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Впрочем, ничего нового. Хабиров: Сыртланова останется работать на своей должности

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Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова останется работать на своей должности. «В этой непростой ситуации, как специалист, она вместе с 2,5 тысячным коллективом прошла тяжелый путь вывода больницы из ситуации с коронавирусом», — прокомментировали в пресс-службе главы Башкирии, отметив, что Радию Хабирову известно о коллективном обращении сотрудников РКБ к федеральным властям с требованием расследовать ситуацию в больнице и уволить главврача.

Впрочем, ничего нового. Хабиров: Сыртланова останется работать на своей должности


«Как все обращения жителей республики, и это будет рассмотрено в установленном порядке», — сказали в пресс-службе.

Башинформ
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Коллектив врачей РКБ Куватова требует привлечь к ответственности преступное руководство

Обращение от лица 30 врачей и работников больницы опубликовано в Youtube. Они сообщают, что с ноября 2019 года, после прихода в РКБ нового руководства, многие врачи были вынуждены уйти со своих мест — они “не смогли работать в новых условиях, где приоритетом перестало быть лечение пациентов”. Отметим, что в ноябре на пост главврача больницы пришла Эльза Сыртланова. Последней каплей, по словам коллектива, стало массовое заражение персонала и пациентов коронавирусом, что сделало РКБ крупнейшим очагом инфекции в республике.

Впрочем, ничего нового. Хабиров: Сыртланова останется работать на своей должности


Сотрудники больницы просят Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, генпрокурора России Игоря Краснова, председателя федерального следственного комитета Александра Бастрыкина, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко обратить внимание на ситуацию, что произошла в РКБ.

Видео:



Они рассказали, что руководство больницы не предпринимало попыток предотвратить вспышку пневмонии в марте, а когда был объявлен карантин, сотрудники остались в больнице без нормальных средств защиты, без условий для сна и отдыха. Многие из врачей и работников заболели сами и попали в больницы.

Обращающиеся заявляют, что результаты, которые выдают лаборатории, “подконтрольные Минздраву РБ”, носят ложный характер, чтобы скрыть истинное положение дел.

Врачи и сотрудники РКБ им. Куватова требуют “открытого и честного расследования со стороны федеральной власти”.

Эхо Москвы
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  • 1 | 01.05.2020, 04:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Так решил Мурзагулов и точка.А кто не согласен пошли вон.



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  • 2 | 01.05.2020, 04:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что сделал за эти годы правления Хабиров,что.Кроме,как привел в РБ своих малограмотных дружков'придурков и конечно главную волонтершу республики.Скоро гора Арарат станет символом Башкортостана.



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  • 3 | 01.05.2020, 05:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Не важно чья она соска,а важно .как она проявила себя проффесионально.



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  • 4 | 01.05.2020, 07:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Всех посетителей сайта - с Днём борьбы трудящихся за свои права!



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  • 5 | 01.05.2020, 08:02 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39952 | Рейтинг: +5172,9
Сегодня в 17.00 (МСК) в прямом эфире Леша будет давить Маню Захарову.
Советую посмотреть- занятное зрелище намечается!



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  • 6 | 01.05.2020, 08:07 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39952 | Рейтинг: +5172,9
cobaka12
01 мая 2020 | 05:59
Навальный пусть включит ролики о недвижимости в США , Англии Италии, Испании, Франции всей этой кремлевской шоблы во главе с Путиным, Лавровым, Матвиенко, Мишустиным, Захаровой, пропагандонами Соловьевым , Киселевым, Брилевым и сразу диспут можно будет заканчивать.
Народ сам во всем разберется.



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  • 7 | 01.05.2020, 09:05 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1563 | Рейтинг: +365,7
Этимсамим жулики и воры показывают нам что своих не бросают. Пусть хоть он сто раз убийца. Су ка очкастая, заразила всех и ухмыляется. Нету таких мразей понятия чести и достоинства. После терешковой она вторая женщина- пи дорас.



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  • 8 | 01.05.2020, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.05.2020, 04:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0----------------своих не бросают они опора башкирской власти , сказав а им придется услышать б .



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  • 9 | 01.05.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, она сначала преступно игнорировала сообщения сотрудников о массовом заболевании пациентов и врачей пневмонией, потом легкомысленно уехала отдыхать в коронавирусный зарубеж, приехав оттуда преступно не ложилась на положенный карантин, а когда тучи над ней стали сгущаться, ушла на карантинный отдых домой. Вот и вся история с ее профессионализмом.

А те кто прикрывает ее преступления словами: давайте сначала победим вирус (под негласным началом этой самой Сыртлановой, которая показала в чем заключается ее борьба - борьба с коллективом врачей), а потом мол и разберемся. Тем самым ее покровители, не скрывая становятся соучастниками преступлений. Одно хорошо - борьбу с вирусом возглавил молодой врач Белорецкой ЦРБ Евгений Кустов. Вот когда под его руководством в РКБ будет наведен порядок, на сцену выведут "Сыртланову-победительницу". Будут фанфары, шампанское, благодарность от Башлыка РБ...



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  • 10 | 01.05.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, это будет диалог слепого с глухим. Лёха будет про коррупцию и дворцы , а Машка длинно и нудно какие все молодцы.
Батл на ютубе, лучше будет посмотреть в записи
турк



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  • 11 | 01.05.2020, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 01.05.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0------------эта такая башкирская метода на чужом горбу . Жаль у чела русская фамилия хотя это мелочи в Рб все башкирское без разбора .



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  • 12 | 01.05.2020, 11:35 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39952 | Рейтинг: +5172,9
10 | 01.05.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, это будет диалог слепого с глухим. Лёха будет про коррупцию и дворцы , а Машка длинно и нудно какие все молодцы.
Батл на ютубе, лучше будет посмотреть в записи
турк
======================================================
Но народ-то поймет.



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  • 13 | 01.05.2020, 11:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68134 | Рейтинг: +11965
А какой реакции можно было ожидать от чела:
- предлагавшего застрелица федеральному силовику
- даже не извинившегося и не выразившего соболезнования семье инспектора РКН, которая после его разноса покончила с собой
- называвшего сибайцев - проплаченными
- отдавшего в разработку уникальный дар природы - шихан Куштау.

Эта власть - власть пуйла и его сосок - антинародна. Кто в этом еще не удебилдся - либо совершенно слеп, либо в доле(на подсосе - О_Ошка, например)



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  • 14 | 01.05.2020, 12:21 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 418 | Рейтинг: +9
Эльзу ещё и наградит орденом. 88-ой следует поступкам своего начальника."Я служу Мосэстраде". А народ Башкирии, для него "бабуины", и он здесь хозяин, а не служитель народу.



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  • 15 | 01.05.2020, 12:46 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4127 | Рейтинг: -323,1
Дорогие товарищи,

Поздравляю с Международным днём солидарности трудящихся ! С праздником весны и труда !

Оглядываясь назад в прошлое, мы видим как быстро, всего за 30 лет произошла полная деградация нашей страны, её экономики, морали и нравственности.
Конечно, проще всего обвинять во всех бедах предательскую путинскую власть, но и вина всего российского народа не меньше, всё произошло с нашего молчаливого согласия.



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  • 16 | 01.05.2020, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надеюсь Навальный ответит наконец честно, на какие шиши живет за границей и учит там своих детей.



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  • 17 | 01.05.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что сделал за эти годы правления Хабиров,что.Кроме,как привел в РБ своих малограмотных дружков'.......
_____________________________________________
Дайте время человеку освоится, понять ситуацию, разобраться. За один год так просто сделать невозможно. Подождем годка два три, тогда можно и будет давать оценку.



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  • 18 | 01.05.2020, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
День международной солидарности трудящихся установлен после забастовок трудящихся и профсоюзов , требующих 8 час.раб.дня,что в России аннулировали в 2019г. Что касается Сыртлановой -яркий пример, что значит главное -угождать , ради чего она идет по трупам - это ее главная заслуга. Поэтому не удивляйтесь,когда обвешаны госнаградами первые лица и их замы и помы,хотя один бездарнее другого и никакого КПД,за исключением вреда,ущерба от них нет Обществу,стране.



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