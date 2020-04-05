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Башкирия готовится к увеличению числа банкротящихся предприятий

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Радий Хабиров подготовил подчиненных к появлению «мародеров». Глава Башкирии Радий Хабиров прогнозирует, что в регионе в результате нового экономического кризиса и последствий пандемии нового коронавируса увеличится число предприятий-банкротов. На оперативном совещании в правительстве господин Хабиров сегодня заявил: «Мы сейчас, вполне возможно, будем скатываться в фазу, когда предприятия начнут банкротиться, начнут проседать».

Башкирия готовится к увеличению числа банкротящихся предприятий


В этой связи, предполагает он, «точно появятся мародеры, которые имеют деньги, у которых задача войти в предприятие, скупить его по дешевке, распродать там у кого землю, у кого там соответственно технику и кончать это предприятие».

Он дал подчиненным, в том числе руководству минэкономразвития, поручение отслеживать предприятия, оказавшиеся на грани банкротства, чтобы «никого не пускать — мародеров всяких и так далее».

Принятый в конце марта в Башкирии первый пакет мер господдержки отраслей экономики, наиболее пострадавших от последствий пандемии, предусматривал создание факторинговой компании с капиталом 100 млн руб., которая будет выкупать долги крупных предприятий, в том числе торговых сетей, перед субъектами малого и среднего бизнеса. О регистрации такой компании позже не сообщалось.

Сегодня глава минэкономразвития Башкирии Рустам Муратов на совещании в правительстве сообщил, что во втором пакете мер господдержки, который готовится в кабмине, предусмотрено создание некоего специализированного фонда для защиты от банкротства предприятий. Другой информации о фонде господин Муратов не привел.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 05.05.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильное предвидение и очень отличное решение !



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  • Гость
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  • 2 | 05.05.2020, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1ому - кол!

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщи...ах да, радия.
...так он же изложил их метод отъема собственности начатый путиными на уровне СП/б и продолженный на всероссийском...это и опальная Башнефть, и медно-цинковые рудники БАшкортостана и...как надоели эти путинские ***!



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  • 3 | 05.05.2020, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иринке горячий привет!!!



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