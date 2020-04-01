Президент Путин: Зрелища без хлеба

Особый путь к могиле. Президент 28 апреля явился народу в третий раз. Народ ждал с надеждой: вдруг хозяин страны наконец прикажет дать денег — спасёт разоряющихся (и уже разорившихся) людей, спасёт гибнущую экономику.Он не дал ни копейки. Вместо необходимых денег, он подарил Родине новый праздник. Главное, дата президентского обращения так удачно совпала.ПУТИН. Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестёр и санитаров, водителей экипажей с этим праздником, поблагодарить вас за столь нужный людям труд. И думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем.Совестно в такой момент отвлекать «скорую» от работы, а хорошо бы спросить: сильно ли они обрадовались подарку? — и потом опубликовать те ответы, где будет соблюдена нормативная лексика. Экономику президент тоже обрадовал: «Поручаю Правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан».Вдумайтесь: «в ближайшее время разработать неотложные меры» — значит, они до сих пор не разработаны, а «ближайшее время» — понятие растяжимое. Президент добавил: «Но это не всё. Прошу Правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации».Это было одновременно и обращение к народу, и селекторное совещание с министрами и губернаторами. Их лица были неподвижны — не выражали ни радости, ни скуки, ничего....Реаниматоры всего мира знают: если человек не дышит, остановилось сердце, — у врачей есть лишь несколько минут, чтобы вернуть его к жизни. Если опоздать, то умрёт или превратится в овощ — без мыслей, без речи. И неважно: чёрный человек или белый, русский он, француз или американец, коммунист или демократ, дурак или умный — ни от расы, ни от гражданства действия врача не зависят. Нигде ни у кого нет особого пути для реанимации. Считанные минуты, а потом любые аппараты и препараты — как мёртвому припарки....Граждане России живут в двух совершенно разных странах: по военным расходам мы в первой пятёрке, а по расходам на медицину — во второй сотне (124-е место). Это значит: мы можем на равных воевать с кем угодно, а вот лечить…Случись война, мы были бы в полном порядке, но случилась эпидемия.В первом обращении к народу 2 апреля по поводу эпидемии Путин сказал: «Хочу особо подчеркнуть. Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно, важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения. Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надёжно. И самое главное – на опережение».На опережение? Казалось, он оговорился. Если человек повторяет «времени на раскачку нет» — это значит, что он отстаёт, вынужден догонять. А если человек говорит «работаю на опережение» — это значит, всё необходимое сделано заблаговременно.Потом он обратился к нам 19 апреля: «Мы внимательно анализируем опыт других стран, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо. Работаем при этом на опережение». 28 апреля в третий раз: «Мы обязаны действовать на опережение, так же, как до сих пор».Опережение? Если он повторяет эту формулу — значит, это была не оговорка. Верит ли в это он сам? Если верит, значит его кто-то обманул. Президент совершенно правильно каждый раз говорит о прямой связи экономики и эпидемии. Если экономика уцелеет — мы победим и эпидемию, и кризис.Все в один голос говорят: необходимо дать денег. Всем и сразу. Даёт Трамп, даёт Меркель, дают Италия, Япония, Швеция… Если в таких разных странах абсолютно разные руководители принимают одинаковые решения — значит, другого пути нет. Это как протокол лечения инфаркта.Ничего подобного в России не произошло. Все знают, что миллионы стремительно разоряются. Все говорят, что многие предприятия уже не оживут. Реанимация уже опоздала. А к народу (на экране) являлся президент и с олимпийским спокойствием перечислял ничтожные суммы: столько мы дадим пенсионеру, столько — медсестре, столько ребенку до трёх лет… Список большой. Если перечислять всех по отдельности (первоклассники, второклассники, многодетные матери и пр.) кажется, что помощь бесконечна. А на самом деле она ничтожна, да ещё попробуй получить. Вместо адреналина в сердце, умирающему периодически обещают укольчик в попочку.«Мы работаем на опережение!» Кого он опередил? На пути куда? Очевидно, перед тем как обратиться к народу, Путин советуется с теми, кому доверяет (было бы странно, если б это было иначе). Он же не экономист, не врач (слова Пескова, что Путин стал вирусологом, прозвучали как лесть или глупая шутка). Кого и за что — за какие заслуги и достижения — он берёт себе в советники?В январе, после смены правительства, он назначил своим советником г-жу Скворцову. Перед этим она восемь лет была министром здравоохранения России. Значит медицина ей обязана всем, и человеку с таким опытом сам чёрт велел быть советником президента по вопросам здоровья нации.Не будем сейчас, в дни народной беды, отвлекаться на мелочи. Не будем думать о том, что в те годы, когда г-жа Скворцова возглавляла Минздрав, никто из наших министров, депутатов и пр. не лечился в обычной поликлинике, в обычной больнице, вообще в России. А став (в связи с санкциями) невыездными, они привезли заграничную медицину к себе на дом. Лучшие врачи мира принимают лучших людей нашей страны в специальной роскошной клинике в Сколково (вы, уважаемые читатели, к ней даже не подойдёте, вы тем врачам не подходите). Нет, эти критические выпады сейчас не ко времени, останемся в сфере сухих фактов, бухгалтерских документов и примитивной арифметики.Мы не можем угнаться за Трампом в раздаче миллиардов долларов. У нас столько нет. Но пропорцию мы соблюсти могли бы. Однако, на помощь людям, потерявшим работу из-за эпидемии, Америка к середине апреля выделила уже 22% ВВП, Италия и Германия — по 40%. А Россия — 1,3%. В 30 раз меньше.Во всех ли сферах такая диспропорция? Зарплата американского министра здравоохранения — 200 000 долларов в год. У г-жи Скворцовой (данные 2018 года) — 7 187 251 рубль. Всего в два раза меньше, чем у американского коллеги. Это очень хороший показатель. Вот другая пропорция. Средняя зарплата врача в США — 313 000 долларов в год. Средний американский врач получает в полтора раза больше своего министра. Зарплата врача в России около 50 000 рублей в месяц, в 12 раз меньше, чем у нашего министра.Зарплаты министров различаются вдвое, зарплаты врачей, увы, в 30 с лишним раз.Всё бы ничего, если бы вопрос решался только деньгами. Но мы видим куда более бедные страны, чьи бюджеты ничтожны даже в сравнении с нашим, не говоря уж про американский. В рейтинге стран по расходам на медицину в процентах ВВП (где Россия на 124-м месте) богатая Швейцария на 7-м, а бедная Куба на 6-м. А на 1-м не США, а крошечные Маршалловы острова. Это значит, бюджет там распределяется из иных приоритетов, они не собираются на Луну. Некоторые люди, натыкаясь на подобные расчёты, начинают восклицать: «Ах, как стыдно считать деньги в чужом кармане». Это они по глупости. Карман министра здравоохранения (и всех остальных министров) нам не чужой, это наш собственный карман. Мы ведь ещё не учли условия работы. Кроме зарплаты, у наших министров, у советников президента есть автомобиль, шофёр (деньги немалые) и прочие привилегии.А у врачей? Вот официальный отчёт Счётной палаты РФ о состоянии больниц. На 1 января 2019 года 16 360 зданий в аварийном состоянии, в 35 618 отсутствует водопровод, в 60 899 — горячее водоснабжение, в 48 033 нет центрального отопления, в 41 220 нет канализации, 37 934 без телефонной связи…На опережение? Больницы годами без воды и канализации — это невозможно объяснить. За это было бы правильно сажать (и совсем не в кресло кремлёвского советника). Это вопиющее состояние медицины окончательно сложилось к седьмому году руководства г-жи Скворцовой. Маленькими зарплатами никого не удивишь, но что десятки тысяч больниц через 75 лет после великой Победы у нас без воды и канализации, без телефона и отопления, в это не поверит ни один американец, ни один швейцарец. В бедность поверят, а в это — нет, сочтут отвратительной грязной политической пропагандой. Потому что этого не может быть. Но увы, отчёт не пятая колонна сочинила, а Счётная палата, руководимая Кудриным.В 2017-м Скворцова (уже пять лет возглавлявшая министерство) заявила: «Создавая современное российское здравоохранение, основанное уже на последних технологических достижениях мировой медицины, мы стараемся взять из советской системы все лучшее. Прежде всего принцип социального равенства в обеспечении главного права каждого человека – на жизнь и охрану здоровья, бесплатного оказания помощи для каждого гражданина страны». Социальное равенство? бесплатная помощь? — поворачивается же язык.Теперь на посту министра здравоохранения России г-жу Скворцову заменил г-н Мурашко — человек опытный, имеющий много наград. У него медаль «За содействие органам наркоконтроля»; медаль «За заслуги перед Чеченской республикой»; медаль МВД России «100 лет международному полицейскому сотрудничеству»; медаль «45 лет 3 отдел управления «П» СЭБ ФСБ России»; благодарность ФСБ России; памятный знак «Медицинская служба уголовно-исполнительной системы». Очевидно, что он в почёте у МВД и ФСБ. Кроме этого счастья случались и неприятные минуты. В середине 2000-х он стал министром здравоохранения Республики Коми и в 2011-м, проходил свидетелем по уголовному делу, связанному с закупкой компьютерных томографов по завышенным ценам… На заседание суда он упорно не являлся, а потом главу Коми посадили надолго и г-н Мурашко перестал заботиться о его здоровье.Теперь он заботится о нас.Путин 19 апреля сказал: «Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас всё есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения». Слушать приятно. Но вопли врачей из всех городов страны, мольбы о помощи от разоряющихся и уже разорившихся предпринимателей, от миллионов оставшихся без зарплаты работников, заставляют думать: «Не знает? Неужели не знает? Неужели Кудрин скрыл от президента свой отчёт?»«Начать подготовку на перспективу» — казалось бы странная формула, лишнее уточнение. Перспектива это будущее, нельзя же готовить то, что уже было. Но как посмотришь, вся власть России со страшной силой готовит прошлое.*** Объявили, что обращение начнётся в 3 часа дня. Президент опоздал на 2:40. Сейчас, когда губернаторы и министры должны максимально интенсивно работать, так долго держать их в ожидании…Наконец он появился. Они не посмели спросить: «Вы в порядке? Мы уж не знали, что и думать». Он не извинился. Никак не объяснил своё опоздание ни губернаторам, ни тем миллионам граждан, которые почти три часа ждали его обращения. Они надеялись: ну теперь-то он точно даст денег, подарит надежду на спасение. Он подарил праздник работников «скорой помощи», воздушный парад и салют.Слова про койки, маски, продление самоизоляции и даже про салют были ожидаемы. Но без сюрпризов не обошлось. Президент рассказал про древнюю Спарту и про диких индейцев. Губернаторы и министры, которые застыли перед ним на экранах, покорно и молча слушали. Никто не сказал про новости о Спарте: «Ну надо же!» Никто не сказал про нравы индейцев: «Ой, как интересно!»Для тех, кто не смотрел, поясню: президент России изложил американскую новеллу XIX века.ПУТИН. Давайте вспомним пронзительный, трогающий до слёз рассказ Джека Лондона «Закон жизни». В нём речь идёт о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение зверям, оставляя их умирать. Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код.Сейчас (в самоизоляции) он растрогался до слёз над подростковой книжкой или запомнил с детства? Но пример для сравнения он выбрал странный. В рассказе Дж. Лондона дикари, индейское племя — вигвамы, лук и копьё. Какой это век — мы не знаем. Но зачем так далеко ходить? В ХХ веке в СССР (не так уж давно) не раз случалось, что стариков оставляли умирать, ели людей, детей; в том числе в родном для президента Ленинграде.Президент рассказал, как в древней Спарте больных детей сбрасывали со скалы. Возможно, так и было. Но ещё неизвестно, что лучше: мгновенная смерть или годами мучиться в домах сирот-инвалидов, лежать в собственных испражнениях, испытывать ужас, дикую боль, побои нянечек?Спарта? Неизвестно, сбрасывала ли она кого-то со скалы, документов нет. А Россия сейчас, в дни правления Путина, сбросила со счетов детей, больных СМА и другими редкими заболеваниями, хотя может их вылечить — просто надо купить дорогое лекарство, которое делают в Америке.Оставленных умирать индейских стариков пожалел тот, кто повысил пенсионный возраст, и мы не знаем, сколько наших стариков умрёт, не дожив до пенсии. Про сброс 3000 лет назад больных детей со скалы рассказал тот, кто запретил усыновление на Запад даже больных детей. О древней Спарте, генетическом коде, Джеке Лондоне… Казалось, группу детей, оставленных на продлёнке (чтобы не болтались на улице), развлекает пионервожатый. Но на экранах перед ним были премьер-министр, всевластные (в своих регионах) губернаторы. Миллионы людей увидели, как он унизил эту власть, заставив дожидаться 2:40. Он проявил то самое неуважение к власти, за которое теперь уголовная статья. И было бы ради чего, а то ведь повторил стандартный набор про подготовку на перспективу. И вот это — ещё 16 лет?