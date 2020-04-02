«Моего папу убили в РКБ»: Уфимский адвокат рассказал о смерти отца от COVID-19

Его отец поступил в РКБ имени Куватова на плановую операцию. Заведующий Уфимским филиалом Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Урал Хамзин рассказал о смерти своего отца от коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, заразился вирусом он в РКБ имени Куватова.Как рассказывает юрист, его отец поступил в эту больницу 16 марта на плановую операцию. Уже 31 марта ему заместили имплантатами части тазобедренного сустава. Все закончилось хорошо, но на следующий день РКБ закрылась на карантин.Моего папу убили в РКБ. Я его привез живым и здоровым на плановую операцию в отделение травматологии хирургического корпуса. А дальше было, как и у многих других жертв этого убийцы - высокая температура, бред, жар, двухсторонняя пневмония, анестезиолого-реанимационное отделение, искусственная кома, ИВЛ, разрез трахеи и трахеостомия, отрицательная динамика и вазопрессоры и…все. 15 дней борьбы за жизнь. Прости, папа, что не уберегли, что похоронили тебя, словно собаку в закрытом мешке, не увидев твоего лица и не попрощавшись с тобой, - пишет Хамзин на Facebook.Пожилой мужчина скончался 17 апреля. Его сын подал заявление в Следственный комитет по РБ о проведении доследственной проверки, так как усматривает признаки вины сотрудников Минздрава РБ и самой РКБ в распространении коронавируса в больнице, где мог заразиться его отец.Напомним, РКБ имени Куватова в Уфе признана очагом COVID-19 в Башкирии. Об этом стало известно после заявления в СМИ заведующей ревматологическим отделением Риммы Камаловой. Она сообщила, что «странная» пневмония началась в больнице еще в середине марта, о чем докладывалось руководству, однако, там информацию проигнорировали.