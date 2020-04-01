Палата на продажу ...

Помещение свободного назначения: На Авито продают площади Адвокатской палаты Башкирии. Предложение появилось на сайте от имени риэлтора.Накануне, 28 апреля, вечером, на сайте бесплатных объявлений Авито, в разделе «Коммерческая недвижимость» появилось сообщение о том, что на продажу выставлено помещение свободного назначения площадью 299,6 квадратных метров по улице Карла Маркса, 3Б в Уфе. Цена предложения — 20 млн рублей. Объявление размещено риэлторским агентством.Объявление рискует быстро стать мемом, потому что на заходной фотографии четко просматривается вывеска «Адвокатская палата Башкирии», а на остальных снимках видны пустующие коридоры и кабинеты, в которых осталась офисная мебель. Объявление вызвало большой интерес, так как в конце марта адвокаты все еще работали в помещении палаты.Часть помещений даже показалась людям знакома, поскольку может быть связана с событиями, которые вызвали широкий общественный резонанс.Например, в похожих залах лишали адвокатского статуса Виталия Буркина, Валеха Аббасова, Александра Войцеха и других юристов, взбунтовавшихся против руководства палаты.Сообщается, что помещение располагается на первом этаже четырехэтажного административного здания, имеет шесть комнат, два входа, средний ремонт, интернет. Уточняется, что 80% площадей занимают арендаторы. При этом возможна покупка половины из них. Не исключаются возможности рассрочки и бартера.Между тем, как сообщил Медиакорсети один из адвокатов, возможно, в данном случае риэлторы намудрили с фотографиями. И, скорее всего, речь идет о продаже помещений, соседствующих с Адвокатской палатой РБ. Так что после публикации в СМИ в объявление могут быть внесены коррективы.- Собственники данных помещений на самом деле не имеют отношения к Адвокатской палате и очень переживают, что вывеска палаты. расположенная над входом, может помешать им продавать свои площади, - пояснил собеседник Медиакорсети.Напомним, что помещение Адвокатской палаты РБ является предметом расследования уголовного дела, которым занимается следком. Дело возбуждено против бывшего президента Адвокатской палаты РБ Булата Юмадилова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. Не так давно он попросил об отставке, но затем был назначен вице-президентом палаты РБ.Суть предъявленного Булату Юмадилову обвинения сводится к тому, что он, будучи ранее президентом Адвокатской палаты РБ, устроил так, что палата взяла в аренду по завышенным ценам два помещения, принадлежавшие его тёще. Перерасход средств превысил 5 млн рублей.Отмечается, что преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудниками регионального управления ФСБ.В конце марта суд принял решение об отстранении Булата Юмадилова от должности вице-президента Адвокатской палаты Башкирии. Как сообщили в следкоме, это было сделано по просьбе следователя, предположившего, что обвиняемый вполне может, будучи вице-президентом палаты, оказывать влияние на подчиненных, которые проходят свидетелями по делу, либо скрыть какую-либо документацию, имеющую значение для расследования.Расследование уголовного дела продолжается.