Я не смог остаться в стороне, когда меня, как члена СПЧ, попросили оказать гуманитарную помощь родителям погибших парней из Башкортостана.
Знаю, сейчас некоторые господа начнут рассуждать о том, что их никто туда не посылал.
Пишите. Фейсбук всё стерпит.
Но мне лично жаль мам этих ребят. Мне жаль нашего земляка, который сидит без суда и следствия пять лет в Донецке в СИЗО.
Я на прошлом заседании нашей организации лично попросил Главу РБ, чтобы он помог ему. Знаю, что Радий Фаритович не оставил мою просьбу без внимания.
Надеюсь, его авторитет поможет.
Как мне вчера сообщили, 15-го мая Алексею назначен суд. Мы держим за него кулаки.
Динар Зайнуллин
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Комментарии с Facebook:
Riyaz Iskhakov:
Судят за наемничество?
Равиль Харисов:
У нас как, наемник,военный преступник или же герой ?
Дайте мне четкий ответ, как это трактуется по Российским законам ?
Не понятиями ради, а законами для,как ?
Или мы бандиты какие ?
Я хочу знать суть, взять направление так сказать. Иметь надежду, почву под ногами.
Только прощу,не надо тех ля ля.
Да или нет.
Файзулла Шэйхислам:
На фото ряженный под морпеха, это стало модно в Донбассе после мотороллы)))) Но есть ещё истинные морпехи, которые это видят.
Видим и то, что некоторые пытаются через ж...у х.. сосать))))
Динислам Давлетбаев:
Башкиры, поможем себе в регионе, зачем нам чужая война
Военные преступники клянчат подачку
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