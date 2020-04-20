Цивилизация со всеми неудобствами

Важными и насущными проблемами: готовит свой обнуляж «во время чумы», проводит совещания по генетическим технологиям, «обкашливает» с Сечиным очередную помощь для его Роснефти. А путинские пропагандисты в это время продолжили снова, как ни в чем не бывало, выкладывать старые консервы.
На этот раз записанное в сентябре интервью, в котором Путин рассказывает, что «Россия — это отдельная цивилизация». А для ее сохранения нам необходимо «делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие» — искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину, образование, говорит он.
ВладимВладимыч, акститесь, выйдите из бункерного астрала! Вы бы ещё про «необходимость слезания экономики с нефтяной иглы» в 125-й раз бы сказали.
У вас космосом рулит клоун Рогозин, нанотехнологии «пилит» Чубайс, медицину до полусмерти заоптимизировала Голикова, вместе с образованием. Во главе ОАК сидит Сердюков-Табуреткин. В минфине — счетовод Силуанов, годами блестяще сводящий профицитные бюджеты с ростом расходов на силовиков и с кукишом для науки, образования, медицины и человеческого капитала.
До этого вы со своими нукерами уконтрапупили РАН чудо-"реформой". Половину высокотехнологичного производства заглотил «Ростех» другана Чемезова, который не может выпустить даже аппараты ИВЛ, чтобы они не горели, не говоря уж о самолётах, чтобы они не падали. В итоге США уже готовят нам новый «Ленд-лиз» ИВЛ.
Либо трагедии, либо анекдоты — как с российским смартфоном для Медведева в единственном экземпляре или поставкой в школы устаревших, ещё и стыренных планшетов с ч/б экраном.
«Утечка мозгов» продолжается. Молодые учёные (и не только) мечтают уехать из России при первой же минимальной возможности.
А среди последних громких технологических «достижений» пока, разве что мутное выделение Роснефтью денег на создание структуры для «предполагаемой» дочурки Путина на некие генетические исследования. Космическо-комический «робот Фёдор». И рассказы Путина о том, что у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира, о чем он заявил и в том же интервью.
Но даже, если предположить, что это не очередные «мультики» от главковерха. И наши учёные-оружейники вопреки путинским менеджерам сделали-таки «вурдервафлю», вряд ли это поможет во время и после пандемии россиянам, которых государство снова кинуло. Даже с банальными масками, не говоря про деньги.
О каких супер-ракетах и искусственном интеллекте может идти речь в такой ситуации? О какой «отдельной цивилизации»? В стране, где у многих не то, что отдельного жилья, а своего тёплого сортира нет! В «поднявшейся с колен» до сих пор 30 млн человек пользуются выгребными ямами, а 45% многодетных семей не подключены к централизованной канализации. Россия занимает 1-е место по доле населения без доступа к туалетам среди развитых стран.
Вот только в рейтингах по уровню жизни граждан РФ находится далеко от первых мест, скорее в районе «ватерлинии». Теперь уже по самое горло. И с таким руководством «отдельной цивилизации» обречена только опускаться еще ниже в бедность. По уши. И в войну. По локоть…
СерпомПо, Эхо Москвы
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Цивилизация со всеми неудобствами
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