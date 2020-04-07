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Лучше бы и не возвращались

  • Опубликовано: ПроУфу | 06.05.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 16459 | Комментарии: 1
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Единороссы уйдут на карантин: Кого мог заразить вице-спикер Госсобрания Башкирии. ProUfu проследил, с кем за последние несколько дней мог контактировать заразившийся коронавирусом Рустем Ахмадинуров.

Лучше бы и не возвращались


Стало известно о том, что у вице-спикера Госсобрания Башкирии Рустема Ахмадинурова диагностирован COVID-19. Накануне его госпитализировали в больницу с пневмонией. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.

С самого начала эпидемии коронавирусной инфекции Рустем Ахмадинуров координировал организованный на базе исполкома «Единой России» штаб волонтерского движения республики для помощи нуждающимся. В последние несколько недель он вел активную деятельность – встречался с волонтерами, членами общественных организаций, предпринимателями и высокопоставленными чиновниками, освещая встречи на своей странице в Facebook.

Так, судя по публикациям, он активно занимался запуском акции «Автопоезд нашей заботы». 28 апреля он заключил соглашение о сотрудничестве с межпартийным Советом региональных отделений политических партий РФ в РБ, председателем которого является Валех Аббасов. На заседании присутствовало порядка 15 человек, не все соблюдали масочный режим, на руках не видно перчаток, а заключенное соглашение и вовсе было подкреплено рукопожатием, от которых Радий Хабиров призвал отказаться еще в самом начале пандемии.

На следующий день после этого Рустем Ахмадинуров уже был в Нефтекамске, где дал старт акции. На фото видно, что маска хоть и надета, но не используется по назначению, перчаток на руках тоже нет. В тот же день он встретился с Сергеем Минигуловым, Русланом Гизатуллиным и группой пилотов, чтобы развезти 1,5 тонны продуктовых наборов для врачей и социальных работников, часть из которых, очевидно, были доставлены лично.

К слову, за несколько дней до этого, 2 апреля, Рустем Ахмадинуров вместе с Евгением Буяновым отвозили продуктовые наборы в инфекционный госпиталь в Чишмах, где лечатся тяжелые больные коронавирусом в республике.

27 апреля Рустем Ахмадинуров посетил совещание, на котором также присутствовали секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, координатор волонтерского центра проекта «Наша забота» при исполкоме Александр Толстых и еще несколько человек. Масочный режим при этом не соблюдался. Константин Толкачев уже заявил, что сегодня сделал тест на коронавирус. Его результаты пока не известны.

А 28 апреля Рустем Ахмадинуров поздравил с днем рождения первого вице-премьера Башкирии Андрея Назарова, сопроводив фотографией из его приемной с четырьмя девушками. Остается неизвестным, когда именно было сделано фото.

Это лишь некоторые люди, с которыми Рустем Ахмадинуров контактировал за последние десять дней. При этом очевидно, что такие простейшие меры предосторожности, как ношение маски и перчаток, не соблюдались вовсе или были только формальными. Остается надеяться, что люди проявят сознательность и действительно уйдут на двухнедельный карантин и дальнейшего распространения коронавируса удастся избежать.

ПроУфу
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  • 1 | 06.05.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот они и есть вредители!



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