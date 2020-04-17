Руслан Габбасов: «Угроза национальным республикам»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Мурзагулов: «Врачи со вре ...

Ублюдок просто, тварь поганая
  Рейтинг: +6  Анонимно

Больше 20 тысяч в день: Х ...

Одного из соавторов видеообращения господин Афзалов назвал козлом и эк ...
  Рейтинг: +5  ЯСЕНПЕНЬ

Про что этот день

Участники ВОВ и подумать не могли, что победители могут жить хуже побе ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Руслан Габбасов: «Угроза ...

Руслан Габбасов — активист организации «Башкорт». Что же, пришло наверное время ...
  16.05.2020   38995    21

Истукан не поливали ...

Мэрию Уфы оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за памятника Салавату Юлаеву. Были ...
  16.05.2020   15304    7

Теперь полностью ...

Под покровом эпидемии коронавируса Госдума втихаря, сразу во втором и третьем ...
  16.05.2020   24883    6

Мурзагулов: «Врачи со ...

Председатель совета директоров государственного информхолдинга «Башинформ» ...
  15.05.2020   43567    37

Часть вторая: Вхождение ...

Однако как только государство начало выбираться из полосы кризиса, для татар ...
  15.05.2020   27583    41

Последние публикации
Руслан Габбасов: «Угроза ...

Руслан Габбасов — активист организации «Башкорт». Что же, пришло наверное время ...
  16.05.2020   18908    21

Истукан не поливали ...

Мэрию Уфы оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за памятника Салавату Юлаеву. Были ...
  16.05.2020   24812    7

Теперь полностью ...

Под покровом эпидемии коронавируса Госдума втихаря, сразу во втором и третьем ...
  16.05.2020   12412    6

Мурзагулов: «Врачи со ...

Председатель совета директоров государственного информхолдинга «Башинформ» ...
  15.05.2020   20745    37

Часть вторая: Вхождение ...

Однако как только государство начало выбираться из полосы кризиса, для татар ...
  15.05.2020   16747    41

Горите сколько влезет. ...

Минздрав Башкирии пока не планирует расторгать контракт на поставку аппаратов ...
  15.05.2020   20592    14

Антинародный суд в своем ...

28 апреля в Уфе прошел пикет в поддержку жителя Стерлитамака Ранэля ...
  15.05.2020   29683    14

Смертельная школа ...

Песков-то вылечится. Амулет с него снимут, наденут современное западное ...
  15.05.2020   40979    7

Пожароопасное ...

Правда ПФО: Завод «Ростеха» поставил в Уфу аналогичные сгоревшим в Москве и ...
  14.05.2020   19338    12

В заботе о людях ...

Приоритет работы президента – жизнь и здоровье россиян. Он никогда не скрывал ...
  14.05.2020   17306    53

Читаемое за месяц
Об одной «критике» Ислама ...

По чтению литературы о татарской истории, часто приходилось встречаться с одним ...
  17.04.2020   34214    59

Коронавирус как ...

Департамент транспорта Москвы отрапортовал об отсутствии сегодня утром очередей ...
  17.04.2020   24992    23

Новая волокита с ...

С понедельника все справки, ранее выданные работодателями, станут ...
  17.04.2020   34761    11

«Кого или что обвинять: ...

Айдар Ахмадиев, журналист. Наивно считать, что на фоне развивающейся эпидемии ...
  17.04.2020   22793    12

Самоизоляция до лета ...

Начальник Управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская ...
  17.04.2020   35617    62

Архив публикаций
Май 2020 (52)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)


Руслан Габбасов: «Угроза национальным республикам»

Оценили
0


Руслан Габбасов — активист организации «Башкорт». Что же, пришло наверное время дать пояснения по моей статье.

Руслан Габбасов: «Угроза национальным республикам»


Тут на меня посыпались обвинения в предательстве интересов башкирского народа, в том, что я продался Казанскому Кремлю, что я повелся на разводку татар и т.д.

Статья вызвала резонанс особенно среди башкирской стороны.

Мой основной посыл статьи никто не увидел или не захотел увидеть. Основные проблемы которые я указал и которые я считаю жизненно важными для башкирского народа все проигнорировали. Уже сегодня на наших глазах пытаются объединить область и автономный округ, не это ли проблема, ни это ли угроза национальным республикам?

Если башкирская сторона считает себя правыми в вопросе северо-западного диалекта башкирского языка, то зачем тогда спорите, ругаетесь и оправдываетесь?

Нас используют, стравливают, в соц сетях идут оскорбления друг друга, а вы игнорируя эти факты пишите что конфликта нет.

Все время отмалчиваться не получится, рано или поздно придётся высказаться всем на самом высоком уровне. Лучше если это будет раньше, чем мы успеем наломать дров.

И почему молчит руководство обеих республик, они не видят что происходит?

Пора уже высказаться!

Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 16.05.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пора уже высказаться!
==============================
Пора!!!!
ПОРА ВЫСКАЗАТСЯ И СЛАВЯНАМ!!!!!
Задалбал уже своим северо-западным диалектом!!!!
У вас у всех один диалект,- Зауральский, вот там права и кочай!!!!
А пока живешь в Уфимской губернии, веди себя скромнинько, тихенько, не раздражай истинных хозяе6в этой земли!!!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 16.05.2020, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели объединят южно-уральский регион в одну губернию или в это образование войдёт и Средний Урал?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 16.05.2020, 11:22 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39994 | Рейтинг: +5168,4
Тут на меня посыпались обвинения в предательстве интересов башкирского народа, в том, что я продался Казанскому Кремлю, что я повелся на разводку татар и т.д.

============================================================
=
А что такое башкирский народ? По идее- те, кто родился в Башкирии?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 16.05.2020, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А руководства молчат,потому что им нет дела вообще до интересов народов, плевать они хотели на простой народ независимо от национальной, религиозной и пр.принадлежности. Их цель столкнуть народы и припеваюче сидеть на своих удобненьких креслах Многие попадаются на эти крючки и грызутся между собой,даже неприятно. Что делить то простым людям



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 16.05.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Начались комментарии один тупее другого. УЖ давно стал сборищем идиотов.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 16.05.2020, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нас используют, стравливают, в соц сетях идут оскорбления друг друга, а вы игнорируя эти факты пишите что конфликта нет.
-------------------------------
На Чирика из желтого гажа посмотритеи поймете что Габбасов прав.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 16.05.2020, 12:16 | Автор: Ирек
    Публикации: 114 | Комментарии: 10086 | Рейтинг: -786,2
Если башкирская сторона считает себя правыми в вопросе северо-западного диалекта башкирского языка, то зачем тогда спорите, ругаетесь и оправдываетесь?
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Действительно, зачем пыжится объявлять язык татар Северо-Запада РБ и Юго-Востока РТ северо-зарадным диалектом башкирского языка.
Руслан Габбасов, в общем-то, парень ничего, как я замечал, так ведь разных суц. философов, "традицио"-нацио-шовинстов в республике премного развелось, капают чуды на мозги башкир.
Как бы к слову, тот известный суц. филосов и главный "традиционалист" РБ по-башкирски не белмесом. И здешний Хернец тоже, и Кацик с Дедорасом тоже в таковых, зато какие баш.нацио-патриоты, но до А.Т. Бердина в этом им, даже вместе взятым, очень далеко.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 16.05.2020, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Начались комментарии один тупее другого. УЖ давно стал сборищем идиотов.
----------
На плюс от главного идиота не рассчитывал.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 16.05.2020, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 16.05.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Начались комментарии один тупее другого. УЖ давно стал сборищем идиотов.
===============================
Да идиотов хватает, а все началось с приходом тебя и тебе подобных.
Хорошо что ТЫ это признаешь, ведь главное чтобы пациент осознал свою проблему, тогда, кто знает, возможно и выздаровление.
Ты главное не отчаевайся!!!!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 16.05.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Угроза национальным республикам» (!)
Человек явно неграмотный и прикрывается великими материями.
Почему сразу не
озоновые дыры и
глобальное потепление?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 16.05.2020, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 16.05.2020, 11:22 | Автор: юнг
Публикации: 159 | Комментарии: 39990 | Рейтинг: +5169
Тут на меня посыпались обвинения в предательстве интересов башкирского народа, в том, что я продался Казанскому Кремлю, что я повелся на разводку татар и т.д.

============================================================

=
А что такое башкирский народ? По идее- те, кто родился в Башкирии?
==
Вот я башкир этнически но для меня все как-то без разницы корни ваши хоть из Луны
Считаю башкирами - кто живет в Башкирии и ставит выше интересы республики. И это также касается того, что достойным уровне должны быть положение самого этноса - его языка и культуры, и экономическое положение.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 16.05.2020, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты главное не отчаЕвайся!!!!
----------
В смысле не перебарщивать с чаем? Хорошо.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 16.05.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 16.05.2020, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 16.05.2020, 11:22 | Автор: юнг
Публикации: 159 | Комментарии: 39990 | Рейтинг: +5169
Тут на меня посыпались обвинения в предательстве интересов башкирского народа, в том, что я продался Казанскому Кремлю, что я повелся на разводку татар и т.д.

============================================================


=
А что такое башкирский народ? По идее- те, кто родился в Башкирии?
==
Вот я башкир этнически но для меня все как-то без разницы корни ваши хоть из Луны
Считаю башкирами - кто живет в Башкирии и ставит выше интересы республики. И это также касается того, что достойным уровне должны быть положение самого этноса - его языка и культуры, и экономическое положение.
=====
Если так, это правильно, получается нас большинство. Это башкиры, русские, мордва, чуваши.
А татары, они, точнее их "лидеры" почему нет? потому они всегда не за Башкирию?
Скорее всего это потому, что это явление ассимиляционное, из разных которые не смогли сохранить свое я - свои корни - фактическую этничность



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 14 | 16.05.2020, 12:56 | Автор: Ирек
    Публикации: 114 | Комментарии: 10086 | Рейтинг: -786,2
Считаю башкирами - кто живет в Башкирии и ставит выше интересы республики.
++++++++++++++++++++++++++++
Как это похоже на заявления руссо-урря-наци-патри. Однако они вроде так думают, считают, более про только руссоговорящих, или руссоязычнодумающих,

И это также касается того, что достойным уровне должны быть положение самого этноса - его языка и культуры, и экономическое положение.
++++++++++++++++++++++++++++
Ну как же без этого, без "уборигенных" титульных требований привилегий.
Хучь с академиков, включая и укадемиков, которых конечно же даже более, и до чел с ПТУшнными мозгами, которых вообще премного, уши эти торчат, почти, как большие заячьи и прочих ушастых.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 16.05.2020, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 16.05.2020, 12:56 | Автор: Ирек
Публикации: 114 | Комментарии: 10084 | Рейтинг: -785,7
Считаю башкирами - кто живет в Башкирии и ставит выше интересы республики.
++++++++++++++++++++++++++++
Как это похоже на заявления руссо-урря-наци-патри. Однако они вроде так думают, считают, более про только руссоговорящих, или руссоязычнодумающих,

И это также касается того, что достойным уровне должны быть положение самого этноса - его языка и культуры, и экономическое положение.
++++++++++++++++++++++++++++
Ну как же без этого, без "уборигенных" титульных требований привилегий.
Хучь с академиков, включая и укадемиков, которых конечно же даже более, и до чел с ПТУшнными мозгами, которых вообще премного, уши эти торчат, почти, как большие заячьи и прочих ушастых.
===
Вам манкуртам, чтоб везде было проходной двор.
А чтож ты против, чтоб в соседнем манкуртстане против русский был главой? А башкир там подавно в свои переименовали



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 16.05.2020, 13:27 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4887 | Рейтинг: -742,9
Ирек, вот ты доказал, что ты татарин. И что после этого у тебя стало больше денег, или твой гараж стал загаром, а твоя старая девятка стала мерседесом? Или ты стал башкиром и у тебя опять что то в жизни измениться? Как твой жёлтый гараж был источником генеральных идей и творений , таким же и сараем он и остался.
А кухарка как была той палкой, которую воткнули в наш муравейник, так и осталась провокатором между народами



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 17 | 16.05.2020, 13:33 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39994 | Рейтинг: +5168,4
Золотые слова!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 16.05.2020, 13:41 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39994 | Рейтинг: +5168,4
Экспертов много. А скажите, почему Художественный музей им. Нестерова назвали Башкирским музеем им. Нестерова?



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 19 | 16.05.2020, 13:47 | Автор: Ирек
    Публикации: 114 | Комментарии: 10086 | Рейтинг: -786,2
Куттий, Дедорас, китале кылгый былгый кут тишегена. Исяр ахмак, бэран, кажя бугы.
Уже по-русски. Мудак, Дедорас, что скажу. А ведь именно так, каждый мудак обязательно про мой гараж. Уже и Сергей Орлов представил моё не гаражное рабочее место с компами за столом, а всякая мудня дедорасная, хернецутая, турканутая и, в общем, ещё и блядоватая, кутлячняя, всё про мой гараж кукарекает.
И да, мудной и анянмный Дедорас, я и гаражные фото представлял, а как выглядит твой сарай или хлев, откуда ты хрюкаешь, ну, не видел я, не видел. Было бы, хотя бы как-то более менее место, так бы ты грязнорото и тупо всё же не хрюкал бы. Сочувствую твоему хлевному содержанию, но нисколечко не жалею, кажя бугана бик шяп дэрэс урыны.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 20 | 16.05.2020, 13:49 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39994 | Рейтинг: +5168,4
Последние новости= за отказ от тестирования-штраф 40 т.р

.....................беда в том, что все замазаны плешивым дерьмом за нарушение и/или неисполнение Законов какими-то алениводами и протчими холуями ....если тест платный, то навязывание доп. платных услуг запрещено... если нет, то любая процедура - только с согласия поциэнта...
...ау, новый прокурорчик гномокрысии, вы там хоть осаживайте слегка зарвавшихся холуев у себя под носом...

7



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com