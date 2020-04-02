Безнаказанность. Когда «никто не виноват»

Игорь Савельев: «Когда «никто не виноват», у людей создается впечатление, что очень многое происходит безнаказанно». Ситуация в РКБ, врачи которой сегодня опубликовали видеообращение к Путину, должна была расследована, необходимо выяснить, кто в этом виноват, считает писатель, журналист Игорь Савельев. Публицист уверен, что когда «никто не виноват» у людей создается впечатление, что «очень многое происходит безнаказанно».— Это просчёт команды Хабирова. Эта ситуация должна была иметь оргвыводы. Она из ряда вон. Это должно было быть публично расследовано и названо.То, что Башкирия начала чаще попадать в федеральную повестку в виде телеэфиров на «Россия-1» и медиа-форумов, Савельев считает пиар-стратегиями команды Радия Хабирова.— Но, я не знаю насколько они выглядят современными, — говорит Савельев. – Есть тактика для дней победы, для дней поражения и вообще серьезного кризиса. Мне кажется традиционная пиар-кампания с включениями и медиа-форумами не совсем оправдана, как, отстаивание главврача (Эльзы Сыртлановой) и консервативная позиция по многим вопросам. Радий Хабиров славится тем, что он упёртый человек по многим позициям и продолжает настаивать на своем, но это не всегда хорошо, в чем-то мог бы быть более мобильным.При этом Савельев заметил, что жёсткая реакция Башкирии на пандемию была одной из первых среди регионов. Правительство РБ первым после Москвы ввело штрафы за нарушение режима самоизоляции, и «какие-то действия» башкирского руководства на федеральном уровне выглядят серьезными.