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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Антинародный суд в своем репертуаре

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28 апреля в Уфе прошел пикет в поддержку жителя Стерлитамака Ранэля Шамсутдинова, который в начале мая умер от опухоли головного мозга. Как сообщает Урал.МБХ медиа со ссылкой на депутата Курултая Дмитрия Чувилина, активистам Богдану Саидову, Роману Ардуанову и Елене Семеновой вменяли невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Решение о штрафах на сумму 1000 рублей каждому вынес Кировский райсуд Уфы. Чувилин намерен обжаловать его в ближайшее время.

Антинародный суд в своем репертуаре


Всего в пикете участвовало 7 человек. 22 мая Кировский райсуд Уфы рассмотрит дела о нарушении «самоизоляции» против Алика Сагадеева, Андрея Федусева и Регины Биргулиевой.

Ранее суд назначил устные предупреждения сестре Ранэля Шамсутдинова Ралине, девушке помимо невыполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности вменяли еще и организацию публичного мероприятия.

Эхо Москвы
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Победные песни можно. А за пикет в защиту умирающего — штраф

Медийные личности республики спели песню «День Победы» на башкирском языке. Таким образом они приняли участие во всероссийском флешмобе.

Антинародный суд в своем репертуаре


Знаменитости Башкирии - общественные деятели, артисты, музыканты, спели песню «День Победы» на нашем родном башкирском языке. А чтобы показать это всем жителям республики и Приволжского федерального округа, они сняли также клип. К слову, в очень символичном месте - уфимском парке Победы.

Видео:



Первым об этом с гордостью рассказал глава республики Радий Хабиров.

— Легендарная песня «День Победы» в этом году звучит у нас на башкирском языке. Мы записали этот клип и таким образом присоединились к песенному марафону «Наш День Победы».

В эти дни всенародно любимую песню поют на родных языках во всех регионах Приволжского федерального округа, и наша республика, конечно, не исключение. Песню исполнил народный хор, а поддержали его известные в республике артисты, — написал он в своих соцсетях.

Известно, что в флешмобе приняли участие заслуженный артист РБ Артур Назиуллин, музыкант Загир Зайнетдинов, народная артистка РБ Рушана Бабич и другие.

МКС
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Сестру тяжелобольного парня из Салавата, которая вышла на пикет к зданию правительства РБ, задержали за нарушение режима изоляции

15 апреля Ранэлю Шамсутдинову диагностировали опухоль мозга, однако его не пускали в больницу из-за карантина. Его семья обратилась к властям республики с просьбой помочь попасть к врачам на прием, а после – провести операцию. Операцию парню провели, но сейчас он в реанимации и нуждается в квалифицированной помощи.

Антинародный суд в своем репертуаре


Как сообщает портал Горобзор, сестра молодого человека приехала в Уфу и вышла к зданию правительства, надеясь, что ее увидит Радий Хабиров. Позже она пошла к зданию Минздрава, где её задержали полицейские.

По данным портала, девушке выписали протокол о нарушении самоизоляции. Он предусматривает наказание как и в виде предупреждения, так и в виде денежного штрафа.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 15.05.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Антинародный суд в своем репертуаре
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Кто то, может мне объяснить логику гадийских указов:
Как, человек едва набравший по карманам деньги на батон хлеба и пакет кифира, должен их купить, если у него банально нет денег на эту долбанную маску? И если даже есть деньги, то где купить?!
Маска, это теже бахилы, заходя в больницу вам их выдают бесплатно, или вы покупаете их за сущие копейки.
Выдавайте маски при входе в магазин, или продавайте их по реальной стоимости, и уж потом требуйте их ношение!!!!!



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  • 2 | 15.05.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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а за искажение песни ничего не полагается?



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  • 3 | 15.05.2020, 11:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68221 | Рейтинг: +11949,6
Кто нить видел Срадия и Ростика в масках? Я - нет... Может они на жесткой самоизоляции и не выходят из дома, как я?



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  • 4 | 15.05.2020, 12:48 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 426 | Рейтинг: +9
Суды - худы.



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  • 5 | 15.05.2020, 12:48 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 426 | Рейтинг: +9
Суды - худы.



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  • 6 | 15.05.2020, 12:49 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 426 | Рейтинг: +9
Суды - худы!



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  • 7 | 15.05.2020, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Альберт у тебя руки трясутся? Пьешь много или болезнь Паркинсона?



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  • 8 | 15.05.2020, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Ваапще состав судей назначает путин. Путин улуччий президент!



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  • 9 | 15.05.2020, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 15.05.2020, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ваапще состав судей назначает путин. Путин улуччий президент!
____________________
Тебе точно нужны тройки образца 1937 года: ими все были довольны, потому что недовольные не могли об этом рассказать - приговор приводился в исполнение в тот же день.



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  • 10 | 15.05.2020, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Толи ещё будет...



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  • 11 | 15.05.2020, 15:47 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 426 | Рейтинг: +9
7-му. Не радуйтесь. Повторы для тех, кто не сразу...



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