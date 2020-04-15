Пожароопасное импортозамещение от воров

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Больше 20 тысяч в день: Х ...

Одного из соавторов видеообращения господин Афзалов назвал козлом и эк ...
  Рейтинг: +5  ЯСЕНПЕНЬ

Про что этот день

Участники ВОВ и подумать не могли, что победители могут жить хуже побе ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Шома считает, что чумной ...

Радий джан получил от Путина на совещании очень тонкий намек на толсты ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Пожароопасное ...

Правда ПФО: Завод «Ростеха» поставил в Уфу аналогичные сгоревшим в Москве и ...
  14.05.2020   18382    5

В заботе о людях ...

Приоритет работы президента – жизнь и здоровье россиян. Он никогда не скрывал ...
  14.05.2020   34081    38

Чемпионка и депутат ...

Савченко, которая является депутатом от «Единой России», у себя вы Инстаграме ...
  14.05.2020   12762    4

Можно без фарса, можно ...

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки, которые упрощают ...
  14.05.2020   21907    7

Шаг к концу ...

Вирус послужил катализатором, ускорил внутреннее разложения существующего ...
  14.05.2020   36835    21

Последние публикации
Пожароопасное ...

Правда ПФО: Завод «Ростеха» поставил в Уфу аналогичные сгоревшим в Москве и ...
  14.05.2020   17382    5

В заботе о людях ...

Приоритет работы президента – жизнь и здоровье россиян. Он никогда не скрывал ...
  14.05.2020   41046    38

Чемпионка и депутат ...

Савченко, которая является депутатом от «Единой России», у себя вы Инстаграме ...
  14.05.2020   31631    4

Можно без фарса, можно ...

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки, которые упрощают ...
  14.05.2020   33207    7

Шаг к концу ...

Вирус послужил катализатором, ускорил внутреннее разложения существующего ...
  14.05.2020   27417    21

Вхождение народов ...

Вхождение народов Среднего Поволжья (и не только), в российское правовое ...
  14.05.2020   12618    53

Дмитрий Чувилин: «Я ...

Сегодня Госсобрание Башкирии экстренно рассматривает законопроект, ...
  13.05.2020   15842    50

Больше штрафов для ...

Законодательная и исполнительная власти Башкирии вчера продемонстрировали ...
  13.05.2020   17479    12

Кукиш на алтаре. ...

Русский философ и публицист Пётр Чаадаев, обычно узнавая вечером последние ...
  13.05.2020   13067    11

Об одном важном ...

Ногманов А.И. Самодержавие и татары. Очерки истории законода-тельной политики ...
  12.05.2020   29248    82

Читаемое за месяц
Поп слетел с катушек: ...

Кашляющий епископ позвал россиян в храмы и напомнил о неизбежности смерти. В ...
  15.04.2020   25894    58

Больше половины новых ...

Больше половины из заболевших за сутки в РКБ - врачи. На ежедневном брифинге в ...
  15.04.2020   34031    15

Очередная подлость ...

Госдума этого созыва решила пробить дно. Устроить праздник в день памяти. 3 ...
  15.04.2020   30262    17

Ялалов снова отжигает: ...

Сенатор от Башкирии Ирек Ялалов посетовал на то, что на фоне темы с обнулением ...
  15.04.2020   12695    12

«Чистая» больница для ...

Уфимцы задались вопросом, почему больница для госслужащих не стала госпитальной ...
  15.04.2020   38818    13

Архив публикаций
Май 2020 (44)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)


Пожароопасное импортозамещение от воров

Оценили
0


Правда ПФО: Завод «Ростеха» поставил в Уфу аналогичные сгоревшим в Москве и Санкт-Петербурге аппараты ИВЛ.

Пожароопасное импортозамещение от воров


Заказ на сумму 558 млн рублей оплатил бюджет Башкортостана

В распоряжении «Правды ПФО» оказался государственный контракт на 558 млн рублей, заключенный Минздравом Башкортостана во исполнение распоряжения главы республики Радия Хабирова.

Стороной по контракту, авансовый платеж по которому в размере 100% уплачен за счет бюджета Башкортостана, является концерн «Радиоэлектронные технологии» («КРЭТ», входит в ГК «Ростех»), а предметом поставки – 300 аппаратов ИВЛ «Авента-М». Проблема в том, что точно такие же аппараты сгорели сразу после их подключения в больницах Москвы и Санкт-Петербурга 9 мая и 12 мая соответственно. В результате погибли 6 человек.

Эксплуатация аппаратов сейчас прекращена, Росздравнадзор проводит проверку, а больницы США, куда также были поставлены «Авенты», объявили об отказе от их использования и возврате обратно продавцу. В Башкортостане, однако, о каких-либо ограничениях на работу потенциально опасных аппаратов ИВЛ не сообщается.

Контракт Минздрава Башкортостана, о котором идет речь, был заключен 24 апреля, а распоряжение о закупке 300 аппаратов ИВЛ Радий Хабиров подписал 17 апреля, особо оговорив авансовый характер поставки. В соответствии с условиями документа, в течение 150 календарных дней после поступления предоплаты в размере 558 млн рублей «КРЭТ» обязуется поставить 300 аппаратов ИВЛ «Авента-М» в уфимскую инфекционную больницу №4 на улице Запотоцкого, 37.

Очевидно, что адрес этот указан как единая точка доставки, все 300 аппаратов ИВЛ в этом здании работать не будут и разойдутся по больницам региона. «Правде ПФО» не удалось выяснить, доставлены ли уже в республику эти аппараты и подключены ли к использованию, в Минздраве Башкортостана не ответили на запрос издания.

Между тем именно аппараты ИВЛ «Авента-М» сгорели 9 мая в московской ГКБ №50 и 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В первом случае пожар унес жизнь одного человека, в Санкт-Петербурге погибли шестеро. И в Москве, и в Санкт-Петербурге «Авента-М» вспыхнула из-за короткого замыкания, причиной которого называют неисправность аппарата. В обоих случаях искусственная вентиляция легких проводилась больным с подтвержденным Covid-19.

«Авента-М» производится концерном «Радиоэлектронные технологии» на площадях Уральского приборостроительного завода, что расположен близ Екатеринбурга. «Правда УрФО» сообщала, что завод с началом пандемии коронавируса получил заказы на аппараты ИВЛ на сумму 14,6 млрд рублей.

Производительность предприятия из-за этого была резко повышена – что, по данным источников, могло привести к снижению качества его работы. В КРЭТе признали, что и в Москве, и в Санкт-Петербурге сгорели именно аппараты «Авента-М», но призвали не делать далеко идущих выводов.

«Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и соблюдением мер противопожарной безопасности», – говорится в заявлении концерна.

Однако и в Москве, и в Санкт-Петербурге от эксплуатации аппаратов решено отказаться. Заведующий отделением общей реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге Владимир Сулима заявил ТАСС, что «Авента-М» не будет использоваться в данном медицинском учреждении до окончания расследования. Росздравнадзор сообщил, что проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ, установленных в медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары. До этого момента эксплуатация «Авенты-М», выпущенных с 1 апреля 2020 года, прекращена приказом главы ведомства Аллы Самойловой.

Регионы России также начали массово отказываться от эксплуатации уральских аппаратов ИВЛ. Подобные заявления сделали власти Севастополя и Ленинградской области, а накануне поздно вечером скандал вышел на международный уровень. Выяснилось, что «Авенты» в начале апреля были поставлены в США и хранились на складах в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в качестве резервного оборудования. Теперь их решено вернуть в Россию.

«Власти штатов возвращают аппараты ИВЛ Федеральному агентству. Решение относительно любого дальнейшего использования этих аппаратов ИВЛ будет принято после ознакомления с выводами расследования, которое ведется российскими властями по поводу пожара в Санкт-Петербурге», – сообщил представитель американского агентства по чрезвычайным ситуациям.

От властей Башкортостана заявлений относительно аппаратов ИВЛ производства КРЭТ пока не поступало. Накануне в Уфе была озвучена информация, что в республике заполнено всего около 28% «коронавирусного» коечного фонда, а к 25 мая будет введена в эксплуатацию новая быстровозводимая инфекционная клиника, куда будут поставлены 72 аппарата ИВЛ. Учитывая, что о других крупных закупках аппаратов власти не сообщали, очевидно, что это будут именно аппараты «Авента-М».

«Правда ПФО» следит за развитием событий.

Эхо Москвы
Оригинал публикации

***

Горящие ИВЛ напоминают Сухой Суперджет

Что может быть страшнее, чем смерть в больнице, но не от болезни и, судя по всему, не из-за врачебной ошибки. Когда ты прикован фактически к аппарату, который за тебя дышит.

Специалисты простят меня за сравнение, но эти горящие ИВЛ «Авента-М» напоминают мне Сухой Суперджет 100. Это же аналогичная импортозамещенная история.

Производство этих ИВЛ увеличили в 10 раз за месяц. Эти самые ИВЛ из новой партии отправляют в больницы, где этих «Авента-М» никогда и не видели.

Но больницы после двух пожаров сами отказываются от их эксплуатации на время разбирательства. Чуть ли не в тот же день пациентов перевели на другие аппараты. Ленобласть, Петербург и Севастополь решили на уровне региона.

Здесь еще одна аналогия с авиацией напрашивается. Вот Минздрав и Минпромторг, получив два похожих кейса, не хотят ли запретить ИВЛ временно?

Пока следствие идет. С самолетами всегда так делают. Или два случая — это совпадение.

А у нас, как известно, бог троицу любит. Вот загорятся третий раз, тогда и подумаем. Так?

С другой стороны, допустим, откажутся. А есть ли на что менять эти ИВЛ?

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 14.05.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Рассматривается ряд версий, .....
==================================
Одна из верссий заключается в том, что Завод «Ростеха» , кроме прочего выпускает армейские огнеметы, и ну и там, что то напутали с комплектующими, и уних получился гибрид огнемета с аппаратом ИВЛ, со всеми вытекающими отсюда последствиямим....



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 14.05.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В США уже отказались от уральских ИВЛ, многие области отказались. А у нас в республике молчат, как в рот воды набрали. Нехорошие мысли в голову приходят. Может быть уже откаты получены и зачем им воду мутить. Не свои деньги вложили, а бюджетные, т.е. народные. Не жалко...



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 14.05.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комплектующие для Суперджета изготавливают в Европе, так что это европейский самолёт. Неужели запчасти для ИВЛ делают тоже в Европе? Не зря же Эхо проводит параллель.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 14.05.2020, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 14.05.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Комплектующие для Суперджета изготавливают в Европе, так что это европейский самолёт. Неужели запчасти для ИВЛ делают тоже в Европе? Не зря же Эхо проводит параллель.--------------------------------------------------
-------------------------------------------------Да,и запчасти и комплектующие делаются в Европе,но они делаются для европейских специалистов,а не для наших рукожопых и скудоумных,в итоге все что может падать- падает,все что может гореть-горит.А для того что-бы этого не происходило нужны и мозги и руки,а их к сожалению все меньше и меньше....



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 14.05.2020, 18:42 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1577 | Рейтинг: +366,4
Как говорят японцы лучше всего у нас сделаны дети. Так как они сделаны не руками.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com