Сотрудники больницы просят Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, генпрокурора России Игоря Краснова, председателя федерального следственного комитета Александра Бастрыкина, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко обратить внимание на ситуацию, что произошла в РКБ.
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Они рассказали, что руководство больницы не предпринимало попыток предотвратить вспышку пневмонии в марте, а когда был объявлен карантин, сотрудники остались в больнице без нормальных средств защиты, без условий для сна и отдыха. Многие из врачей и работников заболели сами и попали в больницы.
Обращающиеся заявляют, что результаты, которые выдают лаборатории, “подконтрольные Минздраву РБ”, носят ложный характер, чтобы скрыть истинное положение дел.
Врачи и сотрудники РКБ им. Куватова требуют “открытого и честного расследования со стороны федеральной власти”.
Эхо Москвы
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Коллектив врачей РКБ Куватова требует привлечь к ответственности преступное руководство
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