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Денег не будет, но вы держитесь и дальше

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Третье выступление из ново-огаревского бункера, где, как нас порадовал Песков, президент Путин коротает время на фактической самоизоляции, плавая в бассейне и занимаясь на тренажерах, и будучи счастливо избавлен от материальной заботы о завтрашнем дне.

Денег не будет, но вы держитесь и дальше


С запозданием на два с половиной часа (он всегда, чтобы унизить собеседников, опаздывает — даже находясь в бункере).

Итог предсказуем.

Поток общих слов и глубокомысленных указаний («обеспечить постоянный контроль за планами», «более четко строить прогнозы, стратегию и тактику», «вести мониторинг», «нарастить ресурс и готовность здравоохранения», «собранно строить работу по реализации принятых мер»).

Сетования, что мы «пик еще не пройден», и мы «перед новым, самым напряженным этапом», «угрозы сохраняются».

А потому принудительные «каникулы» продлены до 11 мая.

Губернаторы «сохраняют дополнительные полномочия».

Правительству, Роспотребнадзору и Госсовету велено до 5 мя подготовить «критерии и параметры поэтапного выхода из режимов ограничений».

Правительству поручено «разработать новый пакет неотложных мер по помощи экономике и гражданам» и готовить «масштабный план восстановления экономики и доходов граждан».

Резюмируем: еще две недели гражданам предложено держаться без помощи государства и выживать, как смогут. Оно помогать им не намерено.

Ни слова о том, что миллионам граждан уже элементарно не на что жить, не прозвучало.

Ни слова о том, что требуют все громче и громче: прямых выплатах гражданам из той самой «кубышки», где от них спрятаны их деньги. Этого требуют «Яблоко», независимые депутаты, Иноземцев и Гуриев, Навальный и Гудков, и даже осторожный Кудрин.

В ответ — угрюмое молчание. Видимо, с точки зрения президента, у граждан нет никаких прав на бюджетные закрома: это фонд благосостояния его самого и его свиты. Своего рода «общак», но только для своих.

Зато можно 9 мая выйти на балконы и хором спеть «День Победы».

В любой нормальной стране после такого, третьего подряд, циничного игнорирования главной проблемы — нарастающей нищеты и необходимости прямых выплат гражданам, — уже давно бы прогнали с должности.

Четвертого выступления уже не понадобилось бы.

Борис Вишневский, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 29.04.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, в какой стране можно запросто выгнать руководителя страны? Неужели товарищ Вишневский призывает равняться на Украину?



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  • Эксперт
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  • 2 | 29.04.2020, 14:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68120 | Рейтинг: +11969,6
Ну теперь же есть новый праздник - день скорой помощи.
Повод выпить... Разве вам всем мало?



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