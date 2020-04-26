О социальной и национальной политике Российского правительства по отношению к татарам. Продолжение

Для стабилизации политической ситуации в завоеванном крае требова-лось также идеологическое средство воздействия на коренные народы. Им служила русификаторская политика на основе христианизации. Вот что по этому поводу писал церковный историк А. Можаровский: «Для одержания окончательной победы над Казанью надлежало русским победить иноверцев, инородцев Казанского края, еще нравственно – мечом духовным ... победить верою, христианским православием; тогда только казанские бусурманы мог-ли быть по духу побежденными и сделаться верными подданными русского христианского государства»(51).Иван Грозный, прекрасно понимавший задачи правительства в завое-ванном крае, кратко сформулировал суть этой политики в своей речи, произ-несенной при торжественной встрече в Москве после успешного похода на Казань. Обращаясь к митрополиту, он сказал: «...И новопросвещенный град Казанский по воле его святой данной нам, сохранил во имя святое и утвердил бы в нем благоверие истинной закон христианской и неверных бы обратил к истинному христианскому закону»(52). Эта реальная политическая цель должна была осуществиться царизмом и церковью под предлогом стремле-ния вывести «инородцев» из «тьмы и невежества, осветив их православной верой».Приступая к христианизации народов завоеванного края, правительст-во не рассчитывало на быстрый успех. Оно понимало, что его осуществление – дело чрезвычайно трудное, которое требует определенной гибкости, разра-ботки системы и методов христианизации относительно разных районов и народов. Оно, наконец, должно было учитывать и то обстоятельство, что эта проблема связана с рядом внешнеполитических задач и противоречий в этом районе.Для реализации этих планов на практике в 1555 г. в Казани была учре-ждена особая епархия во главе с первым архиепископом Казанским и Свияж-ским Гурием, который был наделен царем большими правами и привилегия-ми. «Этот духовный поход Гурия в Казань, – писал С. М. Соловьев, – соответствовал отправлению греческого духовенства из Византии и Корсуня для просвещения Руси христианством при Владимире; он был завершением покорения Казани, великого подвига, совершенного для торжества христиан-ства над мусульманством: понятно, что он совершился с большим торжеством»(53).Кроме того, для насаждения христианства в Казанском крае правитель-ство приступило к организации монастырей. Уже в 1552 г. был открыт Зи-лантовский, в 1556 г. – Казанский Спасо–Преображенский, а также другие монастыри.Источники позволяют утверждать, что первоначально политика хри-стианизации коснулась в основном татарского населения Предкамья. Во вся-ком случае, в наказе царя Ивана IV архиепископу Гурию от 1555 г. речь ве-дется только о татарском населении бывшего ханства. Видимо, учитывая по-литическую обстановку в завоеванном крае, в этом документе царь отдает предпочтение не административным мерам в крещении татар, а тонкой и гибкой политике, использующей все возможности, не исключая и обмана. В наказе говорится: «А которые татаровя похотят креститись своею волею, а не от неволи, и ему тех велети крестити, и лутчих держати у себя в епископье и поучати всему крестьянскому закону, и покоити их как мочно, а иных разда-вати по монастырем»(54). За крещение предусматривались такие формы воз-награждения, как бесплатное угощение изысканными яствами и алкоголем от архиепископского стола, освобождение опальных от наказания. Причем о по-следних говорится, что, если «нельзя его будет держать в Казани, чая от него впред измены, ино его крестив, отослати к государю и великому князю»(55).Характерно то, что правительство в этом деле делает упор прежде все-го на феодалов бывшего ханства. Переводя их в христианство, правительство надеялось разрешить одновременно две задачи: 1) окончательно ослабить и нейтрализовать татарских феодалов, часть которых была оппозиционно на-строена к правительству; 2) через их крестившуюся часть распространить христианское учение и на остальную часть коренного населения. Однако это не означает, что политика христианизации не коснулась остального населе-ния Предкамья. Писцовая книга 1602-1603 гг., например, наряду со служи-лыми новокрещеными упоминает и ясачных, крепостных новокрещеных(56).В целом крещение коренного населения Предкамья проводилось мето-дом кнута и пряника, т.е. если в одних случаях население заманивали на крещение предоставлением льгот социально–экономического характера, то в других случаях применялся грубый административный нажим. В течение рассматриваемого нами периода эта политика то усиливалась, то ослабевала в зависимости от внутреннего и международного положения государства. Однако уже к 1593 г. митрополит Гермоген не мог не признать, что попытка «добровольного» проведения христианизации не удалась. Она во многом но-сила формальный характер. Митрополит жаловался царю, что «живут ново-крещены с Татары и с Чувашею и с Черемисою и с Вотяки вместе... и к церк-вам Божиим не приходят... кладутся по старым своим Татарским кладби-щам... да и многие... свирепые Татарские обычаи новокрещены держат без-стыдно, а крестьянской веры не держатся и не навыкают»(57). Более того, даже русские «крестьянские веры отпали и превратились у татар в татарскую веру»(58). В ответной грамоте на эту жалобу митрополита царь велит всех новокрещеных переселить в особую слободу, а тех, которые «поученья ми-трополита и отцов духовных слушати не учнут... смиряти, в тюрьму сажати, и бити, и в железа и в цепи сажати, а на иных заповеди имати», а иных при-везти к митрополиту «чинить суд по правилам Святых Апостол»(59).Татарам запрещалось строить мечети. Зависимых от татарских феода-лов русских крестьян предлагалось у первых отобрать и распределить по дворцовым русским селам, а также среди феодалов новокрещеных. Эта гра-мота означала отказ правительства от политики «добровольной» христиани-зации и переход в этом деле к методам грубого административного нажима.По царскому указу не позднее 16 июля 1622 г. новокрещеным татарам-землевладельцам запрещалось селить в своих дворах православных пашен-ных холопов и владеть ими(60). По другому указу от 1627/28 г. им запреща-лось уже и владеть православными людьми, живущими в господских дворах, «чтоб в том христианским душам осквернения не было»(61).Политика христианизации, проводимая в отношении коренных народов Предкамья, получила законное утверждение в Соборном уложении 1649 г., которое предусматривает предоставление льгот для желающих креститься и в то же время узаконивает систему притеснений и репрессий в отношении тех, кто отказался переходить в православие(62). По этому уложению обра-щение кем-либо православного русского человека в мусульманство жестоко каралось. «А будет кого бусурман (мусульманин. – Р.Г.) каким-нибудь мера-ми насильством или обманом русского человека к своей бусурманской вере принудит и по своей бусурманской вере обрежет, – говорится здесь, – и того бусурманина по сыску казнить, зжесь огнем безо всякого милосердия»(63). В дальнейшем в политике христианизации народов Среднего Поволжья такого рода указы стали обычными(64).Главным итогом политики христианизации коренных народов Предка-мья было образование в составе как служилых татар, так и среди ясачных, крепостных людей прослойки «новокрещен».Писцовая книга Ивана Болтина к началу XVII в. упоминает в Предка-мье около 200 служилых «новокрещен» при примерно 300 чел. служилых та-тар(65). Это говорит о том, что к началу XVII в. доля служилых новокреще-ных, хотя и «не навыкающих христианству», в татарском служилом сословии здесь была достаточно большой. Доля же «новокрещен» среди ясачного на-селения Предкамья к тому времени была незначительна.Таким образом, можно заключить, что этносоциальные процессы в Предкамье во второй половине XVI — начале XVIII вв. в значительной сте-пени были обусловлены политикой правительства в завоеванном крае. В ито-ге уже во второй половине XVI столетия сформировались почти все социальные слои населения Предкамья изучаемого периода, а также появились новые предпосылки для сложных этнических, этнодемогафических процес-сов в регионе.Примечания1 Источники по истории Татарстана: XVI-VIII вв. – Казань: ИЯЛИ. 1993. –С. 15.2 Казанская история – М.-Л: Изд-во АН СССР, 1954 – С. 53.3 История Татарии в документах и материалах. – М., 1937. – С. 101-102.4 Там же – С. 101-102.5 Эммаусский А. В. Очерки истории Вятской земли в XVI-начале XVII вв. – Киров, 1951. – С. 34.6 Фирсов Н. А. Положение инородцев Северо-Восточной России в Московском государстве. – Казань, 1861; Перетяткович Г. И. 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См.: Ма-териалы по истории Татарской АССР: Писцовые книги города Казани 1565-1568 гг. и 1646 г. – Л.: Изд-во АН СССР. 1932 – Вып. 2 – С. 183.20 Материалы по истории Татарской АССР... – С. 48.21 По переписи 1565-1568 гг. русские в Казани населяли 1765 дворов (1765 х 4 = 7060 чел.). Учитывая, что в перепись не вошли монастырское население города, люди, живущие на архиепископском дворе и нетяглое население, русских в Казани могло насчитываться до 10 тыс. человек.22 Российский государственный архив древних актов (Далее: РГАДА). – Ф. 1209 – Кн. 643 – Л. 184 об., 190, 204 об., 207, 299, 299 об., 231 об.. 234, 431, 433 об. и др.23 РГАДА. – Ф. 1209. – Кн. 643 – Л. 196, 212 об., 232 об., 233, 468 и др.24 Список с писцовых книг по городу Казани с уездом. – Казань, 1877 – С. 62-65, 74, 76–77, 81.25 Димитриев В. Д. «Царские» наказы казанским воеводам XVII века//История и культура Чувашской АССР. – Чебоксары, 1974. – Вып 3 – С. 292-294.26 ПСРЛ. – Т. 13. – С. 247.27 Там же. – С. 282.28 История Татарии в документах... – С. 123.29 ПСРЛ. – Т. 3. – С. 157.30 Писцовая книга Казанского уезда 1602-1603 годов: Публикация текста. – Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1978. – С. 39, 56, 79, 166 и др.31 Там же. – С. 117.32 Там же.33 Там же. – С. 39.34 Ермолаев И. П. Писцовая книга Ивана Болтина как источник//Писцовая книга Казанского уезда 1602-1603 годов... – С. 16.35 Четверть – мера земельной площади. Равнялась 0.5 десятины, или 0,54627 га земли.36 Калинин Н. Ф. Казань: Исторический очерк. – Казань, 1955. – С. 54.37 Писцовая книга Казанского уезда 1602-1603 годов... – С. 176, 53, 138. 46, 71, 72 и др.38 РГАДА. – Ф. 1209. – Кн. 643. – Л. 436 об., 440 об., 441 об., 494, 494 об.39 Димитриев В. 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