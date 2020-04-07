О рабской психологии у работников бюджетной сферы

Некоторые государственные СМИ Башкирии в майские выходные опубликовали критические материалы в адрес врачей РКБ имени Куватова, записавших видеообращение к Владимиру Путину. В качестве аргументов использовалось мнение коллег-докторов, считающих, что сейчас «не время выяснять отношения», и даже одного майора медицинской службы, который заявил, что сотрудники РКБ сами виноваты в появлении очага коронавируса.В эфире «Эха» также прозвучали неоднозначные оценки действия медиков РКБ, единственных заявивших о своих проблемах в то время, как остальные промолчали.Политолог Сергей Лаврентьев назвал вопиющим фактом, что центрами, взорвавшими ситуацию с коронавирусом, стали больницы, в то время как они должны были быть центрами борьбы с заболеванием.— Надо разобраться (с РКБ – ред.), но я сторонник не немедленных мер. Больницы были не готовы. РКБ — это не инфекционная больница, там нет шлюзования, нет разделения на зоны. Это обыкновенная больница, где по коридору ходит кто угодно. Ту же Сыртланову за что обвинять? За то, что в течении двух-трех дней или недель не смогла перестроить учреждение другого типа, — заметил Лаврентьев в эфире «Эха».Политолог Николай Евдокимов, в свою очередь, объясняя отказ главы региона увольнять Эльзу Сыртланову, пояснил, что нынешняя политическая система не реагирует и не отвечает на выпады и давление оппозиции.— Путин не отвечает и не отправит в отставку того, кого требует оппозиция, и то же самое можем сказать о Хабирове: демонстрирует идентичную модель. Работая в Москве, он ее заимствовал, или она отвечает его представлениям о внутренней политике. Когда требуют отправить в отставку Сыртланову, этого не будет сделано, или это будет воспринято, что глава региона поддался давлению. В логике власти заложено, что поддаваться на такие вещи нельзя. Я не жду никаких кадровых решений, пока ситуация не успокоилась. Спустя какое-то время будет, когда информационный фон поменяется, и люди тему забудут, — считает Евдокимов.Писатель и журналист Игорь Савельев назвал молчание врачей большинства больниц «парадоксом бюджетников». Из всех больниц только врачи РКБ заявили о нехватке СИЗов и вспышке пневмонии.— Это касается не только врачей, но и учителей. Даже в спокойное время не понимаешь, что заставляет человека жертвовать многим, чем его запугивают, он имеет не такую уж высокооплачиваемую работу: психология у работников бюджетной сферы особая. Поэтому страх «не выносить сор из избы» у них гипертрофированный. Раньше мы такое видели по учителям в кризисных ситуациях типа выборов. Сегодня видим по врачам. Действительно, проблема в здравоохранении очень серьезная: оно в состоянии колоссальной перегрузки, — полагает Савельев.Политолог Николай Евдокимов думает, что у людей нет доверия к власти, и этому способствуют штрафные меры и риторика власти, от которых у людей накопилась усталость.— В условиях кризиса это вызывает раздражение и приводит к тому, что люди запуганы и боятся высказывать позицию. В период эпидемии прекратили работу или ушли на второй план институты гражданского общества. Например, политические партии. Какая из них действует, кроме «Единой России»? Но, «ЕР» сложно назвать институтом гражданского общества. Остальные-то где? Нет их. Они выполняют волю избирателей, а врачи также их избиратели. Они должны включаться в этот процесс и каким-то образом выводить их в публичную плоскость. Понятно, что партии и общественные организации состоят из таких же людей, сидящих на самоизоляции, но это не повод полностью уходить из политической повестки, — продолжает Евдокимов.Политолог считает, что когда люди видят, что не могут ни на кого рассчитывать, и нет никакого института, который мог бы их поддержать, то это вызывает опасение за свою судьбу, тем более «приняты меры на законодательном уровне к фейковым новостям».— В результате мы наблюдаем события в РКБ и в других подобных случаях.Благотворительные фонды Башкирии направили миллионы рублей пожертвований на помощь врачам, в то время как Хабиров запретил медикам побираться. Евдокимов считает, что глава сказал это в начале проблемы, когда еще не было понимания ее масштабов.— Он (Хабиров — ред.) преследовал только одну цель – успокоить ситуацию, когда еще не понимали каковы масштабы. Считаю, что решение проблемы обеспечения врачей СИЗами — это не работа фондов. Это же не каждому 10 тысяч рублей помощи заплатить, это можно сделать, используя управленческие ресурсы. Но система управления показала, что она не справляется. После того, как эпидемия закончится, нужно будет думать, как готовить систему управления к подобным вещам, — резюмировал Евдокимов.