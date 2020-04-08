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Арсен Нуриджанов: «Чем ближе к власти и крупнее должность, тем «позволее»

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Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов в эфире «Эха» заметил, что в Башкирии создалась ситуация, когда за одно и то же правонарушение людей ожидают разные последствия. В пример он привел главу Ермолаевского сельсовета Куюргазинского района Романа Барановского, который в марте ездил в Доминиканскую республику и главврача РКБ имени Куватова Эльзу Сыртланову, по некоторым данным, в то же время вернувшуюся из США. Оба изначально не ушли на самоизоляцию.

Арсен Нуриджанов: «Чем ближе к власти и крупнее должность, тем «позволее»


— Я помню, глава Ермолаевского сельсовета, на выборной должности, был снят (добровольно сложил полномочия – ред.) потому, что не ушел в самоизоляцию, и это было подано на оперативке очень гневно. Проходит время, видим вспышку в РКБ. Выясняется, что главврач приехала (из-за границы – ред.) и не ушла на карантин, и естественно у населения прямая конспирологическая связь. А что дальше? А дальше ничего? Своих не сдаем. Чем ближе к власти и крупнее должность, тем «позволее».

Он напомнил, что когда история со ковид-вспышкой в РКБ вылилась в федеральную информационную повестку, некоторые госСМИ попытались выставить ситуацию, как внутренние разборки между врачами.

— Я понимаю, что пытались «из говна конфетку» сделать, пиаром закрыть ситуацию. Так не бывает, сделайте правильные шаги, покажите, что вы власть, и тогда население скажет: да, бывают ошибки, власть разобралась, а не рты закрывает. А что, РКБ не теряет в этой ситуации? Собираются врачи уходить.

Врачей не хватает везде, этих спецов из РКБ с руками и ногами оторвут частные клиники. Лидера республиканского здравоохранения хотим оголить? Надо не поддаваться сиюминутным порывам: загладить и зацементировать. И тогда не будет петиций.

Арсен Нуриджанов, Эхо Москвы
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