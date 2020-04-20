В Верховном суде РБ возобновился процесс по делу о признании организации «Башкорт» экстремистской

В соцсетях организации сообщается, что заседание началось сегодня днем. В зал суда пускали по спискам — истца, ответчиков, свидетелей и адвокатов.Напомним, в феврале этого года прокуратура обратилась в Верховный суд республики с иском о признании «Башкорта» экстремистской организацией и запрете ее деятельности.Признать организацию таковой прокуратура требует, ссылаясь на то, что в деятельности “Башкорта” “активное участие принимают Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин, Айрат Дильмухаметов, ранее судимые за преступления экстремистской направленности”, и что при участии упомянутых людей “на территории Республики Башкортостан организуются массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в его состав новых участников”.Судебный процесс начался 7 февраля, однако из-за пандемии коронавируса был временно приостановлен.