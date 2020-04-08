Военные преступники клянчат подачку

Динар Зайнуллин, из Facebook: Союз добровольцев Донбасса сегодня получил продуктовые наборы.Я не смог остаться в стороне, когда меня, как члена СПЧ, попросили оказать гуманитарную помощь родителям погибших парней из Башкортостана.Знаю, сейчас некоторые господа начнут рассуждать о том, что их никто туда не посылал.Пишите. Фейсбук всё стерпит.Но мне лично жаль мам этих ребят. Мне жаль нашего земляка, который сидит без суда и следствия пять лет в Донецке в СИЗО.Я на прошлом заседании нашей организации лично попросил Главу РБ, чтобы он помог ему. Знаю, что Радий Фаритович не оставил мою просьбу без внимания.Надеюсь, его авторитет поможет.Как мне вчера сообщили, 15-го мая Алексею назначен суд. Мы держим за него кулаки.***Комментарии с Facebook:Riyaz Iskhakov:Судят за наемничество?Равиль Харисов:У нас как, наемник,военный преступник или же герой ?Дайте мне четкий ответ, как это трактуется по Российским законам ?Не понятиями ради, а законами для,как ?Или мы бандиты какие ?Я хочу знать суть, взять направление так сказать. Иметь надежду, почву под ногами.Только прощу,не надо тех ля ля.Да или нет.Файзулла Шэйхислам:На фото ряженный под морпеха, это стало модно в Донбассе после мотороллы)))) Но есть ещё истинные морпехи, которые это видят.Видим и то, что некоторые пытаются через ж...у х.. сосать))))Динислам Давлетбаев:Башкиры, поможем себе в регионе, зачем нам чужая война