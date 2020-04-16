Антинародный суд в своем репертуаре

28 апреля в Уфе прошел пикет в поддержку жителя Стерлитамака Ранэля Шамсутдинова, который в начале мая умер от опухоли головного мозга. Как сообщает Урал.МБХ медиа со ссылкой на депутата Курултая Дмитрия Чувилина, активистам Богдану Саидову, Роману Ардуанову и Елене Семеновой вменяли невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Решение о штрафах на сумму 1000 рублей каждому вынес Кировский райсуд Уфы. Чувилин намерен обжаловать его в ближайшее время.Всего в пикете участвовало 7 человек. 22 мая Кировский райсуд Уфы рассмотрит дела о нарушении «самоизоляции» против Алика Сагадеева, Андрея Федусева и Регины Биргулиевой.Ранее суд назначил устные предупреждения сестре Ранэля Шамсутдинова Ралине, девушке помимо невыполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности вменяли еще и организацию публичного мероприятия.***Медийные личности республики спели песню «День Победы» на башкирском языке. Таким образом они приняли участие во всероссийском флешмобе.Знаменитости Башкирии - общественные деятели, артисты, музыканты, спели песню «День Победы» на нашем родном башкирском языке. А чтобы показать это всем жителям республики и Приволжского федерального округа, они сняли также клип. К слову, в очень символичном месте - уфимском парке Победы.Видео:Первым об этом с гордостью рассказал глава республики Радий Хабиров.— Легендарная песня «День Победы» в этом году звучит у нас на башкирском языке. Мы записали этот клип и таким образом присоединились к песенному марафону «Наш День Победы».В эти дни всенародно любимую песню поют на родных языках во всех регионах Приволжского федерального округа, и наша республика, конечно, не исключение. Песню исполнил народный хор, а поддержали его известные в республике артисты, — написал он в своих соцсетях.Известно, что в флешмобе приняли участие заслуженный артист РБ Артур Назиуллин, музыкант Загир Зайнетдинов, народная артистка РБ Рушана Бабич и другие.***15 апреля Ранэлю Шамсутдинову диагностировали опухоль мозга, однако его не пускали в больницу из-за карантина. Его семья обратилась к властям республики с просьбой помочь попасть к врачам на прием, а после – провести операцию. Операцию парню провели, но сейчас он в реанимации и нуждается в квалифицированной помощи.Как сообщает портал Горобзор, сестра молодого человека приехала в Уфу и вышла к зданию правительства, надеясь, что ее увидит Радий Хабиров. Позже она пошла к зданию Минздрава, где её задержали полицейские.По данным портала, девушке выписали протокол о нарушении самоизоляции. Он предусматривает наказание как и в виде предупреждения, так и в виде денежного штрафа.