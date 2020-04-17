Руслан Габбасов: «Угроза национальным республикам»

Руслан Габбасов — активист организации «Башкорт». Что же, пришло наверное время дать пояснения по моей статье.Тут на меня посыпались обвинения в предательстве интересов башкирского народа, в том, что я продался Казанскому Кремлю, что я повелся на разводку татар и т.д.Статья вызвала резонанс особенно среди башкирской стороны.Мой основной посыл статьи никто не увидел или не захотел увидеть. Основные проблемы которые я указал и которые я считаю жизненно важными для башкирского народа все проигнорировали. Уже сегодня на наших глазах пытаются объединить область и автономный округ, не это ли проблема, ни это ли угроза национальным республикам?Если башкирская сторона считает себя правыми в вопросе северо-западного диалекта башкирского языка, то зачем тогда спорите, ругаетесь и оправдываетесь?Нас используют, стравливают, в соц сетях идут оскорбления друг друга, а вы игнорируя эти факты пишите что конфликта нет.Все время отмалчиваться не получится, рано или поздно придётся высказаться всем на самом высоком уровне. Лучше если это будет раньше, чем мы успеем наломать дров.И почему молчит руководство обеих республик, они не видят что происходит?Пора уже высказаться!