Ильдар Габдрафиков: «У власти значение памятников сильно эмоционально окрашено»

Этнополитолог Ильдар Габдрафиков напомнил, что в истории Башкирии уже были подобные скандалы вокруг самовольно установленных, не признанных властями памятников. Так, в «нулевые» годы инициативная группа пыталась установить в поселке 8 Марта памятник основателю Уфы, воеводе Михаилу Нагому.— Обращались даже в РАН за научной справкой, но нам власти Уфы не разрешили, хотя это была бы дань уважения основателю города, — сказал Габдрафиков в эфире «Эха».По его словам, «у власти значение памятников сильно эмоционально окрашено», как, например, в истории с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге.В истории с бюстом адмиралу Александру Колчаку в Стерлитамаке, не на стороне бизнесмена Тагира Ибрагимова тот факт, что мемориал не согласован с мэрией, и у муниципалитета были основания его снести. Однако, не варварским способом под покровом ночи, а через правовые механизмы.— Без спроса ставить незаконно. И незаконно сносить. Необходимо было спор переносить в суд. Нужно толерантно относится событиям столетней давности и уже прийти к консенсусу.Габдрафиков заметил, что Колчак с исторической точки зрения такой же участник Гражданской войны, и у его сторонников «тоже есть своя правда».В Башкирии адмирал и верховный правитель не был, здесь квартировались его войска. С Заки Валиди у администрации Колчака сперва сложились деловые отношения, но затем они разошлись во взглядах: белые не предлагали национальной автономии.— Колчак был приверженцем старого режима, опровергал национальное государственное строительство, был ярым сторонником монархии, — говорит Ильдар Габдрафиков. – Колчак был патриотом, сделал вклад в российскую государственность, видный ученый: он действительно заслуживает памятника.По его словам, даже спустя сто лет после революции среди историков бушуют эмоции, а они сами занимают жесткие бескомпромиссные позиции.