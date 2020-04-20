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Цивилизация со всеми неудобствами

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Чем занял во время пандемии президент, когда не произносит очередной бессмысленный бункер-спич?

Цивилизация со всеми неудобствами


Важными и насущными проблемами: готовит свой обнуляж «во время чумы», проводит совещания по генетическим технологиям, «обкашливает» с Сечиным очередную помощь для его Роснефти. А путинские пропагандисты в это время продолжили снова, как ни в чем не бывало, выкладывать старые консервы.

На этот раз записанное в сентябре интервью, в котором Путин рассказывает, что «Россия — это отдельная цивилизация». А для ее сохранения нам необходимо «делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие» — искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину, образование, говорит он.

ВладимВладимыч, акститесь, выйдите из бункерного астрала! Вы бы ещё про «необходимость слезания экономики с нефтяной иглы» в 125-й раз бы сказали.

У вас космосом рулит клоун Рогозин, нанотехнологии «пилит» Чубайс, медицину до полусмерти заоптимизировала Голикова, вместе с образованием. Во главе ОАК сидит Сердюков-Табуреткин. В минфине — счетовод Силуанов, годами блестяще сводящий профицитные бюджеты с ростом расходов на силовиков и с кукишом для науки, образования, медицины и человеческого капитала.

До этого вы со своими нукерами уконтрапупили РАН чудо-"реформой". Половину высокотехнологичного производства заглотил «Ростех» другана Чемезова, который не может выпустить даже аппараты ИВЛ, чтобы они не горели, не говоря уж о самолётах, чтобы они не падали. В итоге США уже готовят нам новый «Ленд-лиз» ИВЛ.

Либо трагедии, либо анекдоты — как с российским смартфоном для Медведева в единственном экземпляре или поставкой в школы устаревших, ещё и стыренных планшетов с ч/б экраном.

«Утечка мозгов» продолжается. Молодые учёные (и не только) мечтают уехать из России при первой же минимальной возможности.

А среди последних громких технологических «достижений» пока, разве что мутное выделение Роснефтью денег на создание структуры для «предполагаемой» дочурки Путина на некие генетические исследования. Космическо-комический «робот Фёдор». И рассказы Путина о том, что у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира, о чем он заявил и в том же интервью.

Но даже, если предположить, что это не очередные «мультики» от главковерха. И наши учёные-оружейники вопреки путинским менеджерам сделали-таки «вурдервафлю», вряд ли это поможет во время и после пандемии россиянам, которых государство снова кинуло. Даже с банальными масками, не говоря про деньги.

О каких супер-ракетах и искусственном интеллекте может идти речь в такой ситуации? О какой «отдельной цивилизации»? В стране, где у многих не то, что отдельного жилья, а своего тёплого сортира нет! В «поднявшейся с колен» до сих пор 30 млн человек пользуются выгребными ямами, а 45% многодетных семей не подключены к централизованной канализации. Россия занимает 1-е место по доле населения без доступа к туалетам среди развитых стран.

Вот только в рейтингах по уровню жизни граждан РФ находится далеко от первых мест, скорее в районе «ватерлинии». Теперь уже по самое горло. И с таким руководством «отдельной цивилизации» обречена только опускаться еще ниже в бедность. По уши. И в войну. По локоть…

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 19.05.2020, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
все так на само деле....
....и золотые залы в кремле и 20 дворцов путинских по всей россии для кабаихи и ее детей от путина



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  • 2 | 19.05.2020, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кому ковид -19, кому обнулярбит не переставая желание поскорее дообнуляжиться



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  • 3 | 19.05.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да-да, гнилой яблочный Мельников, только в России кризис от короны, везде сплошь процветание:

Коронакризис оказывает все более серьезное воздействие на экономику и быт обычных людей в западных странах. Теперь налицо обрушение системы аренды жилой недвижимости – оставшиеся без работы клерки больше не могут платить собственникам жилья.

1 мая в США наступил срок ежемесячной выплаты арендодателям. Почти треть американских съемщиков жилья заплатить не смогли ничего.



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  • 4 | 19.05.2020, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем занял во время пандемии президент, когда не произносит очередной бессмысленный бункер-спич?
==============================
А мне, его равестнику, 66 летнему пенсионеру, запрещены даже прогулки на свежем воздухе!!!!
Это при том что я ничего плохого, в отличии путина для России не сделал !
Где С П Р А В Е Д Л И В О С ТЬ ?!



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  • 5 | 19.05.2020, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 мая в США наступил срок ежемесячной выплаты арендодателям. Почти треть американских съемщиков жилья заплатить не смогли ничего.
______________________________-
ну в очередной раз им простят этот долг
турк



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  • 6 | 19.05.2020, 11:34 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1580 | Рейтинг: +367,1
Крыса спряталась в бункер и верещит оттуда. А еще пустили слух что мишустик заболел. Я грит тоже смертный, тоже болею а у самого харя красная, жирная. Не кашляет и не температурит. Вот как надо болеть, по царски. А холопы пачками гибнут, дышать не могут и больницы их не берут.



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  • 7 | 19.05.2020, 15:19 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39330 | Рейтинг: +6502,5
У предводителя теперь один способ войти в историю, а не вляпаться в неё.

Этот способ - сделать Россию нормальной унитарной страной.

Тогда благодарные потомки спишут все его проделки, и запомнят как собирателя русских земель.



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