы над фашизмом. Нам тоже сейчас, на мой взгляд, надо уже об этом поговорить", - сказал на форуме Хабиров.По его мнению, после окончания пандемии общество станет гораздо более информированным, существенно мобильным и рефлексивным. "И представьте, что произошло на самом деле, буквально за полтора месяца, я говорю о России, человек, который считал себя Homo sapiens, превратился из царя зверей в объект охоты простейших микроорганизмов. Человечество запускало ракеты в космос, изучало глубины океанов, а сейчас мы целеустремленно налаживаем наши производства, шьем маски, антисептики. Человек наслаждался свободой, а сейчас сидит в своей квартире на самоизоляции и очень устал", - заявил глава Башкирии.Он отметил, что в рамках серьезных изменений человечество очень испугалось неведомой угрозы, последствий и предположений. "Сегодня же многие из нас вдруг стали "вирусологами" или "звездочетами". В будущем у общества будет стремление к социальной стабильности, политической и экономической. Наша страна хорошо организовала работу по профилактике коронавируса, даже если смотреть на показатели летальности болезни, у нас низкий уровень летальности от коронавируса, и ход организации мер в нашей стране – результат именно этого, мобилизации всех властных институтов вокруг сильного лидера, президента России Владимира Путина", - заявил глава Башкирии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.