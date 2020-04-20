Ильнар Гарифуллин: О возне вокруг статьи Габбасова

Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. Публикация Руслана Габбасова о мифическом “северо-западном диалекте” вызвала большой резонанс в башкирском сегменте.Разумеется то как этномародеры накинулись на Габбасова на его по сути говоря пацифистскую, и абсолютно комплиментарную по отношению к ним публикацию показывает, как удачно эта братия жуликоватых активистов крепко сидит на “крючке” у Белого дома.В принципе об этом я говорил всегда, и на то у меня есть не только логические предположения, но реальные и факты.В числе последнего щедро выдаваемые им государственные гранты (раньше такую помощь оказывал фонд “Урал”), так и полное содействие на всех уровнях властной вертикали, начиная от минитерств образования и культуры и заканчивая администрациями муниципалитетов, которые по указке из Администрации главы республики вынуждены давать “зеленый свет” башкиризаторской политике в татарской части республики. И данный кейс это в очерердной раз показал.По команде “сверху” они так набросились на абсолютно безобидный текст и напрасно активист “Башкорт”а пытается оправдаться перед ними. Эти оправдания им не нужны. Поэтому они перевернули все с ног на голову, даже сказанные им слова. Кое кому уже давно пора наконец увидеть полную ангажированность этих жуликоватых господ для которых подлинные интересы башкирского народа – это пустой звук. В их головах только ненависть к татарскому народу и ничего более.Что касается поста одного из двух главных идеологов башкирских этномародеров – Салавата Хамидуллина. Этот господин в очерердной раз повторил свои пропагандистские клише про заказ Татарстана, татарский заговор против Башкирии. Хотя этот пропагандист башкиризации татар прекрасной знает, что татарстанские власти долгие годы не только не вмешивались в эту ситуацию, самоустраняясь от защиты конституционных прав уфимских татар, но и очень часто подыгрывали башкирским властям. Типичная политика “умиротворения агрессора”.И очень хорошо, что Хамидуллин и другие этномародеры в очерердной раз встали в позу открытой защиты не только хабировской администрации с рук которой они кормятся, но и в защиту полностью дискредитировавшего себя режима Муртазы Рахимова.Очень забавно о “подрывной работе” и как татарской угрозе говорить члену курултая башкир, организации которая писала открытый донос на татарскую нацию в 2002 г., объясняя что переписать татар башкирами надо в целях обеспечения …. государственной безопасности РФ (кстати для тех кто забыл, ее думаю надо снова опубликовать). Эта организация которая не только обслуживала исключительно интересы действующей власти, но и во все времена своего существования боролась со свободой слова, пытаясь привлечь к ответственности не только СМИ (как например “Эхо Москвы в Уфе”), но и ученых-историков, журналистов и т.д.И не спроста башкирские жулики-этномародеры продвигающие мифический северо-западный диалект встают в защиту авторитарных режимов Мидхата Шакирова, Муртазы Рахимова, а теперь и Радия Хабирова.Ведь только опираясь на административный ресурс, тотальную цензуру они и способны проводить свою башкиризаторскую политику.В открытой политической конкуренции, дискуссии, без административного ресурса эта политика рассыпается как пепел на ветру. Поэтому борьба уфимских татар (т.е. татар проживающих в РБ) – это не абстрактная “войнушка” за то чей Мифтахетдин Акмулла или кто у кого “украл” курай, как пытаются представить себе некоторые.На такие благоглупости я бы обратил внимание в самую последнюю очередь, но сама жизнь, и история последних 40 лет показывает что политика башкиризации татар идет рука об руку с политическими преследованиями, борьбой со свободой слова, “закручиванием гаек” и т.д.А это уже касается каждого жителя республики, независимо от национальности. Борьба уфимских татар за свои национальные права, протест против ущемления национальных прав – это борьба не за привилегии, это борьба за равноправие, это борьба за то, чтобы не чувствовать себя второсортным народом в родной республике.