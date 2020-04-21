«Обратная связь» без печатных выражений

Владимир Путин рассказал, почему ему нужна «обратная связь» от населения. Он обратился к россиянам и назвал нынешний опыт – уникальным.Сегодня на оперативном совещании с министрами Владимир Путин обратился к россиянам, отметив, что власти нужна обратная связь, чтобы знать, как реализуются на местах меры по поддержке населению.- Решения по поддержке, которые мы предлагаем населению, уникальны. Огромные ресурсы мы никогда не использовали в таких целях. Слава богу, что они у нас есть, в связи с результатами предыдущей макроэкономической, финансовой политики, - сказал он.Путин отметил, что нет ничего особенного в том, что в претворении эти решений в жизнь, появляются сбои. Для того, что урегулировать их, необходима обратная связь.- Нам нужно понимать, что происходит на земле, - отметил он.Помимо этого президент указал, что текущая работа должна производится, нацпроекты должны реализовываться. Однако ничего такого в том, что они будут сдвинуты, нет. При этом высвободившиеся средства можно будет потратить на другие цели, более важные в настоящее время.