Башкирия готовится к увеличению числа банкротящихся предприятий

Радий Хабиров подготовил подчиненных к появлению «мародеров». Глава Башкирии Радий Хабиров прогнозирует, что в регионе в результате нового экономического кризиса и последствий пандемии нового коронавируса увеличится число предприятий-банкротов. На оперативном совещании в правительстве господин Хабиров сегодня заявил: «Мы сейчас, вполне возможно, будем скатываться в фазу, когда предприятия начнут банкротиться, начнут проседать».В этой связи, предполагает он, «точно появятся мародеры, которые имеют деньги, у которых задача войти в предприятие, скупить его по дешевке, распродать там у кого землю, у кого там соответственно технику и кончать это предприятие».Он дал подчиненным, в том числе руководству минэкономразвития, поручение отслеживать предприятия, оказавшиеся на грани банкротства, чтобы «никого не пускать — мародеров всяких и так далее».Принятый в конце марта в Башкирии первый пакет мер господдержки отраслей экономики, наиболее пострадавших от последствий пандемии, предусматривал создание факторинговой компании с капиталом 100 млн руб., которая будет выкупать долги крупных предприятий, в том числе торговых сетей, перед субъектами малого и среднего бизнеса. О регистрации такой компании позже не сообщалось.Сегодня глава минэкономразвития Башкирии Рустам Муратов на совещании в правительстве сообщил, что во втором пакете мер господдержки, который готовится в кабмине, предусмотрено создание некоего специализированного фонда для защиты от банкротства предприятий. Другой информации о фонде господин Муратов не привел.