Пожароопасное импортозамещение от воров

Заказ на сумму 558 млн рублей оплатил бюджет Башкортостана
В распоряжении «Правды ПФО» оказался государственный контракт на 558 млн рублей, заключенный Минздравом Башкортостана во исполнение распоряжения главы республики Радия Хабирова.
Стороной по контракту, авансовый платеж по которому в размере 100% уплачен за счет бюджета Башкортостана, является концерн «Радиоэлектронные технологии» («КРЭТ», входит в ГК «Ростех»), а предметом поставки – 300 аппаратов ИВЛ «Авента-М». Проблема в том, что точно такие же аппараты сгорели сразу после их подключения в больницах Москвы и Санкт-Петербурга 9 мая и 12 мая соответственно. В результате погибли 6 человек.
Эксплуатация аппаратов сейчас прекращена, Росздравнадзор проводит проверку, а больницы США, куда также были поставлены «Авенты», объявили об отказе от их использования и возврате обратно продавцу. В Башкортостане, однако, о каких-либо ограничениях на работу потенциально опасных аппаратов ИВЛ не сообщается.
Контракт Минздрава Башкортостана, о котором идет речь, был заключен 24 апреля, а распоряжение о закупке 300 аппаратов ИВЛ Радий Хабиров подписал 17 апреля, особо оговорив авансовый характер поставки. В соответствии с условиями документа, в течение 150 календарных дней после поступления предоплаты в размере 558 млн рублей «КРЭТ» обязуется поставить 300 аппаратов ИВЛ «Авента-М» в уфимскую инфекционную больницу №4 на улице Запотоцкого, 37.
Очевидно, что адрес этот указан как единая точка доставки, все 300 аппаратов ИВЛ в этом здании работать не будут и разойдутся по больницам региона. «Правде ПФО» не удалось выяснить, доставлены ли уже в республику эти аппараты и подключены ли к использованию, в Минздраве Башкортостана не ответили на запрос издания.
Между тем именно аппараты ИВЛ «Авента-М» сгорели 9 мая в московской ГКБ №50 и 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В первом случае пожар унес жизнь одного человека, в Санкт-Петербурге погибли шестеро. И в Москве, и в Санкт-Петербурге «Авента-М» вспыхнула из-за короткого замыкания, причиной которого называют неисправность аппарата. В обоих случаях искусственная вентиляция легких проводилась больным с подтвержденным Covid-19.
«Авента-М» производится концерном «Радиоэлектронные технологии» на площадях Уральского приборостроительного завода, что расположен близ Екатеринбурга. «Правда УрФО» сообщала, что завод с началом пандемии коронавируса получил заказы на аппараты ИВЛ на сумму 14,6 млрд рублей.
Производительность предприятия из-за этого была резко повышена – что, по данным источников, могло привести к снижению качества его работы. В КРЭТе признали, что и в Москве, и в Санкт-Петербурге сгорели именно аппараты «Авента-М», но призвали не делать далеко идущих выводов.
«Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и соблюдением мер противопожарной безопасности», – говорится в заявлении концерна.
Однако и в Москве, и в Санкт-Петербурге от эксплуатации аппаратов решено отказаться. Заведующий отделением общей реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге Владимир Сулима заявил ТАСС, что «Авента-М» не будет использоваться в данном медицинском учреждении до окончания расследования. Росздравнадзор сообщил, что проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ, установленных в медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары. До этого момента эксплуатация «Авенты-М», выпущенных с 1 апреля 2020 года, прекращена приказом главы ведомства Аллы Самойловой.
Регионы России также начали массово отказываться от эксплуатации уральских аппаратов ИВЛ. Подобные заявления сделали власти Севастополя и Ленинградской области, а накануне поздно вечером скандал вышел на международный уровень. Выяснилось, что «Авенты» в начале апреля были поставлены в США и хранились на складах в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в качестве резервного оборудования. Теперь их решено вернуть в Россию.
«Власти штатов возвращают аппараты ИВЛ Федеральному агентству. Решение относительно любого дальнейшего использования этих аппаратов ИВЛ будет принято после ознакомления с выводами расследования, которое ведется российскими властями по поводу пожара в Санкт-Петербурге», – сообщил представитель американского агентства по чрезвычайным ситуациям.
От властей Башкортостана заявлений относительно аппаратов ИВЛ производства КРЭТ пока не поступало. Накануне в Уфе была озвучена информация, что в республике заполнено всего около 28% «коронавирусного» коечного фонда, а к 25 мая будет введена в эксплуатацию новая быстровозводимая инфекционная клиника, куда будут поставлены 72 аппарата ИВЛ. Учитывая, что о других крупных закупках аппаратов власти не сообщали, очевидно, что это будут именно аппараты «Авента-М».
«Правда ПФО» следит за развитием событий.
Эхо Москвы
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Горящие ИВЛ напоминают Сухой Суперджет
Что может быть страшнее, чем смерть в больнице, но не от болезни и, судя по всему, не из-за врачебной ошибки. Когда ты прикован фактически к аппарату, который за тебя дышит.
Специалисты простят меня за сравнение, но эти горящие ИВЛ «Авента-М» напоминают мне Сухой Суперджет 100. Это же аналогичная импортозамещенная история.
Производство этих ИВЛ увеличили в 10 раз за месяц. Эти самые ИВЛ из новой партии отправляют в больницы, где этих «Авента-М» никогда и не видели.
Но больницы после двух пожаров сами отказываются от их эксплуатации на время разбирательства. Чуть ли не в тот же день пациентов перевели на другие аппараты. Ленобласть, Петербург и Севастополь решили на уровне региона.
Здесь еще одна аналогия с авиацией напрашивается. Вот Минздрав и Минпромторг, получив два похожих кейса, не хотят ли запретить ИВЛ временно?
Пока следствие идет. С самолетами всегда так делают. Или два случая — это совпадение.
А у нас, как известно, бог троицу любит. Вот загорятся третий раз, тогда и подумаем. Так?
С другой стороны, допустим, откажутся. А есть ли на что менять эти ИВЛ?
Эхо Москвы
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Пожароопасное импортозамещение от воров
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