Можно без фарса, можно без выборов

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки, которые упрощают проведение выборов в условиях пандемии.Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки, которые упрощают проведение выборов в условиях пандемии. Будет возможно как голосование по почте, так и дистанционное электронное голосование.Законопроект внесла «Единая Россия», три остальные фракции его раскритиковали.ЦИК проведет тщательную работу по организации дистанционного голосования, тем более, что эта процедура востребована россиянами. Об этом в интервью «Эху» сказал заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.Эксперимент, который ранее проводился в Москве с электронным голосованием, Николай Булаев считает успешным, возникшие неполадки, по его словам, были учтены и устранены.