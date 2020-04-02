Мозаичная мастурбация ...

«Коммерсант»: Демонтирована мозаика с изображением Владимира Путина в главном храме Вооружённых сил России.Демонтирована мозаика с изображением Владимира Путина в главном храме Вооружённых сил России, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсант». Ранее были опубликованы фотографии элементов внутреннего убранства храма, на которых были видны фрагменты мозаики с изображением президента и ряда других российских политиков и чиновников. Несколько дней назад пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент знает о мозаике со своим изображением, но считает, что пока рано таким образом оценивать его заслуги. После этого глава в РПЦ заявили, что примут решение по мозаике с учётом мнения главы государства.Сегодня также стало известно, что из-за пандемии коронавируса открытие Главного храма Вооружённых сил переносится с 6 мая на неопределённый срок.***А вот надо было храм открыть! Всё равно надо! Вопреки всему! Назло всем ревизионистам, реваншистам и хохлам всех мастей! Открыть и провести там дополнительный отложенный молебен в честь Пасхи, обойти храм крестным ходом, совместив с «Бессмертным полком». Чтобы самолеты над собором пролетели – чтобы всё было! И Путин, и почетный караул, а караульные в коронавирусных масках с камуфляжем и двуглавым орлом! Победили фашистскую чуму, победим и вирус. Который еще тоже не известно откуда взялся.Недавно наши братья из ДНР уверенно сообщили в том духе, что вирус синтезирован в тайных лабораториях Украины. Вообще, открытие такого сооружения стало бы замечательным символом всего и сразу. Символом светского государства, которое до такой степени слилось в экстазе с отделенной от него Церковью, что их уже не расцепить. Символом того, что в Конституции светского государства Церковь еще сегодня от государства отделена, но завтра в нее впишут Бога и недоразумение устранится. Это будет символом борьбы с КОВИДом. Когда мы со всей ясностью поняли, как нам все эти годы нужно было развивать медицину, а вместо этого мы строили, и строили, и строили, и строили храмы!Врачей становилось всё меньше, а попов всё больше. Вот тут бы и открыть этот храм! Храм, на который собирали деньги с военных и их семей, а доходы у мужиков не так чтобы огромные и зарабатывают они свои хилые рубли очень тяжело. Храм, ради которого собирались переплавить какие-то гитлеровские пистолеты и шмайсеры – словно специально берегли на этот случай. Храм, в котором перемешаются и Путин, и Сталин, и Шойгу, и байкер Хирург на американском мотоцикле, и какие-то карикатурные лица условных людей, похожие то на детские рисунки трехлетних детишек, то на футбольного тренера Жозе Моуриньо.В этом сооружении удивительно органично смешаются весь наш крикливый пафос, вся великодержавность, всё наше неистребимое стремление в прошлое, которым хотят заставить жить всех нас. Это сооружение станет концентратом безумной попытки убежать от реальной жизни в полностью выдуманную реальность, в которой есть кадила, георгиевские ленты, наклейки «Можем повторить» и «Обама-ЧМО» — с трехцветным флагом, серпом и молотом на фоне чудотворных икон. Именно теперь понятно, насколько всё это бессмысленно и глупо. Но именно поэтому храм нужно было открывать в эти дни.Храм, к которому ведет широкая прекрасная дорога. Но по какому пути ведет нас эта дорога – непонятно даже тем, кто этот храм построил.