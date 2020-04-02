Впрочем, ничего нового. Хабиров: Сыртланова останется работать на своей должности

Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова останется работать на своей должности. «В этой непростой ситуации, как специалист, она вместе с 2,5 тысячным коллективом прошла тяжелый путь вывода больницы из ситуации с коронавирусом», — прокомментировали в пресс-службе главы Башкирии, отметив, что Радию Хабирову известно о коллективном обращении сотрудников РКБ к федеральным властям с требованием расследовать ситуацию в больнице и уволить главврача.«Как все обращения жителей республики, и это будет рассмотрено в установленном порядке», — сказали в пресс-службе.***Обращение от лица 30 врачей и работников больницы опубликовано в Youtube. Они сообщают, что с ноября 2019 года, после прихода в РКБ нового руководства, многие врачи были вынуждены уйти со своих мест — они “не смогли работать в новых условиях, где приоритетом перестало быть лечение пациентов”. Отметим, что в ноябре на пост главврача больницы пришла Эльза Сыртланова. Последней каплей, по словам коллектива, стало массовое заражение персонала и пациентов коронавирусом, что сделало РКБ крупнейшим очагом инфекции в республике.Сотрудники больницы просят Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, генпрокурора России Игоря Краснова, председателя федерального следственного комитета Александра Бастрыкина, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко обратить внимание на ситуацию, что произошла в РКБ.Видео:Они рассказали, что руководство больницы не предпринимало попыток предотвратить вспышку пневмонии в марте, а когда был объявлен карантин, сотрудники остались в больнице без нормальных средств защиты, без условий для сна и отдыха. Многие из врачей и работников заболели сами и попали в больницы.Обращающиеся заявляют, что результаты, которые выдают лаборатории, “подконтрольные Минздраву РБ”, носят ложный характер, чтобы скрыть истинное положение дел.Врачи и сотрудники РКБ им. Куватова требуют “открытого и честного расследования со стороны федеральной власти”.