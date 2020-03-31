XVI в. Нужен был контроль над новыми территориями. Нужны были форпосты восточных границ. Появилась Уфа и множество других городов-крепостей.
XVIII в. возник Оренбург, военное значение Уфы снизилось.
XIX в. Восточный Туркестан вошел в состав Российской империи, Уфа перестала быть окраиной, знатных питерских дельцов Башкирия привлекала «дармовой землицей».
XX в. Усиленная модернизация. В середине века по добыче нефти Башкирия была в лидерах. Создали крупнейший нефтеперерабатывающий кластер.
ХХI в. Этот “движок” по-прежнему остается основным. Но он же недолговечен.
Д. Белл («Грядущее постиндустриальное общество», 1973 г.) вопрошает: где больше всего запасов меди? В Зимбабве? Чили? Возможно, они под фундаментами Нью-Йорка. Эти тонны медного провода использовались для телефонных проводов, но их вытеснило оптико-волокно, а затем и сотовая связь. С нефтью, полагал Д. Белл будет тоже самое.
Про миграционные потоки из Уфы уже все знают. Про то, что Башкирия мимо нового шелкового пути тоже. Про 450-летие Уфы (2024 г.) республиканские власти, конечно, помнят. Тут же деньги можно у центра попросить.
А что будет с Уфой через 50 лет? Какие драйверы развития? Вузы отстали очень серьезно. Причем не только от Казани. Постиндустриальный сектор, айти требует другого политического климата. Архитектурное наследие уменьшается на глазах.
А самое печальное, что в обществе даже нет запроса на то, что будет с Уфой через 30-5о лет. Нет не только стратегического vision, но и запроса на него. Кажется, это никого не беспокоит…
Эхо Москвы
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Дмитрий Михайличенко: В обществе даже нет запроса на то, что будет с Уфой через 30-50 лет
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