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Палата на продажу

  • Опубликовано: mkset.ru | 30.04.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 24327 | Комментарии: 3
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Помещение свободного назначения: На Авито продают площади Адвокатской палаты Башкирии. Предложение появилось на сайте от имени риэлтора.

Палата на продажу


Накануне, 28 апреля, вечером, на сайте бесплатных объявлений Авито, в разделе «Коммерческая недвижимость» появилось сообщение о том, что на продажу выставлено помещение свободного назначения площадью 299,6 квадратных метров по улице Карла Маркса, 3Б в Уфе. Цена предложения — 20 млн рублей. Объявление размещено риэлторским агентством.

Объявление рискует быстро стать мемом, потому что на заходной фотографии четко просматривается вывеска «Адвокатская палата Башкирии», а на остальных снимках видны пустующие коридоры и кабинеты, в которых осталась офисная мебель. Объявление вызвало большой интерес, так как в конце марта адвокаты все еще работали в помещении палаты.

Часть помещений даже показалась людям знакома, поскольку может быть связана с событиями, которые вызвали широкий общественный резонанс.

Например, в похожих залах лишали адвокатского статуса Виталия Буркина, Валеха Аббасова, Александра Войцеха и других юристов, взбунтовавшихся против руководства палаты.

Сообщается, что помещение располагается на первом этаже четырехэтажного административного здания, имеет шесть комнат, два входа, средний ремонт, интернет. Уточняется, что 80% площадей занимают арендаторы. При этом возможна покупка половины из них. Не исключаются возможности рассрочки и бартера.

Между тем, как сообщил Медиакорсети один из адвокатов, возможно, в данном случае риэлторы намудрили с фотографиями. И, скорее всего, речь идет о продаже помещений, соседствующих с Адвокатской палатой РБ. Так что после публикации в СМИ в объявление могут быть внесены коррективы.

- Собственники данных помещений на самом деле не имеют отношения к Адвокатской палате и очень переживают, что вывеска палаты. расположенная над входом, может помешать им продавать свои площади, - пояснил собеседник Медиакорсети.

Напомним, что помещение Адвокатской палаты РБ является предметом расследования уголовного дела, которым занимается следком. Дело возбуждено против бывшего президента Адвокатской палаты РБ Булата Юмадилова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. Не так давно он попросил об отставке, но затем был назначен вице-президентом палаты РБ.

Суть предъявленного Булату Юмадилову обвинения сводится к тому, что он, будучи ранее президентом Адвокатской палаты РБ, устроил так, что палата взяла в аренду по завышенным ценам два помещения, принадлежавшие его тёще. Перерасход средств превысил 5 млн рублей.

Отмечается, что преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудниками регионального управления ФСБ.

В конце марта суд принял решение об отстранении Булата Юмадилова от должности вице-президента Адвокатской палаты Башкирии. Как сообщили в следкоме, это было сделано по просьбе следователя, предположившего, что обвиняемый вполне может, будучи вице-президентом палаты, оказывать влияние на подчиненных, которые проходят свидетелями по делу, либо скрыть какую-либо документацию, имеющую значение для расследования.

Расследование уголовного дела продолжается.

МКС
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  • Изображение
  • Гость
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  • 1 | 30.04.2020, 07:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При Советской Власти судиться вообще считалось несколько постыдным делом.
Сейчас же чуть что - иди, судись. За свой счёт. Иногда выходит себе дороже.



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 30.04.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На Авито продают площади Адвокатской палаты Башкирии.
====================================
А чЁ, всё логично, всё путем:
Все началось с продажи адвокатских званий (или как там у них назыывается), а закончилось "палатой".
Все на продажу: Ум, честь, совесть, и само помещение!!!!!



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2

  • Изображение
  • Эксперт
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  • 3 | 30.04.2020, 10:11 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39944 | Рейтинг: +5173,4
39 | 28.04.2020, 15:55 | Автор: Ирек
Публикации: 110 | Комментарии: 9949 | Рейтинг: -773,3
Меня тут травят с первых же дней ............................
============================================
Рекомендую почитать.



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