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В Верховном суде РБ возобновился процесс по делу о признании организации «Башкорт» экстремистской

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В соцсетях организации сообщается, что заседание началось сегодня днем. В зал суда пускали по спискам — истца, ответчиков, свидетелей и адвокатов.

В Верховном суде РБ возобновился процесс по делу о признании организации «Башкорт» экстремистской


Напомним, в феврале этого года прокуратура обратилась в Верховный суд республики с иском о признании «Башкорта» экстремистской организацией и запрете ее деятельности.

Признать организацию таковой прокуратура требует, ссылаясь на то, что в деятельности “Башкорта” “активное участие принимают Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин, Айрат Дильмухаметов, ранее судимые за преступления экстремистской направленности”, и что при участии упомянутых людей “на территории Республики Башкортостан организуются массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в его состав новых участников”.

Судебный процесс начался 7 февраля, однако из-за пандемии коронавируса был временно приостановлен.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 19.05.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Верховном суде РБ возобновился процесс по делу о признании организации «Башкорт» экстремистской
==================================
Главари "башкорта" должны быть осуждены по всей строгости закона,
чтобы другим было неповадно!!! Надо покончить с башкирским национализмом раз и навсегда!!!!!!



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  • 2 | 19.05.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Башкорт"-ЭКСТРЕМИСТЫ и НАЦИОНАЛИСТЫ! Давно пора отправить их в края не столь отдалённые. Пусть поработают на лесоповале на благо России.



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  • 3 | 19.05.2020, 12:55 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14630 | Рейтинг: -2103,6
Перечислю несколько фамилий, которым принадлежит (читай, слиберастничали) практически всё добро России.
Михельсон, Дерипаска, Абрамович, Лисин, Алекперов, Мордашов, Усманов, Тимченко, Потанин, Фридман, Роттенберги, Чубайс, Греф.
До этого Березовский, Ходорковский, Гусинский, Немцов, Смоленский.
Кто из них русский?
Понятно, что список этот далеко неполный.
А судят за экстремизм организацию "Башкорт".
Я, практически, ничего не знаю об этой организации.
Но против кого они занимались экстремизмом?
И главный вопрос - а тех ли судят?



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  • 4 | 19.05.2020, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 19.05.2020, 12:55 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 14628 | Рейтинг: -2103,2
..........................
"Я, практически, ничего не знаю об этой организации."
============
Прежде чем бить в колокола, надо знать предмет разговора, а не выставлять себя Незнайкой.



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  • Гость
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  • 5 | 19.05.2020, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 19.05.2020, 12:55 | Автор: Корней

Перечислю несколько фамилий, которым принадлежит (читай, слиберастничали) практически всё добро России.
Михельсон, Дерипаска, Абрамович, Лисин, Алекперов, Мордашов, Усманов, Тимченко, Потанин, Фридман, Роттенберги, Чубайс, Греф.
До этого Березовский, Ходорковский, Гусинский, Немцов, Смоленский.
Кто из них русский?
Понятно, что список этот далеко неполный.
А судят за экстремизм организацию "Башкорт".
Я, практически, ничего не знаю об этой организации.
Но против кого они занимались экстремизмом?
И главный вопрос - а тех ли судят?
============================================
Дело не в нации ! Суть вопроса организации «Башкорт»!
НЕ рассуждайте о своих правах и культуре !!
НЕ обсуждайте коррупцию , Воровство и Разграбление
республики во власти !
Вы , (башкиры ) просто население территории и не на что не
имеете прав на своей земле !



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  • Гость
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  • 6 | 19.05.2020, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руки прочь от Башкорта !Гадий гадкий хочет понравиться татарам и русским Башкортостана , ставленник путина чтобы не мешали разворовть эти отчаенные потомки салавата юлаева хочет упрятать в тьюрму как поступил дильмухаметовым ..Он не блешет умом ,не знает еще башкирского народа !



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