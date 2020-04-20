Цивилизация со всеми неудобствами

Чем занял во время пандемии президент, когда не произносит очередной бессмысленный бункер-спич?Важными и насущными проблемами: готовит свой обнуляж «во время чумы», проводит совещания по генетическим технологиям, «обкашливает» с Сечиным очередную помощь для его Роснефти. А путинские пропагандисты в это время продолжили снова, как ни в чем не бывало, выкладывать старые консервы.На этот раз записанное в сентябре интервью, в котором Путин рассказывает, что «Россия — это отдельная цивилизация». А для ее сохранения нам необходимо «делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие» — искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину, образование, говорит он.ВладимВладимыч, акститесь, выйдите из бункерного астрала! Вы бы ещё про «необходимость слезания экономики с нефтяной иглы» в 125-й раз бы сказали.У вас космосом рулит клоун Рогозин, нанотехнологии «пилит» Чубайс, медицину до полусмерти заоптимизировала Голикова, вместе с образованием. Во главе ОАК сидит Сердюков-Табуреткин. В минфине — счетовод Силуанов, годами блестяще сводящий профицитные бюджеты с ростом расходов на силовиков и с кукишом для науки, образования, медицины и человеческого капитала.До этого вы со своими нукерами уконтрапупили РАН чудо-"реформой". Половину высокотехнологичного производства заглотил «Ростех» другана Чемезова, который не может выпустить даже аппараты ИВЛ, чтобы они не горели, не говоря уж о самолётах, чтобы они не падали. В итоге США уже готовят нам новый «Ленд-лиз» ИВЛ.Либо трагедии, либо анекдоты — как с российским смартфоном для Медведева в единственном экземпляре или поставкой в школы устаревших, ещё и стыренных планшетов с ч/б экраном.«Утечка мозгов» продолжается. Молодые учёные (и не только) мечтают уехать из России при первой же минимальной возможности.А среди последних громких технологических «достижений» пока, разве что мутное выделение Роснефтью денег на создание структуры для «предполагаемой» дочурки Путина на некие генетические исследования. Космическо-комический «робот Фёдор». И рассказы Путина о том, что у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира, о чем он заявил и в том же интервью.Но даже, если предположить, что это не очередные «мультики» от главковерха. И наши учёные-оружейники вопреки путинским менеджерам сделали-таки «вурдервафлю», вряд ли это поможет во время и после пандемии россиянам, которых государство снова кинуло. Даже с банальными масками, не говоря про деньги.О каких супер-ракетах и искусственном интеллекте может идти речь в такой ситуации? О какой «отдельной цивилизации»? В стране, где у многих не то, что отдельного жилья, а своего тёплого сортира нет! В «поднявшейся с колен» до сих пор 30 млн человек пользуются выгребными ямами, а 45% многодетных семей не подключены к централизованной канализации. Россия занимает 1-е место по доле населения без доступа к туалетам среди развитых стран.Вот только в рейтингах по уровню жизни граждан РФ находится далеко от первых мест, скорее в районе «ватерлинии». Теперь уже по самое горло. И с таким руководством «отдельной цивилизации» обречена только опускаться еще ниже в бедность. По уши. И в войну. По локоть…