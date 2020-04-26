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О социальной и национальной политике Российского правительства по отношению к татарам. Продолжение

  • Опубликовано: Ирек | 25.05.2020
    Раздел: История | Просмотры: 16579 | Комментарии: 102
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Для стабилизации политической ситуации в завоеванном крае требова-лось также идеологическое средство воздействия на коренные народы. Им служила русификаторская политика на основе христианизации. Вот что по этому поводу писал церковный историк А. Можаровский: «Для одержания окончательной победы над Казанью надлежало русским победить иноверцев, инородцев Казанского края, еще нравственно – мечом духовным ... победить верою, христианским православием; тогда только казанские бусурманы мог-ли быть по духу побежденными и сделаться верными подданными русского христианского государства»(51).

О социальной и национальной политике Российского правительства по отношению к татарам. Продолжение


Иван Грозный, прекрасно понимавший задачи правительства в завое-ванном крае, кратко сформулировал суть этой политики в своей речи, произ-несенной при торжественной встрече в Москве после успешного похода на Казань. Обращаясь к митрополиту, он сказал: «...И новопросвещенный град Казанский по воле его святой данной нам, сохранил во имя святое и утвердил бы в нем благоверие истинной закон христианской и неверных бы обратил к истинному христианскому закону»(52). Эта реальная политическая цель должна была осуществиться царизмом и церковью под предлогом стремле-ния вывести «инородцев» из «тьмы и невежества, осветив их православной верой».

Приступая к христианизации народов завоеванного края, правительст-во не рассчитывало на быстрый успех. Оно понимало, что его осуществление – дело чрезвычайно трудное, которое требует определенной гибкости, разра-ботки системы и методов христианизации относительно разных районов и народов. Оно, наконец, должно было учитывать и то обстоятельство, что эта проблема связана с рядом внешнеполитических задач и противоречий в этом районе.

Для реализации этих планов на практике в 1555 г. в Казани была учре-ждена особая епархия во главе с первым архиепископом Казанским и Свияж-ским Гурием, который был наделен царем большими правами и привилегия-ми. «Этот духовный поход Гурия в Казань, – писал С. М. Соловьев, – соответствовал отправлению греческого духовенства из Византии и Корсуня для просвещения Руси христианством при Владимире; он был завершением покорения Казани, великого подвига, совершенного для торжества христиан-ства над мусульманством: понятно, что он совершился с большим торжеством»(53).

Кроме того, для насаждения христианства в Казанском крае правитель-ство приступило к организации монастырей. Уже в 1552 г. был открыт Зи-лантовский, в 1556 г. – Казанский Спасо–Преображенский, а также другие монастыри.

Источники позволяют утверждать, что первоначально политика хри-стианизации коснулась в основном татарского населения Предкамья. Во вся-ком случае, в наказе царя Ивана IV архиепископу Гурию от 1555 г. речь ве-дется только о татарском населении бывшего ханства. Видимо, учитывая по-литическую обстановку в завоеванном крае, в этом документе царь отдает предпочтение не административным мерам в крещении татар, а тонкой и гибкой политике, использующей все возможности, не исключая и обмана. В наказе говорится: «А которые татаровя похотят креститись своею волею, а не от неволи, и ему тех велети крестити, и лутчих держати у себя в епископье и поучати всему крестьянскому закону, и покоити их как мочно, а иных разда-вати по монастырем»(54). За крещение предусматривались такие формы воз-награждения, как бесплатное угощение изысканными яствами и алкоголем от архиепископского стола, освобождение опальных от наказания. Причем о по-следних говорится, что, если «нельзя его будет держать в Казани, чая от него впред измены, ино его крестив, отослати к государю и великому князю»(55).

Характерно то, что правительство в этом деле делает упор прежде все-го на феодалов бывшего ханства. Переводя их в христианство, правительство надеялось разрешить одновременно две задачи: 1) окончательно ослабить и нейтрализовать татарских феодалов, часть которых была оппозиционно на-строена к правительству; 2) через их крестившуюся часть распространить христианское учение и на остальную часть коренного населения. Однако это не означает, что политика христианизации не коснулась остального населе-ния Предкамья. Писцовая книга 1602-1603 гг., например, наряду со служи-лыми новокрещеными упоминает и ясачных, крепостных новокрещеных(56).

В целом крещение коренного населения Предкамья проводилось мето-дом кнута и пряника, т.е. если в одних случаях население заманивали на крещение предоставлением льгот социально–экономического характера, то в других случаях применялся грубый административный нажим. В течение рассматриваемого нами периода эта политика то усиливалась, то ослабевала в зависимости от внутреннего и международного положения государства. Однако уже к 1593 г. митрополит Гермоген не мог не признать, что попытка «добровольного» проведения христианизации не удалась. Она во многом но-сила формальный характер. Митрополит жаловался царю, что «живут ново-крещены с Татары и с Чувашею и с Черемисою и с Вотяки вместе... и к церк-вам Божиим не приходят... кладутся по старым своим Татарским кладби-щам... да и многие... свирепые Татарские обычаи новокрещены держат без-стыдно, а крестьянской веры не держатся и не навыкают»(57). Более того, даже русские «крестьянские веры отпали и превратились у татар в татарскую веру»(58). В ответной грамоте на эту жалобу митрополита царь велит всех новокрещеных переселить в особую слободу, а тех, которые «поученья ми-трополита и отцов духовных слушати не учнут... смиряти, в тюрьму сажати, и бити, и в железа и в цепи сажати, а на иных заповеди имати», а иных при-везти к митрополиту «чинить суд по правилам Святых Апостол»(59).

Татарам запрещалось строить мечети. Зависимых от татарских феода-лов русских крестьян предлагалось у первых отобрать и распределить по дворцовым русским селам, а также среди феодалов новокрещеных. Эта гра-мота означала отказ правительства от политики «добровольной» христиани-зации и переход в этом деле к методам грубого административного нажима.

По царскому указу не позднее 16 июля 1622 г. новокрещеным татарам-землевладельцам запрещалось селить в своих дворах православных пашен-ных холопов и владеть ими(60). По другому указу от 1627/28 г. им запреща-лось уже и владеть православными людьми, живущими в господских дворах, «чтоб в том христианским душам осквернения не было»(61).

Политика христианизации, проводимая в отношении коренных народов Предкамья, получила законное утверждение в Соборном уложении 1649 г., которое предусматривает предоставление льгот для желающих креститься и в то же время узаконивает систему притеснений и репрессий в отношении тех, кто отказался переходить в православие(62). По этому уложению обра-щение кем-либо православного русского человека в мусульманство жестоко каралось. «А будет кого бусурман (мусульманин. – Р.Г.) каким-нибудь мера-ми насильством или обманом русского человека к своей бусурманской вере принудит и по своей бусурманской вере обрежет, – говорится здесь, – и того бусурманина по сыску казнить, зжесь огнем безо всякого милосердия»(63). В дальнейшем в политике христианизации народов Среднего Поволжья такого рода указы стали обычными(64).

Главным итогом политики христианизации коренных народов Предка-мья было образование в составе как служилых татар, так и среди ясачных, крепостных людей прослойки «новокрещен».

Писцовая книга Ивана Болтина к началу XVII в. упоминает в Предка-мье около 200 служилых «новокрещен» при примерно 300 чел. служилых та-тар(65). Это говорит о том, что к началу XVII в. доля служилых новокреще-ных, хотя и «не навыкающих христианству», в татарском служилом сословии здесь была достаточно большой. Доля же «новокрещен» среди ясачного на-селения Предкамья к тому времени была незначительна.

Таким образом, можно заключить, что этносоциальные процессы в Предкамье во второй половине XVI — начале XVIII вв. в значительной сте-пени были обусловлены политикой правительства в завоеванном крае. В ито-ге уже во второй половине XVI столетия сформировались почти все социальные слои населения Предкамья изучаемого периода, а также появились новые предпосылки для сложных этнических, этнодемогафических процес-сов в регионе.

Примечания

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19 В черте Казани и в посаде в 1565—1568 гг. проживало всего лишь 172 чел. (43 двора х 4 чел.) татар, «чувашей», «бусурман» и новокрещенов. См.: Ма-териалы по истории Татарской АССР: Писцовые книги города Казани 1565-1568 гг. и 1646 г. – Л.: Изд-во АН СССР. 1932 – Вып. 2 – С. 183.
20 Материалы по истории Татарской АССР... – С. 48.
21 По переписи 1565-1568 гг. русские в Казани населяли 1765 дворов (1765 х 4 = 7060 чел.). Учитывая, что в перепись не вошли монастырское население города, люди, живущие на архиепископском дворе и нетяглое население, русских в Казани могло насчитываться до 10 тыс. человек.
22 Российский государственный архив древних актов (Далее: РГАДА). – Ф. 1209 – Кн. 643 – Л. 184 об., 190, 204 об., 207, 299, 299 об., 231 об.. 234, 431, 433 об. и др.
23 РГАДА. – Ф. 1209. – Кн. 643 – Л. 196, 212 об., 232 об., 233, 468 и др.
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35 Четверть – мера земельной площади. Равнялась 0.5 десятины, или 0,54627 га земли.
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  • 1 | 25.05.2020, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А причем Казанское царство и татары? Казанское царство это вассал Москвы, проживали русские, булгары, чюваши и черемисы и другие народы. Небольшая группа мутила и хотела пойти под Крым, им хотели подчиняться.



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  • 2 | 25.05.2020, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Приступая к христианизации народов завоеванного края, правительст-во не рассчитывало на быстрый успех.
----------------
В деле христиниазицаии очевидный успех. Многие, особенно верхушка сразу перебежали. А в деле покорения своего вассала успех и вовсе ошеломительный. Вассальное государство было моментально и окончательно без всякого сопротивления приведено в покорность.



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  • 3 | 25.05.2020, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О социальной и национальной политике Российского правительства по отношению к татарам. Продолжение
================================
Ну ты млять, достал уже своей простатой, перехожящей в олигофрению!!!!!



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  • 4 | 25.05.2020, 10:01 | Автор: юнг
    Публикации: 160 | Комментарии: 40022 | Рейтинг: +5165,6
Да.а.аааааа... Ирех совсем ийопнулся со своими татарскими амбициями. Аминь!



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  • 5 | 25.05.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Дорогой автор, изложи свою идею в "двух словах." Ваш "роман" нечитабельный в условиях интернета..



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  • 6 | 25.05.2020, 10:14 | Автор: юнг
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И ведь, паразит, ещё прилагает ссылки на 65 источников.
================
Бедный Йорик! Как тебя ещё терпят близкие?



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  • 7 | 25.05.2020, 10:17 | Автор: Ирек
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2 | 25.05.2020, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован

Приступая к христианизации народов завоеванного края, правительст-во не рассчитывало на быстрый успех.
----------------
В деле христиниазицаии очевидный успех. Многие, особенно верхушка сразу перебежали. А в деле покорения своего вассала успех и вовсе ошеломительный. Вассальное государство было моментально и окончательно без всякого сопротивления приведено в покорность.
++++++++++++++++++++++++++++++
Оговоримся.
По завоеванным, покорённым татарам и по оставшейся после опустошительной казанской войны её знати царское правительство понаиздавало только до конца XVII века почти 50 указов (законов).

Ф.Х. Гумеров. составитель, автор вступительных статей и примечаний сборника "Законы Российской империи о башкирах, мишарях, тептярах и бобылях", по тем кто с мехами и батманами мёда встал на лыжи в порыве добровольного вхождения под длань Вани Грозного, за тот же период отыскал целых три сугубо важных документа о башкирах.
Это обширное "Соборное Уложение 1649 года", где башкирцы упоминаютсчя всего лишь один раз, и только между прочим. Что не мешает баш. ущоным носиться как с писанной торбой. Здешняя укадемик Зулёк ведь тоже шумно потрясала этим "Уложением...".
Помимо этого "Уложения..." за весь XVII век и весь предшествующий период с лыжных походов означенным автором было найдено ещё два супер пуперных закона о башкирах.
Один от 16 мая 1681 года: «Об отписке мурз и татар поместий и вотчин, о выгодах, какия принявшим христианскую веру предоставляются».
Другой от 13 октября 1662. "О сборе в Пермских уездах с каждых пяти дворов по одному ратнику, о снабжении их хлебными запасами и о посылке к воеводе Андрею Языкову против возмутившихся татар и Уфимских башкирцев. Грамота в Пермь Великую воеводе Михаилу Голенищеву.

Пару, тройку слов об этом третьем документе:
Татар наш автор даже в название сборника категорически не допустил, а тут второй, или третий из только трех им представленных документов за весь XVII век вновь, с упоминаниями татар, пусть здесь, хотя и косвенно. О «мишарях», тептярах и бобылях здесь нет, а ведь есть о башкирцах. Один кандидат философских наук и главный «традиционалист» Башкортостана А.Т. Бердин писал: «Сначала думали не столько об Уфе, сколько об Оренбурге – втором историческом центре управления башкирами...». Интересный всё же аргумент выбора, и именно в подчёркнутой выделенной нами части, причём, не абы ведь чего, а столицы некоей будущей государствености башкирского народа. Вот, и у нашего автора Ф.Х. Гумерова подобный же аргумент выбора документов о башкирах, и годный даже, если не управления ими, то, о формировании иными воинства против них.

Озвучивать или нет, своё уже ставшее часто употребляемым, АБАЛДЕТЬ?
Или всё же озвучить чё нить на О?



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  • 8 | 25.05.2020, 10:26 | Автор: юнг
    Публикации: 160 | Комментарии: 40022 | Рейтинг: +5165,6
65 источников! ===Ставлю литр тому, кто их сумеет найти и прочитать!



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  • 9 | 25.05.2020, 10:30 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10271 | Рейтинг: -810,6
4 | 25.05.2020, 10:01 | Автор: Юнге

Да.а.аааааа... Ирех совсем ийопнулся со своими татарскими амбициями. Аминь!
+++++++++++++++++++++++++++
Не-а, у меня ещё есть куда двигаться, куда падать. А вот тебе Юнге писец полный уже давно пришёл. Твой маразм окончательный, "пересмотру" не подлежит, уже никак непреходящ.
Амбиций же у меня никаких, я лишь "увлекся" историей, и в частности, и в особенности татаро_башкирской. И то более только из-за того, что затрахали очень с блудом в этом землячки.



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  • 10 | 25.05.2020, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Приступая к христианизации народов завоеванного края, правительст-во не рассчитывало на быстрый успех.
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В деле христиниазицаии очевидный успех. Многие, особенно верхушка сразу перебежали. А в деле покорения своего вассала успех и вовсе ошеломительный. Вассальное государство было моментально и окончательно без всякого сопротивления приведено в покорность.
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Вот и сравнивайте порядки как жили русские при Батые и последующих ханах, да и при Ивыне Грозном, завоёванные татары. Русские чуть ли не абсолютно свободные, при церквях, не облагаемых даже налогами. И татары, которых даже живьем сжигали при массовом стечении народа, чтобы другим было неповадно, в случае возвращения насильно крещенных в свою религию - Ислам!



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  • 11 | 25.05.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Казань русский город построенный русскими людьми. Одно врмея был столицей Казанского царства булгар, но был возвращен в русское подданство дедом Ивана Грозного.



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  • 12 | 25.05.2020, 10:51 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14736 | Рейтинг: -2114,5
7 | 25.05.2020, 10:17 | Автор: Ирек
Публикации: 116 | Комментарии: 10238 | Рейтинг: -804,2

Ф.Х. Гумеров. составитель, автор вступительных статей и примечаний сборника "Законы Российской империи о башкирах, мишарях, тептярах и бобылях"
______________________________________________
Ну и что тебе в сборнике "Законы Российской империи о башкирах, мишарях, тептярах и бобылях" не нравится?
Да и с Соборным уложением 1649 года, вроде это не Гумеров, а ты Иришка, как с котомкой носишься.
Ты хоть поняла, что там написано?



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  • 13 | 25.05.2020, 11:22 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14736 | Рейтинг: -2114,5
Иришка, у тебя опять истерика?
Нервная ты какая-то, психопатка.
Поэтому тебя в гараже держат?
Статья о чём?
Судя по названию о национальной политике России по отношению к татарам?
А башкиры здесь причём?



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  • 14 | 25.05.2020, 11:28 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4904 | Рейтинг: -743,9
Для Ирика башкиры одичалые (по образу "Игра престолов") татары.



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  • 15 | 25.05.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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К сожалению татары оказались в силу массы причин без исторической памяти , но это не говорит о том что она не вернется . У меня с этим все в порядке( мне память вернулась ) , что дает мне фору по сравнению с другими .



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  • 16 | 25.05.2020, 11:33 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14736 | Рейтинг: -2114,5
6 | 25.05.2020, 10:14 | Автор: юнг
Публикации: 159 | Комментарии: 40016 | Рейтинг: +5166,7

И ведь, паразит, ещё прилагает ссылки на 65 источников.
================
Бедный Йорик! Как тебя ещё терпят близкие?
___________________________________________________
Тут вот в чём дело - когда-то, Иришке вдолбили в голову, чем больше ссылок на какие-то работы, тем солиднее выглядит то, что она делает.
А вот попроси Иришку ответить, из какой работы что она использовала и увидишь "молчание ягнят".
Вообще-то, кроме ссылок, принято применять сноски. Взяла что-то из работы чужого автора, сразу в конце страницы сноска.
Попробуй в этой статье добиться от Иришки сносок.



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  • 17 | 25.05.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Мы находимся в составе России уже 350 лет и за эти годы не видели от нее ничего, кроме пользы. Странно, что очень многие мои соплеменники даже не знают, подданными какого государства они являются. Другие же (и их не меньше) опасаются русских, подозревают их во враждебном и тенденциозном отношении к мусульманам. Все это крайне неблагоприятно сказываются на положении нашей нации и нашей отчизны. Я полагаю, что в исправлении столь ненормальной ситуации в лучшую сторону должно быть заинтересовано правительство. Но такая возможность откроется лишь при условии, пропаганды русского языка среди булгар, широкого распространения произведений русских писателей и одновременной свободе издания булгарской литературы. Булгарский писатель Гаяз Исхаки.



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  • 18 | 25.05.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Есть и четвертое препятствие на пути прогресса — наш отказ от образования в русских школах. Ведь мы до сих пор не осмеливаемся признаться самим себе, что не имеем медресе в подлинном значении этого слова, что мы невежды, которые изучили процедуру ритуального омовения и при этом, едва ли сделали несколько серьезных шагов на пути углубления знаний. Естественно, такое положение приносит нам только вред и в дальнейшем не сулит ничего радостного. До сих пор даже наиболее способные и думающие из нас избегают учиться в государственных образовательных заведениях и отговаривают от этого других. Булгарский писатель Гаяз Исхаки.



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  • 19 | 25.05.2020, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот и сравнивайте порядки как жили русские при Батые и последующих ханах, да и при Ивыне Грозном, завоёванные татары. Русские чуть ли не абсолютно свободные, при церквях, не облагаемых даже налогами. И татары, которых даже живьем сжигали при массовом стечении народа, чтобы другим было неповадно, в случае возвращения насильно крещенных в свою религию - Ислам!
_____________________________________________________
Ну Батый специально же русских захватил, чтобы утроить им счастливую жизнь, как пионерам в Артеке. И налогов они не платили, правда вот дань была. И города не сжинали, людей в рабство не угоняли. Не жизнь а мед просто.

Кстати по поводу гонений на мусульман.
Сын и приемник Бытыя Сартак был христианином.
«По смерти Бату-хана остался сын его Сартак, чрезвычайно жестоко и несправедливо обращавшийся с мусульманами…
Так что на русских и Ивана Грозного тянуть не надо.



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  • 20 | 25.05.2020, 11:43 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10271 | Рейтинг: -810,6
Херней=Трендец прискакал, из задницы вылезши, куда был уже неоднократно послан.
Хернец=Мудец, обратно ПШЁЛвЗАДЕЦ.

Отдельно, не для прямоходящих, в задницах сидящих, и посланных туда:

Ф.Х. Гумеров, начинает именно с этого документа «Соборное уложение 1649 года», громогласно объявляя его «первоначальным документом во взаимоотношениях башкирского народа с Русским государством». Не менее, а то и более важно другое, этот автор по башкирам, и именно по башкирам, заявляет, что в этом «Уложении...» получили подтверждение льготы, данные в жалованных грамотах, прежде всего, о вотчинном владении башкирами землей». Наш автор в этом, даже более чем категоричен, он ещё ранее в своём Предисловии к сборнику заявляет: "Что касается земельных отношений, то вотчинное право башкир на землю в 1649 г. было подтверждено в «Соборном Уложении» царя Алексея Михайловича". И добавляет, объявляет: «С этого документа начинается и данный сборник (документ № 1)». Приводить полностью текст обширного по объёму и содержанию «Уложения…», это всё же, более чем нонсенс. Понимая это, и наш автор, в качестве этого документа намбер уан, и железобетонного доказательствами означенного, озвученного о подверждении вотчинного владения сугубо башкир, и даже почти как всепобеждающего Архимедова рычага, приводит содержание статьи 43 главы XVI «О поместных землях» указанного «Уложения…».
Представим и мы текст этой статьи: «А в городех у князей, и у мурз, у татар, и у мордвы, и у чюваши, и у черемисы, и у вотяков, и у башкирцов, бояром, и окольничим, и думным людем, и стольником, и стряпчим, и дворя-ном московским, и из городов дворяном, и детем боярским, и всяких чинов русским людем, поместных и всяких земель не покупати и не меняти и в за-клад и здачею и в наем на многия годы не имати. А будет которые москов-ские и из городов дворяне и дети боярские, и всяких чинов люди учнут в го-родех у князей, и у мурз, и у татар, и у мордвы, и у всяких ясачных людей земли имати з дачею, или покупати, или в заклад, или в наем на многия ле-та имати, или меняти, и у тех всяких чиной людей те татарския помест-ныя и ясачныя земли имати на государя, да им же за то от государя бытии в опале». Однако, а где же «мальчик»? Т.е., где же о заявляемой особой асаба-сти башкир, об их привилигированном вотчинном землевладении, если они даже в очередности перечисления владелей земель, хотя, да, всё же первые упоминаются, но только с конца этой очереди. Как бы к слову, заметим, что ни в этой главе XVI «О поместных землях», ни, в общем, во всём содержании «Уложения...» именований башкир более никоим образом не встречается. Вот те, и «мальчик».
Вместе с тем, надо и оговориться. Было вотчинное землевладение и в нашем в крае, и оно обязательно наличествовало по особенностям жития и функционирования самого Российского государства, но оно было узаконено не собственно по этничности населения, а по его сословности, причём как по всем его, государства весям, так, и по множеству сословий его населения. И в частности, как бы отдельно, и только в нашем крае было определено общин-ное вотчинное землевладение для башкирского сословия. В этом сословии исторически поперебывали не только башкиры, а башкиры, по сведениям са-мого мэтра башкирской исторической науки А.З. Асфандиярова были, и как он же утвердает даже во множестве, в «тибельган», по-русски выппинутыми из этого сословия.



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