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Победные песни можно. А за пикет в защиту умирающего — штраф

  • Опубликовано: mkset.ru | 30.04.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 19344 | Комментарии: 17
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Медийные личности республики спели песню «День Победы» на башкирском языке. Таким образом они приняли участие во всероссийском флешмобе.

Победные песни можно. А за пикет в защиту умирающего — штраф


Знаменитости Башкирии - общественные деятели, артисты, музыканты, спели песню «День Победы» на нашем родном башкирском языке. А чтобы показать это всем жителям республики и Приволжского федерального округа, они сняли также клип. К слову, в очень символичном месте - уфимском парке Победы.

Видео:



Первым об этом с гордостью рассказал глава республики Радий Хабиров.

— Легендарная песня «День Победы» в этом году звучит у нас на башкирском языке. Мы записали этот клип и таким образом присоединились к песенному марафону «Наш День Победы».

В эти дни всенародно любимую песню поют на родных языках во всех регионах Приволжского федерального округа, и наша республика, конечно, не исключение. Песню исполнил народный хор, а поддержали его известные в республике артисты, — написал он в своих соцсетях.

Известно, что в флешмобе приняли участие заслуженный артист РБ Артур Назиуллин, музыкант Загир Зайнетдинов, народная артистка РБ Рушана Бабич и другие.

МКС
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***

Сестру тяжелобольного парня из Салавата, которая вышла на пикет к зданию правительства РБ, задержали за нарушение режима изоляции

15 апреля Ранэлю Шамсутдинову диагностировали опухоль мозга, однако его не пускали в больницу из-за карантина. Его семья обратилась к властям республики с просьбой помочь попасть к врачам на прием, а после – провести операцию. Операцию парню провели, но сейчас он в реанимации и нуждается в квалифицированной помощи.

Победные песни можно. А за пикет в защиту умирающего — штраф


Как сообщает портал Горобзор, сестра молодого человека приехала в Уфу и вышла к зданию правительства, надеясь, что ее увидит Радий Хабиров. Позже она пошла к зданию Минздрава, где её задержали полицейские.

По данным портала, девушке выписали протокол о нарушении самоизоляции. Он предусматривает наказание как и в виде предупреждения, так и в виде денежного штрафа.

Эхо Москвы
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  • 1 | 30.04.2020, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Победные песни можно. А за пикет в защиту умирающего — штраф
========================================
Извините за выражение, но "У меня гавно кипит" :
- Победные песни можно!
- Вчера посмотрелместные, вечерние новости там показывали, как какая то кафешка, обслуживает посетителей, с условием что за столиком должно сидеть не более 2-х человек(Наверняка кафешка друга .....)
- Сегодня узнал что в Стерлитамаке, втором по численности городе Башкирии, работает ночной клуб.
А меня, на старости лет, закакзавшего такси, ведущего таксопарка, не пустили на кладбище!!!!! При том что такси подъехало к самой парадной, водитель и я были в масках!!!!!
Это чЁ млять?
ОТВЕТ: ЭТО БАРДАК!!!!!!
К стати деньги, для меня не малые, таксопарку я заплатил, как и обещал, туда, там 30 мимнут, и обратно,,, он же не виноват что у нас такое руководство, свои обязанности он выполнил.
Вот все пи...дят о возмещении ущерба, кто возместит мне, мой ущерб?!



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  • 2 | 30.04.2020, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А на каком диалекте башкирского языка спели? На восточном, казахско-баймакском? На татарском - западном диалекте башкирского языка? На английском - как доказал башкирский ученый Салават Галлямов, анлийский пошел от башкирского? Или на каком-либо северо-южном?



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  • 3 | 30.04.2020, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может и вправду сестре больного парня нужно было спеть какую- нибудь патриотическую песню. Один из обозревателей центрального телевидения заявил, что символы помогают в трудную минуту жизни человека. Символы - это парады музыка и песни.

Как видите сами, пикетом она не помогла брату, а на себя направила гнев власти. А спляши или спой песню - все было бы хорошо. Глядишь и брат поправился бы и она бы не почувствовала на себе направляющую силу власти.



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  • 4 | 30.04.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Один из обозревателей ЦТ заявил, что символы помогают человеку пережить трудные времена. Символами, по его мнению, являются: парады, патриотические песни, музыка и т.д. и т.п.

Сестра, больного брата, не знала, видимо, об исцеляющих возможностях всевозможных символов. Знай она об этом, то вовсе не вышла бы с плакатом на пикет, а исполнила бы один из патриотических символов. Глядишь, брат бы и выздоровел и она не навлекла бы на себя гнев власти.



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  • 5 | 30.04.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 30.04.2020, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А на каком диалекте башкирского языка спели?
======================================
На межгалактическом.....



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  • 6 | 30.04.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А на каком диалекте башкирского языка спели? На восточном, казахско-баймакском? На татарском - западном диалекте башкирского языка? На английском - как доказал башкирский ученый Салават Галлямов, анлийский пошел от башкирского? Или на каком-либо северо-южном?
--------------------------------------------------------
Татары дрались с фашистами как львы. Такая характеристика татар прослеживается и в мемуарах многих высоких воначальников Советской Армии и по числу героев Советского Союза.
Но каково же положение ныне имеют дети и внуки татарских героев. Они абсолюдно в бесправном состоянии по проблеме национально-культурного роста народа. Как бы вроде плененный народ: без национальных школ, радио-телевидения, филармоний и других учреждений культуры. Московская верхушка старается доказать, что в искусственно созданной Башкирии, где численное превышение татар, практически не проживают татары, а если и прживают, то их язык - это северо-западный диалект башкирского языка.
Казанские чиновники, выполняя приказы свкрху, боятся как огня, или по современному, как короновируса, молчат в тряпочку, не поднимают проблемы многочисленных бесправных Уфимских татар.
Даже песню о победе над фашистаит, которуб уже успели спеть на языке Эрзя и Мокшансом в отдельности, в Уфе спели только на башкирсом, и не подумав спеть и на татарском варианте.



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  • 7 | 30.04.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
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спели песню «День Победы» на нашем родном башкирском языке ========
======================
ну зачем портить песню, если вам делать нечего переведите на башяз коран или библию, чтобы люди поняли о чём там пишут, а не тупо верить



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  • 8 | 30.04.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 .Ошибаешься . Про легион Урал -Идель позабыл?
Тут идет речь о Ковид 19 , а ты вытащил татаристику .
Ладно, приходи туда же , спою тебе на татарском в сопровождении баяна , а также спляшу под курай Эпипе.Годится?



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  • 9 | 30.04.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первым об этом с гордостью рассказал глава республики Радий Хабиров.

— Легендарная песня «День Победы» в этом году звучит у нас на башкирском языке. Мы записали этот клип и таким образом присоединились к песенному марафону «Наш День Победы».
---------------------------------------------------------
Официальная жизнь в республике - это показуха. А по конкретной проблеме они могут лишь оштрафовать, как в том случае с тяжело больным Шамсутдиновым. Его сетру, якобы за нарушение закона о короновирусе, оштрафовали, а сами же организовали песнопение то же нарушая тот же закон. Самим можно, другим - нельзя, получается.



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  • 10 | 30.04.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он предусматривает наказание как и в виде предупреждения, так и в виде денежного штрафа.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Хватило ума дать только предупреждение! Не надо было доводить врачам и чиновникам Минздрава РБ ситуацию до выхода на пикет, постоянно общаясь и обсуждая ситуацию с родственниками больного! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 11 | 30.04.2020, 12:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68125 | Рейтинг: +11966,8
То есть СРАдий пишет явку с повинной - что во время режима повышенной готовности санкционировал нарушение норм социального дистанцирования в 1,5 метра?!
Насчитала 25 человек на снимке, ну и - за кадром осталась и съемочная группа и прочие... то есть - грубейшие нарушения режима самоизоляции налицо!

А на каком языке звучит ЭТА ПЕСНЯ - не важно. Все вкладывали в Победу сколько смогли... на самом деле - я совершенно не против, а наоборот - ЗА, пусть эта песня звучит на всех языках мира - она действительно - пробирает до костей...
Не хотелось бы только, чтобы кто-то заболел ковидом после этого мероприятия... а нельзя было записать из дома каждому свою партию, а потом наложить... опасное провели мероприятие. недайбох кто-то был заражен. а теперь вирус пойдет путешествовать по родным и близким этих участников - людям не столь здоровым и молодым...



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  • Эксперт
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  • 12 | 30.04.2020, 12:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68125 | Рейтинг: +11966,8
Его сетру, якобы за нарушение закона о короновирусе, оштрафовали,
____________________________________
Пишут - вынесли предупреждение... судья проявил сострадание или же появились рекомендации - на первый раз ограничиваться предупреждением - а то людям пряников не дали, только одни кнуты, как бы на взорвалось...



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  • 13 | 30.04.2020, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 30.04.2020, 12:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68122 | Рейтинг: +11967,7
пусть эта песня звучит на всех языках мира - она действительно - пробирает до костей...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Ну тебя-то от этой песни просто трясло от злобы! Очень Опытный



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4

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  • 14 | 30.04.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 30.04.2020, 12:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68122 | Рейтинг: +11967,7
Его сетру, якобы за нарушение закона о короновирусе, оштрафовали,
____________________________________
Пишут - вынесли предупреждение... судья проявил сострадание или же появились рекомендации - на первый раз ограничиваться предупреждением - а то людям пряников не дали, только одни кнуты, как бы на взорвалось...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Админ! Что же ты не выложил мой коммент, где я написал, что вынесли предупреждение? Политическими взглядами не подошёл? Очень Опытный



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  • 15 | 30.04.2020, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 30.04.2020, 12:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68123 | Рейтинг: +11967,4
То есть СРАдий пишет явку с повинной - что во время режима повышенной готовности санкционировал нарушение норм социального дистанцирования в 1,5 метра?!
Насчитала 25 человек на снимке, ну и - за кадром осталась и съемочная группа и прочие... то есть - грубейшие нарушения режима самоизоляции налицо!
___________________
Кухарке брехануть, как два пальца об...
Всех пересчитала, а сугробы снега не заметила. В марте клип снимали до введения всяких запретов.

"Легендарная песня была исполнена еще до введения в действие режима самоизоляции".
http://nashcheremshan.ru/news/znayte/pesnya-den-pobedy-prozv

uchala-i-na-bashkirskom-yazyke?utm_source=yxnews&utm_medium=

desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3261217&utm_source=yxnews&u

tm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew

s

Кухарка!
А если Радий Хабиров на тебя в суд подаст за клевету? Готова ты ему тысяч сто в виде компенсации за моральный ущерб выложить?



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3

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  • 16 | 30.04.2020, 15:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уже позабыли как гнобили все ваших соплеменниц Яхину и актрису Хаматову ?Подозрения высказаны именно в татарошовинизме и руссофобии и антисоветизме . На пустом месте . Без обоснованией . Просто так, Из-за зависти к оглушительному успеху. Хотя там всего -навсего выживании женщины в невыносимых условиях ., все тяготы перенесла достойно., да дала правильное направление своему сыну .Вернулась не обозленной , не жалующейся на прежние перенесенные тяготы .
А вы тут затеяли меряние членами среди родственных народов . Именно цель вашингтонского обкома расколоть народы России.
Как вам не стыдно вносить раскол между братскими народами . Это провокаторы!9



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  • 17 | 30.04.2020, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 30.04.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

3 .Ошибаешься . Про легион Урал -Идель позабыл?
Тут идет речь о Ковид 19 , а ты вытащил татаристику .
Ладно, приходи туда же , спою тебе на татарском в сопровождении баяна , а также спляшу под курай Эпипе.Годится?
*********************************************
Хватит уже смешить публику, доказывать что ты башкорт- одни понты на пустом месте от слова - баш-пустоголовый, пустозвон. В легионе башкир было предостаточно и не только - там были все мусульмане, википедию и смотреть не будешь, а? Да, плясать вы умеете, а работать - хочешь завалить дело, доверь истинному, непревзойденному, родственнику обези.., англичанина.



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