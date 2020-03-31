Дмитрий Михайличенко: В обществе даже нет запроса на то, что будет с Уфой через 30-50 лет

Дмитрий Михайличенко — политолог. Финансирование «Салавата Юлаева» беспокоит? Это же бренд. А что будет с Уфой через 50 лет?XVI в. Нужен был контроль над новыми территориями. Нужны были форпосты восточных границ. Появилась Уфа и множество других городов-крепостей.XVIII в. возник Оренбург, военное значение Уфы снизилось.XIX в. Восточный Туркестан вошел в состав Российской империи, Уфа перестала быть окраиной, знатных питерских дельцов Башкирия привлекала «дармовой землицей».XX в. Усиленная модернизация. В середине века по добыче нефти Башкирия была в лидерах. Создали крупнейший нефтеперерабатывающий кластер.ХХI в. Этот “движок” по-прежнему остается основным. Но он же недолговечен.Д. Белл («Грядущее постиндустриальное общество», 1973 г.) вопрошает: где больше всего запасов меди? В Зимбабве? Чили? Возможно, они под фундаментами Нью-Йорка. Эти тонны медного провода использовались для телефонных проводов, но их вытеснило оптико-волокно, а затем и сотовая связь. С нефтью, полагал Д. Белл будет тоже самое.Про миграционные потоки из Уфы уже все знают. Про то, что Башкирия мимо нового шелкового пути тоже. Про 450-летие Уфы (2024 г.) республиканские власти, конечно, помнят. Тут же деньги можно у центра попросить.А что будет с Уфой через 50 лет? Какие драйверы развития? Вузы отстали очень серьезно. Причем не только от Казани. Постиндустриальный сектор, айти требует другого политического климата. Архитектурное наследие уменьшается на глазах.А самое печальное, что в обществе даже нет запроса на то, что будет с Уфой через 30-5о лет. Нет не только стратегического vision, но и запроса на него. Кажется, это никого не беспокоит…