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Безнаказанность. Когда «никто не виноват»

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Игорь Савельев: «Когда «никто не виноват», у людей создается впечатление, что очень многое происходит безнаказанно». Ситуация в РКБ, врачи которой сегодня опубликовали видеообращение к Путину, должна была расследована, необходимо выяснить, кто в этом виноват, считает писатель, журналист Игорь Савельев. Публицист уверен, что когда «никто не виноват» у людей создается впечатление, что «очень многое происходит безнаказанно».

Безнаказанность. Когда «никто не виноват»


— Это просчёт команды Хабирова. Эта ситуация должна была иметь оргвыводы. Она из ряда вон. Это должно было быть публично расследовано и названо.

То, что Башкирия начала чаще попадать в федеральную повестку в виде телеэфиров на «Россия-1» и медиа-форумов, Савельев считает пиар-стратегиями команды Радия Хабирова.

— Но, я не знаю насколько они выглядят современными, — говорит Савельев. – Есть тактика для дней победы, для дней поражения и вообще серьезного кризиса. Мне кажется традиционная пиар-кампания с включениями и медиа-форумами не совсем оправдана, как, отстаивание главврача (Эльзы Сыртлановой) и консервативная позиция по многим вопросам. Радий Хабиров славится тем, что он упёртый человек по многим позициям и продолжает настаивать на своем, но это не всегда хорошо, в чем-то мог бы быть более мобильным.

При этом Савельев заметил, что жёсткая реакция Башкирии на пандемию была одной из первых среди регионов. Правительство РБ первым после Москвы ввело штрафы за нарушение режима самоизоляции, и «какие-то действия» башкирского руководства на федеральном уровне выглядят серьезными.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 01.05.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Безнаказанность. Когда «никто не виноват»
===============================
НЕПРАВДА!!!!
Всех виновных МЫ знаем поименно!!!!!
И первый в списке радий!!!!!!



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  • Гость
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  • 2 | 01.05.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вангую... Х-2 принимает 1800 вахтовиков, в принципе уже готовы к этому и на фоне героических усилий по спасению, проводится распиар компани - РБ доказала и показала как надо бороться!!!
особи отличившиеся - представить к госнаградам!!! что и требовалось доказать , Забелин - герой, Х-2 набирает баллы!!!
в принципе месяц назад я об этом и писал - вертикали очень удачно подвернулась корона. корона - как любая война, выгодна вертикали. победить нас невозможно, но только благодаря ...и под чутким руководством.
Никто не вспоминает о жертвах, эйфория 45-53, великий гений ... ну вся такая лабутень со всех экранов.
для показательного выступления заведут очередное "дело врачей" и даже накажут кого-то, кого попало. А кому не попало - наградят.
Рейтинг , пикирующий вниз , временно притормозит падение и лет так нескока можно еще посидеть у руля в ореоле.
турк



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  • Эксперт
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  • 3 | 01.05.2020, 12:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68134 | Рейтинг: +11965
Радий Хабиров славится тем, что он упёртый человек по многим позициям и продолжает настаивать на своем, но это не всегда хорошо, в чем-то мог бы быть более мобильным.
___________________________________________
СРАдий - тупой баран, безграмотный и необразованный волюнтарист со сломанными ушами.
При этом - он карикатурен, калькируя свое поведение с поведения пуйла. При этом у него не хватает умишка понять, что пуйло давным дано стал сам карикатурой на самого себя и все его телодвижения последних лет вызывают недоумение даже у ближнего круга, ибо спекся гэбёшка нижайшего пошиба... в конце 80-х его "топтуном" поставили - в слежку за диссидентами... банальным(можно и без буквы "б") стукачком работал - после завклубом в Дрездене...



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  • Наблюдатель
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  • 4 | 01.05.2020, 12:12 | Автор: natall
    Публикации: 595 | Комментарии: 333 | Рейтинг: +107,5
Вот кстати да, сразу заметила это дурацкое подражание быдло-***лу у Хабирова. При этом такое нарочитое, смешное! И ведь видно что пыжится и не вывозит. Ну спрашивается, нахера? Кто от тебя этого требует? Зачем, в 2020 году себя так вести? И так всех уже блевать тянет от сортирного сленга ***ла. Это же полное дерьмо, чурбанство и мещанство



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  • Эксперт
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  • 5 | 01.05.2020, 12:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68134 | Рейтинг: +11965
Всё просто, Натали, у человека нет своих извилин вообще, он копирует то, что ему социально близко - подворотня, спорт, командное поведение тренеров... ну известно же, что спортсмены и тренера - люди интеллектуально не развитые - не способные к аналитике, с отсутствием критического мышления - уровень - упал-отжался. Среди силовиков - тоже таких подавляющее большинство, ну и соответственно - безудержная неконтролируемая алчность, амбициозность, нарциссизм обязательные атрибуты такой деформированной личности. Наряду с уверенностью в безнаказанности...



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  • Начинающий
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  • 6 | 01.05.2020, 12:36 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 418 | Рейтинг: +9
Скоро наберётся 88 глупостей 88-го. А сколько ещё нас ждёт...



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  • 7 | 01.05.2020, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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идите вас пож накуй ))) я - силовик!!!
турк



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  • 8 | 01.05.2020, 12:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68134 | Рейтинг: +11965
я это помню)))) Но, ты - из подавленного меньшинства)))))))))



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  • 9 | 01.05.2020, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вангую... Х-2 принимает 1800 вахтовиков, в принципе уже готовы к этому и на фоне героических усилий по спасению, проводится распиар компани - РБ доказала и показала как надо бороться!!!
особи отличившиеся - представить к госнаградам!!! что и требовалось доказать , Забелин - герой, Х-2 набирает баллы!!!
в принципе месяц назад я об этом и писал - вертикали очень удачно подвернулась корона. корона - как любая война, выгодна вертикали. победить нас невозможно, но только благодаря ...и под чутким руководством.
Никто не вспоминает о жертвах, эйфория 45-53, великий гений ... ну вся такая лабутень со всех экранов.
для показательного выступления заведут очередное "дело врачей" и даже накажут кого-то, кого попало. А кому не попало - наградят.
Рейтинг , пикирующий вниз , временно притормозит падение и лет так нескока можно еще посидеть у руля в ореоле.
турк
-----------------------------
Сколько вас здесь, бездельников и пиzдаболов. А Хабиров работает, пока вы урчите животами.



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  • Наблюдатель
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  • 10 | 01.05.2020, 12:58 | Автор: natall
    Публикации: 595 | Комментарии: 333 | Рейтинг: +107,5
Понимаю, все так и есть как вы описали! Но у него в дружбанах профессиональный прохвост Мурзагулов! Если он ему не объяснил что он мудак, то или не хочет лезть на рожон, или вредитель, или ржет втихую над аульным баем по фене



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  • 11 | 01.05.2020, 13:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68134 | Рейтинг: +11965
Ой, Натали! Я вас умаляю - Ростик мелкий прохвост! Интриган и такой же нарцисс. Кто кому из них что-то будет объяснять?!))))))))))))))
Два сапога - пара.



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  • 12 | 01.05.2020, 13:07 | Автор: natall
    Публикации: 595 | Комментарии: 333 | Рейтинг: +107,5
Ну все ж я надеялась что он его вразумит хотябы не пороть дикую ***ню



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  • 13 | 01.05.2020, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я это помню)))) Но, ты - из подавленного меньшинства)))))))))
----------
Турк - гей?



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