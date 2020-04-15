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Шаг к концу

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Вирус послужил катализатором, ускорил внутреннее разложения существующего порядка. Во время пандемии российское начальство во главе с Путиным дали гражданам наглядный урок на будущее – государства у вас нет, оно вам не принадлежит.

Шаг к концу


Ваши налоги вас не касаются, они наши и для нас, это – ваша дань. Прав у вас нет. Обязанностей перед вами у нас нет.

Ваши бизнесы – ваше частное дело, форс-мажорные обстоятельства не являются основанием для оказания вам поддержки за счет уплаченных вами налогов. Мы вас будем «стричь» — ваша обязанность платить. Прав у вас нет. Обязанностей перед вами у нас нет.

Ваше здоровье для нас ничего не значит – мы будем вас использовать тогда, когда это нужно нам (парады, призыв в армию, подневольный труд в эпидемии медиков), никак не отвечая перед вами за последствия – хоть болейте, хоть умирайте. Вы для нас типа «клещей» (находка липецкого губернатора-«едроса» Артамонова). Прав у вас нет. Обязанностей перед вами у нас нет.

Другими словами, очередная «великая победа» российского начальства над народом (пока удалось откупиться малой ценой) привела к ослаблению страны.

Власти дали людям наглядный урок, что им следует заботиться только о себе, а о каких-то там «государственных интересах» не стоит думать.

Жертвовать ради «государства» своими жизнями, здоровьем, деньгами – значит быть идиотом.

Пандемия в России продолжается, экономический кризис развивается. Надежды общества на то, что власти и граждане делают общее дело, по нашему впечатлению, — испарились. Начальство показало себя, как враждебная для граждан сила.

Существующий в России порядок сделал еще один, для него незаметный, шаг, к своему концу.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 14.05.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ваши бизнесы – ваше частное дело
----------------------
Ваш бизнес это ваше частное дело. А разве нет?



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  • 2 | 14.05.2020, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ваши бизнесы – ваше частное дело, форс-мажорные обстоятельства не являются основанием для оказания вам поддержки за счет уплаченных вами налогов. Мы вас будем «стричь» — ваша обязанность платить. Прав у вас нет. Обязанностей перед вами у нас нет.
------------------------------
Это и есть настоящий капитализм.



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4

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  • Гость
  •  
  • 3 | 14.05.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Другими словами, очередная «великая победа» российского начальства над народом (пока удалось откупиться малой ценой) привела к ослаблению страны.
------------------------------
Победа капитала над народом.



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 14.05.2020, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 14.05.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ваши бизнесы – ваше частное дело
----------------------
Ваш бизнес это ваше частное дело. А разве нет?
_____________________
Помню, как либерасты вопили четверть века назад, что государство не должно вмешиваться в дела бизнеса, что роль государства в цивилизованном рыночном обществе - роль ночного сторожа, караулящего интересы бизнеса.
А теперь вопли: "Почему государство не помогает!?".
Так вы, ребята, что хотели, то и получили: хозяйствуйте теперь сами, а не можете, так и не плачте - государство теперь только правила устанавливает.



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6

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  • 5 | 14.05.2020, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жертвовать ради «государства» своими жизнями, здоровьем, деньгами – значит быть идиотом.
============================
Я скажу больше: Если у тебя есть возможность, хоть что то своровать у государства и ТЫ этого не сделал, то ТЫ ИДИОТ в квадрате!!!!!!
Политический лозунг «Грабь награбленное», появившийся в России в 1918 году, как русская калька марксистского термина «экспроприация экспроприаторов», снова актуален!!!!!



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  • 6 | 14.05.2020, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 14.05.2020, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Жертвовать ради «государства» своими жизнями, здоровьем, деньгами – значит быть идиотом.
============================
Я скажу больше: Если у тебя есть возможность, хоть что то своровать у государства и ТЫ этого не сделал, то ТЫ ИДИОТ в квадрате!!!!!!
-------------------------
Вот такие как вы с шендеровичем и украли все. В Магадан вам дорога.



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6

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  •  
  • 7 | 14.05.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 14.05.2020, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 14.05.2020, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
-------------------------
Вот такие как вы с шендеровичем и украли все. В Магадан вам дорога.
===============================
Да Уж!!!!
Именно мы с Шендыровичем и жируем в путинской россии!

Писать тебя научили, а вот думать научится, тебе, повсей видлимости недано...



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  • 8 | 14.05.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да Уж!!!!
Именно мы с Шендыровичем и жируем в путинской россии!

Писать тебя научили, а вот думать научится, тебе, повсей видлимости недано...
--------------------------------
Именно вы и жируете. Или оба в бедности? Воруете как будто у государства а на самом деле у людей. Твоя фамилия кстати какая, не созвучна шендеровичу?



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  • Гость
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  • 9 | 14.05.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Писать тебя научили, а вот думать научится, тебе, повсей видлимости недано...
----------------------------------
Ты даже грамоту освоить не смог, а все туда же, в думальщики лезешь.



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4

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  • Гость
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  • 10 | 14.05.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ВЧК, закрыть границы, чтобы мышь.., баржи, с семьями.., в Охотском море. Дворцы - детям, награбленное - народу. Прихвостней и псов в первую очередь - никакой люстрации и пощады. Опытный, готовь вазелин.



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0

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  • Гость
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  • 11 | 14.05.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Если бы во власти никто не воровал, в России было бы, как в Норвегии. Вы что, этого добиваетесь?"
(Шариков, демотиватор)

И-2



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1

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  • Гость
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  • 12 | 14.05.2020, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да Уж!!!!
Именно мы с Шендыровичем и жируем в путинской россии!
-------------------------------
Никакой пощады вам с шендеровичами. За все что украли ответите.



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5

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  • Участник
  •  
  • 13 | 14.05.2020, 12:35 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14563 | Рейтинг: -2093,7
11 | 14.05.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"Если бы во власти никто не воровал, в России было бы, как в Норвегии. Вы что, этого добиваетесь?"
(Шариков, демотиватор)

И-2
______________________________________________
Вряд ли.
В Норвегии нефть и ресурсы земных недр чьё достояние?
А у нас?



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2

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  • Гость
  •  
  • 14 | 14.05.2020, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 14.05.2020, 12:35 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 14560 | Рейтинг: -2093,2
11 | 14.05.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"Если бы во власти никто не воровал, в России было бы, как в Норвегии. Вы что, этого добиваетесь?"
(Шариков, демотиватор)

И-2
______________________________________________
Вряд ли.
В Норвегии нефть и ресурсы земных недр чьё достояние?
А у нас?
________________
У нас до 1991 года это было народное достояние, но демократы объяснили, что нужен более эффективный частный собственник, и тогда все станут богаче.
Такие, как вы, с улюлюканьем развалили СССР, отдали всё эффективным собственникам и, как Буратино на Поле Чудес, стали ждать богатства.
Эффективные собственники, естественно, разбогатели, а обманутые ими дураки вроде вас не дождавшись богатства начали ныть про Норвегию.
А сделай сейчас в России, как в Норвегии, вы опять всё профукаете и будете ныть, почему у нас всё не так. Уж если человек идиот, то это надолго!



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1

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  • Эксперт
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  • 15 | 14.05.2020, 16:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68216 | Рейтинг: +11951,9
У нас до 1991 года это было народное достояние
_________________________________
Серьезно? Ты и в Деда Мороза, поди, веришь...



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 16 | 14.05.2020, 16:44 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39252 | Рейтинг: +6492,4
Теперь, по просьбе трудящихся, естесно, в России начнутся перемены.

Всё перерисуют без комуняцкого расизма с делением страны и населения по нац прибамбасам в нормальную унитарную Россию.

После чего, укрупнят регионы, но уже без нац прибамбасов, и проведут децентрализацию власти....,

...и тогда начнётся обычное светлое будущее, как и у всех нормальных мировых держав.

Ничего другого разумного, в мире и истории, придумано не было.



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  • 17 | 14.05.2020, 18:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
государства у вас нет, оно вам не принадлежит.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Так нет или не принадлежит? Ну и дебил этот СерпомПо! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 18 | 14.05.2020, 18:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пандемия в России продолжается
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Идиот! Если пандемия, то не только в РФ! Ну и тупые эти либерасты! Очень Опытный



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  • Гость
  •  
  • 19 | 14.05.2020, 18:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 14.05.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ВЧК, закрыть границы, чтобы мышь.., баржи, с семьями.., в Охотском море. Дворцы - детям, награбленное - народу. Прихвостней и псов в первую очередь - никакой люстрации и пощады. Опытный, готовь вазелин.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Можешь не мылиться! Я тебя не буду! Очень Опытный



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  • Гость
  •  
  • 20 | 14.05.2020, 18:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 14.05.2020, 16:06 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68216 | Рейтинг: +11951,9
У нас до 1991 года это было народное достояние
_________________________________
Серьезно? Ты и в Деда Мороза, поди, веришь...
_________________
Ты знаешь, Кухарка, что правильнее верить в Деда Мороза, чем в бред про западную демократию и заботу капиталистов о трудящихся.
Так что проспись, опохмелись, утрись, западной демократией подотрись, а уже потом пытайся что-то возражать.
Человек, верящий, что в Норвегии всё принадлежит народу, а в СССР ничего ему не принадлежало, сильно неадекватен и нуждается в принудительном лечении.
Давай, лечись, пока ещё не совсем поздно!



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