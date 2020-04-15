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Можно без фарса, можно без выборов

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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки, которые упрощают проведение выборов в условиях пандемии.

Можно без фарса, можно без выборов


Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки, которые упрощают проведение выборов в условиях пандемии. Будет возможно как голосование по почте, так и дистанционное электронное голосование.

Законопроект внесла «Единая Россия», три остальные фракции его раскритиковали.

ЦИК проведет тщательную работу по организации дистанционного голосования, тем более, что эта процедура востребована россиянами. Об этом в интервью «Эху» сказал заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Эксперимент, который ранее проводился в Москве с электронным голосованием, Николай Булаев считает успешным, возникшие неполадки, по его словам, были учтены и устранены.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 14.05.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки, которые упрощают проведение выборов в условиях пандемии. Будет возможно как голосование по почте, так и дистанционное электронное голосование.
-----------------------------
Почему я свои деньги онлайн переводить могу, а голосовать нет? Технологии развиваются.



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  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 14.05.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЦИК проведет тщательную работу по организации дистанционного голосования,....
================================
В связи с тем, что еще не все люди владеют ПК, в частности пенсионер В.В.Путин, предлогаю проводить голосование по телевизору.
Суть в следующем: В определенное время на 1-ом канале ЦТ, будут задаваться вопросы, а сидящий у теликов электорат, будет жестами головы голосовать. Тем более,что результаты голосования, как правило, известны как минимум за месяц до их начала.....



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  • Эксперт
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  • 3 | 14.05.2020, 14:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68216 | Рейтинг: +11951,9
Почему я свои деньги онлайн переводить могу, а голосовать нет? Технологии развиваются.
_____________________________________
Для перевода денег тебе наблюдатели не нужны, а вот для того чтобы не было нарушения при голосовании и верно ли подсчитаны голоса избирателей - наблюдатели необходимы.
Как обеспечить наблюдение за голосованием с помощью интернета и почты?
А пока что - НИКАК! Следовательно - рисуй результат, какой нужен, не стесняясь!



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  • Эксперт
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  • 4 | 14.05.2020, 14:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68216 | Рейтинг: +11951,9
Тем более,что результаты голосования, как правило, известны как минимум за месяц до их начала.....
______________________________
Эк ты хватил! Месяц... да "результаты" уже известны и за 2021 год по невыборам в ГД, хотя неизвестны даже все кандидаты, и по невыборам пуйла в 2024, 2030 гг.
Не менее 75% - в 2021 в пользу едрисни(конституционное большинство) и столько же +/- 1-2% в пользу пуйла



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  • Эксперт
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  • 5 | 14.05.2020, 15:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68216 | Рейтинг: +11951,9
Роман Баданин
Российская демократия уверенно шла к переизбранию Владимира Путина с помощью поздравительных телеграмм от лица трудовых коллективов. И пришла.

Что ж, у нас есть еще одно революционное предложение – голубиная почта!

В России введут голосование по телефону: чтобы одобрить поправки в Конституцию, нажмите РЕШЁТКУ



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  • Гость
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  • 6 | 14.05.2020, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для перевода денег тебе наблюдатели не нужны, а вот для того чтобы не было нарушения при голосовании и верно ли подсчитаны голоса избирателей - наблюдатели необходимы.
----------------------------
Мне абсолютно неважно будет при голосовании наблюдатель или не будет. А вот если деньги не туда пойдут, мне нехорошо сделается.



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  • Гость
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  • 7 | 14.05.2020, 18:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 14.05.2020, 15:58 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68216 | Рейтинг: +11950,9
Роман Баданин
Российская демократия уверенно шла к переизбранию Владимира Путина с помощью поздравительных телеграмм от лица трудовых коллективов. И пришла.

Что ж, у нас есть еще одно революционное предложение – голубиная почта!

В России введут голосование по телефону: чтобы одобрить поправки в Конституцию, нажмите РЕШЁТКУ
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Тебя-то что так взволновало? Ты же не участвуешь в выборах! Так что сиди ровно на чём сидишь и не морщь её! Очень Опытный



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