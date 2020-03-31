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Дмитрий Михайличенко: В обществе даже нет запроса на то, что будет с Уфой через 30-50 лет

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Дмитрий Михайличенко — политолог. Финансирование «Салавата Юлаева» беспокоит? Это же бренд. А что будет с Уфой через 50 лет?

Дмитрий Михайличенко: В обществе даже нет запроса на то, что будет с Уфой через 30-50 лет


XVI в. Нужен был контроль над новыми территориями. Нужны были форпосты восточных границ. Появилась Уфа и множество других городов-крепостей.

XVIII в. возник Оренбург, военное значение Уфы снизилось.

XIX в. Восточный Туркестан вошел в состав Российской империи, Уфа перестала быть окраиной, знатных питерских дельцов Башкирия привлекала «дармовой землицей».

XX в. Усиленная модернизация. В середине века по добыче нефти Башкирия была в лидерах. Создали крупнейший нефтеперерабатывающий кластер.
ХХI в. Этот “движок” по-прежнему остается основным. Но он же недолговечен.

Д. Белл («Грядущее постиндустриальное общество», 1973 г.) вопрошает: где больше всего запасов меди? В Зимбабве? Чили? Возможно, они под фундаментами Нью-Йорка. Эти тонны медного провода использовались для телефонных проводов, но их вытеснило оптико-волокно, а затем и сотовая связь. С нефтью, полагал Д. Белл будет тоже самое.

Про миграционные потоки из Уфы уже все знают. Про то, что Башкирия мимо нового шелкового пути тоже. Про 450-летие Уфы (2024 г.) республиканские власти, конечно, помнят. Тут же деньги можно у центра попросить.

А что будет с Уфой через 50 лет? Какие драйверы развития? Вузы отстали очень серьезно. Причем не только от Казани. Постиндустриальный сектор, айти требует другого политического климата. Архитектурное наследие уменьшается на глазах.

А самое печальное, что в обществе даже нет запроса на то, что будет с Уфой через 30-5о лет. Нет не только стратегического vision, но и запроса на него. Кажется, это никого не беспокоит…

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 29.04.2020, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эхо Москвы нагло призывает к возврату коммунизма и плановой экономики. Уже не верит, что рынок всё урегулирует.



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  • Гость
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  • 2 | 29.04.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хоть один башкирин когда - нибудь играл в этом "С,Ю"????Скажите, пожалуйста.



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