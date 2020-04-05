В этой связи, предполагает он, «точно появятся мародеры, которые имеют деньги, у которых задача войти в предприятие, скупить его по дешевке, распродать там у кого землю, у кого там соответственно технику и кончать это предприятие».
Он дал подчиненным, в том числе руководству минэкономразвития, поручение отслеживать предприятия, оказавшиеся на грани банкротства, чтобы «никого не пускать — мародеров всяких и так далее».
Принятый в конце марта в Башкирии первый пакет мер господдержки отраслей экономики, наиболее пострадавших от последствий пандемии, предусматривал создание факторинговой компании с капиталом 100 млн руб., которая будет выкупать долги крупных предприятий, в том числе торговых сетей, перед субъектами малого и среднего бизнеса. О регистрации такой компании позже не сообщалось.
Сегодня глава минэкономразвития Башкирии Рустам Муратов на совещании в правительстве сообщил, что во втором пакете мер господдержки, который готовится в кабмине, предусмотрено создание некоего специализированного фонда для защиты от банкротства предприятий. Другой информации о фонде господин Муратов не привел.
Ирина Самойлова, Коммерсант
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Башкирия готовится к увеличению числа банкротящихся предприятий
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