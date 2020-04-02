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«Моего папу убили в РКБ»: Уфимский адвокат рассказал о смерти отца от COVID-19

  • Опубликовано: ПроУфу | 01.05.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 16610 | Комментарии: 3
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Его отец поступил в РКБ имени Куватова на плановую операцию. Заведующий Уфимским филиалом Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Урал Хамзин рассказал о смерти своего отца от коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, заразился вирусом он в РКБ имени Куватова.

«Моего папу убили в РКБ»: Уфимский адвокат рассказал о смерти отца от COVID-19


Как рассказывает юрист, его отец поступил в эту больницу 16 марта на плановую операцию. Уже 31 марта ему заместили имплантатами части тазобедренного сустава. Все закончилось хорошо, но на следующий день РКБ закрылась на карантин.

Моего папу убили в РКБ. Я его привез живым и здоровым на плановую операцию в отделение травматологии хирургического корпуса. А дальше было, как и у многих других жертв этого убийцы - высокая температура, бред, жар, двухсторонняя пневмония, анестезиолого-реанимационное отделение, искусственная кома, ИВЛ, разрез трахеи и трахеостомия, отрицательная динамика и вазопрессоры и…все. 15 дней борьбы за жизнь. Прости, папа, что не уберегли, что похоронили тебя, словно собаку в закрытом мешке, не увидев твоего лица и не попрощавшись с тобой, - пишет Хамзин на Facebook.

Пожилой мужчина скончался 17 апреля. Его сын подал заявление в Следственный комитет по РБ о проведении доследственной проверки, так как усматривает признаки вины сотрудников Минздрава РБ и самой РКБ в распространении коронавируса в больнице, где мог заразиться его отец.

Напомним, РКБ имени Куватова в Уфе признана очагом COVID-19 в Башкирии. Об этом стало известно после заявления в СМИ заведующей ревматологическим отделением Риммы Камаловой. Она сообщила, что «странная» пневмония началась в больнице еще в середине марта, о чем докладывалось руководству, однако, там информацию проигнорировали.

ПроУфу
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  • Гость
  •  
  • 1 | 01.05.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Моего папу убили в РКБ»: Уфимский адвокат рассказал о смерти отца от COVID-19
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А тгадий в это время заявляет: "Сыртланова останется работать на своей должности"!!!!!
Это покрывательство убийцы!!!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 01.05.2020, 11:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68134 | Рейтинг: +11965
Упаси господь оказаться в такой ситуации...
Мои искренние соболезнования... и на этот разу убийца-подельница уйдет от ответа... увы.



Оценили
4

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 3 | 01.05.2020, 12:29 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 418 | Рейтинг: +9
Виновники распространения КВ и гибели людей снюхались и презрительно ухмыляются над жертвами и их родственниками.



Оценили
2






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