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«О Рахимове и не только»;

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Ильнар Гарифуллин: О возне вокруг статьи Габбасова

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Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. Публикация Руслана Габбасова о мифическом “северо-западном диалекте” вызвала большой резонанс в башкирском сегменте.

Ильнар Гарифуллин: О возне вокруг статьи Габбасова


Разумеется то как этномародеры накинулись на Габбасова на его по сути говоря пацифистскую, и абсолютно комплиментарную по отношению к ним публикацию показывает, как удачно эта братия жуликоватых активистов крепко сидит на “крючке” у Белого дома.

В принципе об этом я говорил всегда, и на то у меня есть не только логические предположения, но реальные и факты.

В числе последнего щедро выдаваемые им государственные гранты (раньше такую помощь оказывал фонд “Урал”), так и полное содействие на всех уровнях властной вертикали, начиная от минитерств образования и культуры и заканчивая администрациями муниципалитетов, которые по указке из Администрации главы республики вынуждены давать “зеленый свет” башкиризаторской политике в татарской части республики. И данный кейс это в очерердной раз показал.

По команде “сверху” они так набросились на абсолютно безобидный текст и напрасно активист “Башкорт”а пытается оправдаться перед ними. Эти оправдания им не нужны. Поэтому они перевернули все с ног на голову, даже сказанные им слова. Кое кому уже давно пора наконец увидеть полную ангажированность этих жуликоватых господ для которых подлинные интересы башкирского народа – это пустой звук. В их головах только ненависть к татарскому народу и ничего более.

Что касается поста одного из двух главных идеологов башкирских этномародеров – Салавата Хамидуллина. Этот господин в очерердной раз повторил свои пропагандистские клише про заказ Татарстана, татарский заговор против Башкирии. Хотя этот пропагандист башкиризации татар прекрасной знает, что татарстанские власти долгие годы не только не вмешивались в эту ситуацию, самоустраняясь от защиты конституционных прав уфимских татар, но и очень часто подыгрывали башкирским властям. Типичная политика “умиротворения агрессора”.

И очень хорошо, что Хамидуллин и другие этномародеры в очерердной раз встали в позу открытой защиты не только хабировской администрации с рук которой они кормятся, но и в защиту полностью дискредитировавшего себя режима Муртазы Рахимова.

Очень забавно о “подрывной работе” и как татарской угрозе говорить члену курултая башкир, организации которая писала открытый донос на татарскую нацию в 2002 г., объясняя что переписать татар башкирами надо в целях обеспечения …. государственной безопасности РФ (кстати для тех кто забыл, ее думаю надо снова опубликовать). Эта организация которая не только обслуживала исключительно интересы действующей власти, но и во все времена своего существования боролась со свободой слова, пытаясь привлечь к ответственности не только СМИ (как например “Эхо Москвы в Уфе”), но и ученых-историков, журналистов и т.д.

И не спроста башкирские жулики-этномародеры продвигающие мифический северо-западный диалект встают в защиту авторитарных режимов Мидхата Шакирова, Муртазы Рахимова, а теперь и Радия Хабирова.

Ведь только опираясь на административный ресурс, тотальную цензуру они и способны проводить свою башкиризаторскую политику.

В открытой политической конкуренции, дискуссии, без административного ресурса эта политика рассыпается как пепел на ветру. Поэтому борьба уфимских татар (т.е. татар проживающих в РБ) – это не абстрактная “войнушка” за то чей Мифтахетдин Акмулла или кто у кого “украл” курай, как пытаются представить себе некоторые.

На такие благоглупости я бы обратил внимание в самую последнюю очередь, но сама жизнь, и история последних 40 лет показывает что политика башкиризации татар идет рука об руку с политическими преследованиями, борьбой со свободой слова, “закручиванием гаек” и т.д.

А это уже касается каждого жителя республики, независимо от национальности. Борьба уфимских татар за свои национальные права, протест против ущемления национальных прав – это борьба не за привилегии, это борьба за равноправие, это борьба за то, чтобы не чувствовать себя второсортным народом в родной республике.

Ильнар Гарифуллин






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  • 1 | 18.05.2020, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
история последних 40 лет показывает что политика башкиризации татар идет рука об руку с политическими преследованиями
==================================
И не только татар!
Была попытка, посредством обязательного изучения БЯцкого языка башкиризировать все народы проживающие в Уфимской губернии.
Пока не будет отменена незаконная передача Уфимской губернии, башкирским племенам, национальный вопрос будет только нарастать!!



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  • 2 | 18.05.2020, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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хамидуллина гнать надо ото всюду где только появится .Махровый националист и разжигатель вражды между народами.Все ему Текелев мерещится .А мне вот валидка спокоя не дает .Мразь и предатель и улицы ,и библиотека, и спектакли-вот о чем помнить надо



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многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий,— сказал господин Путин.

— Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие».

Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.



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Путин добавил, что новые технологии уже меняют. Он подчеркнул, что базой, на которой будет развиваться Россия, станет, в том числе, искусственный интеллект, генетика, медицина. Президент отметил, что нужно использовать научную базу страны, чтобы развивать высокие технологии.

=============================

я нашел это удивительное место из речей Путина, и целый месяц ходил с отвисшей челюстью от удивления - как мог Путин этого догадаться?!



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— Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие».
Путин,сентябрьские речи
.............................
вот как!!!

а мы то грешным делом думали - чтоб сохранить российскую цивилизацию надобно бизнесменов в бочки с цементом закатывать........



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  • 6 | 18.05.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ильнар а тебя кто содержит?



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  • 7 | 18.05.2020, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гарифулину слово этномародеры понравилось. Поделился бы где мишаре и тептяре, куда делись. Куда делось большое количество башкир, где булгары расскажи нам гарифулин.



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  • 8 | 18.05.2020, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Ахмед Биишев
Ахмед Биишев заступил на должность руководителя автономии в 1921. Он первым начал бороться за права коренных жителей. Биишев хотел добиться разрешения на партийную работу для башкир. Однако вскоре его перевели в Москву, а в 1937 году репрессировали и расстреляли по обвинению в национализме. Вопрос - это репрессия ,если он протаскивать начал кадры по национальному признаку ,а не по деловым и профессиональным качествам ? Теперь все ,включая врагов Советской власти,стали удивительно "репрессированными" .... даже будучи гражданином Турции еще до революции Валиди - явный враг советского народа. Все статью за шовинизм пора восстановить, вряд ли согласится Толкачев -кстати,где можно ознакомиться с его подробной биографией? Чтоб объективно иметь мнение о нем ,не помешало бы знать его корни. А так непонятно - слишком много негатива в его адрес , обоснованно или нет ??? Интересно.



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  • Эксперт
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  • 9 | 18.05.2020, 10:59 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 67 | Комментарии: 657 | Рейтинг: +199
По моему разумению, Ильнар Гарифуллин по всем пунктам своей статьи - от и до - прав. Именно административный (материальный и политический) ресурс дает силу этномародерам, начисто забывшим, что численность нации увеличивают на ложе любви, а не антитатарскими "национал-патриотическими" телодвижениями, проплаченными властными структурами. Все пройдет - но позор, заработанный ими на ниве антитюркских, антитатарских и, в конечном счете, антибашкирских интересов, останется на века.



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6

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  • Гость
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  • 10 | 18.05.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.05.2020, 10:28 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4528 | Рейтинг: -349,2

Путин добавил, что новые технологии уже меняют. Он подчеркнул, что базой, на которой будет развиваться Россия, станет, в том числе, искусственный интеллект, генетика, медицина. Президент отметил, что нужно использовать научную базу страны, чтобы развивать высокие технологии.

=============================

я нашел это удивительное место из речей Путина, и целый месяц ходил с отвисшей челюстью от удивления - как мог Путин этого догадаться?!

================
Удивительно, как ты умудряешься лизать задницу Пу с отвисшей челюстью?



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  • 11 | 18.05.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Карим про ложе любви мищерякам и тептярам расскажи.



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  • 12 | 18.05.2020, 11:04 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10148 | Рейтинг: -793
И очень хорошо, что Хамидуллин и другие этномародеры в очерердной раз встали в позу открытой защиты не только хабировской администрации с рук которой они кормятся, но и в защиту полностью дискредитировавшего себя режима Муртазы Рахимова.
++++++++++++++++++++++++
С рук Хабирова кормиться, сложно всё же это, ведь в республике уже практически всё растырено, распродано. Кормятся пожалуй с рук Рахимова, с того фонда, который "злые" языки называют фондом "Украл". Ну та стахановская команда человека в безрукавочке с БСТ, авторов "Многотомной зажигалки" однозначно же, с того фонда жирно кормится.



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  • 13 | 18.05.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как уже задолбали эти башнацики!!! Не живётся им спокойно.Пора ликвидировать этот баш-стан,возродить Уфимскую губернию!!!



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  • 14 | 18.05.2020, 11:14 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10148 | Рейтинг: -793
эта братия жуликоватых активистов крепко сидит на “крючке” у Белого дома.
+++++++++++++++++++++++++
У Белого ли дома, и на крючке ли. Оне же уже и на Хабирова начинают потихоньку со своим пургеном мастырится. Думается, здесь всё же означенный мной пряник работает.
А насчёт жуликоватости, надо всё же жестче, правильне сказывать, открвенным жульничеством эта братия занимается. А для этого и анонимно, и под другими именами блудят, причём именно и остепенённые баш. учоные.
Про разных Лаврентьевых, насчёт пряника, вообще смолчу.



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  • 15 | 18.05.2020, 11:31 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4893 | Рейтинг: -743,4
К сожалению нацики нас до добра не доведет.... Сбудется мечта Кухарки и развалиться Россия на 80 государств.



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  • 16 | 18.05.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 18.05.2020, 11:31 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4889 | Рейтинг: -742,8
К сожалению нацики нас до добра не доведет.... Сбудется мечта Кухарки и развалиться Россия на 80 государств.
______________________________
зачем передергивать ? не на 80 государств , а на 80 федеративных объединений при сильном центре... разницу понимаешь старый бздун?
турк



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  • 17 | 18.05.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гарифуллин сам принимал активное участие в травле музыканта, который изучив свою родословную признал себя башкиром, а не татарином. Сейчас в Кремле такая тенденция, дать народам право на самоидентификацию. Татнацики всех мастей этого жутко боятся. Боятся что многие народы вернутся к своим исконным названиям. Мишаре, тептяре, булгары, кряшены. В Татарии уже идет серьезная борьба кряшен, булгар и мишар с татаризмом. Но административными мерами татарские власти не дают им определиться со своим настоящим именем. Однако посмотрим. Думаю долго сдерживать не удастся.



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  • 18 | 18.05.2020, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Попробую на 5 минут стать адвокатом" дьявола " . Мало кто знает почему баш элита клинит на татарском вопросе , я думаю одна из причин это страх быть ассимилированными татарами . Солидные вложения должны окупится и дистанция между народами будет только увеличиваться , но за все придется заплатить и скорее всего территорией . Логика развития социума не дает других вариантов выхода из этого тупика . Отчуждение и агрессия на ментальном уровне рано или поздно перейдет на физический уровень .



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  • 19 | 18.05.2020, 12:11 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10148 | Рейтинг: -793
8 | 18.05.2020, 10:59 | Автор: Karim Yaushev
+++++++++++++++++++++++++++
Карим я с тобой, и с Ильнаром знаком только заочно, почти также как со здешним Хернецом, а Ильнара даже телефона не знаю. Эта здешня блядина Хернец=Мудец уже всякого разного гадкого на нас троих наговорил, блядина же мудная.
Я же, как бы пользуясь случаем по твоему комментарию Карим, скажу вам с Ильнаром, спасибо якташларем за то что вы есть, и даже меня иногда поддерживаете словом. А кому как не нам земляки озадачиваться нашими татаро_башкирскими вопросами. Извините пожалуйста меня, что очень часто демонстрирую , что школ изячной словесности я не заканчивал. Вообще-то, я умею и могу говорить в широком диапозоне, и почти в изячной словесности с нормальными людьми. Однако я блядву, и особенно кацанутую, хернецутую и дедорасную не люблю, и даже больше здешних шоблятых Кухерки. Так что звиняйте меня, и ещё раз спасибо вам, за то что есть у меня такие земляки. А мочандру и означенной блядве надо учинять, и обязательно надо, хотя она просто тупая блядва обработанная своими пастырями, содержантами того "благо-нетворительного" фонда.



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  • 20 | 18.05.2020, 12:16 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10148 | Рейтинг: -793
Гарифулину слово этномародеры понравилось.
+++++++++++++++++++++++++++
Думаю, надо просто слово мародеры употреблять, ведь не только по этничности мародерствуют. Разве не растырили, не распродали эти мародёры всё достояние, всё богатство нашей республики. И конечно без знака вопроса.



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