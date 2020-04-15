Пожароопасное импортозамещение от воров

Правда ПФО: Завод «Ростеха» поставил в Уфу аналогичные сгоревшим в Москве и Санкт-Петербурге аппараты ИВЛ.Заказ на сумму 558 млн рублей оплатил бюджет БашкортостанаВ распоряжении «Правды ПФО» оказался государственный контракт на 558 млн рублей, заключенный Минздравом Башкортостана во исполнение распоряжения главы республики Радия Хабирова.Стороной по контракту, авансовый платеж по которому в размере 100% уплачен за счет бюджета Башкортостана, является концерн «Радиоэлектронные технологии» («КРЭТ», входит в ГК «Ростех»), а предметом поставки – 300 аппаратов ИВЛ «Авента-М». Проблема в том, что точно такие же аппараты сгорели сразу после их подключения в больницах Москвы и Санкт-Петербурга 9 мая и 12 мая соответственно. В результате погибли 6 человек.Эксплуатация аппаратов сейчас прекращена, Росздравнадзор проводит проверку, а больницы США, куда также были поставлены «Авенты», объявили об отказе от их использования и возврате обратно продавцу. В Башкортостане, однако, о каких-либо ограничениях на работу потенциально опасных аппаратов ИВЛ не сообщается.Контракт Минздрава Башкортостана, о котором идет речь, был заключен 24 апреля, а распоряжение о закупке 300 аппаратов ИВЛ Радий Хабиров подписал 17 апреля, особо оговорив авансовый характер поставки. В соответствии с условиями документа, в течение 150 календарных дней после поступления предоплаты в размере 558 млн рублей «КРЭТ» обязуется поставить 300 аппаратов ИВЛ «Авента-М» в уфимскую инфекционную больницу №4 на улице Запотоцкого, 37.Очевидно, что адрес этот указан как единая точка доставки, все 300 аппаратов ИВЛ в этом здании работать не будут и разойдутся по больницам региона. «Правде ПФО» не удалось выяснить, доставлены ли уже в республику эти аппараты и подключены ли к использованию, в Минздраве Башкортостана не ответили на запрос издания.Между тем именно аппараты ИВЛ «Авента-М» сгорели 9 мая в московской ГКБ №50 и 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В первом случае пожар унес жизнь одного человека, в Санкт-Петербурге погибли шестеро. И в Москве, и в Санкт-Петербурге «Авента-М» вспыхнула из-за короткого замыкания, причиной которого называют неисправность аппарата. В обоих случаях искусственная вентиляция легких проводилась больным с подтвержденным Covid-19.«Авента-М» производится концерном «Радиоэлектронные технологии» на площадях Уральского приборостроительного завода, что расположен близ Екатеринбурга. «Правда УрФО» сообщала, что завод с началом пандемии коронавируса получил заказы на аппараты ИВЛ на сумму 14,6 млрд рублей.Производительность предприятия из-за этого была резко повышена – что, по данным источников, могло привести к снижению качества его работы. В КРЭТе признали, что и в Москве, и в Санкт-Петербурге сгорели именно аппараты «Авента-М», но призвали не делать далеко идущих выводов.«Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и соблюдением мер противопожарной безопасности», – говорится в заявлении концерна.Однако и в Москве, и в Санкт-Петербурге от эксплуатации аппаратов решено отказаться. Заведующий отделением общей реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге Владимир Сулима заявил ТАСС, что «Авента-М» не будет использоваться в данном медицинском учреждении до окончания расследования. Росздравнадзор сообщил, что проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ, установленных в медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары. До этого момента эксплуатация «Авенты-М», выпущенных с 1 апреля 2020 года, прекращена приказом главы ведомства Аллы Самойловой.Регионы России также начали массово отказываться от эксплуатации уральских аппаратов ИВЛ. Подобные заявления сделали власти Севастополя и Ленинградской области, а накануне поздно вечером скандал вышел на международный уровень. Выяснилось, что «Авенты» в начале апреля были поставлены в США и хранились на складах в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в качестве резервного оборудования. Теперь их решено вернуть в Россию.«Власти штатов возвращают аппараты ИВЛ Федеральному агентству. Решение относительно любого дальнейшего использования этих аппаратов ИВЛ будет принято после ознакомления с выводами расследования, которое ведется российскими властями по поводу пожара в Санкт-Петербурге», – сообщил представитель американского агентства по чрезвычайным ситуациям.От властей Башкортостана заявлений относительно аппаратов ИВЛ производства КРЭТ пока не поступало. Накануне в Уфе была озвучена информация, что в республике заполнено всего около 28% «коронавирусного» коечного фонда, а к 25 мая будет введена в эксплуатацию новая быстровозводимая инфекционная клиника, куда будут поставлены 72 аппарата ИВЛ. Учитывая, что о других крупных закупках аппаратов власти не сообщали, очевидно, что это будут именно аппараты «Авента-М».«Правда ПФО» следит за развитием событий.***Что может быть страшнее, чем смерть в больнице, но не от болезни и, судя по всему, не из-за врачебной ошибки. Когда ты прикован фактически к аппарату, который за тебя дышит.Специалисты простят меня за сравнение, но эти горящие ИВЛ «Авента-М» напоминают мне Сухой Суперджет 100. Это же аналогичная импортозамещенная история.Производство этих ИВЛ увеличили в 10 раз за месяц. Эти самые ИВЛ из новой партии отправляют в больницы, где этих «Авента-М» никогда и не видели.Но больницы после двух пожаров сами отказываются от их эксплуатации на время разбирательства. Чуть ли не в тот же день пациентов перевели на другие аппараты. Ленобласть, Петербург и Севастополь решили на уровне региона.Здесь еще одна аналогия с авиацией напрашивается. Вот Минздрав и Минпромторг, получив два похожих кейса, не хотят ли запретить ИВЛ временно?Пока следствие идет. С самолетами всегда так делают. Или два случая — это совпадение.А у нас, как известно, бог троицу любит. Вот загорятся третий раз, тогда и подумаем. Так?С другой стороны, допустим, откажутся. А есть ли на что менять эти ИВЛ?