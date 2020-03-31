Денег не будет, но вы держитесь и дальше

Третье выступление из ново-огаревского бункера, где, как нас порадовал Песков, президент Путин коротает время на фактической самоизоляции, плавая в бассейне и занимаясь на тренажерах, и будучи счастливо избавлен от материальной заботы о завтрашнем дне.С запозданием на два с половиной часа (он всегда, чтобы унизить собеседников, опаздывает — даже находясь в бункере).Итог предсказуем.Поток общих слов и глубокомысленных указаний («обеспечить постоянный контроль за планами», «более четко строить прогнозы, стратегию и тактику», «вести мониторинг», «нарастить ресурс и готовность здравоохранения», «собранно строить работу по реализации принятых мер»).Сетования, что мы «пик еще не пройден», и мы «перед новым, самым напряженным этапом», «угрозы сохраняются».А потому принудительные «каникулы» продлены до 11 мая.Губернаторы «сохраняют дополнительные полномочия».Правительству, Роспотребнадзору и Госсовету велено до 5 мя подготовить «критерии и параметры поэтапного выхода из режимов ограничений».Правительству поручено «разработать новый пакет неотложных мер по помощи экономике и гражданам» и готовить «масштабный план восстановления экономики и доходов граждан».Резюмируем: еще две недели гражданам предложено держаться без помощи государства и выживать, как смогут. Оно помогать им не намерено.Ни слова о том, что миллионам граждан уже элементарно не на что жить, не прозвучало.Ни слова о том, что требуют все громче и громче: прямых выплатах гражданам из той самой «кубышки», где от них спрятаны их деньги. Этого требуют «Яблоко», независимые депутаты, Иноземцев и Гуриев, Навальный и Гудков, и даже осторожный Кудрин.В ответ — угрюмое молчание. Видимо, с точки зрения президента, у граждан нет никаких прав на бюджетные закрома: это фонд благосостояния его самого и его свиты. Своего рода «общак», но только для своих.Зато можно 9 мая выйти на балконы и хором спеть «День Победы».В любой нормальной стране после такого, третьего подряд, циничного игнорирования главной проблемы — нарастающей нищеты и необходимости прямых выплат гражданам, — уже давно бы прогнали с должности.Четвертого выступления уже не понадобилось бы.