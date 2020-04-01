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Коллектив врачей РКБ Куватова требует привлечь к ответственности преступное руководство

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Обращение от лица 30 врачей и работников больницы опубликовано в Youtube. Они сообщают, что с ноября 2019 года, после прихода в РКБ нового руководства, многие врачи были вынуждены уйти со своих мест — они “не смогли работать в новых условиях, где приоритетом перестало быть лечение пациентов”. Отметим, что в ноябре на пост главврача больницы пришла Эльза Сыртланова. Последней каплей, по словам коллектива, стало массовое заражение персонала и пациентов коронавирусом, что сделало РКБ крупнейшим очагом инфекции в республике.

Коллектив врачей РКБ Куватова требует привлечь к ответственности преступное руководство


Сотрудники больницы просят Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, генпрокурора России Игоря Краснова, председателя федерального следственного комитета Александра Бастрыкина, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко обратить внимание на ситуацию, что произошла в РКБ.

Видео:



Они рассказали, что руководство больницы не предпринимало попыток предотвратить вспышку пневмонии в марте, а когда был объявлен карантин, сотрудники остались в больнице без нормальных средств защиты, без условий для сна и отдыха. Многие из врачей и работников заболели сами и попали в больницы.

Обращающиеся заявляют, что результаты, которые выдают лаборатории, “подконтрольные Минздраву РБ”, носят ложный характер, чтобы скрыть истинное положение дел.

Врачи и сотрудники РКБ им. Куватова требуют “открытого и честного расследования со стороны федеральной власти”.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






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  • Гость
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  • 1 | 30.04.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ещё сразу после прихода нового главврача, сотрудники РКБ писали жалобы на имя Хабирова, но никто к ним не прислушался и не принял никаких мер к главврачу, чем и выписали ей индульгенцию! Чем это закончилось знают теперь все! Так что ответственность за своё бездействие должны нести и Хабиров и чиновники Минздрава РБ! Очень Опытный



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  • 2 | 30.04.2020, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот это да! под дых властям региона



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  • 3 | 30.04.2020, 12:23 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4869 | Рейтинг: -741,1
Давайте не делать сейчас выводы. Первоочередная задача состоит сегодня в борьбе с КОРОНАВИРУСОМ. МИР впервые столкнулся данной проблемой и проблема не только в Башкирии. Выводы надо делать после того, как мы выйдем из эпидемии. Но нужно, чтобы были справедливые выводы и награды должны найти героев, а наказание виновных и Кухарку.



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3

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  • Участник
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  • 4 | 30.04.2020, 12:34 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14446 | Рейтинг: -2077,2
3 | 30.04.2020, 12:23 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4869 | Рейтинг: -740,9

Давайте не делать сейчас выводы.
_______________________________________________
Я не очень умный человек.
Поэтому только относительно недавно понял, почему имели такую бешеную популярность во всём мире такие люди как Че Гевара, Фидель, Ленин.
Которые и сегодня имеют много последователей, поклонников и сторонников.



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  • 5 | 30.04.2020, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тогда нужно сажать всех врачей страны. дело врачей?



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  • 6 | 30.04.2020, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Назначить главным врачом РКБ героя России РОШАПЬ Л М



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  • 7 | 30.04.2020, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сыртланову в министры,Камалову -в гл врачом,Ялалова-в премьеры РФ,Филиппова-премьером РБ,Толкачова в сенаторы,Ахмадинурова в депутаты ну и тд.



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  • 8 | 30.04.2020, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да успокоитесь вы наконец то. Хватит уж этих внутри ведомственных разборок. Я понимаю, кто то метил на это место, не срослось, не вышло, поставили другого и что теперь поднимать скандал.
В такие времена коллектив должен наоборот сплачиваться , а не разводить раздрай, поскольку ситуаация сложная.



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  • 9 | 30.04.2020, 14:35 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1381 | Рейтинг: +91
“6 | 30.04.20: Не зарегистрирован…Назначить главным врачом РКБ героя России РОШАПЬ Л М”

Не прочь порулить бывший министр Анвар, друг Ногаёва, руководившего до ноября 19г. Ещё кто-то из РКБшных обучилась вроде в 19г в Москве на ГЛАВНЫЕ ВРАЧИ.
Практический за эти полгода шла приём-передача руля больницы, и что Эльза могла сотворить за это время? Аптыраган, кто в курсе о мутящем?
Почему не спросить с ногаёва-это же он довёл РКБ до беспомощного состояния с одной носилкой на случай ЧС. Где мнение его же зама по санэпидем вопросам? Или его и не было в штатке? Ведь вся больница работала ради одного - в о з м ж н о с т и ЗАКУПА! И врачи все это знали, понимали, не лезли в главрачья дела, но и получили свободу. Установился некий деловой обычай, оборот существования больницы. Всё всех устраивало, и на тебе Эльзу!
Да, правы врачи и весь медперсонал, просто платить им надо всем достойно со стартовой 100 000 руб в месяц. Кто проштрафится - на выход. И всё устаканится, Эльза адекватная и договороспособная, вспомните - кто когда мог попасть на приём ногаёву?



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  • 10 | 30.04.2020, 15:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 30.04.2020, 12:23 | Автор: Дед

Давайте не делать сейчас выводы. Первоочередная задача состоит сегодня в борьбе с КОРОНАВИРУСОМ. МИР впервые столкнулся данной проблемой и проблема не только в Башкирии. Выводы надо делать после того, как мы выйдем из эпидемии. Но нужно, чтобы были справедливые выводы и награды должны найти героев, а наказание виновных и Кухарку.
================================================
Вот так мадам Кухарка ! Вас к ответу за " пособничество " к распространению Коронавируса , вместо Э Сыртлановой !
Как говорит один китаец Хунь Сунь , Ни сибее Хуяяя !
Все таки Дед , оказывается ебанатик поджопный !



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  • 11 | 30.04.2020, 15:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 30.04.2020, 14:27 | Автор:

Да успокоитесь вы наконец то. Хватит уж этих внутри ведомственных разборок. Я понимаю, кто то метил на это место, не срослось, не вышло, поставили другого и что теперь поднимать скандал.
В такие времена коллектив должен наоборот сплачиваться , а не разводить раздрай, поскольку ситуаация сложная.
===========================================
Корочеее ! Ебнули коллективу по правой щеке пощечину ,
не обижайтесь - подставьте теперь левую !
А там после времени лет , либо ишак сдохнет , либо падишах
помрет.!



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  • 12 | 30.04.2020, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто такая старушка Камалова . Она достигла своего естественного предела.
Может гл врача отпавить на Колыму , на лесоповал .И тогда успокоятся наши разгневанные сердца , покарает меч трудового народа .
Истиной подоплеки никто не знает и все хотят кого -нить жестоко покарать .



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  • 13 | 30.04.2020, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 30.04.2020, 16:09 | Автор:

Кто такая старушка Камалова . Она достигла своего естественного предела.
Может гл врача отпавить на Колыму , на лесоповал .И тогда успокоятся наши разгневанные сердца , покарает меч трудового народа .
Истиной подоплеки никто не знает и все хотят кого -нить жестоко покарать .
==================================================
Ты что сердешный все на обочину норовишь .
Тебе одному не ясно ? О какой истинной Подоплеке
идет речь , речь идет о распространении из республиканской
больницы Коронавируса , из за БЕЗГРАМОТНОСТИ гл . врача !



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  • 14 | 30.04.2020, 16:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас почти нет чисто бактериалной пневмонии.Не встречается и крупозная пневмония , возбудители - чаще вирусно-бактериальной природы .Хорошо лечат пневмонии бактериальные очень плохо вирусные и они трудно диагносцируются , чаще всего вирусные пневмонии не диагносцируется на рентгенснимкахи клинически. И лечение таких пневмоний представляет значительную сложность. Таких пневмоний пруд пруди , чаще страдают алкоголики ,ослабленные , БОМЖи и проч малоимущие граждане страны.Вирусно- бактериальные , двусторонние с неясной картиной- сейчас преобладают. Появились пневмонии при ВИЧ , где возбудители грибки, плесневые. .Почти исчезли чисто бактериальные пневмонии.
Здесь речь идет о невосприятии главного врача коллективом и он, коллектив, нуждается в санации. Много клановости , сплетен , кумовство , и довольство порядками ,, болота."
Коронаровирус - просто предлог и повод!Сажать врачей -уже проходили в 1953 году .!



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  • 15 | 30.04.2020, 17:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
30.04.2020, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да успокоитесь вы наконец то. Хватит уж этих внутри ведомственных разборок. Я понимаю, кто то метил на это место, не срослось, не вышло, поставили другого и что теперь поднимать скандал.
В такие времена коллектив должен наоборот сплачиваться , а не разводить раздрай, поскольку ситуаация сложная. А.как вам .что в РКБ 2 лечится уже более месяца теть главы приехавший из Краснодара причем один во всей болнице но для развлечения недавно Сидякин начальник администрации главы привез маму свою из москвы и тоже в эту больницу



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  • 16 | 30.04.2020, 17:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да вы о чем мы тут банкет заказали более чем миллион рублей из буджета заплатили
ВЕТЕРАНОВ будем чевствовать .не волнуйтесь за старичков рядом с каждым ветераном будет более двадцати чиновников они поддержат.подведут.обьедят и домой еще возьмут



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  • Эксперт
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  • 17 | 30.04.2020, 18:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68125 | Рейтинг: +11966,8
из буджета заплатили
ВЕТЕРАНОВ будем чевствовать
________________________________
Отменили банкет - буквально 2 дня назад.



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  • 18 | 30.04.2020, 18:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В провительственной больнице РКБ2 два особо важных больных.один гость из краснодара .лечится уже 1.5 месяца тесть Хабирова.а еще из Москвы привезли маму главы администрации Сидякина .Вот они вдвоем и лечатся в большой больнице .но в двоем.



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  • 19 | 30.04.2020, 18:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Публикации: 1349 | Комментарии: 68124 | Рейтинг: +11966,8
из буджета заплатили
ВЕТЕРАНОВ будем чевствовать
________________________________
Отменили банкет - буквально 2 дня назад. Да бабки мимо пролетели.не удался нынче праздник



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  • 20 | 30.04.2020, 18:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы даже недогадывались.что Кухарка троюротная тетка гл.врача Сыртлановой я чуть не оболдел



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