Мозаичная мастурбация ...

Демонтирована мозаика с изображением Владимира Путина в главном храме Вооружённых сил России, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсант». Ранее были опубликованы фотографии элементов внутреннего убранства храма, на которых были видны фрагменты мозаики с изображением президента и ряда других российских политиков и чиновников. Несколько дней назад пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент знает о мозаике со своим изображением, но считает, что пока рано таким образом оценивать его заслуги. После этого глава в РПЦ заявили, что примут решение по мозаике с учётом мнения главы государства.
Сегодня также стало известно, что из-за пандемии коронавируса открытие Главного храма Вооружённых сил переносится с 6 мая на неопределённый срок.
Эхо Москвы
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Куда ведет дорога к храму?
А вот надо было храм открыть! Всё равно надо! Вопреки всему! Назло всем ревизионистам, реваншистам и хохлам всех мастей! Открыть и провести там дополнительный отложенный молебен в честь Пасхи, обойти храм крестным ходом, совместив с «Бессмертным полком». Чтобы самолеты над собором пролетели – чтобы всё было! И Путин, и почетный караул, а караульные в коронавирусных масках с камуфляжем и двуглавым орлом! Победили фашистскую чуму, победим и вирус. Который еще тоже не известно откуда взялся.
Недавно наши братья из ДНР уверенно сообщили в том духе, что вирус синтезирован в тайных лабораториях Украины. Вообще, открытие такого сооружения стало бы замечательным символом всего и сразу. Символом светского государства, которое до такой степени слилось в экстазе с отделенной от него Церковью, что их уже не расцепить. Символом того, что в Конституции светского государства Церковь еще сегодня от государства отделена, но завтра в нее впишут Бога и недоразумение устранится. Это будет символом борьбы с КОВИДом. Когда мы со всей ясностью поняли, как нам все эти годы нужно было развивать медицину, а вместо этого мы строили, и строили, и строили, и строили храмы!
Врачей становилось всё меньше, а попов всё больше. Вот тут бы и открыть этот храм! Храм, на который собирали деньги с военных и их семей, а доходы у мужиков не так чтобы огромные и зарабатывают они свои хилые рубли очень тяжело. Храм, ради которого собирались переплавить какие-то гитлеровские пистолеты и шмайсеры – словно специально берегли на этот случай. Храм, в котором перемешаются и Путин, и Сталин, и Шойгу, и байкер Хирург на американском мотоцикле, и какие-то карикатурные лица условных людей, похожие то на детские рисунки трехлетних детишек, то на футбольного тренера Жозе Моуриньо.
В этом сооружении удивительно органично смешаются весь наш крикливый пафос, вся великодержавность, всё наше неистребимое стремление в прошлое, которым хотят заставить жить всех нас. Это сооружение станет концентратом безумной попытки убежать от реальной жизни в полностью выдуманную реальность, в которой есть кадила, георгиевские ленты, наклейки «Можем повторить» и «Обама-ЧМО» — с трехцветным флагом, серпом и молотом на фоне чудотворных икон. Именно теперь понятно, насколько всё это бессмысленно и глупо. Но именно поэтому храм нужно было открывать в эти дни.
Храм, к которому ведет широкая прекрасная дорога. Но по какому пути ведет нас эта дорога – непонятно даже тем, кто этот храм построил.
Антон Орехъ, Эхо Москвы
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Мозаичная мастурбация
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