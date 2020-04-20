Ильдар Габдрафиков: «У власти значение памятников сильно эмоционально окрашено»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Мурзагулов: «Врачи со вре ...

Ублюдок просто, тварь поганая
  Рейтинг: +6  Анонимно

Больше 20 тысяч в день: Х ...

Одного из соавторов видеообращения господин Афзалов назвал козлом и эк ...
  Рейтинг: +5  ЯСЕНПЕНЬ

Про что этот день

Участники ВОВ и подумать не могли, что победители могут жить хуже побе ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Сыртланову выкинули из ...

Уволена главный врач РКБ им. Куватова Эльза Сыртланова. Стало известно, куда ...
  19.05.2020   29328    22

В Верховном суде РБ ...

В соцсетях организации сообщается, что заседание началось сегодня днем. В зал ...
  19.05.2020   40284    6

Ильдар Габдрафиков: «У ...

Этнополитолог Ильдар Габдрафиков напомнил, что в истории Башкирии уже были ...
  19.05.2020   36986    39

Цивилизация со всеми ...

Чем занял во время пандемии президент, когда не произносит очередной ...
  19.05.2020   11289    7

Ильнар Гарифуллин: О ...

Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. ...
  18.05.2020   24018    104

Последние публикации
Сыртланову выкинули из ...

Уволена главный врач РКБ им. Куватова Эльза Сыртланова. Стало известно, куда ...
  19.05.2020   30423    22

В Верховном суде РБ ...

В соцсетях организации сообщается, что заседание началось сегодня днем. В зал ...
  19.05.2020   28447    6

Ильдар Габдрафиков: «У ...

Этнополитолог Ильдар Габдрафиков напомнил, что в истории Башкирии уже были ...
  19.05.2020   35526    39

Цивилизация со всеми ...

Чем занял во время пандемии президент, когда не произносит очередной ...
  19.05.2020   34977    7

Ильнар Гарифуллин: О ...

Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. ...
  18.05.2020   38569    104

Александр Войцех: Что ...

Речь идет о теневом бюджете примерно 125 миллионов рублей в год. Он формируется ...
  18.05.2020   28648    8

День Беды ...

Алексей Венедиктов пишет, что в Кремле решили провести путинский обнуляж 24 ...
  18.05.2020   38656    24

Путинская каша ...

Как начальство ни прячь вранье о ковидной смертности в России, оно все равно ...
  18.05.2020   18382    10

Такое не забывается ...

К середине мая становится ясен масштаб моральной катастрофы, которую мы ...
  18.05.2020   28246    5

Шендерович: Мало было на ...

Сегодня – семьдесят лет со дня рождения Валерии Ильиничны Новодворской. ...
  18.05.2020   27443    15

Читаемое за месяц
Единоросс, жги! ...

«Мы настаиваем на том, что государство должно выполнить свою конституционную ...
  20.04.2020   25994    72

Опередёж опередителей ...

«Работаем … на опережение», — скромно в пасхальном обращении определил Путин ...
  20.04.2020   29705    32

Этой кучке верующих ...

Актер Иван Охлобыстин напал на журналистку в Москве, утверждает ...
  20.04.2020   39357    13

Михайличенко: Хамитов и ...

Дмитрий Михайличенко — политолог. Итак, Хабиров, во время совещания ...
  20.04.2020   41428    12

Мурзагулов: «Я делаю ...

С понедельника в Башкирии вводится строгий пропускной режим, а всех работников, ...
  20.04.2020   15943    29

Архив публикаций
Май 2020 (62)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)


Ильдар Габдрафиков: «У власти значение памятников сильно эмоционально окрашено»

Оценили
0


Этнополитолог Ильдар Габдрафиков напомнил, что в истории Башкирии уже были подобные скандалы вокруг самовольно установленных, не признанных властями памятников. Так, в «нулевые» годы инициативная группа пыталась установить в поселке 8 Марта памятник основателю Уфы, воеводе Михаилу Нагому.

Ильдар Габдрафиков: «У власти значение памятников сильно эмоционально окрашено»


— Обращались даже в РАН за научной справкой, но нам власти Уфы не разрешили, хотя это была бы дань уважения основателю города, — сказал Габдрафиков в эфире «Эха».

По его словам, «у власти значение памятников сильно эмоционально окрашено», как, например, в истории с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге.

В истории с бюстом адмиралу Александру Колчаку в Стерлитамаке, не на стороне бизнесмена Тагира Ибрагимова тот факт, что мемориал не согласован с мэрией, и у муниципалитета были основания его снести. Однако, не варварским способом под покровом ночи, а через правовые механизмы.

— Без спроса ставить незаконно. И незаконно сносить. Необходимо было спор переносить в суд. Нужно толерантно относится событиям столетней давности и уже прийти к консенсусу.

Габдрафиков заметил, что Колчак с исторической точки зрения такой же участник Гражданской войны, и у его сторонников «тоже есть своя правда».

В Башкирии адмирал и верховный правитель не был, здесь квартировались его войска. С Заки Валиди у администрации Колчака сперва сложились деловые отношения, но затем они разошлись во взглядах: белые не предлагали национальной автономии.

— Колчак был приверженцем старого режима, опровергал национальное государственное строительство, был ярым сторонником монархии, — говорит Ильдар Габдрафиков. – Колчак был патриотом, сделал вклад в российскую государственность, видный ученый: он действительно заслуживает памятника.

По его словам, даже спустя сто лет после революции среди историков бушуют эмоции, а они сами занимают жесткие бескомпромиссные позиции.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 19.05.2020, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Основатель Уфы Иван IV Грозный.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 19.05.2020, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Соединенные Штаты окончательно прекратят финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и пересмотрят свое членство в ней, если в течение 30 дней ВОЗ не гарантирует проведения реформ, которых требует от нее Вашингтон. Об говорится в письме президента США Дональда Трампа директору ВОЗ Тедросу Гебрейесусу.

Американский лидер добавил, что не может позволить налогоплательщикам «продолжать финансировать организацию, которая в своем нынешнем состоянии так явно не служит интересам Америки».
--------------------------
ВОЗ служит интересам фармацевтических компаний США? Почему организацию служащую крупным капиталистам от фармацевтики назвали всемирной?



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 19.05.2020, 09:27 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31452 | Рейтинг: -706
"видный ученый"
------------------
Каждому учёному такого уровня видности ставить памятники - тогда места для жить не останется.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 19.05.2020, 09:31 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31452 | Рейтинг: -706
Чем отметился наш герой в Башкирии, что такого совершил, чтоб удостоиться увековечения.

В Башкирии никогда не жил.

Пришел, пострелял, порубил и ушел.

У которых гора трупов повыше - у белых или у красных - это другой вопрос



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 19.05.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бааа, рот открывает уголовник, осужденный за разжигание межнациональной розни в республике Ильдар Габдрафиков?! Мнением энтого уголовника интересуется Эхо в Уфе? У уфимских эхистов еще полно "экспертов" - педофилов, грабителей, воров...Как говорится, давайте экспертов на сцену!



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 19.05.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На уфимском журнале только одна статья от Проуфу, остальные с Эха Мацы. Кто спонсер?



Оценили
6

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 19.05.2020, 10:45 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4893 | Рейтинг: -743,5
Может были у Колчака достижения, но он своим белым движением перечеркнул все свои заслуги. Будь он грамотным политиком и военачальником, Россия не была отброшена на 100-летие назад в развитии.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 19.05.2020, 10:45 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4893 | Рейтинг: -743,5
Может были у Колчака достижения, но он своим белым движением перечеркнул все свои заслуги. Будь он грамотным политиком и военачальником, Россия не была отброшена на 100-летие назад в развитии.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 19.05.2020, 11:15 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10152 | Рейтинг: -793
3 | 19.05.2020, 09:27 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31451 | Рейтинг: -705,7
"видный ученый"
------------------
Каждому учёному такого уровня видности ставить памятники - тогда места для жить не останется.
++++++++++++++++++++++++++++
Памятник, памятник, и на коне, как Салавату Юлаеву, бульшому ущоному, укадемику, и по совместительству эсфеточку цвета детской неожиданности, Зулёк опайке, надоть обязательно поставить. Кого определим в организаторы столь суръёзного дела. Кацанутый Кацик пропал, остаётся только хернецутый, ну или по занятости Хернеца, Дедорас.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 19.05.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 19.05.2020, 09:31 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31451 | Рейтинг: -705,7
Чем отметился наш герой в Башкирии, что такого совершил, чтоб удостоиться увековечения.

Пришел, пострелял, порубил и ушел.

У которых гора трупов повыше - у белых или у красных - это другой вопрос
.........................................................
Зулявая в своём репертуаре из АстрахАни...
А твой любимый салаватка-разбойник сколько народу порубил,сжёг??? Тебе напомнить хотя бы про Симской завод???



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 19.05.2020, 11:32 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14630 | Рейтинг: -2103,7
1 | 19.05.2020, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Основатель Уфы Иван IV Грозный.
_____________________________________________
Настоящий основатель Уфы - Иван Грозный.
Именно он принял решение о строительстве крепости.
Именно Иван Грозный поручил сделать это Нагому. Дал ему денег, стрельцов и строителей.
Нагой бригадир строителей, выполнявших задачу Ивана Грозного.
Сейчас этим в городах России занимаются гастарбайтеры.
В дореволюционной Уфе прекрасно знали, кто настоящий основатель города, поэтому и не ставили памятник Нагому.
А Ивану Грозному не могли поставить. Так как Иван Грозный, впрочем, как и все Рюриковичи, был не в почёте у правящей тогда династии Голштейн-Готороппских-Романовых.
Если ставить памятник основателю Уфы, то это должен быть памятник Ивану Грозному.



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 19.05.2020, 11:35 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14630 | Рейтинг: -2103,7
Памятник, памятник, и на коне, как Салавату Юлаеву, бульшому ущоному, укадемику, и по совместительству эсфеточку цвета детской неожиданности, Зулёк опайке, надоть обязательно поставить. Кого определим в организаторы столь суръёзного дела. Кацанутый Кацик пропал, остаётся только хернецутый, ну или по занятости Хернеца, Дедорас.
____________________________________________
В этом вся Иришка.
Если исключить копипасты чужих работ, вот это её собственные мысли.
Вчера Турк написал правильный комментарий о "думах" гаражной Иришки.
Она способна составлять самостоятельно только предложения из слов "скикарекать, эсфеточек, укадемик, ущоный".



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 19.05.2020, 11:37 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10152 | Рейтинг: -793
Известный суц. философ и главный "традиционалист" Башкортостана, выдавал «интересные» сведения о том, то ли Колчак был масоном, то ли полосатая братва, которая его адмирала чуть не порешила, была таковыми, то ли они все вместе в одной такой команде, в таковом сообществе состояли.
Бердин А.Т. Призрак «Уфимской Атлантиды»: как он создается. — Уфа: РИО РУНЦ МО РБ, 2007. — 247 с.

Адмирал А.В. Колчак действительно не ординарная, и не однозначная личность Россиийской истории. Нужен ли ему памятник, мне то как за это сказывать, рассказывать?
Подобный случай с увековечиванием памяти барона Густава Манергейма произошёл, и вроде как раз именно во второй столице России, в блокаде которой были и финские войска этого барона. Вместе с тем, помимо его значения и заслуг в истории РИ, есть сведения, что благодаря как раз ему, Ленинград выжил, выстоял в той блокаде. О том, что он, барон Манергейм оставил окошечко в сплошной линии блокады Ленинграда. И вроде были его слова, что он враг Сталина, большевиков, но не русского народа.
История, штука сложная, не розовые фантики, но, и не сплошная чернуха.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 19.05.2020, 11:39 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31452 | Рейтинг: -706
10 | 19.05.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован

салаватка-разбойник сколько народу порубил,сжёг???
--------------------
Твоих предков недорубил же. Оставил кловунов плодилиться, чтоб уфимцам была жизнь нескучная.

Потому и называют расию страной дурачков и дурочек.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 19.05.2020, 11:53 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10152 | Рейтинг: -793
И да, на сожаление либерастов, что не удалось, чё скажу, белое движение в случае победы над большевиками практически неизбежно вело к распаду, к изчезновению РИ. Опять же, уже для плача, стенаний либерастов, добавлю, её, империю сохранили, как раз большевики, но в красном исполнении.
И облом для либерастов произошел в конце ХХ века, Борька их быстро спился, и ушёл в мир иной, не довел до конца своё вожделенное, сказанное им, пропётое пред пиндосам "Омерика, превыше всего".
Я не за белых, я не за красных, я только за историю и против блядей.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 19.05.2020, 12:16 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10152 | Рейтинг: -793
Потому и называют расию страной дурачков и дурочек.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Как они все укадемики похожи. Вчера Хернец колотился, как в падучей, мол де все дураки, дураки, и ни хрена ничего не знают, только он, только он, знает все языки мира, и вааще очень и премного всезнающий он, от даже гинкеологи и до блядологии обязательно, и что он, однозначно, головка от патефона.
А сегодня укадемик цвета детской неожиданности Зулёк подобные песни спивает, все кругом дурачки и дурочки, только она одна астраханская собаклейка охо-хо и укадемик бульшой.
Кто не знает, собаклейка, это рыбка, похожая на налима, такая же скользкая и вертлявая, но очень мелкая, противная и вредная. Сидишь, рыбу ловишь, а тут эта собаклейка, трык, так трык, начинает потрясывать тиханька поплавок. Поклёвывает, поклёвывает, как дразниться, издевается вредная. Главное понять, что это именно она скользкая и вредная приплыла, и тогда, вполне выхватывается она из водички, и обязательно по традиции рыбацкой головой в бережок утыкается, и до конца рыбалки, уже только хвостиком своим трык, трык. Так и оставляется на бережочке на трык, трык, пока её птичка какая не склюёт.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 19.05.2020, 12:21 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4893 | Рейтинг: -743,5
Ирек, ты как та корова с поносом, стараешься всех забрызгать говном. Ты не боишься, если все тебя начнут поливать говном, ты захлебнешься. В данном сайте есть только одна личность, кого нужно поливать из всех ведер, это КУХАРКА. Вот и поливай ее.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 19.05.2020, 12:23 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14630 | Рейтинг: -2103,7
14 | 19.05.2020, 11:39 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31452 | Рейтинг: -705,7

10 | 19.05.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован

салаватка-разбойник сколько народу порубил,сжёг???
--------------------
Твоих предков недорубил же. Оставил кловунов плодилиться, чтоб уфимцам была жизнь нескучная.
__________________________________________
Залия, да не слушайте Вы этого.
У него мозгов, как у Юнга. Юнговатый, я бы сказал.
Поёт что-то с чужих слов и сам не знает что.
На Симском заводе трудилось примерно 900 человек.
Крепостные крестьяне, рабы, можно сказать.
Ну не все, конечно.
Процентов 10, как обычно, это администрация и надсмотрщики. То есть человек 90-100.
Убито было около 60 человек.
Все ли они надсмотрщики и администрация?
Скорее всего, нет. На войне, к сожалению, большинство потерь, это именно некомпаданты, т.е. мирное население.
Но почему-то, все эти, так называемые историки замалчивают один факт.
Подавляющее большинство работников этого завода, если не ошибаюсь, более 600 человек присоединилось затем к пугачёвцам, а не к правительственным войскам.
Неудобно им говорить об этом.
Ну как же так - их сожгли, убили, а они к ним и присоединились и выступили именно на стороне тех, кто их сжёг и убил, а не на стороне защитников.
Стокгольмский синдром, наверное.
Ну и мелочь, не заслуживающая никакого внимания - завод был построен незаконно, что даже эти "историки" признают. Путём обмана и грабежа.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 19 | 19.05.2020, 12:38 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14630 | Рейтинг: -2103,7
Вчера Хернец колотился, как в падучей, мол де все дураки, дураки, и ни хрена ничего не знают, только он, только он, знает все языки мира, и вааще очень и премного всезнающий он, от даже гинкеологи и до блядологии обязательно, и что он, однозначно, головка от патефона.
___________________________________________
Иришка, у тебя вся жизнь прошла во лжи и клевете.
Ты ни разу не смогла ответить за свои слова.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 19.05.2020, 13:11 | Автор: Ирек
    Публикации: 116 | Комментарии: 10152 | Рейтинг: -793
Об укреплении городов и острогов в Уфимской и Соликамской провинциях от нападения башкирцов и о построении на горах и высоких местах маяков для сигналов жителям в случае не приятельскаго набега. 15 марта 1728 г.

О постройке крепостей для охранения заводов Демидова от нападений башкирцов 26 сентября 1738 г.

Об отдаче Табынского медного завода сибирскому купцу Твердышеву и о заключении с ним от казны контракта. 16 апреля 1744 г.
(Табынский завод был сожжен и разрушен башкирами во время восстания 1735 - 1741 гг.)

О запрещении иметь в Уфимском уезде и башкирских селениях кузницы и о содействии губер¬наторов и воевод желающим селиться на Оренбургской. 11 февраля 1736 г.

О дозволении селиться при Оренбурге Туркестанским жителям, Российским купцам, ремес¬ленникам и нижним воинским чинам и о даче приезжающим туда купцам до продажи товаров денег заимообразно на три месяца из магистратских и других доходов без процентов, считая потом по полупроценту на месяц. 11 февраля 1736 г.

О недержании беглецов и о наказаниях башкирцев, пойманных в воровстве; о беглых русских и иноверцах, оказавшихся между башкирцами; об определении уфимских новокрещенцев в казацкую службу и о снятии с них ясака; о бытии из башкир четырем дорожным ахунам; о бра¬ках башкирцев с казанскими татарами; о разрешении дворянам, офицерам и мещерякам поку¬пать земли и угодья у башкирцев; о принимании в поселение при Оренбурге и о размещении русских ссылочных. 11 февраля 1736 г.

О поселении пойманных башкирцев в отдаленных Российских провинциях. 7 майя 1737 г.

О невзыскании доимок с обывателей Бахмутской и Уфимской провинций, разоренных баш¬кирцами. 12 майя 1737 г.

О мерах к совершенному прекращению бунта башкирцев и о запрещении им генеральных сборов без присутствия воинских чинов. 9 июня 1737 г.

О прекращении башкирских замешательств, о разделении башкирцов на разные суды; об о ределении в городке Осу особаго воеводы и о припуске к оному дворцовых крестьян до Сарпула; об учреждении Красноуфимской крепости и Исецкой провинции, с назначением в ону особаго воеводы; о переводе Пермскаго провинциальнаго воеводы в Кунгур и о бытии в сем городе провинциальному правлению. 13 августа 1737 г.

О запрещении башкирцам входить вооруженным в Киргиз-кайсацкия орды. 24 марта 1739 г. (Барымту башкирцам запретили, и тогда из-за этого вроде тоже бунтовали. А чё, крыша в лице властей РИ есть, чё же соседей не пограбить - И.Г.)

О непроведении переписи башкир. 5 мая 1739 г.

О подтверждении прежних указов на счет водворения между башкирцами тишины и спокойствия; о командировании офицеров для переписи башкирцев (Один хрен считали, и на керандаш брали - И.Г.) и об изследовании отысканнь около Белой реки руд. 20 декабря 1739 г.

Об отправки башкир на каторжную работу в Рогервик, участвовавших в восстании. 9 мая 1740 г.

Об усмирении бунтующихся башкирцов. 9 августа 1740 г.

О клеймении воров, разбойников и прочих уголовых преступников словом вор, означая на лбу ВО, на правой щеке Р, а на левой Ъ. 9 июня 1746 г.

О Всемилостивейшем прощении башкирцев, которые, учинив разные злодейства, бежали с женами и детьми, если добровольно из бегов возвратятся. 1 сентября 1755 г.

О возмущении башкирцев и о мерах к пресечению со стороны их всяких коварных замыслов. 26 сентября 1755 г.

О продолжении срока на один год к выходу башкирцам на прежния жилища. 16 декабря 1763

Это небольшой перечень законов с 1649 по 1798 год из сборника :"Законы Российской империи о башкирах, мишарях, тептярах и бобылях". Составитель, автор вступительных статей и примечаний этого сборника Ф.Х. Гумеров. Автор, кандидат исторических наук, автор хрестоматий, и разных работ по истории, и, он же, составитель такого объёмного сборника законов, в который ему, в общем, получилось найти и внести целых 433 указа (закона). Он в Предисловии писал, что начиная работу над своим сборником, он предполагал, что всего законов будет не больше 60-80, а получилось ему найти и внести в сборник 433 указа (закона). И восхищаясь этим, или даже самим собой восклицал: «Это ошеломляющий результат». В указзаном периоде он отыскал 139 оченно важных законов, и даже такой особо важный, то ли для башкир, то ли для других из названия сборника, как: Указ от 7 июня 1790 года: «О поставке вина с Тобольских казенных заводов в города Уфимского наместничества Троицк, Челябу и Верхоуральск». Татар он исключил из названия сборника, хотя они много в иных документах упоиминаются, а к этому наверное не имеют отношения.



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com