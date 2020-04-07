Полет ненормальный ...

В Калининградской области 350 врачей и медсестер отказались выходить на работу из-за опасений за свое здоровье.«Список памяти» медиков, погибших во время пандемии в РФ, вчера перевалил за сотню. Скончались ещё двое из Ленобласти и один из Питера. Сколько всего сейчас их заражено, можно лишь догадываться.Конечно, российские врачи осознают, что находятся в повышенной группе риска, как и коллеги по всему миру. Но многое зависит от отношения общества к тому, что они делают. Там они сейчас герои. Здесь…Для государства — расходный материал. Иначе не объяснить его преступную неспособность в течение двух месяцев обеспечить их СИЗ, одновременно при продажах «гумпомощи» в США, снятии запрета на экспорт защитных медизделий, «шахер-махерами» с ИВЛ и охоте силовиков за профсоюзом «Альянс врачей», пытающегося обеспечить коллег масками.Власть бросила их одних. Ложь, воровство, профнепригодность, трусость, преступная халатность чиновников (в том числе от здравоохранения), скотское отношение к медикам, привели к массовым заражениям последних и закрытию на карантин целых больниц в Москве, Петербурге, Ленобласти, Башкирии, Перми… Причем вместе с врачами в качестве заложников. Где-то же, наоборот, администрации скрывали до последнего факты заражений сотрудников, заставляли работать без защиты и угрожая. Даже в «витринной» Коммунарке, как оказалось, бардак и коррупция.Ютуб и СМИ полны обращений медиков с просьбами предоставить СИЗ и с жалобами в МВД, ФСБ, СК и лично Путину на главврачей больниц, которые не подготовили учреждения к приему больных. Вчера ещё одна медсестра пожаловалась президенту со словами «Мы для начальства как тараканы».Некоторые врачи не выдерживают психологически и уже выбрасываются из окон. А власти говорят: вы обязаны, потерпите, молчите, не побирайтесь, сами шейте масочки, работайте в две смены без респираторов и противочумных костюмов.Но при этом цинично зажимают обещанные «коронавирусные» доплаты, придумывают спецкомиссии, которые должны решать, «правильно» ли заразился медик, положена ли ему или его семье в случае его смерти компенсация. Списывают смерти врачей на «другие тяжелые болезни, которые привели к смерти», либо на «заражение не при исполнении трудовых обязанностей».А параллельно добровольно-принудительно гонят в «чумные бараки» студентов-медиков за зачёты и волонтеров за бесплатно, в качестве «пушечного мяса».Как апофеоз неадекватности и абсолютной гнилости системы — спустившийся с Олимпа Путин, дарующий врачам Праздник скорой помощи и благодарящий за то, как они отважно держат фронт на передовой войны с коронавирусом. Мосгордума та вообще пообещала открыть даже памятник павшим.Ага, спасибо! «В Красной Армии штыки чай найдутся, без меня большевики обойдутся». Врачи все-таки не смертники.С государством все ясно. Но медики с обидой отмечают, что и многие простые россияне сейчас относятся к ним не намного лучше — потребительски цинично. Мол, клятву давали, хватит ныть, работайте, нас не волнует, мы вам за это деньги из своих налогов платим. Как сказать солдату — ты же присягу давал, вот тебе «трехлинейка» — иди останови танк.На схожее отношение, как к прислуге в дешёвом кабаке, все чаще жалуются и многие педагоги, которые сейчас практически перешли на круглосуточный режим работы. Мол, вам, бюджетникам, деньги за что вообще платят во время пандемии? Лучше учите и воспитывайте наших детей! Это ваша обязанность. А у нас дела.И так получается, что вспоминать о том, что он налогоплательщик и гражданин, выходит только при общении с таким же бесправным, бедным и подавленным, как он сам, соотечественником. Но не с чиновником, полицейским и иным власть предержащим. Что лишь порождает ответную нездоровую реакцию, да ещё и в условиях всеобщего стресса, раздражения и беспросвета. Всё идёт по кругу. Никто никого не ценит и не уважает.Кремлю того и надо. Люди выясняют отношения друг с другом, а не с ним. О чем напомнил недавно блогер Александр Торн (см. с 09.40).И выходит снова, что «по последним данным разведки мы воевали сами с собой».