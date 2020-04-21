Буркин: Адвокатская палата РБ находится в центре сразу нескольких скандалов, но этот может оказаться самым серьезным

Республика Башкортостан окажется в центре серьезного скандала, связанного с утечкой важных данных об уголовных делах, участниках дел и даже личных данных судей и следователей. Всему виной деятельность Адвокатской палаты Республики.Дело вот в чем. Адвокатской палатой создана программа электронного распределения дел для адвокатов по уголовным делам, по назначению следователей и судов. Подозреваемые, которые не имеют возможности или не хотят оплачивать услуги адвоката, имеют право на бесплатного адвоката.Для вызова адвоката следователь или судья оформляет заявку, входят в эту программу через приложение. В этой заявке указываются сведения, которые могут оказаться очень важнымы и интересными, особенно для криминального мира. Это место и время допроса конкретного лица, или судебного заседания по вопросу избрания меры пресечения. Почти везде указываются личные номера судей и следователей, данные самих судей. Вся эта информация сугубо для служебного пользования. Но по какой-то причине адвокатская палата всю эту информацию выставляет на общедоступном сайте, причем выставляет до проведения соответствующих следственных действий и судебных заседаний. То есть имеет место анонс.Внедрение такой программы – дело рук самой Адвокатской палаты. Но это должно подразумевать проверку ее безопасности со стороны правоохранительных органов и суда. Но этого, выходит, не было. МВД, СК и суды, не убедившись в наличии защиты, направляют Адвокатской палате, а это некоммерческая организация, информацию, составляющую следственную тайну и защищаемую законом информацию о персональных данных. Можно только предположить, какой урон деятельности правоохранительной системы и суда был нанесен деятелями из Адвокатской палаты?Примечательно, что администрирует программу бесплатного участия адвокатов в уголовных делах некий адвокат Валерий Харисов – приближенный президента Адвокатской палаты РБ Булата Юмадилова. Харисов дважды привлекался к уголовной ответственной, — за насильственное преступление и мошенничество.Интересно еще вот что. Есть небольшой перечень адвокатов, которые в день получают по несколько уголовных дел, хотя по заверению администраторов, программа выбирает адвоката путем случайной выборки. Оплачивает услуги такого адвоката государство, день участия адвоката стоит 1,5-2 т.р. Суммы небольшие, но если принять участие в день в нескольких заседаниях, суммы получаются немалые. Поэтому среди адвокатов за участие в делах по назначению идет серьезная борьба. На самом деле никакой случайно выборки нет, а имеет место ручное управление программой приближенным. Это уже может оказаться серьезнее хищения адвокатских денег, ведь здесь речь идет о средствах федерального бюджета. К слову, в конце апреля этого года СК окончено расследование уголовного дела в отношении адвоката, также входящего в круг Булата Юмадилова. Так вот ему предъявлено обвинение в попытке хищения денег из средств федерального бюджета путем подделки сведений о количество времени, затраченных на участие адвоката в деле. Говорят, что это излюбленная практика некоторых адвокатов.Адвокатская палата РБ находится в центре сразу нескольких скандалов, но этот может оказаться самым серьезным. Бывший президент Адвокатской палаты Булат Юмадилов ныне является. Ведь речь идет об утечке серьезных сведений, составляющих сразу несколько охраняемых законом тайн – следственную, адвокатскую. И деньгах из федерального бюджета. Все это происходит на фоне расследуемого уголовного дела в отношении бывшего президента АП РБ Булата Юмадилова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.Фактически по этому уголовному делу адвокатами поданы заявления о десятках фактов хищений адвокатских взносов на сотни миллионов рублей за последние пять лет.Адвокаты Башкирии регулярно становятся фигурантами уголовных дел о мошенничестве.Сведения о номерах сотовых телефонов судей, следователей и адвокатов является опасной почвой для различных провокаций со стороны преступников и полиции. Ведь у многих банковские карточки привязаны к номерам телефонов. Желающие подставить неугодного запросто могут перечислить деньги, а потом дать показания, что это была взятка за решение конкретных дел. И этих доказательств вполне достаточно для уголовного преследования.Сайт представляет из себя базу результатов обработки заявок правоохранительных органов и судов о предоставлении адвокатов для производства следственных действий и судебных заседаний. Вот ссылка на последние изменения в режиме реального времени.Эти сведения постоянно обновляются и любой может увидеть информацию о предстоящих следственных действиях. Ведь адвокатов назначают ЗАРАНЕЕ.Лицам из преступного мира давно известно об этом, ведь эта информационная система внедрена с 2018 года.