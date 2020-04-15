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В заботе о людях

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Приоритет работы президента – жизнь и здоровье россиян. Он никогда не скрывал это и в драматических ситуациях всякий раз повторял твердым голосом: главное – спасти жизни людей!

В заботе о людях


Поэтому в «Норд-Осте» заложников умерщвили газом, не дав медикам формулы антидота. Поэтому в Беслане Масхадову не позволили начать переговоры с террористами — и второпях стреляли потом из огнеметов по заминированной школе, полной детей.

Поэтому врали стране, что на «Курске» не осталось живых моряков и не дали норвежцам прийти им на помощь…

Вот и сегодня главное для Путина – жизнь и здоровье россиян.

Поэтому посреди нарастающей пандемии его администрация в разы занижает число погибших, и симулирует контроль над ситуацией, и отпускает ее на смертельный самотек, чтобы провести-таки свое воровское голосование за «обнуление» и окопаться у власти на новые 16 лет.

Россиян, во имя этой новой узурпации, погибнет гораздо больше, чем на «Курске», в «Норд-Осте» и Беслане вместе взятых, – те смертельные рубежи Путин уже превысил своим десятидневным административным параличом посреди пандемии, бездарными «каникулами» и рукотворной катастрофой здравоохранения и социальной сферы.

Полторы тысячи «неучтенных» умерших – только в Москве, и только за апрель. В какой еще столице, какой страны, такое сошло бы с рук? (Северную Корею с Белоруссией не предлагать).

Россия даже не навела глаза на резкость…

«Путин всех переиграл?» О да. Он давно смел фигуры с доски, объявил себя чемпионом и переломал тех, кто отказывается оказывать ему чемпионские почести.

Россия уже заплатила драматическую цену за это уголовное «чемпионство» — и продолжает ее платить.

«И тем больней, чем дольше», как сказано в стихотворении Окуджавы о том, как погибают царства…

Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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  • 1 | 14.05.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
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В заботе о людях
=========================
Вообще кошмар: по данным на 12 мая Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в России с начала пандемии достигло 232243, из-за чего РФ заняла второе место в мире по данному показателю после США (1347936)!!!!
А путин трындит: "Все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо..."



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  • 2 | 14.05.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Полторы тысячи «неучтенных» умерших – только в Москве, и только за апрель. В какой еще столице, какой страны, такое сошло бы с рук?"...
------------------------------------------
Отвечу- в США. С одной оговоркой- если "виновный" Демократ. Вы помните Куомо? Губернатор Нью Йорка. Тот, что был "предложен" читателям Эха в лидеры? Так вот оказалось, что под его чутким руководством дома престарелых не имели права отказать в приеме зараженных людей. Все удивляются, отчего в НЙ такая смертность? Один из ответов я вам поведал. Какие последствия для нерадивого "светлоокого"? А никаких! От слова совсем. Почему? Потому, что Пресса, и Эхо включительно, больше не существует в "независимом и ответственном" виде. Кстати, в самых верхах Комиссии по Вирусу, госпожа Бёркс, откровенно призналась, что в статистику смертей от Вируса включают всех, кого можно хоть как-то притянуть. Я согласен, что лгать и скрывать истинное положение вещей, сознательно уменьшая заявленное число погибших от Вируса, плохо и преступно. Но, это включает и сознательное завышение!..



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  • 3 | 14.05.2020, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Шендерович - главный статистик по умерших в России?



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  • 4 | 14.05.2020, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Швондер явно взял на себя роль рупора госдеповской пропаганды - не успела выйти статьи в амерских газетах о якобы занижении числа умерших в России, этот тут как тут.
Эй, прокладоны, а ну расскажите что это случайное совпадение! Ага, случайное.. Этот сучонок явно иеет гешефт оттуда. Куда компетентные органы смотрят? Есть же закон о фейках. Подвесить за причиндалы этого сатира продажного, вмес темы, кто ему трибуну дает.



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  • 5 | 14.05.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Эхо слушают и читают только люди с расстройством психики, типа Кухарки



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  • 6 | 14.05.2020, 12:29 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8367 | Рейтинг: +2081,2
5 | 14.05.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Эхо слушают и читают только люди с расстройством психики, типа Кухарки
_____________________________________________
Кто тебя заставляет ходить на УЖ "слушать и читать", и портить своё драгоценное психическое здоровье? Ты мазохист?



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3

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  • 7 | 14.05.2020, 12:35 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8367 | Рейтинг: +2081,2
3 | 14.05.2020, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Шендерович - главный статистик по умерших в России?
_____________________________________
Ну что-вы! Никто кроме Тов. Путина, а по Башкирии ипташа Хабирова!
И не только "статистики", но и швецы, жнецы, и на дудке игрецы...



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2

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  • Наблюдатель
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  • 8 | 14.05.2020, 12:46 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8367 | Рейтинг: +2081,2
4 | 14.05.2020, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Швондер явно взял на себя роль рупора госдеповской пропаганды - не успела выйти статьи в амерских газетах о якобы занижении числа умерших в России, этот тут как тут...
___________________________________
Вы то снова, тут "как тут"!
Аль провластный проститут?
Али в попе засвербило?
От COVIDовых "простуд"?



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  • 9 | 14.05.2020, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шендерович - главный статистик по умерших в России?
-----------
Да, ему прям из моргов докладывают по количеству умерших.



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5

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  • 10 | 14.05.2020, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шендерович опять как обычно озаботился о россиянах? А что там за цифры жертв, ему московский таксист или Лёха из кафе рассказали как обычно, интересно писатель , если это окажется ложь, за его фейки о неучтённых понесёт ответственность, или ему всё можно?



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  • 11 | 14.05.2020, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот что интересно... забьёшь в поисковик "Шендерович " и сразу в строчке вылазит подсказка "Матрац"... и почему это так... прокладосики разъясните....



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  • 12 | 14.05.2020, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Считаю что управлять страной должен тот, кто победит на выборах. А вообще, правильные пацаны-патриоты мне ближе, чем поджидованные проамериканские русофобы.



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  • 13 | 14.05.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я вот удивляюсь, это что порода такая новая появилась ?!
Что не вывалят на эхе, тут же приходят иксперды и начинают чихвостить в хвост и в гриву РФ.
Много тестов – плохо, мало умерло – подозрительно, построили больницы – а где раньше были, и пр. и пр. и пр.



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  • 14 | 14.05.2020, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Великий сценарист пробовал забивать запросы в разные поисковики, но все они выдавали одно и то же: «Шендерович матрас».

Это было возмутительно.

Чтобы твоё имя было вписано в историю и оказалось связано не с великими достижениями литературы и искусства, не с активной гражданской позицией художника, а с банальным полосатым матрасом – допустить это просто невозможно!

Реплика вызвала общественный резонанс, и были реальные шансы при поиске получить «Шендерович Третий Рейх», но этого не случилось: все поисковики после запроса «Шендерович» упрямо выдавали «матрас».

Однако маститый сценарист на то и маститый, чтобы придумать гениальный сценарий.

Какой праздник люди считают самым великим? Правильно, День Победы. И поэтому в преддверии 9 мая нужно заявить о немцах под Москвой, которых там сейчас, к сожалению, нет. Шок это по-нашему!

Уж лучше немцы, чем матрас!

Когда великий драматург отходил ко сну, он думал о высоком и молился всем поисковикам мира, Ларри Пейджу и Windows 10, чтобы на следующий день свершилось чудо, и в поисковой строке после запроса «Шендерович» появилось слово «немцы». Немцы, а не матрас! Ведь немцы в тысячу раз лучше матраса!

Наступило хмурое утро.

Сценарист включил компьютер, дрожащей рукой забил в поисковик слово «Шендерович» и зажмурился.

Он долго не мог заставить себя открыть глаза. Что ещё нужно сделать, чтобы выйти из этой матрицы?! Как изменить к себе отношение людей?! Почему мир так несправедлив?!

Наконец, усилием воли он открыл глаза.

Поисковик был жесток: «МАТРАС».



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7

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  • 15 | 14.05.2020, 13:05 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8367 | Рейтинг: +2081,2
Этот режим свалит не "проклятая Америка", его добьёт идиотизм, трусость и жадность и маленький такой организм который даже не во всякий микроскоп можно разглядеть...



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1

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  • Участник
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  • 16 | 14.05.2020, 13:17 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14563 | Рейтинг: -2093,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
14 | 14.05.2020, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Великий сценарист пробовал забивать запросы в разные поисковики, но все они выдавали одно и то же: «Шендерович матрас».
____________________________________________
Специально попробовал забить "Шендерович" в поисковик.
Так и есть.
Первое что выходит - «Шендерович матрас».
Береги честь с молоду, а Шендерович матрас.



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4

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  • 17 | 14.05.2020, 13:34 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8367 | Рейтинг: +2081,2
А вы хотя-бы понимаете разномастные господа "великодержавники" и защитнички "воров в законе", что наезд на личность вместо аргументов, это их отсутствие. И в конце концов просто элементарная НИЗОСТЬ?

И чем чаще вы её демонстрируете, тем больше от вас тошнит...

Вы и вправду считаете себя взрослыми, зрелыми и адекватными людьми?



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  • 18 | 14.05.2020, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 14.05.2020, 12:52 | Автор:

Я вот удивляюсь, это что порода такая новая появилась ?!
Что не вывалят на эхе, тут же приходят иксперды и начинают чихвостить в хвост и в гриву РФ.
Много тестов – плохо, мало умерло – подозрительно, построили больницы – а где раньше были, и пр. и пр. и пр.
================================================
Вот и я думаю , почему это так много критики на РФ ?
И это как говорится в расцвете " сил и красоты " !
Галоши и танки не выпускаем как при отсталой СССР !
Такой расцвет демократии и экономики на 47 месте !
Только на ТРЕХ не законченных проектах газопроводов
" Газпрома " убытков на 10 миллиардов долларов !
В проекте РФ еще 25 мусорных заводов , на постройку
выделено уже 600 миллиардов рублей , иностранным фирмам !
Это не собственные галоши для Африки !
Это мусорные заводы от " убогих " , свои " всевышные " умеют
выпускать только самозагорающие ИВЛ !



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  • 19 | 14.05.2020, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Матрасы ОРМАТЕКС со скидкой 73%.



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  • 20 | 14.05.2020, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 14.05.2020, 13:34 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8365 | Рейтинг: +2080,6
А вы хотя-бы понимаете разномастные господа "великодержавники" и защитнички "воров в законе", что наезд на личность вместо аргументов, это их отсутствие. И в конце концов просто элементарная НИЗОСТЬ?

И чем чаще вы её демонстрируете, тем больше от вас тошнит...

Вы и вправду считаете себя взрослыми, зрелыми и адекватными людьми?
________________
А что, мне нравится, Отлично сказано:
"...наезд на личность вместо аргументов, это их отсутствие. И в конце концов просто элементарная НИЗОСТЬ?".
Помнится разные Пни и Кухарки постоянно наезжают на президента России, главу Башкирии, Терешкову, Соловьёва, Ленина, Сталина и далее длинный список, на чьи личности наезжают местные либероиды.
Вот и сам Ясенпень подтвердил, что это "просто элементарная НИЗОСТЬ".
Давай, Пень, перестаньте с бабушкой Кухаркой на всех наезжать, а остальные в ответ забудут про обожаемого вами Шендеровича-матраса, и все будем взаимно вежливы.



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