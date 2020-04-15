В заботе о людях ...

Приоритет работы президента – жизнь и здоровье россиян. Он никогда не скрывал это и в драматических ситуациях всякий раз повторял твердым голосом: главное – спасти жизни людей!Поэтому в «Норд-Осте» заложников умерщвили газом, не дав медикам формулы антидота. Поэтому в Беслане Масхадову не позволили начать переговоры с террористами — и второпях стреляли потом из огнеметов по заминированной школе, полной детей.Поэтому врали стране, что на «Курске» не осталось живых моряков и не дали норвежцам прийти им на помощь…Вот и сегодня главное для Путина – жизнь и здоровье россиян.Поэтому посреди нарастающей пандемии его администрация в разы занижает число погибших, и симулирует контроль над ситуацией, и отпускает ее на смертельный самотек, чтобы провести-таки свое воровское голосование за «обнуление» и окопаться у власти на новые 16 лет.Россиян, во имя этой новой узурпации, погибнет гораздо больше, чем на «Курске», в «Норд-Осте» и Беслане вместе взятых, – те смертельные рубежи Путин уже превысил своим десятидневным административным параличом посреди пандемии, бездарными «каникулами» и рукотворной катастрофой здравоохранения и социальной сферы.Полторы тысячи «неучтенных» умерших – только в Москве, и только за апрель. В какой еще столице, какой страны, такое сошло бы с рук? (Северную Корею с Белоруссией не предлагать).Россия даже не навела глаза на резкость…«Путин всех переиграл?» О да. Он давно смел фигуры с доски, объявил себя чемпионом и переломал тех, кто отказывается оказывать ему чемпионские почести.Россия уже заплатила драматическую цену за это уголовное «чемпионство» — и продолжает ее платить.«И тем больней, чем дольше», как сказано в стихотворении Окуджавы о том, как погибают царства…