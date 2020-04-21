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«Обратная связь» без печатных выражений

  • Опубликовано: ПроУфу | 20.05.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 36811 | Комментарии: 10
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Владимир Путин рассказал, почему ему нужна «обратная связь» от населения. Он обратился к россиянам и назвал нынешний опыт – уникальным.

«Обратная связь» без печатных выражений


Сегодня на оперативном совещании с министрами Владимир Путин обратился к россиянам, отметив, что власти нужна обратная связь, чтобы знать, как реализуются на местах меры по поддержке населению.

- Решения по поддержке, которые мы предлагаем населению, уникальны. Огромные ресурсы мы никогда не использовали в таких целях. Слава богу, что они у нас есть, в связи с результатами предыдущей макроэкономической, финансовой политики, - сказал он.

Путин отметил, что нет ничего особенного в том, что в претворении эти решений в жизнь, появляются сбои. Для того, что урегулировать их, необходима обратная связь.

- Нам нужно понимать, что происходит на земле, - отметил он.

Помимо этого президент указал, что текущая работа должна производится, нацпроекты должны реализовываться. Однако ничего такого в том, что они будут сдвинуты, нет. При этом высвободившиеся средства можно будет потратить на другие цели, более важные в настоящее время.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 20.05.2020, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это он к обнулению готовится, пытается свой рейтинг поднять.



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  • Гость
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  • 2 | 20.05.2020, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Владимир Путин рассказал, почему ему нужна «обратная связь» от населения.
====================================
Элементарно вован!!!
Освой компютер (или слабо?!),
Заведи аккаунт в соцсетях, и общайся непосредственно с Людьми, лучшей "обратной"связи человечество еще не придумало!!!!!!
Хватит жить прошлым, пора идти в Будущее !!!!!



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0

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  • Гость
  •  
  • 3 | 20.05.2020, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Владимир Путин рассказал, почему ему нужна «обратная связь» от населения.
====================================
Элементарно вован!!!
Освой компютер (или слабо?!),
Заведи аккаунт в соцсетях, и общайся непосредственно с Людьми, лучшей "обратной"связи человечество еще не придумало!!!!!!
Хватит жить прошлым, пора идти в Будущее !!!!!

Судя по всему, ты человек грамотный и легко можешь подсчитать, какое время Путин потратит на общение с каждым человеком. По всему он таки не уложится до 2036 года.



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2

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  • Гость
  •  
  • 4 | 20.05.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Элементарно вован!!!
Освой компютер (или слабо?!),
Заведи аккаунт в соцсетях, и общайся непосредственно с Людьми, лучшей "обратной"связи человечество еще не придумало!!!!!!
Хватит жить прошлым, пора идти в Будущее !!!!!
=======================================
У Путина дел хватает, чтобы как ты по соцсетям сидеть. Человечество давно придумало лучшую обратную связь чем соцсети, это живое общение, глаза в глаза.



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 20.05.2020, 10:36 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 40006 | Рейтинг: +5167,5
Уважаемые пассажиры!
С запасного пути отправляется паровоз "Россия-Кранты".
Следующая станция-"Отдельная цивилизация".Или прямой репортаж из заседания Гаагского суда!



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2

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  • Гость
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  • 6 | 20.05.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 20.05.2020, 10:36 | Автор: юнг
Публикации: 159 | Комментарии: 40004 | Рейтинг: +5168,1

Уважаемые пассажиры!
С запасного пути отправляется паровоз "Россия-Кранты".
Следующая станция-"Отдельная цивилизация".Или прямой репортаж из заседания Гаагского суда!
-----------------------------------
Ты не представляешь Юнг какой ты дурак.



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5

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  • Гость
  •  
  • 7 | 20.05.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5-му
Увы, не дождемся



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0

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  • Участник
  •  
  • 8 | 20.05.2020, 12:31 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14665 | Рейтинг: -2107,2
Заведи аккаунт в соцсетях, и общайся непосредственно с Людьми, лучшей "обратной"связи человечество еще не придумало!!!!!!
Хватит жить прошлым, пора идти в Будущее !!!!!
____________________________________________
М-да?
Это самый лучший способ общения между людьми?
Регистрируясь в соцсетях, мы шагаем в будущее?
В общем-то, да, шагаем в будущее. Даже если просто лежим на диване, тем не менее мы уверенно туда движемся.
Вот только в какое?



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1

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  • Эксперт
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  • 9 | 20.05.2020, 12:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68258 | Рейтинг: +11945,8
Обратная связь была продемонстрирована народом - просто мгновенно - в час, когда пуйло объявил о выплате с 1 июня по 10 тысяч на ребенка, почему-то ограничив возраст детей 15 годами и 11,5 месяцами. Видимо школьники старших классов должны уже сами заботиться о своем пропитании.
Нард просто обвалил сайт Госуслуг - мгновенно!
По стечению обстоятельств я в это время пыталась зайти на приложение "Мой налог", проверить свои платежи - а я там зарегана через госуслуги... и хер там! Раз 10 пыталась - не получилось войти и авторизоваться.

Так вот - в понедельник у познера 39-летняя ряха(как у младшего Чайки) - министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что в правительстве «не ожидали», что единоразовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет будет так «востребована» у жителей России. «11 мая Владимир Владимирович Путин действительно объявил об этой мере, и 12 мая было порядка 40 тыс. обращений в минуту на сайт „Госуслуг“ для получения этих выплат. Конечно, мы, честно скажу, с коллегами не ожидали такой востребованности этой меры»

В МИНУТУ 40 тысяч!!! 666,7 - в секунду! Вот она - обратная связь! Людям на столько необходимы деньги, что они ни минуты ждать не хотели, хотя выплаты начнутся только через 3 недели!!!!

А сколько миллионов родителей не имели возможности так быстро отреагировать на обещания выплат 10 тыщ - нет интернета, нет устройств, нет аккаунта на госуслугах, не услышали 11 или 12 мая про эту акцию и т.д.

А эти пуйло-суки удивляются тому, до чего же людям нужны эти крохи с воровского стола!



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  • 10 | 20.05.2020, 12:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68258 | Рейтинг: +11945,8
Лариса
@4dl26jEIsy0YupI

Однажды россиян обяжут выйти на улицу в 9час.утра для расстрела. Все поворчат, повозмущаются и пойдут одеваться. Запись будет проводиться на сайте Госуслуги. В техподдержку лежачего портала будут звонить возмущенные граждане и требовать срочно наладить работу сайта!



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