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К умирающим родственникам планируйте поездки заранее

  • Опубликовано: mkset.ru | 06.05.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 38641 | Комментарии: 0
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В Башкирии полицейские почти час продержали мужчину, спешившего к умирающему отцу. По словам мужчины, он спешил к умирающему тестю, в полиции инцидент прокомментировали иначе. Инцидент, обернувшийся трагедией, произошел вечером 1 мая. По словам уфимца Андрея Николенко, с утра он зарегистрировался на портале doroga02 для свободного передвижения на личном автомобиле, с целью отправиться к тяжелобольному родственнику — 72-летнему тестю, нуждавшемуся в медицинской помощи.

К умирающим родственникам планируйте поездки заранее


Как передает «Молодежная газета», обед поездка сорвалась, поскольку супруга Николенко решила отправиться к отцу сама, а сам Андрей остался с ребенком дома. Вечером состояние пожилого мужчины ухудшилось — прибывшие врачи скорой его госпитализировать отказались, и тогда семья приняла решение самим добраться до больницы и сделать все возможное для оказания помощи близкому человеку.

На вопрос о том, почему медики не смогли положить пожилого в больницу, уфимец заявил, что ему было тяжело ездить.

«Ему 73. Он уже год лежал в тяжёлом состоянии. Тёща звонила, когда ему было плохо. То обезболить, то сахар понизить. У него и диабет и почки отказывали и целый букет всего», — прокомментировал Медиакорсети Андрей Николенко.

Забегая вперед скажем, что пожилой мужчина в итоге скончался.

Около 22.00 мужчину остановил патруль полиции, потребовавший озвучить причину поездки в столь позднее время в разгар режима самоизоляции.

Диалог с правоохранительными органами, по словам Николенко, сразу не заладился, даже несмотря на то, что тяжелобольной пожилой человек, к которому он спешил, нуждался в помощи. На уфимца был составлен протокол об административном правонарушении, по словам Николенко, его сотовый даже проверили на причастность к воровству.

«Остановили просто так. Без нарушений. Оформили за то, что сказал, что ничего не нарушал, в том числе режим самоизоляции. Я был зарегистрирован на сайте doroga02, но пользоваться им, когда приспичило ехать, было неуместно. На штрафы другие меня „пробили“ заодно. Я без нарушений ехал, штрафов нет, телефон не ворованный, багажник открыл, дал не только все документы для гаишников (ПТС, водительское, страховку), но и паспорт. А у этих прям фашистская власть прям заиграла. Жена плачет сидит, а они стращают, типа с тобой закончим и за неё возьмёмся», — вспоминает уфимец.

По его словам, родственник находился в Зеленой роще — сама поездка бы заняла около десяти минут, если бы его не остановили полицейские. Кроме того, возможно, тесть бы остался жив.

В МВД по РБ иначе объяснили трагический случай:

«По имеющейся на данный момент информации, водитель, остановленный сотрудниками ГИБДД, от дачи каких-либо объяснений о причинах поездки отказывался, а также отказался предоставлять документы и сообщать личные данные. Тоже самое он заявил при понятых. В результате инспекторам пришлось потратить значительное время, чтобы установить личность водителя и выяснить, что он не зарегистрирован на интернет-ресурсе doroga02. После составления протокола водитель был немедленно отпущен», — прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время Андрей Николенко намерен обратиться в суд и уже подал жалобу в прокуратуру республики.

МКС
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